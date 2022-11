Siete alla ricerca di una guida definitiva sullo sviluppo di applicazioni e software DevOps? Se sì, leggete fino in fondo perché è una guida completa su questo argomento che state cercando. L'approccio DevOps è una parola collettiva per sviluppo e operazioni. Significa quindi costituire un approccio unitario nei confronti dei diversi lavori svolti dai team di sviluppo di applicazioni e software e di information technology dell'organizzazione.

L'apprendimento di DevOps è essenziale perché facilita il contatto e la cooperazione tra questi team in un'azienda. Nella sua rappresentazione limitata, l'approccio DevOps rappresenta l'adozione dello sviluppo di software e applicazioni, l'industrializzazione, l'automazione e una migliore pratica per la supervisione e la distribuzione dell'infrastruttura.

La rappresentazione protegge anche i cambiamenti, come la produzione di fiducia e coesione tra sviluppatori e dirigenti IT e l'allineamento di schemi specializzati alle necessità aziendali. DevOps può modificare la consegna del software, i ruoli lavorativi, i servizi e i meccanismi informatici e implica le tecniche più adatte.

DevOps è una metodologia che i professionisti dell'IT utilizzano per ottimizzare il processo di sviluppo di applicazioni e software. Comporta la collaborazione tra i team di sviluppo e di gestione del software per automatizzare il processo di consegna del software.

In questo articolo viene spiegata l'introduzione alla metodologia di distribuzione DevOps e viene fornita una guida su come implementarla. Se siete nuovi all'approccio DevOps al software o state pensando di implementarlo nella vostra organizzazione, questa guida vi fornirà una panoramica della sua infrastruttura e del suo funzionamento. Contiene la cultura DevOps, gli strumenti, l'automazione e altro ancora. Alla fine, capirete come gli strumenti DevOps possono essere utili alla vostra azienda e quali sono i passi successivi per iniziare.

Che cos'è DevOps?

L'infrastruttura DevOps è un approccio allo sviluppo e alla distribuzione di applicazioni e software con integrazione tra i team di sviluppo e operativi. Il termine DevOps è stato introdotto da Gene Kim nel 2010, dopo aver scritto un post sul blog intitolato "The Ideal DevOps Process". Questa metodologia è utilizzata dalle organizzazioni di tutto il mondo per aumentare l'efficienza e la velocità di consegna e ridurre i rischi associati alle distribuzioni di grandi dimensioni e poco frequenti negli ambienti di produzione. Lo sviluppo e le operazioni sono sempre stati team separati, anche se appartengono alla stessa unità funzionale. Il team di sviluppo delle applicazioni e del software si occupava di scrivere il codice e di inviarlo alle operazioni per la distribuzione al momento giusto.

Le metodologie di distribuzione sono in continua evoluzione e l'approccio DevOps è uno dei più recenti e popolari. In breve, l'approccio DevOps allo sviluppo del software è un insieme di processi e strumenti che aiutano a facilitare la transizione tra lo sviluppo del software e le operazioni. Automatizzando le attività e la comunicazione tra i team, l'approccio DevOps allo sviluppo del software può contribuire ad accelerare i tempi di consegna e a migliorare il controllo della qualità.

Che cos'è la metodologia di distribuzione DevOps?

La separazione dei due team nell'applicazione DevOps e le operazioni di sviluppo del software erano un'attività generale in cui il team di sviluppo non voleva essere coinvolto. In DevOps, i team di sviluppo si occupano di scrivere e inviare il codice al team operativo per la distribuzione del software al momento giusto. I team operativi si occupano anche di scrivere i loro script e di monitorare ciò che accade all'interno dell'infrastruttura del loro software dopo la distribuzione di una release.

Gli strumenti DevOps sono una metodologia di distribuzione che enfatizza la comunicazione e la collaborazione tra sviluppatori di software e professionisti IT. L'approccio DevOps mira a ridurre le operazioni di sviluppo del software e ad aumentare la frequenza e la qualità dei rilasci di applicazioni o software.

Uno degli aspetti critici della filosofia DevOps è l'integrazione continua (CI). La CI è la pratica di unire tutte le copie di lavoro degli sviluppatori con la mainline condivisa più volte al giorno. Integrando regolarmente, gli sviluppatori possono evitare le insidie di integrazioni estese e poco frequenti.

Un altro aspetto critico della filosofia DevOps è la consegna continua (CD). La CD è la pratica di consegnare il software in cicli brevi, in genere ogni due settimane o meno. Ciò consente un rapido feedback e l'iterazione delle funzionalità. I vantaggi dell'approccio DevOps includono tempi di commercializzazione più rapidi, riduzione dei rischi e aumento dell'efficienza. È stato dimostrato che gli strumenti DevOps migliorano la soddisfazione e la produttività degli sviluppatori e dei professionisti IT.

Come viene implementata la metodologia DevOps?

Le operazioni di sviluppo di applicazioni e software DevOps vengono implementate identificando le aree in cui il processo può essere migliorato e cambiando il modo in cui viene svolto il lavoro. Uno degli aspetti più critici è la comunicazione, in quanto tutti i soggetti coinvolti in un progetto devono essere a conoscenza dei cambiamenti. Un altro aspetto essenziale è l'automazione, che può contribuire a ridurre la quantità di lavoro manuale da svolgere.

Quali sono i 5 pilastri di DevOps?

I cinque pilastri principali dell'applicazione DevOps e delle operazioni di sviluppo software sono:

Cultura

Automazione

Snellezza

Misurazioni

Condivisione

La cultura

La filosofia DevOps è una questione di cultura. È un metodo nel modo in cui le organizzazioni vedono e lavorano con la tecnologia. La filosofia DevOps enfatizza la collaborazione tra i team di sviluppo e operativi. L'obiettivo è creare una cultura di miglioramento continuo del software, in cui tutti imparano e sperimentano costantemente.

Automazione

L'automazione è un altro pilastro fondamentale di DevOps. L'automazione aiuta a velocizzare il processo di distribuzione delle applicazioni e del software eliminando le attività manuali e gli errori. Inoltre, consente di effettuare distribuzioni più coerenti e ripetibili. L'infrastruttura è attrezzata per ridurre il sovraccarico di lavoro automatizzando i flussi di lavoro e provando nuovo codice.

Snellezza

Il Lean è un terzo pilastro della filosofia DevOps, con strategie e convenzioni intelligenti che entrano in gioco per la creazione di applicazioni e software. I processi di test lean consentono di eseguire test regolari e influenti, essenziali per l'esecuzione.

Misurazione

La misurazione è il quarto pilastro della filosofia DevOps. L'infrastruttura DevOps si basa sui dati per prendere decisioni. Misurando i vari aspetti del processo di consegna delle applicazioni e del software, le organizzazioni possono identificare le aree di miglioramento. Misurando e monitorando costantemente, le organizzazioni possono assicurarsi di progredire sempre verso i loro obiettivi.

Condivisione

L'ultimo e quinto pilastro di DevOps riguarda la condivisione di pensieri e resoconti di difficoltà quando la conquista è fondamentale. L'equipaggio deve riconoscere e trattare la situazione come l'avversario, non tra di loro. La condivisione di concetti infrastrutturali apre le vie del feedback che può essere il pilastro del miglioramento a lungo termine. Unire gli equipaggi per migliorare i contatti e abbattere i silos tra assicurazione qualità (QA), sviluppo e operazioni.

Quante fasi di implementazione ci sono in DevOps?

Le fasi delle operazioni di sviluppo e distribuzione del software DevOps sono in genere sei:

Sviluppo continuo

Integrazione continua

Consegna continua

Test continuo

Monitoraggio continuo

Distribuzione continua

Sviluppo continuo

Lo sviluppo continuo è una frase collettiva che definisce la procedura di creazione di codice software pronto per essere lanciato sul mercato. Eseguendo una tecnica di sviluppo continuo del software e le relative strategie, le aziende possono ottenere una consegna più rapida dei risultati, che saranno di qualità migliore e comprenderanno la riduzione dei rischi e l'eliminazione dei potenziali ostacoli.

Integrazione continua

L'integrazione continua è una pratica applicata per l'evoluzione del software basata sulla procedura DevOps. I creatori di app mobili collegano quotidianamente le modifiche al codice in un archivio diffuso, dove queste modifiche vengono automaticamente testate di routine. L'integrazione continua garantisce che il codice recentemente aggiornato e verificato sia costantemente ed efficacemente accessibile agli sviluppatori di software. L'integrazione continua impedisce costose pause nella creazione del software, consentendo e dando accesso a numerosi sviluppatori di operare su un unico codice sorgente senza esitazione, invece di aspettare di incorporare principi e sezioni diverse e poi unire. Questo approccio è essenziale per le operazioni di sviluppo del software DevOps, che fonde velocità e abilità con affidabilità e protezione.

Test continui

Il test continuo DevOps è una procedura che consente agli sviluppatori di software di confermare che il codice funziona bene e come previsto in condizioni reali. I test continui possono scoprire difetti, bug e altri risultati e componenti del prodotto che potrebbero necessitare di modifiche o revisioni e possono essere riportati alle fasi precedenti dello sviluppo del software per un miglioramento costante.

Monitoraggio continuo

In DevOps, monitoraggio continuo significa che il team di sviluppo software deve disporre di standard adeguati per il monitoraggio del codice e del processo di sviluppo durante tutto il processo di sviluppo. Tuttavia, è sempre meglio che la maggior parte del monitoraggio sia automatizzato, in modo che il reparto operativo possa riconoscere prontamente i problemi, fornire un feedback e informare il team di sviluppo in tempo. Un feedback continuo garantisce una maggiore sicurezza, l'affidabilità del sistema e risposte più eleganti in caso di problemi.

Consegna continua

È la misura analitica che segue nell'elenco. Quando il codice è stato testato, modificato e approvato, viene rilasciato nella mostra per diffondere gli aggiornamenti sul prodotto al consumatore per la sua sostenibilità e verifica. A questo scopo, la consegna continua prevede un processo automatico per il rilascio il più efficiente possibile ed è a portata di clic.

Distribuzione continua

L'implementazione continua è per i DevOps di lunga data; può diventare più adatta della consegna continua. Si tratta di un'interpretazione completamente automatizzata della distribuzione continua, senza interventi o operazioni manuali. Ogni modifica approvata nel codice di distribuzione continua viene consegnata ai clienti in un processo organizzativo coerente. Questa interazione elimina il requisito dei giorni di scarico prenotati e accelera il circolo degli input. Più modestamente, le consegne continue consentono agli ingegneri di ottenere rapidamente i suggerimenti dei clienti e di affrontare i problemi con maggiore agilità e precisione. L'invio continuo è un grande obiettivo per un gruppo di strumenti DevOps, ma si applica meglio dopo che il ciclo DevOps è stato definito. Le associazioni hanno bisogno di un clima di test computerizzato approfondito e affidabile perché un'organizzazione coerente funzioni in modo eccellente. Iniziare con CI continuous integration e CD continuous delivery vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo, anche se non lo avete ancora raggiunto.

Vantaggi di DevOps

Pur essendo tutt'altro che un colpo di fulmine, la filosofia DevOps è in grado di affrontare un gran numero di problemi che caratterizzano un'associazione IT tradizionale. La sua enfasi sulla cooperazione, l'automazione e la competenza può avere enormi vantaggi, tra cui:

Elevato ritorno sugli investimenti (ROI)

Rapidità di commercializzazione

Maggiore soddisfazione degli utenti

Miglioramento dell'efficienza

Migliore collaborazione

Correzione tempestiva dei problemi

Poiché i gruppi collaborano in modo impeccabile, in base al ciclo e alla cultura, uno dei molti vantaggi della filosofia DevOps consiste nel ridurre significativamente il rischio di errori di comunicazione o di disallineamento. Una corrispondenza precisa porta a una maggiore efficacia e, infine, all'eccellenza del prodotto. Inoltre, le pratiche più efficaci, come il coordinamento e l'invio coerenti, combinate con test automatici e input standard, accelerano il ciclo di avanzamento e garantiscono che i bug o i problemi di altro tipo vengano individuati e controllati tempestivamente.

In linea di massima, non è una grande sorpresa che innumerevoli associazioni di questo tipo si stiano affrettando ad abbracciare questo atteggiamento per ricevere i vantaggi delle operazioni di sviluppo software DevOps. Se eseguito con precisione, un ciclo di strumenti DevOps porta a prodotti migliori, clienti più soddisfatti e interessi primari migliori.

In breve

DevOps è il nuovo modo di organizzare il lavoro, di unire i team e di sviluppare un approccio più orientato al lavoro di squadra verso le operazioni di sviluppo del prodotto. Gli strumenti DevOps sono anche utili e aiutano a organizzare e completare le attività in tempo, in quanto richiedono meno tempo, garantiscono consegne più rapide e sono efficienti dal punto di vista dei costi.

Se continuiamo a parlare di efficienza economica, allora ha senso menzionare la piattaforma AppMaster, che aiuta a creare applicazioni senza problemi e senza conoscenze di base del codice, semplicemente trascinando e rilasciando funzioni; è possibile creare qualsiasi tipo di applicazione senza codice per l'uso della vostra azienda, che sarà all'altezza del mercato e soddisferà adeguatamente le vostre esigenze. AppMaster è in grado di creare tutti i tipi di applicazioni in modo più economico ed efficace rispetto al codice tradizionale.

Con la tecnologia no-code di AppMaster, potrete produrre assistenza e capacità migliori per le esigenze della vostra azienda e aumentare la vostra produttività.