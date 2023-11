Como proteger sua nuvem DigitalOcean: práticas recomendadas

Compreendendo a segurança da DigitalOcean

DigitalOcean é um provedor popular de infraestrutura em nuvem que oferece vários produtos e serviços, incluindo servidores virtuais privados (conhecidos como Droplets), Kubernetes gerenciados, armazenamento de objetos, bancos de dados gerenciados e balanceamento de carga. Tal como acontece com qualquer fornecedor de serviços em nuvem, a segurança deve ser uma prioridade máxima para os utilizadores protegerem as suas aplicações, infraestrutura e dados contra acessos não autorizados, ameaças e vulnerabilidades.

Embora a DigitalOcean proteja a infraestrutura e os serviços subjacentes, os usuários são responsáveis ​​por proteger seus aplicativos, dados e outros ativos em seu ambiente de nuvem. Este modelo de responsabilidade compartilhada exige que os usuários entendam e sigam as melhores práticas para garantir um ambiente de nuvem seguro.

Neste artigo, discutiremos como construir uma arquitetura de nuvem segura, proteger o acesso à rede e proteger seus dados em seu ambiente DigitalOcean.

Criando uma arquitetura de nuvem segura

Projetar e implementar uma arquitetura segura é a base de um ambiente de nuvem seguro. Aderir às seguintes práticas recomendadas em sua nuvem DigitalOcean ajudará você a construir uma arquitetura segura e resiliente:

Selecione os tipos de Droplet apropriados : DigitalOcean oferece vários planos de Droplet com diferentes características de desempenho. Escolha o plano certo com base na carga de trabalho e nos requisitos da sua aplicação, bem como na sensibilidade e importância dos dados que você está hospedando. Isole cargas de trabalho : mantenha diferentes cargas de trabalho e aplicativos em projetos separados para limitar o raio de ação de possíveis incidentes de segurança. Utilize o recurso VPC (Virtual Private Cloud) da DigitalOcean para criar redes privadas e isoladas para seus aplicativos e recursos, o que limitará o movimento lateral em caso de violação. Use balanceadores de carga : implemente o serviço gerenciado de balanceamento de carga da DigitalOcean para distribuir o tráfego entre vários Droplets. Isso garante alta disponibilidade, melhora o desempenho dos aplicativos e adiciona uma camada adicional de segurança, impedindo o acesso direto aos recursos subjacentes da Internet. Configure um plano de backup e recuperação : Faça backup regularmente de seus Droplets, volumes e bancos de dados usando os recursos de backup integrados da DigitalOcean. Crie uma estratégia de recuperação de desastres para garantir a integridade dos dados e a continuidade dos negócios em caso de perda de dados ou incidente de segurança. Automatize atualizações e correções de segurança : atualize e corrija regularmente seu sistema operacional, aplicativos e bibliotecas dependentes para permanecer protegido contra vulnerabilidades conhecidas. Automatize o gerenciamento de patches sempre que possível para minimizar a intervenção humana e reduzir o risco de atualizações perdidas.

Protegendo o acesso à rede

A segurança de rede eficaz evita o acesso não autorizado aos seus aplicativos e dados. Siga estas práticas recomendadas para proteger o acesso à rede em seu ambiente DigitalOcean Cloud:

Use firewalls : implemente os Cloud Firewalls da DigitalOcean para controlar o tráfego de entrada e saída de seus recursos, limitando o acesso apenas a endereços IP e portas permitidos. Configure regras de firewall com base no princípio do menor privilégio e registre todos os eventos de firewall para monitoramento e análise. Use uma VPN ou Rede Privada : Configure uma rede privada virtual (VPN) ou use o recurso VPC da DigitalOcean para segmentar suas aplicações e recursos, garantindo uma comunicação segura e privada entre eles e restringindo o acesso público. Habilite chaves SSH : use chaves SSH para autenticação ao conectar-se aos seus Droplets em vez de depender de logins baseados em senha. As chaves SSH proporcionam maior segurança, reduzindo o risco de acesso não autorizado através de ataques de força bruta. Monitore o tráfego de rede : monitore e analise regularmente o tráfego de entrada e saída da rede. A detecção de anomalias ou tráfego excessivo pode ajudar a identificar incidentes de segurança ou tentativas de acesso à sua rede. Use as ferramentas de monitoramento integradas da DigitalOcean ou soluções de terceiros para ficar de olho na sua rede. Desabilitar serviços desnecessários : Reduza a superfície de ataque desabilitando serviços desnecessários e fechando portas não utilizadas. Mantenha apenas os serviços necessários aos seus aplicativos para evitar acesso não autorizado ao seu ambiente.

Seguindo essas práticas recomendadas, você pode criar uma arquitetura de nuvem segura e proteger efetivamente o acesso à rede em seu ambiente DigitalOcean Cloud. O segredo é monitorar de perto sua arquitetura, ajustar continuamente sua abordagem de segurança e manter-se informado sobre as últimas tendências e ameaças de segurança.

Protegendo seus dados

Uma das principais preocupações em qualquer ambiente de nuvem é proteger seus dados contra acesso não autorizado, violações e possível perda de dados. A DigitalOcean oferece várias maneiras de proteger seus dados, mas você deve aplicar as melhores práticas e selecionar os recursos de segurança apropriados.

Criptografia de dados

Para proteger seus dados, você deve sempre implementar criptografia tanto em repouso quanto em trânsito. DigitalOcean oferece vários recursos para criptografia de dados:

Em repouso: o armazenamento em bloco e os bancos de dados gerenciados da DigitalOcean criptografam automaticamente os dados em repouso usando padrões avançados de criptografia. Isso garante que mesmo que alguém consiga acessar seus dados, não poderá decifrá-los sem as chaves de criptografia adequadas.

o armazenamento em bloco e os bancos de dados gerenciados da DigitalOcean criptografam automaticamente os dados em repouso usando padrões avançados de criptografia. Isso garante que mesmo que alguém consiga acessar seus dados, não poderá decifrá-los sem as chaves de criptografia adequadas. Em trânsito: criptografe dados em trânsito habilitando a criptografia para as conexões do seu aplicativo. Você pode usar certificados SSL/TLS para criptografar o tráfego entre seus usuários e seus aplicativos da web. Para comunicação interna, considere usar soluções VPN ou conexões HTTPS.

Autenticação e controles de acesso

Implemente autenticação forte e controles de acesso para garantir que apenas pessoal autorizado possa acessar seus dados. As estratégias incluem:

Senhas fortes: implemente e aplique uma política de senha forte para todas as contas de usuário. Exija uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

implemente e aplique uma política de senha forte para todas as contas de usuário. Exija uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Autenticação de dois fatores (2FA): habilite 2FA para todas as contas críticas, como administrador e acesso ao banco de dados.

habilite 2FA para todas as contas críticas, como administrador e acesso ao banco de dados. Princípio do menor privilégio: atribua permissões com base no acesso mínimo necessário para executar tarefas.

atribua permissões com base no acesso mínimo necessário para executar tarefas. Controle de acesso baseado em função (RBAC): Agrupe usuários com base em suas funções dentro da sua organização e aplique permissões apropriadas a esses grupos, em vez de usuários individuais.

Agrupe usuários com base em suas funções dentro da sua organização e aplique permissões apropriadas a esses grupos, em vez de usuários individuais. Logon único (SSO): use soluções de SSO como OAuth ou SAML para centralizar a autenticação e reduzir a necessidade de múltiplas credenciais de login.

Backups de dados

Faça backup regularmente de seus dados para minimizar o impacto da perda de dados devido a incidentes inesperados, como falhas de hardware, violações de dados ou exclusão não intencional. DigitalOcean oferece várias soluções de backup:

Backups automatizados: Use o recurso de backup integrado da DigitalOcean para Droplets e bancos de dados gerenciados. Este recurso cria backups semanais automáticos de seus dados e os retém por quatro semanas.

Use o recurso de backup integrado da DigitalOcean para Droplets e bancos de dados gerenciados. Este recurso cria backups semanais automáticos de seus dados e os retém por quatro semanas. Backups de snapshots: crie snapshots manuais de seus Droplets e Volumes sempre que precisar. Lembre-se de que os instantâneos não são incrementais e uma cópia completa dos dados é criada a cada vez, o que pode gerar custos adicionais de armazenamento.

crie snapshots manuais de seus Droplets e Volumes sempre que precisar. Lembre-se de que os instantâneos não são incrementais e uma cópia completa dos dados é criada a cada vez, o que pode gerar custos adicionais de armazenamento. Soluções de backup personalizadas: implemente ferramentas de backup de terceiros ou escreva scripts personalizados para automatizar o processo de backup para quaisquer outros serviços não cobertos pelo recurso de backup integrado da DigitalOcean.

Teste regularmente seus backups e garanta sua integridade para garantir um processo de recuperação tranquilo em caso de perda de dados.

Atualizações e patches de segurança

Atualize regularmente seus sistemas operacionais, aplicativos e dependências para minimizar vulnerabilidades. Use atualizações automáticas de segurança sempre que possível e monitore de perto os avisos de segurança em busca de quaisquer problemas relatados. Além disso, certifique-se de que sua infraestrutura DigitalOcean esteja executando os patches e atualizações de segurança mais recentes.

Monitoramento e Alerta

Monitore seu ambiente de nuvem para detectar possíveis ameaças, vulnerabilidades ou atividades suspeitas. DigitalOcean fornece ferramentas de monitoramento integradas, mas você também pode integrar soluções de monitoramento de terceiros ou personalizar seu sistema de alerta.

Ferramentas de monitoramento DigitalOcean

Use os recursos de monitoramento integrados da DigitalOcean para ficar de olho na sua infraestrutura:

Monitoramento de Droplet: coleta métricas de desempenho para seus Droplets, como uso de CPU, uso de memória e E/S de disco. Configure alertas com base nessas métricas para receber notificações quando determinados limites forem ultrapassados.

coleta métricas de desempenho para seus Droplets, como uso de CPU, uso de memória e E/S de disco. Configure alertas com base nessas métricas para receber notificações quando determinados limites forem ultrapassados. Métricas do balanceador de carga: mostra métricas relacionadas à atividade de balanceamento de carga, incluindo taxas de solicitação, taxas de erro e latência. Use essas informações para identificar se o seu balanceador de carga está funcionando corretamente ou se você precisa otimizar os recursos por trás dele.

mostra métricas relacionadas à atividade de balanceamento de carga, incluindo taxas de solicitação, taxas de erro e latência. Use essas informações para identificar se o seu balanceador de carga está funcionando corretamente ou se você precisa otimizar os recursos por trás dele. Métricas de bancos de dados gerenciados: fornece informações de monitoramento para seus bancos de dados gerenciados, como consultas por segundo, uso de disco e conexões disponíveis. Configure alertas personalizados com base nessas métricas para evitar possíveis problemas.

Soluções de monitoramento de terceiros

A integração de soluções de monitoramento externo à sua infraestrutura DigitalOcean pode fornecer insights adicionais e monitoramento abrangente. Alguns serviços populares de terceiros incluem:

New Relic: uma ferramenta de monitoramento de desempenho que fornece insights profundos sobre seu aplicativo, infraestrutura e experiência do usuário. A New Relic pode monitorar seus Droplets DigitalOcean e fornecer análises detalhadas de desempenho.

uma ferramenta de monitoramento de desempenho que fornece insights profundos sobre seu aplicativo, infraestrutura e experiência do usuário. A New Relic pode monitorar seus Droplets DigitalOcean e fornecer análises detalhadas de desempenho. DataDog: uma plataforma de monitoramento e análise que fornece visibilidade ponta a ponta de seus aplicativos, infraestrutura e serviços relacionados. O DataDog pode ser facilmente integrado ao DigitalOcean para monitorar seus Droplets e outros serviços.

uma plataforma de monitoramento e análise que fornece visibilidade ponta a ponta de seus aplicativos, infraestrutura e serviços relacionados. O DataDog pode ser facilmente integrado ao DigitalOcean para monitorar seus Droplets e outros serviços. Monitor.global(): Uma solução de monitoramento que oferece monitoramento completo de suas aplicações web, APIs e infraestrutura de servidor. Monitor.global() pode ser usado para monitorar sua infraestrutura DigitalOcean junto com outros provedores de nuvem ou ambientes híbridos.

Escolha uma solução de monitoramento com base em suas necessidades e orçamento. Certifique-se de que ele suporta integração com DigitalOcean e fornece os recursos necessários.

Sistema de alerta personalizado

Crie um sistema de alerta personalizado desenvolvendo scripts ou aproveitando ferramentas de alerta de terceiros para notificá-lo quando ocorrerem incidentes específicos ou violações de limites. Defina seus alertas com base em métricas como uso de recursos, taxas de erro e tempos de resposta. Personalize seu sistema de alerta para ter diferentes níveis de gravidade e procedimentos de escalonamento, dependendo da natureza do problema.

Gerenciamento de usuários e controle de acesso

O gerenciamento eficaz do acesso e das permissões dos usuários é crucial para manter a segurança do seu ambiente de nuvem DigitalOcean. Aqui estão as práticas essenciais para implementar:

Princípio do Menor Privilégio

Siga o princípio do menor privilégio ao atribuir permissões de usuário. Conceda aos usuários apenas as permissões necessárias para executar suas tarefas. Isso ajuda a reduzir a superfície de ataque e minimizar os danos potenciais causados ​​por credenciais comprometidas ou uso indevido acidental de permissões.

Autenticação de dois fatores (2FA)

Habilite 2FA para todas as contas críticas para adicionar uma camada extra de segurança. Com 2FA, os usuários devem fornecer um segundo fator, como uma senha de uso único (OTP) gerada por um aplicativo autenticador, além de suas senhas normais. Isso ajuda a proteger as contas mesmo que suas senhas sejam comprometidas.

Contas de usuário separadas

Crie contas de usuário separadas para cada indivíduo da sua equipe, em vez de compartilhar um único conjunto de credenciais. Isso torna mais fácil gerenciar permissões, rastrear atividades de usuários e revogar acesso quando necessário.

Revise e atualize regularmente as permissões

Revise e atualize regularmente as permissões dos usuários para garantir que estejam alinhadas às necessidades e funções atuais da sua organização. Revogue o acesso para usuários que não precisam mais dele, como aqueles que saíram da empresa, mudaram de função ou concluíram seu projeto. Além disso, garanta que as permissões de acesso sejam removidas para terceiros contratados e colaboradores temporários assim que seu contrato terminar.

Ao combinar essas práticas recomendadas para proteger seus dados, monitoramento e alertas, além de gerenciamento de usuários e controle de acesso, você pode criar um ambiente de nuvem DigitalOcean poderoso e seguro. A revisão e o ajuste regular dessas práticas garantirão que sua infraestrutura permaneça segura à medida que sua organização cresce e evolui.

Enquanto isso, considere usar plataformas como AppMaster para desenvolver aplicativos web e móveis utilizando soluções sem código que priorizem segurança e escalabilidade em seu ambiente de nuvem.

Mantenha-se atualizado e ajuste sua segurança

A segurança é um processo contínuo, e manter-se atualizado com as últimas notícias, tendências e recomendações de segurança é crucial para manter a integridade do seu ambiente DigitalOcean Cloud. Considere as seguintes ações para manter sua postura de segurança forte e adaptável:

Revise e aplique regularmente atualizações de segurança

Garanta que todos os seus aplicativos, bibliotecas e sistemas operacionais estejam atualizados com os patches de segurança mais recentes. A DigitalOcean fornece notificações e atualizações de segurança para a infraestrutura subjacente, mas você é responsável por manter o software em execução em seu ambiente. Configure processos de atualização automatizados sempre que possível e revise e implante atualizações críticas de segurança assim que estiverem disponíveis.

Monitore e avalie os riscos

Execute avaliações regulares do seu ambiente de nuvem para identificar possíveis vulnerabilidades, riscos e lacunas na sua postura de segurança. Utilize ferramentas de teste de penetração e scanners de vulnerabilidade para detectar pontos fracos em sua infraestrutura e considere contratar serviços externos de auditoria de segurança para obter uma avaliação imparcial de sua implementação de segurança.

Acompanhe as tendências e melhores práticas do setor

Siga blogs de segurança, participe de conferências, participe de fóruns de segurança e inscreva-se em listas de discussão relacionadas à segurança para se manter informado sobre os desenvolvimentos mais recentes em segurança na nuvem. A DigitalOcean publica regularmente notícias, artigos e atualizações relacionadas à segurança: verifique a documentação e as diretrizes oficiais para obter as recomendações mais recentes sobre como proteger o seu ambiente.

Refine seus processos e políticas

Avalie e melhore continuamente seus planos de resposta a incidentes, políticas de segurança e práticas operacionais para garantir que permaneçam eficazes e relevantes. Treine e eduque periodicamente os membros de sua equipe sobre as melhores práticas e técnicas de segurança mais recentes e promova uma forte cultura de segurança em sua organização.

Aproveite AppMaster para otimizar seu processo de desenvolvimento de aplicativos

Considere usar uma plataforma sem código como AppMaster para agilizar o processo de desenvolvimento de seus aplicativos DigitalOcean Cloud. AppMaster permite que os desenvolvedores criem aplicativos web, móveis e back-end sem escrever nenhum código. Ao gerar aplicativos escaláveis ​​e de fácil manutenção sempre do zero, AppMaster elimina dívidas técnicas e garante que seus aplicativos sempre estejam em conformidade com as práticas recomendadas de segurança mais recentes.

Manter um ambiente DigitalOcean Cloud seguro é um esforço contínuo que requer uma abordagem proativa, monitoramento regular e adaptação a novos desafios de segurança. Ao aderir às práticas recomendadas destacadas neste guia, você estará mais bem equipado para salvaguardar sua infraestrutura, proteger seus dados e minimizar a probabilidade de incidentes de segurança.