Một công ty khởi nghiệp cần nhanh chóng thử nghiệm một ý tưởng. Đối với điều này, một MVP được tạo. MVP, Minimal Viable Product - phiên bản thử nghiệm của sản phẩm hoặc dịch vụ với bộ chức năng tối thiểu (tối đa một hoặc hai), cho phép bạn thấy giá trị của sản phẩm đối với người tiêu dùng và thị trường. MVP được tạo ra để kiểm tra các giả thuyết và kiểm tra khả năng tồn tại của sản phẩm dự định: nó có đáng để phát triển dự án hơn nữa không, những thay đổi nào cần được thực hiện? Một công ty khởi nghiệp đưa MVP của mình ra thị trường và thử nghiệm ý tưởng càng sớm thì càng tốt. Bài viết này sẽ xem xét cách công nghệ không mã có thể giúp những người sáng lập đạt được mục tiêu kinh doanh của họ.

Bài viết này sẽ cố gắng đề cập đến mọi thứ mà một người sáng lập cần biết về no-code ở giai đoạn khởi nghiệp ban đầu.

Không có mã là gì?

Nền tảng không mã, không mã là một công cụ để tạo trang web, ứng dụng, chatbot và các chương trình khác mà không cần lập trình viên viết mã trực tiếp. No-code là một giải pháp thay thế có giá trị cho sự phát triển truyền thống.

Không có mã bị nhầm lẫn với mã thấp, nhưng có sự khác biệt trong các thuật ngữ này. Mã thấp bao gồm không mã và khả năng "hoàn thành mã", thêm các phần của mã và chức năng.

Người dùng nền tảng không mã thường không cần biết bố cục, ngôn ngữ lập trình hoặc thuê một nhóm lập trình viên. Người sử dụng công cụ không mã tạo một ứng dụng bằng cách sử dụng một hàm tạo khối trực quan, mà anh ta điền vào nội dung và chức năng cần thiết, và nền tảng không mã sẽ tự xử lý các yêu cầu, biên dịch ứng dụng và các "phép thuật" khác. Nó tạo mã bằng AI và / hoặc chứa các khối mã được viết trước bởi các lập trình viên.

Không có mã cho phép người sáng lập khởi nghiệp tự tạo MVP, giao nó cho nhân viên của mình với trình độ kỹ thuật cơ bản và hiểu biết về dự án hoặc thuê một nhà phát triển không mã. Ngay cả trong trường hợp thuê một nhà phát triển không có mã, chi phí tạo MVP sẽ thấp hơn đáng kể so với phát triển cổ điển với các lập trình viên. Ví dụ: bạn có thể đọc cuộc phỏng vấn của một công ty khởi nghiệp và nhà phát triển không mã trên trang web của chúng tôi, người ban đầu làm Giám đốc sản phẩm và có thể tự mình thành thạo không mã cho dự án của mình.

Lợi ích của không mã đối với người sáng lập khởi nghiệp

Có những lợi thế chính sau đây cho một người sáng lập khởi nghiệp trong việc sử dụng công nghệ không mã:

một số lượng lớn các công cụ, nền tảng không mã và tích hợp của chúng tại thời điểm hiện tại - vào năm 2022, có rất nhiều công cụ và nền tảng để tạo MVP, một dự án lớn hơn hoặc thậm chí là một sản phẩm hoàn chỉnh trên không mã, nhưng rất ít người vẫn biết về họ, và những người khác còn xa tất cả các công ty khởi nghiệp và những người sáng lập sử dụng tiềm năng của họ;

chi phí - phát triển không mã tiết kiệm tiền bằng cách đẩy nhanh quá trình phát triển, không phải thuê lập trình viên chuyên nghiệp hoặc không cần duy trì bộ phận nhà phát triển, giám sát các chức năng và sửa lỗi nhanh chóng, tránh hoặc giảm sự gia tăng nợ kỹ thuật;

tốc độ là lợi thế chính so với phát triển cổ điển - không mã cho phép bạn tạo một ứng dụng đơn giản trong một ngày cuối tuần và một ứng dụng phức tạp hơn có thể được tạo trong một tháng. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra một MVP và thậm chí một số phiên bản của MVP rất nhanh chóng;

ngưỡng đầu vào thấp - để thành thạo một nền tảng không mã, bạn thường không cần học về kỹ thuật mà chỉ cần hiểu biết về các quy trình kinh doanh hoặc sản phẩm của công ty từ bên trong. Trong trường hợp nền tảng không mã cấp chuyên nghiệp, cần phải có trình độ kỹ thuật, nhưng bạn có thể làm quen với nó nhanh hơn hàng trăm lần so với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Điều này làm cho hầu hết mọi người muốn làm việc với công nghệ đều không có mã;

dễ sử dụng - không cần viết hàng trăm dòng mã - chỉ cần di chuyển các khối và gán liên kết giữa chúng. Công việc trong một dự án có thể được giao cho nhân viên của bạn mà không cần giao tiếp với nhóm các nhà phát triển bên thứ ba. Bạn có thể nói "bằng ngôn ngữ của mình" mà không cần phải hiểu "nhà bếp bên trong" của các nhà phát triển;

tính linh hoạt - với sự trợ giúp của không mã, người sáng lập khởi nghiệp có thể dễ dàng thêm chức năng mới và các tính năng mới ngay trong một dự án hoặc thử nghiệm MVP mà không làm tăng đáng kể chi phí phát triển.

Những nhược điểm có thể xảy ra của việc không có mã đối với người sáng lập khởi nghiệp

Thông thường, bất kỳ tài sản nào cũng có thể, trong những điều kiện nhất định, vừa là bất lợi vừa là lợi thế. Trong trường hợp không có mã, nhiều lợi ích khi lựa chọn sai công cụ có thể biến thành bất lợi:

no-code không phải lúc nào cũng là một giải pháp ngân sách cho một dự án. Đôi khi trong gói phát triển không có mã, bạn nhận được các chức năng và bổ sung không cần thiết (trên AppMaster.io, bạn có thể kết nối riêng giao diện người dùng và chỉ trả tiền cho phần phụ trợ hoặc chỉ cho những chức năng bạn đang sử dụng); nếu bạn không hiểu nhu cầu của dự án của mình, thì bạn có thể mắc sai lầm khi lựa chọn một công cụ không có mã và không thể thực hiện các chức năng cần thiết trên nó, hoặc sẽ quá khó khăn để thực hiện chúng; thông thường, các công cụ không mã không đảm bảo an toàn dữ liệu thích hợp và góp phần làm rò rỉ dữ liệu (nhưng AppMaster.io cho phép bạn lưu trữ một ứng dụng đã hoàn thiện trên bất kỳ máy chủ nào); các công cụ không có mã thường không cung cấp khả năng tải lên mã nguồn hoặc cung cấp tải lên ở định dạng không thuận tiện, điều này gây khó khăn cho việc chuyển sang công cụ khác hoặc quá trình phát triển của bạn. Bạn phải chọn một công cụ không có mã "một lần và mãi mãi ngay lập tức" (AppMaster. Io cung cấp cho bạn khả năng tải xuống mã nguồn. Ngoài ra, chúng tôi tạo mã mà con người có thể đọc được và bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào với việc vận chuyển nó); hầu hết các công cụ không mã trên thị trường không phù hợp để tạo thành phẩm và có những khó khăn đáng kể trong việc mở rộng dự án nếu MVP thành công (AppMaster.io là một nền tảng không mã chuyên nghiệp và khả năng của chúng tôi cho phép chúng tôi triển khai và hỗ trợ thành phẩm và mở rộng quy mô trong tương lai).

Đã báo trước là được báo trước. Chọn công cụ không mã của bạn một cách khôn ngoan và tận dụng tối đa sự lựa chọn của bạn.

Các loại nền tảng không mã

Thông thường, tất cả các công cụ không mã có thể được chia thành nhiều loại: thiết bị không mã có ngưỡng đầu vào thấp (bạn có thể tạo giao diện người dùng và phần phụ trợ không mạnh trên chúng), bộ tích hợp giúp kết nối các ứng dụng và dịch vụ và không mã chuyên nghiệp nền tảng (họ cố gắng thay thế mã hoàn toàn, cung cấp khả năng tạo phần phụ trợ mạnh mẽ và băng thông cao).

Nguyên tắc hoạt động cơ bản của MVP của bạn và việc lựa chọn nền tảng không mã phụ thuộc vào sự phân chia có điều kiện như vậy thành các loại. Ví dụ: nếu bạn tạo một ứng dụng đơn giản như nhật ký, bạn có thể tự giới hạn mình trong một công cụ không có mã với ngưỡng nhập thấp và thiết kế đẹp.

Nếu ứng dụng của bạn có tiềm năng mạnh mẽ, băng thông cao, giao diện nhiều người dùng và hoạt động với lượng lớn dữ liệu hoặc dữ liệu thời gian thực, tốt hơn nên chọn một nền tảng không mã chuyên nghiệp như AppMaster.io hoặc Direcual.

Nếu bạn sử dụng nhiều dịch vụ cùng một lúc, hãy liên kết chúng trên các nhà tích hợp như Integromat và Zapier.

Ví dụ về các công cụ không mã hàng đầu cho một công ty khởi nghiệp

Adalo

Một nhà thiết kế dễ học với giao diện tương đối thân thiện với người dùng. Phiên bản miễn phí rất hữu ích cho việc học. Phiên bản miễn phí chứa hình mờ Adalo và không cho phép bạn tải ứng dụng của mình lên GooglePlayMarket và AppStore. Những người mới bắt đầu thường chọn nền tảng không mã này để tạo các ứng dụng đầu tiên của họ với logic đơn giản.

Bubble

Sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Bubble , but the platform allows you to work with the backend, databases, business processes, and layout. There are many plugins. The free plan allows you to master the tool, and you can start developing at the middle rate. The price increase is due to the rise in the number of users.

Integromat

Nó là một nhà tích hợp. Các chuyên gia nói về nó như một nền tảng đơn giản và giá cả phải chăng để liên kết các ứng dụng và dịch vụ. Các kịch bản có thể được tạo cá nhân hoặc bạn có thể sử dụng các mẫu. Nếu bạn cần kết nối một ứng dụng với một dịch vụ không phải từ cơ sở dữ liệu Integromat, hãy điền vào biểu mẫu và kết nối với API của nó qua HTTP.

Zapier

Đây là bộ tích hợp để liên kết các ứng dụng với nhau hoặc với các dịch vụ bên ngoài khác. Bạn có thể chuyển dữ liệu giữa hàng nghìn ứng dụng. Có một phương thức khởi tạo tập lệnh (một sự kiện bắt đầu một chuỗi các hành động cần thiết).

Trực tiếp

Nền tảng không mã định vị chính nó để tạo các ứng dụng MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu, sản phẩm khả thi tối thiểu) và các ứng dụng chính thức của thành phẩm. Các kịch bản là xương sống của nền tảng. Sử dụng các tập lệnh, bạn có thể tự động hóa logic phụ trợ của ứng dụng, tạo và kết hợp các quy trình công việc. Danh mục Trực tiếp bao gồm các trình kết nối có sẵn, yêu cầu HTTP, webhook, trình nghe cơ sở dữ liệu và tích hợp với các dịch vụ phổ biến.

AppMaster.io

Nền tảng thế hệ tiếp theo không có mã để tạo các ứng dụng web và bản địa trên một phần mềm phụ trợ thực sự. Trình thiết kế kéo và thả trực quan, trình thiết kế quy trình kinh doanh thân thiện với người dùng, xuất bản ứng dụng bằng một cú nhấp chuột lên AppMaster Cloud hoặc tích hợp với bất kỳ nền tảng đám mây nào. Thông báo đẩy, phân quyền sử dụng mạng xã hội. Mạng, email và hơn thế nữa. Kết nối các ứng dụng với hàng trăm dịch vụ hoặc truy cập theo chương trình bằng các API. Khả năng tải lên mã nguồn và tài liệu ở định dạng con người có thể đọc được và chuyển nó đến máy chủ của bạn. Tự động tạo tài liệu. Cốt lõi là ngôn ngữ GoLang hiện đại và nhanh chóng.

Quan điểm không mã cho các công ty khởi nghiệp

Phát triển không mã đang dần phổ biến trên toàn thế giới. Đã có hơn 500 công cụ không mã để tạo trang web và nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Theo dự báo của các chuyên gia CNTT thế giới, no-code sẽ ngày càng phát triển tích cực hơn và chiếm lĩnh các thị trường chịu trách nhiệm về y học, kinh doanh trực tuyến nhỏ, kinh doanh nhỏ và tất cả các ngách cần thiết để tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình phát triển.

Sự thay đổi hàng loạt của các doanh nghiệp và khách hàng của họ trực tuyến và sang các tiện ích đã làm tăng nhu cầu về việc tạo ra các ứng dụng di động nhanh chóng và không tốn kém, hoạt động theo một tiêu chuẩn chất lượng duy nhất và có giao diện đơn giản, dễ hiểu, thân thiện với người dùng.

Sự kết luận

Không có mã là lập trình trực quan dưới dạng một hàm tạo mà không cần trực tiếp viết mã. Thông thường, kiến ​​thức cơ bản về phát triển là đủ để xây dựng các ứng dụng trên không mã.

Logic của các trình tạo không mã rất trực quan: giao diện ứng dụng được lắp ráp từ các khối, biểu tượng, nút và văn bản được kết nối với cơ sở dữ liệu. Thông thường, bạn có thể chọn một mẫu phù hợp hoặc làm mọi thứ từ đầu. Tốc độ và tính kinh tế là những lợi thế chính của các công cụ không mã.

No-code phù hợp để tạo MVP, thử nghiệm ý tưởng hoặc tính năng mới trong sản phẩm, tiết kiệm thời gian giải quyết các tác vụ tiêu chuẩn. Nền tảng không mã cấp PRO có thể cung cấp cho bạn một sản phẩm hoàn chỉnh, một ứng dụng.

