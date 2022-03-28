初创公司需要快速测试一个想法。为此，创建了 MVP。 MVP，Minimal Viable Product——产品或服务的测试版本，具有最少的功能集（最多一个或两个），可以让您看到产品对消费者和市场的价值。创建 MVP 是为了测试假设并检查预期产品的可行性：是否值得进一步开发项目，应该进行哪些更改？初创公司越早将其 MVP 推向市场并测试其想法越好。本文将探讨无代码技术如何帮助创始人实现其业务目标。

本文将尝试涵盖创始人在创建初创公司的初始阶段需要了解的有关无代码的所有内容。

什么是无码？

无代码、零代码平台是一种无需程序员直接编写代码即可创建网站、应用程序、聊天机器人和其他程序的工具。无代码是传统开发的一种有价值的替代方案。

无代码与低代码混淆，但这些术语有所不同。低代码包括无代码和“完成代码”、添加部分代码和功能的能力。

无代码平台的用户通常不需要了解布局、编程语言或聘请程序员团队。无代码工具的用户使用可视块构造器创建应用程序，并填充必要的内容和功能，无代码平台本身处理请求，编译应用程序和其他“魔法”。它使用人工智能生成代码和/或包含程序员预先编写的代码块。

无代码允许创业公司创始人自己创建 MVP，将其委托给具有基本技术素养和项目理解的员工，或聘请无代码开发人员。即使在雇用无代码开发人员的情况下，创建 MVP 的成本也将大大低于使用程序员进行经典开发的成本。例如，您可以在我们的网站上阅读对一家初创公司和无代码开发人员的采访，他最初担任产品经理，并且能够自己掌握项目的无代码。

无代码对初创公司创始人的好处

初创公司创始人使用无代码技术有以下主要优势：

目前有大量无代码工具、平台及其集成可供选择——已经到 2022 年，有许多工具和平台可用于创建 MVP、更大的项目，甚至是无代码的成品，但很少有人仍然了解他们，而其他人远不是所有的初创公司和创始人都在发挥他们的潜力；

成本——无代码开发通过加快开发过程来节省资金，无需聘请专业程序员或无需维护开发部门，监控功能和快速修复错误，避免或减少技术债务的增长；

速度是传统开发的主要优势——无代码允许您在一个周末构建一个简单的应用程序，而一个更复杂的应用程序可以在一个月内构建。通过这种方式，您可以非常快速地测试一个 MVP 甚至一个 MVP 的多个版本；

入门门槛低——要掌握一个无代码平台，你往往根本不需要技术教育，只需要从内部了解一个公司的业务流程或产品。在专业级无代码平台的情况下，需要技术教育，但您可以比任何编程语言快数百倍地习惯它。这使得几乎所有想要使用技术的人都可以使用无代码；

易于使用——无需编写数百行代码——只需移动块并在它们之间分配链接。项目的工作可以委托给您的员工，而无需与第三方开发团队沟通。您可以“用您的语言”说话，而无需了解开发人员的“内部厨房”；

灵活性——在无代码的帮助下，初创公司创始人可以轻松地在项目或 MVP 测试期间添加新功能和新特性，而不会显着增加开发成本。

初创公司创始人无代码的可能缺点

通常，在某些条件下，任何财产都可能既是劣势又是优势。在无代码中，错误选择工具的许多好处可能会变成缺点：

无代码并不总是项目的预算解决方案。有时在无代码开发包中，您会获得不必要的功能和添加（在 AppMaster.io 上，您可以单独连接前端并仅为后端或仅为您正在使用的那些功能付费）； 如果您不了解项目的需求，那么您可能会在选择无代码工具时出错，无法在其上实现必要的功能，或者实现起来太难了； 通常，无代码工具无法确保适当的数据安全并导致数据泄漏（但 AppMaster.io 允许您在任何服务器上托管已完成的应用程序）； 无代码工具通常不提供上传源代码的能力或以不方便的格式提供上传，这使得难以转移到其他工具或进行开发。您必须选择“立即永久”的无代码工具（AppMaster.io 使您能够下载源代码。此外，我们生成人类可读的代码，您在运输时不会遇到任何困难）； 市场上的大多数无代码工具都不适合创建成品，如果 MVP 成功，项目规模化也存在很大困难（AppMaster.io 是一个专业的无代码平台，我们的能力使我们能够实现和支持成品并在未来进行扩展）。

有备则无患。明智地选择您的无代码工具并充分利用您的选择。

无代码平台的类型

按照惯例，所有无代码工具都可以分为几种类型：入门门槛低的无代码设备（您可以在其上创建前端但不是很强大的后端），帮助连接应用程序和服务的集成商，以及专业的无代码平台（他们努力完全替换代码，提供创建强大后端和高带宽的能力）。

MVP 的基本操作原理和无代码平台的选择取决于这种有条件的类型划分。例如，如果你做一个像日记这样简单的应用程序，你可以将自己限制在一个入门门槛低、设计精美的无代码工具上。

如果你的应用潜力大、带宽高、多用户界面，以及处理大量数据或实时数据，最好选择像 AppMaster.io 或 Direcual 这样的专业无代码平台。

如果您一次使用多项服务，请将它们链接到 Integromat 和 Zapier 等集成商上。

创业公司的 TOP 无代码工具示例

阿达洛

易于学习的设计器，具有相对用户友好的界面。免费版有助于学习。免费版包含 Adalo 水印，不允许您将应用程序上传到 GooglePlayMarket 和 AppStore。初学者经常选择这个无代码平台来创建他们的第一个逻辑简单的应用程序。

气泡

学习 Bubble 需要更多时间，但该平台允许您使用后端、数据库、业务流程和布局。有很多插件。免费计划让您掌握工具，您可以开始以中等速度进行开发。价格上涨是由于用户数量的增加。

积分

它是一个集成器。专家将其称为链接应用程序和服务的简单且负担得起的平台。场景可以个人创建，也可以使用模板。如果您需要将应用程序与不是来自 Integromat 数据库的服务连接，请填写表格并通过 HTTP 连接到其 API。

扎皮尔

这是一个用于将应用程序相互链接或与其他外部服务链接的集成器。您可以在数千个应用程序之间传输数据。有一个脚本构造函数（一个事件启动一系列必要的操作）。

直接

无代码平台将自己定位为创建 MVP 应用程序（最小可行产品，最小可行产品）和成品的成熟应用程序。场景是平台的支柱。使用脚本，您可以自动化应用程序的后端逻辑，创建和组合工作流。 Directual 目录包括开箱即用的连接器、HTTP 请求、webhook、数据库侦听器以及与流行服务的集成。

应用大师.io

用于在真实后端创建原生和 Web 应用程序的无代码下一代平台。可视化拖放设计器，人性化的业务流程设计器，一键发布应用到AppMaster Cloud，或与任何云平台集成。推送通知，使用社交网络进行授权。网络、电子邮件等。将应用程序连接到数百个服务或使用 API 以编程方式访问它们。能够以人类可读的格式上传源代码和文档并将其传输到您的服务器。文档自动生成。以现代快速语言 GoLang 为核心。

初创公司的无代码视角

无代码开发在世界范围内逐渐流行起来。已经有超过 500 种无代码工具可用于创建网站和各种类型的应用程序。

根据 IT 世界专家的预测，no-code 将越来越积极地发展，并占领负责医药、小型在线业务、小型企业以及所有可能需要优化和自动化开发流程的利基市场的部分市场。

企业及其客户向在线和小工具的大规模转移增加了对快速、廉价创建移动应用程序的需求，这些应用程序将根据单一质量标准运行，并具有简单、易理解、用户友好的界面。

结论

无代码是构造函数形式的可视化编程，无需直接编写代码。通常，开发中的基本知识足以在无代码上构建应用程序。

无代码构造函数的逻辑很直观：应用程序界面由连接到数据库的块、图标、按钮和文本组成。通常，您可以选择合适的模板或从头开始做所有事情。速度和经济性是无代码工具的主要优势。

无代码适用于创建 MVP，测试产品中的想法或新功能，节省解决标准任务的时间。 PRO 级无代码平台可以为您提供一个成品，一个应用程序。

如果您还没有AppMaster.io帐户，请加入我们。注册后，您将获得 14 天的免费试用期，其中可以使用平台的所有基本功能。它将让您了解使用专业级无代码平台的复杂性并了解其潜力。