Een startup moet een idee snel testen. Daarvoor wordt een MVP gemaakt. MVP, Minimal Viable Product - een testversie van een product of dienst met een minimale reeks functies (maximaal één of twee), waarmee de waarde van het product voor de consument en de markt kan worden bekeken. MVP wordt gemaakt om hypotheses te testen en de levensvatbaarheid van het beoogde product na te gaan: is het de moeite waard om het project verder te ontwikkelen, welke veranderingen moeten worden aangebracht? Hoe sneller een startup zijn MVP op de markt brengt en het idee test, hoe beter. Dit artikel zal bekijken hoe no-code technologie oprichters kan helpen hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Dit artikel zal proberen alles te behandelen wat een oprichter moet weten over no-code in het beginstadium van het creëren van een startup.

Wat is no-code?

No-code, zero-code platform is een tool voor het creëren van websites, applicaties, chatbots en andere programma's zonder de noodzaak van het direct schrijven van code door programmeurs. No-code is een waardevol alternatief voor traditionele ontwikkeling.

No-code wordt verward met low-code, maar er is een verschil in deze termen. Low-code omvat no-code en de mogelijkheid om "code af te maken", delen van code en de functionaliteit toe te voegen.

Een gebruiker van een no-code platform hoeft meestal geen kennis te hebben van lay-out, programmeertalen, of een team van programmeurs in te huren. De gebruiker van de no-code tool creëert een toepassing met behulp van een visuele blokconstructeur, die hij vult met de nodige inhoud en functies, en het no-code platform doet zelf de verwerking van verzoeken, het compileren van de toepassing en andere "magie". Het genereert code met behulp van AI en/of bevat blokken code die vooraf door programmeurs zijn geschreven.

No-code stelt de startup-oprichter in staat om zelf een MVP te maken, het toe te vertrouwen aan zijn werknemer met een technische basiskennis en begrip van het project, of een no-code ontwikkelaar in te huren. Zelfs in het geval van het inhuren van een no-code ontwikkelaar zullen de kosten voor het maken van een MVP aanzienlijk lager zijn dan bij klassieke ontwikkeling met programmeurs. Lees bijvoorbeeld het interview van een startup en no-code ontwikkelaar op onze website, die aanvankelijk als Product Manager werkte en no-code voor zijn project zelf onder de knie kreeg.

Voordelen van no-code voor een startup-oprichter

Er zijn de volgende belangrijke voordelen voor een startup-oprichter bij het gebruik van no-code technologie:

een grote keuze aan no-code tools, platforms en hun integraties op dit moment - al in 2022 zijn er veel tools en platforms voor het maken van een MVP, een groter project, of zelfs een eindproduct op no-code, maar weinig mensen kennen ze nog, en andere gebruiken nog lang niet alle startups en oprichters hun potentieel;

kosten - no-code ontwikkeling bespaart het geld door het versnellen van het ontwikkelingsproces, het niet inhuren van professionele programmeurs of het niet hoeven onderhouden van een ontwikkelaarsafdeling, het bewaken van functies en snelle bug fixes, het vermijden of verminderen van de groei van technische schuld;

snelheid is het belangrijkste voordeel ten opzichte van klassieke ontwikkeling - met no-code kunt u een eenvoudige applicatie in een weekend bouwen, en een complexere in een maand. Op die manier kunt u een MVP en zelfs meerdere versies van een MVP zeer snel testen;

lage instapdrempel - om een no-code platform onder de knie te krijgen, heb je vaak helemaal geen technische opleiding nodig, maar alleen inzicht in de bedrijfsprocessen of het product van een bedrijf van binnenuit. In het geval van no-code platformen op pro-niveau is een technische opleiding wel vereist, maar kun je er honderden keren sneller aan wennen dan met welke programmeertaal dan ook. Dit maakt no-code beschikbaar voor bijna iedereen die met technologie wil werken;

gebruiksgemak - geen noodzaak om honderden coderegels te schrijven - gewoon de blokken verplaatsen en links ertussen leggen. Het werk aan een project kan aan uw medewerker worden toevertrouwd zonder te communiceren met een team van externe ontwikkelaars. U kunt "in uw taal" spreken zonder de "innerlijke keuken" van ontwikkelaars te hoeven begrijpen;

flexibiliteit - met behulp van no-code is het voor een oprichter van een startup gemakkelijk om tijdens een project of een MVP-test nieuwe functionaliteit en nieuwe functies toe te voegen zonder een aanzienlijke stijging van de ontwikkelingskosten.

Mogelijke nadelen van no-code voor een startup-oprichter

Zoals zo vaak kan elke eigenschap onder bepaalde voorwaarden zowel een nadeel als een voordeel zijn. Bij no-code kunnen veel van de voordelen bij een verkeerde keuze van de tool omslaan in nadelen:

no-code is niet altijd een budgetoplossing voor een project. Soms krijgt u in een no-code ontwikkelingspakket onnodige functies en toevoegingen (op AppMaster.io kunt u de frontend apart aansluiten en alleen betalen voor de backend of alleen voor die functies die u gebruikt); als u de behoeften van uw project niet begrijpt, kunt u een fout maken met de keuze van een no-code tool en de noodzakelijke functies er niet op kunnen implementeren, of het zal te moeilijk zijn om ze te implementeren; no-code tools zorgen vaak niet voor een goede gegevensbeveiliging en dragen bij tot het lekken van gegevens (maar met AppMaster.io kunt u een voltooide applicatie op elke server hosten); no-code tools bieden vaak niet de mogelijkheid om broncode te uploaden of bieden uploading in een onhandig formaat, wat het moeilijk maakt om over te stappen naar een andere tool of naar uw ontwikkeling. U moet een no-code tool "eens en voor altijd" kiezen (AppMaster. io geeft u de mogelijkheid om de broncode te downloaden. Ook genereren we menselijk leesbare code en zult u geen moeilijkheden hebben met het transport ervan); de meeste no-code tools op de markt zijn niet geschikt voor het creëren van een afgewerkt product, en er zijn aanzienlijke moeilijkheden met het schalen van het project als de MVP succesvol is (AppMaster.io is een professioneel no-code platform en onze mogelijkheden stellen ons in staat het afgewerkte product te implementeren en te ondersteunen en het in de toekomst te schalen).

Gewaarschuwd is gewaarschuwd. Kies uw no-code tool verstandig en profiteer ten volle van uw keuze.

Soorten no-code platforms

Conventioneel kunnen alle no-code tools worden onderverdeeld in verschillende types: no-code apparaten met een lage instapdrempel (u kunt er een frontend en een niet erg krachtige backend op maken), integratoren die helpen om toepassingen en diensten te verbinden, en professionele no-code platforms (zij streven ernaar de code volledig te vervangen, bieden de mogelijkheid om een robuuste backend en een hoge bandbreedte te maken).

Het basisprincipe van de werking van uw MVP en de keuze van een no-code platform hangen af van een dergelijke voorwaardelijke indeling in types. Als je bijvoorbeeld een eenvoudige applicatie als een agenda maakt , kun je je beperken tot een no-code tool met een lage instapdrempel en een mooi design.

Als uw toepassing krachtige mogelijkheden heeft, een hoge bandbreedte, een interface voor meerdere gebruikers, en werkt met grote hoeveelheden gegevens of real-time gegevens, kunt u beter kiezen voor een professioneel no-code platform zoals AppMaster.io of Direcual.

Gebruik je meerdere diensten tegelijk, koppel ze dan op integrators zoals Integromat en Zapier.

Adalo

Een makkelijk te leren ontwerper met een relatief gebruiksvriendelijke interface. De gratis versie is handig om te leren. De gratis versie bevat Adalo watermerken en laat je niet toe je applicaties te uploaden naar GooglePlayMarket en AppStore. Beginners kiezen vaak voor dit no-code platform om hun eerste applicaties met eenvoudige logica te maken.

Bubble

Het zal meer tijd kosten om te leren Bubble , but the platform allows you to work with the backend, databases, business processes, and layout. There are many plugins. The free plan allows you to master the tool, and you can start developing at the middle rate. The price increase is due to the rise in the number of users.

Integromat

Het is een integrator. Experts spreken erover als een eenvoudig en betaalbaar platform voor het koppelen van applicaties en diensten. Scenario's kunt u zelf maken, of u kunt sjablonen gebruiken. Als u een toepassing moet koppelen met een dienst die niet uit de Integromat-database komt, vult u het formulier in en maakt u via HTTP verbinding met de API ervan.

Zapier

Dit is een integrator voor het koppelen van toepassingen met elkaar of met andere externe diensten. U kunt gegevens overdragen tussen duizenden toepassingen. Er is een script constructor (één gebeurtenis start een keten van noodzakelijke acties).

Direct

Het no-code platform positioneert zich voor het maken van MVP-toepassingen (Minimal Viable Product, minimaal levensvatbaar product) en volwaardige toepassingen van afgewerkte producten. Scenario's vormen de ruggengraat van het platform. Met behulp van scripts kunt u de backend-logica van de applicatie automatiseren en workflows creëren en combineren. De Directual catalogus bevat out-of-the-box connectors, HTTP requests, webhooks, database listeners, en integratie met populaire diensten.

AppMaster.io

No-code next-generation platform voor het creëren van native en web applicaties op een echte backend. Visual drag-and-drop designer, gebruiksvriendelijke business process designer, one-click app publishing naar AppMaster Cloud, of integratie met elk cloud platform. Push-meldingen, autorisatie via sociale netwerken. Netwerken, e-mail en meer. Applicaties verbinden met honderden diensten of ze programmatisch benaderen via API's. De mogelijkheid om broncode en documentatie in een voor mensen leesbaar formaat te uploaden en over te brengen naar uw servers. Auto-generatie van documentatie. Moderne en snelle taal GoLang in de kern.

No-code perspectieven voor startups

No-code ontwikkeling wint wereldwijd geleidelijk aan populariteit. Er zijn al meer dan 500 no-code tools voor het maken van websites en verschillende soorten toepassingen.

Volgens de prognoses van IT-werelddeskundigen zal no-code zich steeds actiever ontwikkelen en delen van de markt veroveren die verantwoordelijk zijn voor geneeskunde, kleine online bedrijven, kleine ondernemingen en alle niches waar het mogelijk nodig is om ontwikkelingsprocessen te optimaliseren en te automatiseren.

De massale verschuiving van bedrijven en hun klanten online en naar gadgets heeft de vraag doen toenemen naar de snelle en goedkope creatie van mobiele toepassingen die zouden werken volgens één enkele kwaliteitsnorm en een eenvoudige, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke interface zouden hebben.

Conclusie

No-code is visueel programmeren in de vorm van een constructor zonder direct code te schrijven. Meestal is basiskennis in ontwikkeling voldoende om toepassingen op no-code te bouwen.

De logica van no-code constructors is intuïtief: de toepassingsinterface wordt samengesteld uit blokken, pictogrammen, knoppen en tekst die verbonden zijn met de database. Meestal kunt u een geschikt sjabloon kiezen of alles vanaf nul doen. Snelheid en zuinigheid zijn de belangrijkste voordelen van no-code tools.

No-code is geschikt voor het maken van een MVP, het testen van een idee of nieuwe functies in een product, het besparen van tijd voor het oplossen van standaard taken. PRO-niveau no-code platforms kunnen u een afgewerkt product, een applicatie, leveren.

Als u nog geen account hebt op AppMaster.io, word dan lid. Na registratie krijgt u een gratis proefperiode van 14 dagen, waarin alle basisfunctionaliteit van het platform beschikbaar is. Zo kunt u de fijne kneepjes van het werken met een professioneel no-code platform leren kennen en het potentieel ervan begrijpen.