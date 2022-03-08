Стартап нуждается в быстром тестировании идеи. Для этого создается MVP. MVP, Minimal Viable Product (минимально жизнеспособный продукт) — тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций (вплоть до одной-двух), которая позволяет увидеть ценность продукта для потребителей и рынка. MVP создают для тестирования гипотез и проверки жизнеспособности задуманного продукта: стоит ли развивать проект дальше, какие изменения следует внести. Чем быстрее стартапер выведет свой MVP на рынок и протестирует идею, тем лучше. В данной статье мы рассмотрим, как же технология no-code может помочь фаундерам достигать их бизнес-целей.

В этой статье мы постараемся рассмотреть все, что нужно знать фаундеру про no-code на начальном этапе создания стартапа.

Что такое no-code?

No-code, zero-code платформа — это инструмент для создания сайтов, приложений, чат-ботов и других программ без необходимости прямого написания кода программистами. No-code — полезная альтернатива традиционной разработке.

No-code путают с low-code, но разница в этих терминах есть. Low-code включает в себя no-code и, также, возможность «докодить», дописать часть функционала.

Пользователю no-code платформы, обычно, не нужно самому знать верстку, языки программирования или нанимать команду программистов. Пользователь no-code инструмента создает приложение с помощью визуального конструктора блоков, которые он заполняет нужным контентом и функциями, а обработку запросов, компилирование приложения и прочую “магию” делает сама no-code платформа. Она генерирует код с помощью ИИ и/или содержит заранее прописанные программистами блоки кода.

Фактически, no-code позволяет фаундеру стартапа создать MVP самому, поручить то своему сотруднику с базовой технической грамотностью и пониманием проекта или нанять no-code разработчика. Даже в случае с наймом no-code разработчика, стоимость создания MVP будет значительно ниже, чем при классической разработке с программистами. Для примера, можете ознакомиться с интервью стартапера и no-code разработчика на нашем сайте, который изначально работал как Product Manager и сам смог освоить no-code для своего проекта.

Преимущества no-code для стартап-фаундера

Для стартап-фаундера в использовании технологии no-code можно выделить такие ключевые преимущества:

большой выбор no-code инструментов, платформ и их интеграций на данный момент времени — уже в 2022 году существует множество инструментов и платформ для создания MVP, более масштабированного проекта или даже готового продукта на no-code, но о них все еще знает мало людей и далеко не все стартаперы и фаундеры используют их потенциал; стоимость — no-code разработка экономит деньги фаундера за счет ускорения процесса разработки, отсутствия найма профессиональных программистов или необходимости содержания своего отдела девелоперов, функций мониторинга и быстрого исправления ошибок, отсутствия или уменьшения роста технического долга; скорость — это главное преимущество перед классической разработкой, no-code позволяет собрать простое приложение за выходные, а более сложное можно собрать за месяц. Таким образом можно очень быстро протестировать MVP и даже несколько версий MVP; низкий порог входа — чтобы освоить no-code платформу часто вообще не нужно технического образования, а только понимание бизнес-процессов компании или продукта изнутри. В случае с no-code платформами уровня pro, техническое образование понадобится, но освоиться можно будет в сотни раз быстрее, чем с любым языком программирования. Это делает no-code доступным почти для всех желающих работать с технологией; удобство использования — не нужно писать долгие сотни строк кода, достаточно просто двигать блоки и назначать связи между ними. Работу над проектом можно доверить своему сотруднику без необходимости общаться с командой сторонних девелоперов, можно общаться “на своем языке” без необходимости понимания “внутренней кухни” программистов; гибкость — с помощью no-code, стартап-фаундеру легко добавлять новый функционал и новые фичи прямо по ходу проекта или тестирования MVP без значительного роста стоимости разработки.

Возможные недостатки no-code для стартап-фаундера

Как это часто бывает, любое свойство может быть в определенных условиях как недостатком, так и преимуществом. В no-code многие из преимуществ при неверном выборе инструмента могут превратиться в недостатки:

no-code не всегда является бюджетным решением для проекта, иногда в пакете no-code разработки вы получаете ряд ненужных функций и дополнений (например, в AppMaster.io вы можете отдельно подключать фронтенд и платить только за бэкенд или только за те функции, которые вы используете); если не разобраться в потребностях вашего проекта, то можно ошибиться с выбором no-code инструмента и не суметь реализовать на нем нужные функции или реализовывать их слишком сложно; на некоторых no-code платформах более высокий порог входа для создания приложения и нужна техническая грамотность или найм no-code разработчика; часто, no-code инструменты не могут обеспечить надлежащую безопасность данных и способствуют утечке данных (но AppMaster.io преоставляет вам возможность размещать готовое приложение на любом сервере); также, no-code инструменты не предоставляют возможность выгрузки исходного кода или предоставляют выгрузку в неудобном формате, из-за чего возникает сложность с переездом на другой инструмент или на свою разработку, приходится сразу выбирать no-code инструмент «раз и навсегда» (AppMaster.io дает вам возможность выгрузки исходного кода, также, мы генерируем человекочитаемый код и у вас не возникнет сложностей при его переносе); большинство no-code инструментов на рынке не подходят для создания готового продукта и возникают большие сложности с масштабированием проекта, в случае успеха MVP (AppMaster.io является профессиональной no-code платформой и наши мощности позволяют реализовать и поддерживать готовый продукт и масштабировать его в будущем).

Предупрежден — значит вооружен. Выбирайте ваш no-code инструмент с умом и пользуйтесь всеми преимуществами вашего выбора.

Типы no-code-платформ

Условно, все no-code инструменты можно поделить на несколько типов: no-code инструменты с низким порогом входа (на них можно создавать фронтенд и не очень мощный бэкенд), интеграторы, которые помогают связывать между собой приложения и сервис и профессиональный no-code платформы (они стремятся к тому, чтобы полностью заменить код, предоставляют возможность создания мощного бэкенда и высокие пропускные способности).

От такого условного деления на типы зависит основной принцип работы вашего MVP и выбор no-code платформы. Например, если вы делаете простое приложение вроде дневника, то можете ограничиться no-code инструментом низкого порога входа c красивым дизайном. Если в вашем приложении предусмотрен мощный потенциал, высокая пропускная способность, многопользовательский интерфейс, работа с большими объемами данных или данными в режиме реального времени, тогда лучше сразу выбрать профессиональную no-code плафторму, вроде AppMaster.io или Direcual.

Если вы используете сразу несколько сервисов, связывайте их на интеграторах как Integromat и Zapier.

Примеры ТОП no-code инструментов для стартапа

Adalo

Легкий в освоении конструктор с достаточно удобным интерфейсом. Эту no-code платформу часто выбирают начинающие для создания первых приложений с несложной логикой.Бесплатная версия пригодится для обучения. Бесплатная версия содержит вотермарки Adalo и не дает возможность загружать свои приложения в Google- и AppStore.

Bubble

На изучение Bubble уйдет больше времени, но платформа позволяет работать с бэкендом, базами данных, бизнес-процессами и версткой. Есть много плагинов. Бесплатный план позволяет освоить инструмент, а начать разработку можно на самом доступном тарифе. Рост в цене происходит по увеличению количества пользователей.

Integromat

Это интегратор. Специалисты говорят о нем как о простой и доступной по цене платформе для связки приложений и сервисов. Сценарии можно создавать лично или использовать шаблоны. Если нужно связать приложение с сервисом не из базы Integromat, достаточно заполнить форму и подключиться к его API через HTTP.

Zapier

Это интегратор для связки приложений между собой или с другими внешними сервисами. Можно передавать данные между тысячами приложений. Есть конструктор сценариев (одно событие запускает цепочку нужных действий).

Directual

No-code платформа, которая позиционирует себя не только для создания MVP приложений (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт), но и полноценных приложений готовых продуктов. Сценарии — основа платформы. Используя сценарии, можно автоматизировать бэкенд-логику приложения, создавать и объединять рабочие процессы. Каталог Directual включает готовые коннекторы, HTTP-запросы, веб-хуки, прослушиватели баз данных и интеграцию с популярными сервисами.

AppMaster.io

No-code платформа нового поколения для создания нативных и веб-приложений на реальном бэкенде. Визуальный конструктор drag-and-drop, удобный дизайнер бизнес-процессов, публикация приложений в один клик в AppMaster Cloud или интеграция с любой облачной платформой. Push-уведомления, авторизация с помощью соц. сетей, электронная почта и т. д. Подключение приложений ко многим популярным сервисам или доступ к с помощью API. Возможность выгружать исходный код и документацию в человекочитаемом формате и переносить их на свои серверы. Автогенерация документации. Современный и быстрый язык GoLang в основе.

Перспективы no-code для стартапов

No-code-разработка постепенно набирает популярность по всему миру. Существует уже более 500 no-code инструментов для создания сайтов и разных типов приложений.

По прогнозам специалистов мира IT, no-code все активнее будет развиваться в ближайшем будущем и захватит части рынка, которые отвечают за медицину, малый онлайн-бизнес, малый бизнес и все ниши, где можно и нужно оптимизировать и автоматизировать процессы разработки.

Массовый уход бизнеса и клиентов бизнеса не только в онлайн, но и в гаджеты, повысил спрос на быстрое и недорогое создание мобильных приложений, которые работали бы по единому стандарту качества и имели бы простой, понятный и удобный интерфейс.

Итоги

No-code — это визуальное программирование без прямого написания кода в виде конструктора. Обычно, для сборки приложений на no-code хватает поверхностных знаний в разработке.

Логика no-code конструкторов интуитивно понятна: из блоков собирается интерфейс приложения, затем иконки, кнопки, текст связывают между собой и с базой данных. Обычно можно выбрать подходящий шаблон или все делать с нуля. Скорость и экономия являются главными преимуществами no-code инструментов.

No-code подходит для создания MVP, тестирования идеи или новых фич в продукте, экономии времени для решения стандартных задач. No-code платформы PRO уровня могут обеспечить вас готовым продуктом, приложением.

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