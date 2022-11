Bent u op zoek naar een ultieme gids over DevOps applicatie en software ontwikkeling? Zo JA, lees dit dan tot het einde, want het is een complete gids over het die u zoekt. DevOps aanpak is een collectief woord voor ontwikkeling en operaties. Het betekent dus een verenigde aanpak van de verschillende werkzaamheden van de applicatie- en softwareontwikkeling en informatietechnologieteams van de organisatie.

Leren over DevOps is essentieel omdat het meer goed contact en samenwerking tussen deze teams in een bedrijf mogelijk maakt. In zijn beperkte uitvoering, vertegenwoordigt DevOps aanpak software de adoptie van software en applicatie ontwikkeling, industrialisatie, automatisering, en een betere praktijk voor infrastructuur toezicht en inzet.

De voorstelling schermt ook veranderingen af, zoals het produceren van vertrouwen en cohesie tussen ontwikkelaars en IT-managers en het afstemmen van gespecialiseerde schema's op de behoeften van de onderneming. DevOps kan de softwarelevering, functierollen, diensten en informatietechnologiemechanismen wijzigen en de meest geschikte technieken impliceren.

DevOps is een methodologie die IT-professionals gebruiken om het applicatie- en softwareontwikkelingsproces te stroomlijnen. Het gaat om samenwerking tussen Software Development en Operations teams om het software delivery proces te automatiseren.

In dit artikel wordt de introductie tot DevOps deployment methodologie uitgelegd en een gids voor u over hoe het te implementeren. Als u nieuw bent in de software DevOps-aanpak of overweegt het in uw organisatie te implementeren, geeft deze gids u een overzicht van de infrastructuur en hoe het werkt. Het bevat de DevOps-cultuur, tooling, automatisering en meer. Aan het eind zult u begrijpen hoe DevOps-tools uw bedrijf kunnen helpen en wat de volgende stappen zijn om aan de slag te gaan.

Wat is DevOps?

DevOps infrastructuur is de applicatie- en softwareontwikkeling en deployment aanpak met integratie tussen development en operations teams. De term DevOps werd geïntroduceerd door Gene Kim in 2010 nadat hij een blogpost schreef met de titel "Het ideale DevOps-proces." Deze methodologie wordt wereldwijd door organisaties gebruikt om de efficiëntie en snelheid van levering te verhogen en de risico's van grote, onregelmatige implementaties in productieomgevingen te verminderen. Development en Operations zijn altijd aparte teams geweest, ook al behoren ze tot dezelfde functionele eenheid. Het applicatie- en softwareontwikkelingsteam hield zich bezig met het schrijven van code en het op het juiste moment naar Operations sturen voor implementatie.

Deploymentmethoden evolueren voortdurend, en de DevOps-aanpak van software is een van de nieuwste en populairste. Kortom, de DevOps-benadering van softwareontwikkeling is een reeks processen en hulpmiddelen die de overgang tussen softwareontwikkeling en operaties soepel laten verlopen. Door taken en communicatie tussen teams te automatiseren, kan de DevOps-aanpak voor softwareontwikkeling helpen de levertijden te versnellen en de kwaliteitscontrole te verbeteren.

Wat is de DevOps implementatiemethode?

De scheiding van de twee teams in DevOps applicatie en software ontwikkeling operations was een overhead activiteit waarbij het ontwikkelingsteam niet betrokken wilde zijn. In DevOps houden de ontwikkelingsteams zich bezig met het schrijven en verzenden van de code naar het operatieteam om de software op het juiste moment in te zetten. Operations-teams houden zich ook bezig met het schrijven van hun scripts en het monitoren van wat er gebeurt binnen de infrastructuur van hun software nadat een release is uitgerold.

DevOps-tools zijn een implementatiemethodologie die de nadruk legt op communicatie en samenwerking tussen softwareontwikkelaars en IT-professionals. DevOps benadert software met als doel het verkorten van de complete softwareontwikkeling en het verhogen van de frequentie en kwaliteit van releases van applicaties of software.

Een van de kritische aspecten van de DevOps-filosofie is continue integratie (CI). CI is de praktijk om meerdere keren per dag alle werkkopieën van ontwikkelaars samen te voegen met de gedeelde hoofdlijn. Door regelmatig te integreren kunnen ontwikkelaars de valkuilen van uitgebreide, onregelmatige integraties vermijden.

Een ander cruciaal aspect van de DevOps-filosofie is continuous delivery (CD). CD is de praktijk van het leveren van software in korte cycli, meestal om de twee weken of minder. Dit maakt snelle feedback en iteratie van functies mogelijk. De voordelen van de DevOps-aanpak zijn onder meer een snellere time-to-market, minder risico en meer efficiëntie. DevOps-tools blijken de tevredenheid en productiviteit van ontwikkelaars en IT-professionals te verbeteren.

Hoe wordt de DevOps-methode toegepast?

DevOps applicatie- en softwareontwikkelingsactiviteiten worden geïmplementeerd door gebieden te identificeren waar het proces kan worden verbeterd en door te veranderen hoe het werk wordt gedaan. Een van de meest kritische aspecten hiervan is communicatie, aangezien iedereen die bij een project betrokken is op de hoogte moet zijn van de veranderingen. Een ander essentieel aspect is automatisering, die kan helpen de hoeveelheid handmatig werk die moet worden gedaan te verminderen.

Wat zijn de 5 pijlers van DevOps?

Er zijn vijf belangrijke pijlers van DevOps applicatie en software ontwikkeling operaties zijn:

Cultuur

Automatisering

Lean

Metingen

Delen

Cultuur

De DevOps-filosofie draait om cultuur. Het is een methode in de manier waarop organisaties naar technologie kijken en ermee werken. De DevOps-filosofie legt de nadruk op samenwerking tussen ontwikkelings- en operationele teams. Het doel is een cultuur van continue softwareverbetering te creëren waarin iedereen voortdurend leert en experimenteert.

Automatisering

Automatisering is een andere kritische pijler van DevOps. Automatisering helpt het applicatie- en softwareleveringsproces te versnellen door handmatige taken en fouten te elimineren. Het zorgt ook voor meer consistente en herhaalbare implementaties. De infrastructuur is uitgerust om overwerk te beperken door workflows te automatiseren en nieuwe code uit te proberen.

Lean

Lean is een derde pijler van de DevOps-filosofie met intelligente strategieën en conventies voor het maken van applicaties en software. Lean testprocessen maken regelmatig en invloedrijk testen mogelijk, wat essentieel is voor de uitvoering.

Meting

Meten is de vierde pijler van de DevOps-filosofie. DevOps infrastructuur vertrouwt op gegevens om beslissingen aan te sturen. Door verschillende aspecten van het applicatie- en softwareleveringsproces te meten, kunnen organisaties verbeterpunten identificeren. Door voortdurend te meten en te monitoren kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze altijd vooruitgang boeken in de richting van hun doelen.

Het delen van

De laatste en 5e pijler van DevOps gaat over het delen van gedachten en verslagen van moeilijkheden wanneer verovering fundamenteel is. De bemanning moet de situatie erkennen en behandelen als de tegenstander, niet onder elkaar. Het delen van infrastructuurconcepten opent de sporen van feedback die op termijn de verbeterpijler kan zijn. Combineer bemanningen voor een beter contact en smelt silo's tussen kwaliteitsverzekering (QA), ontwikkeling en operaties.

Hoeveel stadia van implementatie zijn er in DevOps?

Er zijn typisch zes stadia van DevOps softwareontwikkeling operaties en deployment, namelijk:

Continue ontwikkeling

Continue integratie

Continue levering

Continu testen

Continue monitoring

Continue uitrol

Continue ontwikkeling

Continue ontwikkeling is een verzamelnaam voor de procedure voor het maken van softwarecode die klaar is om op de markt te worden gebracht. Door het toepassen van continue integratie op continue inzet in DevOps. Door het uitvoeren van een continue ontwikkeling software techniek en gerelateerde strategieën, kunnen bedrijven snellere levering van resultaten die beter zijn in kwaliteit en bestaat uit het verminderen van risico's en het vermijden van de potentiële belemmeringen.

Continue integratie

Continue integratie is een toegepaste praktijk voor software evolutie gebaseerd op de DevOps procedure. Makers van mobiele apps verbinden dagelijks de wijzigingen in de code met de verspreide opslag, waar deze wijzigingen automatisch routinematig worden getest. Continue integratie garandeert dat de recent bijgewerkte en geverifieerde code consistent en efficiënt toegankelijk is voor softwareontwikkelaars. Continue integratie sluit dure pauzes in de creatie van software uit door de talrijke ontwikkelaars toe te staan en toegang te geven om zonder aarzelen op één broncode te werken in plaats van te wachten om verschillende principes en secties op te nemen en vervolgens samen te voegen. Deze aanpak is essentieel voor de DevOps softwareontwikkeling, die tempo en vakkundigheid samenvoegt met betrouwbaarheid en bescherming.

Continu testen

DevOps continu testen is een procedure waarmee softwareontwikkelaars kunnen bevestigen dat de code goed werkt en zoals gepland in live omstandigheden. Continu testen kan gebreken, bugs en andere uitkomsten en onderdelen van het product ontdekken die mogelijk aanpassing of revisie behoeven en kan worden teruggedrongen naar de eerdere stadia van softwareontwikkeling voor voortdurende verbetering.

Continue bewaking

In DevOps betekent continue monitoring dat het softwareontwikkelteam adequate normen moet hebben voor het monitoren van de code en het ontwikkelingsproces gedurende het hele ontwikkelingsproces. Hoewel het altijd beter is als het merendeel van de monitoring geautomatiseerd is, zodat de operationele afdeling gemakkelijk problemen kan herkennen, feedback kan geven en het ontwikkelingsteam tijdig kan informeren. Voortdurende feedback garandeert verhoogde veiligheid, betrouwbaarheid van het systeem, en elegantere antwoorden wanneer problemen ontstaan.

Continue levering

Het is de volgende analytische maatregel in de lijst. Wanneer de code is getest, gewijzigd en goedgekeurd, wordt hij vrijgegeven in de tentoonstelling om updates over het product vrij te geven aan de consument voor zijn duurzaamheid en controle. Voor dit doel heeft continuous delivery het automatische proces voor de release zo efficiënt mogelijk en is slechts een klik verwijderd.

Continue uitrol

Continuous deployment is voor de tijd gediende DevOps; het kan geschikter worden dan continuous delivery. Het is een volledig geautomatiseerde invulling van de continuous delivery zonder handmatige tussenkomst of handelingen. Elke goedgekeurde wijziging in continuous deployment code wordt geleverd aan klanten in een consistent organisatieproces. Deze interactie doodt de vereiste voor geboekte ontladingsdagen en versnelt de invoercirkel. Meer bescheiden, continue leveringen staan ingenieurs toe om snel input van klanten te krijgen en problemen aan te pakken met meer uitstekende wendbaarheid en precisie. Non-stop levering is een geweldige doelstelling voor een groep DevOps-tools, maar wordt het best toegepast nadat de DevOps-cyclus is uitgedacht. Verenigingen hebben een grondig en betrouwbaar geautomatiseerd testklimaat nodig om een consistente organisatie bewonderenswaardig te laten functioneren. Beginnen met CI continuous integration en CD continuous delivery zal u helpen om aan te komen als u er nog niet bent.

Voordelen van DevOps

Hoewel het allesbehalve een betoverend schot is, kan de DevOps-filosofie een groot aantal van de gewone probleempunten van een traditionele IT-organisatie aanpakken. De nadruk op samenwerking, automatisering en vaardigheid kan enorme voordelen hebben, waaronder:

Hoog rendement op investering (ROI)

Snel op de markt brengen

Hogere gebruikerstevredenheid bieden

Verbeterde efficiëntie

Betere samenwerking

Tijdige correctie van problemen

Aangezien groepen vlekkeloos samenwerken, in stand gehouden door zowel cyclus als cultuur, omvat een van de vele voordelen van de DevOps-filosofie een aanzienlijk verminderd risico van miscommunicatie of verkeerde afstemming. Nauwkeurige correspondentie leidt tot grotere effectiviteit en uiteindelijk tot uitstekende producten. Bovendien versnellen behendige praktijken, zoals consistente coördinatie en verzending, in combinatie met automatisch testen en standaardinvoer, de voortgangscyclus en garanderen ze dat bugs of andere problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en aangepakt.

In grote lijnen is het geen grote verrassing dat talloze van dergelijke organisaties zich haasten om deze houding te omarmen om de beloningen van DevOps softwareontwikkeling te ontvangen. Indien nauwkeurig uitgevoerd, brengt een cyclus van DevOps-tools betere producten, meer tevreden klanten en betere primaire zorgen met zich mee.

In een notendop

DevOps is de nieuwe manier om het werk te organiseren, teams samen te voegen, en een meer teamgerichte aanpak te ontwikkelen voor productontwikkeling. DevOps-tools zijn ook gunstig voor en helpen bij het organiseren en op tijd afronden van taken, omdat het minder tijd kost, een snellere levering oplevert en kosteneffectief is.

Als we de discussie over economische efficiëntie voortzetten, dan is het zinvol om het AppMaster-platform te noemen dat helpt om applicaties te creëren zonder gedoe en zonder kennis van achtergrondcode, gewoon door middel van drag-and-drop-functies; u kunt elke soort codevrije applicatie voor uw bedrijf creëren die marktconform is en adequaat voldoet aan uw vereiste behoeften. AppMaster kan alle soorten apps maken op een betere kosten- en tijdbesparende manier dan met traditionele code.

Met de no-code-technologie van AppMaster kunt u betere hulp en mogelijkheden produceren voor de behoeften van uw bedrijf en uw productiviteit omhoogschieten.