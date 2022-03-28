Bir girişimin bir fikri hızlı bir şekilde test etmesi gerekir. Bunun için bir MVP oluşturulur. MVP, Minimal Viable Product — bir ürün veya hizmetin minimum işlevler grubuna (bir veya iki adede kadar) sahip test versiyonu, ürünün tüketiciler ve pazar için değerini görmenizi sağlar. MVP, hipotezleri test etmek ve amaçlanan ürünün uygulanabilirliğini kontrol etmek için oluşturulur: projeyi daha da geliştirmeye değer mi, hangi değişiklikler yapılmalı? Bir girişim, MVP'sini ne kadar erken piyasaya sürer ve fikri test ederse o kadar iyidir. Bu makale, kodsuz teknolojinin kurucuların iş hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğine bakacaktır.

Bu makale, bir kurucunun bir startup yaratmanın ilk aşamasında no-code hakkında bilmesi gereken her şeyi ele almaya çalışacaktır.

kodsuz nedir?

Kodsuz, sıfır kodlu platform, programcılar tarafından doğrudan kod yazmaya gerek kalmadan web siteleri, uygulamalar, sohbet robotları ve diğer programlar oluşturmak için bir araçtır. Kodsuz, geleneksel geliştirmeye değerli bir alternatiftir.

No-code, low-code ile karıştırılır, ancak bu terimlerde bir fark vardır. Düşük kod, kodsuz ve "kodu bitirme", kod parçaları ekleme ve işlevsellik içerir.

Kodsuz bir platformun kullanıcısının genellikle düzeni, programlama dillerini bilmesi veya bir programcı ekibi kiralaması gerekmez. Kodsuz aracın kullanıcısı, gerekli içerik ve işlevlerle doldurduğu bir görsel blok oluşturucu kullanarak bir uygulama oluşturur ve kodsuz platformun kendisi isteklerin işlenmesini, uygulamayı ve diğer "sihirleri" derler. AI kullanarak kod üretir ve/veya programcılar tarafından önceden yazılmış kod bloklarını içerir.

No-code, startup kurucusunun kendisinin bir MVP oluşturmasına, onu temel teknik okuryazarlık ve proje anlayışı ile çalışanına emanet etmesine veya kodsuz bir geliştirici kiralamasına olanak tanır. Kodsuz bir geliştiricinin işe alınması durumunda bile, bir MVP oluşturmanın maliyeti, programcılarla yapılan klasik geliştirmeden önemli ölçüde daha düşük olacaktır. Örneğin, başlangıçta Ürün Müdürü olarak çalışan ve kendi projesi için kodsuz uzmanlaşmayı başaran bir startup ve no-code geliştiricisinin röportajını web sitemizde okuyabilirsiniz.

Başlangıç ​​​​kurucusu için kodsuz olmanın faydaları

Kodsuz teknolojiyi kullanan bir startup kurucusu için aşağıdaki önemli avantajlar vardır:

şu anda çok çeşitli kodsuz araçlar, platformlar ve bunların entegrasyonları - 2022'de bir MVP, daha büyük bir proje ve hatta kodsuz bitmiş bir ürün oluşturmak için birçok araç ve platform var, ancak birkaç kişi hala onlar hakkında bilgi sahibidir ve diğerleri tüm girişimlerden uzaktır ve kurucular potansiyellerini kullanırlar;

maliyet — kodsuz geliştirme, geliştirme sürecini hızlandırarak, profesyonel programcıları işe almadan veya bir geliştirici departmanı bulundurmaya gerek duymadan, işlevleri ve hızlı hata düzeltmelerini izleyerek, teknik borcun büyümesini önleyerek veya azaltarak paradan tasarruf sağlar;

hız, klasik geliştirmeye göre en büyük avantajdır — kodsuz bir uygulama, bir hafta sonunda basit bir uygulama oluşturmanıza olanak tanır ve bir ay içinde daha karmaşık bir uygulama oluşturulabilir. Bu şekilde, bir MVP'yi ve hatta bir MVP'nin birkaç versiyonunu çok hızlı bir şekilde test edebilirsiniz;

düşük giriş eşiği — kodsuz bir platformda uzmanlaşmak için genellikle teknik eğitime ihtiyacınız yoktur, yalnızca bir şirketin iş süreçlerini veya ürününü içeriden anlamanız gerekir. Profesyonel düzeyde kodsuz platformlar söz konusu olduğunda teknik eğitim gereklidir, ancak buna herhangi bir programlama dilinden yüzlerce kat daha hızlı alışabilirsiniz. Bu, teknolojiyle çalışmak isteyen neredeyse herkes için kodsuz erişim sağlar;

kullanım kolaylığı — yüzlerce kod satırı yazmaya gerek yok — sadece blokları hareket ettirin ve aralarında bağlantılar atayın. Bir proje üzerinde çalışmak, üçüncü taraf geliştiricilerden oluşan bir ekiple iletişim kurmadan çalışanınıza emanet edilebilir. Geliştiricilerin "iç mutfağını" anlamanıza gerek kalmadan "kendi dilinizde" konuşabilirsiniz;

esneklik — kod gerektirmeme sayesinde, bir startup kurucusunun bir proje veya MVP testi sırasında geliştirme maliyetlerinde önemli bir artış olmadan yeni işlevler ve yeni özellikler eklemesi kolaydır.

Bir başlangıç ​​​​kurucusu için kodsuz olmanın olası dezavantajları

Çoğu zaman, herhangi bir mülk, belirli koşullar altında hem dezavantaj hem de avantaj olabilir. Kodsuz olarak, yanlış araç seçiminin birçok avantajı dezavantaja dönüşebilir:

no-code her zaman bir proje için bütçe çözümü değildir. Bazen kodsuz bir geliştirme paketinde gereksiz işlevler ve eklemeler alırsınız (AppMaster.io'da ön ucu ayrı olarak bağlayabilir ve yalnızca arka uç için veya yalnızca kullandığınız işlevler için ödeme yapabilirsiniz); projenizin ihtiyaçlarını anlamıyorsanız, kodsuz bir araç seçimi ile hata yapabilir ve gerekli işlevleri üzerinde uygulayamayabilirsiniz veya bunları uygulamak çok zor olacaktır; genellikle, kodsuz araçlar uygun veri güvenliğini sağlamada başarısız olur ve veri sızıntısına katkıda bulunur (ancak AppMaster.io, tamamlanmış bir uygulamayı herhangi bir sunucuda barındırmanıza izin verir); kodsuz araçlar genellikle kaynak kodu yükleme veya uygun olmayan bir biçimde yükleme olanağı sağlamaz, bu da başka bir araca veya geliştirmenize geçmeyi zorlaştırır. "Bir kez ve sonsuza kadar hemen" kodsuz bir araç seçmelisiniz (AppMaster. io size kaynak kodu indirme yeteneği verir. Ayrıca, insan tarafından okunabilir kodlar oluşturuyoruz ve nakliyesinde herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız); Piyasadaki çoğu kodsuz araç, bitmiş bir ürün oluşturmak için uygun değildir ve MVP başarılı olursa projeyi ölçeklendirmede önemli zorluklar vardır (AppMaster.io profesyonel bir kodsuz platformdur ve yeteneklerimiz, uygulamamızı ve bitmiş ürünü destekleyin ve gelecekte ölçeklendirin).

Önceden uyarılmış, önceden silahlandırılmıştır. Kodsuz aracınızı akıllıca seçin ve seçiminizin tüm avantajlarından yararlanın.

Kodsuz platform türleri

Geleneksel olarak, tüm kodsuz araçlar birkaç türe ayrılabilir: düşük giriş eşiğine sahip kodsuz aygıtlar (üzerlerinde çok güçlü olmayan bir arka uç oluşturabilirsiniz ve ön uç oluşturabilirsiniz), uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlamaya yardımcı olan entegratörler ve profesyonel kodsuz araçlar platformlar (kodu tamamen değiştirmeye çalışırlar, sağlam bir arka uç ve yüksek bant genişliği oluşturma yeteneği sağlarlar).

MVP'nizin temel çalışma prensibi ve kodsuz bir platform seçimi, türlere böyle koşullu bir bölünmeye bağlıdır. Örneğin, günlük gibi basit bir uygulama yaparsanız, kendinizi düşük giriş eşiği ve güzel bir tasarıma sahip kodsuz bir araçla sınırlayabilirsiniz.

Uygulamanız güçlü potansiyele, yüksek bant genişliğine, çok kullanıcılı arayüze sahipse ve büyük miktarda veriyle veya gerçek zamanlı verilerle çalışıyorsa, AppMaster.io veya Direcual gibi profesyonel bir kodsuz platform seçmek daha iyidir.

Aynı anda birkaç hizmet kullanıyorsanız, bunları Integromat ve Zapier gibi entegratörlere bağlayın.

Bir başlangıç ​​için kod içermeyen EN İYİ araçlara örnekler

adalo

Nispeten kullanıcı dostu bir arayüze sahip, öğrenmesi kolay bir tasarımcı. Ücretsiz sürüm öğrenme için yararlıdır. Ücretsiz sürüm Adalo filigranları içerir ve uygulamalarınızı GooglePlayMarket ve AppStore'a yüklemenize izin vermez. Yeni başlayanlar, ilk uygulamalarını basit bir mantıkla oluşturmak için genellikle bu kodsuz platformu seçerler.

kabarcık

Bubble'ı öğrenmek daha fazla zaman alacaktır, ancak platform arka uç, veritabanları, iş süreçleri ve düzen ile çalışmanıza izin verir. Birçok eklenti var. Ücretsiz plan, araca hakim olmanızı sağlar ve orta hızda geliştirmeye başlayabilirsiniz. Fiyat artışı, kullanıcı sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

bütünleşik

Bir entegratördür. Uzmanlar, uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlamak için basit ve uygun fiyatlı bir platform olarak bahsediyor. Senaryolar kişisel olarak oluşturulabilir veya şablonlar kullanabilirsiniz. Bir uygulamayı Integromat veritabanından olmayan bir hizmete bağlamanız gerekiyorsa, formu doldurun ve API'sine HTTP aracılığıyla bağlanın.

Zapier

Bu, uygulamaları birbirleriyle veya diğer harici servislerle bağlamak için bir entegratördür. Binlerce uygulama arasında veri aktarımı yapabilirsiniz. Bir komut dosyası oluşturucusu vardır (bir olay, gerekli eylemler zincirini başlatır).

direkt

Kodsuz platform, MVP uygulamaları (Minimal Uygulanabilir Ürün, minimum uygulanabilir ürün) ve bitmiş ürünlerin tam teşekküllü uygulamaları oluşturmak için kendini konumlandırıyor. Senaryolar platformun bel kemiğidir. Komut dosyalarını kullanarak uygulamanın arka uç mantığını otomatikleştirebilir, iş akışları oluşturabilir ve birleştirebilirsiniz. Directual kataloğu, kullanıma hazır bağlayıcılar, HTTP istekleri, web kancaları, veritabanı dinleyicileri ve popüler hizmetlerle entegrasyon içerir.

AppMaster.io

Gerçek bir arka uçta yerel uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmak için kodsuz yeni nesil platform. Görsel sürükle ve bırak tasarımcısı, kullanıcı dostu iş süreci tasarımcısı, AppMaster Cloud'a tek tıklamayla uygulama yayınlama veya herhangi bir bulut platformuyla entegrasyon. Push bildirimleri, sosyal ağları kullanarak yetkilendirme. Ağlar, e-posta ve daha fazlası. Uygulamaları yüzlerce hizmete bağlayın veya API'leri kullanarak bunlara programlı olarak erişin. Kaynak kodu ve belgeleri insan tarafından okunabilir bir biçimde yükleme ve sunucularınıza aktarma yeteneği. Dokümantasyon otomatik oluşturma. Özünde modern ve hızlı dil GoLang.

Yeni başlayanlar için kodsuz bakış açıları

Kodsuz geliştirme, dünya çapında giderek popülerlik kazanıyor. Web siteleri ve çeşitli uygulama türleri oluşturmak için halihazırda 500'den fazla kodsuz araç bulunmaktadır.

BT dünyası uzmanlarının tahminlerine göre, no-code giderek daha aktif bir şekilde gelişecek ve pazarın tıptan, küçük çevrimiçi işletmelerden, küçük işletmelerden ve geliştirme süreçlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için muhtemelen gerekli olan tüm nişlerden sorumlu bölümlerini yakalayacaktır.

İşletmelerin ve müşterilerinin çevrimiçi ve gadget'lara kitlesel geçişi, tek bir kalite standardına göre çalışacak ve basit, anlaşılır, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacak mobil uygulamaların hızlı ve ucuz oluşturulmasına olan talebi artırdı.

Çözüm

Kodsuz, doğrudan kod yazmadan yapıcı biçiminde görsel programlamadır. Genellikle, geliştirmedeki temel bilgiler, kodsuz uygulamalar oluşturmak için yeterlidir.

Kodsuz kurucuların mantığı sezgiseldir: uygulama arayüzü, veri tabanına bağlı bloklar, simgeler, düğmeler ve metinlerden oluşur. Genellikle uygun bir şablon seçebilir veya her şeyi sıfırdan yapabilirsiniz. Hız ve ekonomi, kod gerektirmeyen araçların ana avantajlarıdır.

Kodsuz bir MVP oluşturmak, bir üründeki bir fikri veya yeni özellikleri test etmek, standart görevleri çözmek için zaman kazanmak için uygundur. PRO düzeyinde kodsuz platformlar size bitmiş bir ürün, bir uygulama sağlayabilir.

Henüz AppMaster.io'da bir hesabınız yoksa, bize katılın. Kayıttan sonra, platformun tüm temel işlevlerinin mevcut olduğu 14 günlük ücretsiz bir deneme süresi verilecektir. Profesyonel düzeyde kod içermeyen bir platformla çalışmanın inceliklerini öğrenmenize ve potansiyelini anlamanıza olanak tanır.