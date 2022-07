Uma startup precisa testar uma ideia rapidamente. Para isso, um MVP é criado. MVP, Minimal Viable Product — uma versão de teste de um produto ou serviço com um conjunto mínimo de funções (até uma ou duas), que permite ver o valor do produto para os consumidores e o mercado. O MVP é criado para testar hipóteses e verificar a viabilidade do produto pretendido: vale a pena desenvolver mais o projeto, quais mudanças devem ser feitas? Quanto mais cedo uma startup levar seu MVP ao mercado e testar a ideia, melhor. Este artigo analisará como a tecnologia sem código pode ajudar os fundadores a atingir suas metas de negócios.

Este artigo tentará cobrir tudo o que um fundador precisa saber sobre no-code no estágio inicial de criação de uma startup.

O que é sem código?

A plataforma sem código e código zero é uma ferramenta para criar sites, aplicativos, chatbots e outros programas sem a necessidade de escrita direta de código pelos programadores. No-code é uma alternativa valiosa ao desenvolvimento tradicional.

No-code é confundido com low-code, mas há uma diferença nesses termos. Low-code inclui sem código e a capacidade de "terminar código", adicionar partes de código e a funcionalidade.

Um usuário de uma plataforma sem código geralmente não precisa conhecer layout, linguagens de programação ou contratar uma equipe de programadores. O usuário da ferramenta no-code cria uma aplicação utilizando um construtor visual de blocos, que ele preenche com o conteúdo e as funções necessárias, e a própria plataforma no-code faz o processamento das requisições, compilando a aplicação e outras “mágicas”. Ele gera código usando IA e/ou contém blocos de código pré-escritos por programadores.

O No-code permite que o fundador da startup crie ele mesmo um MVP, confie-o a seu funcionário com conhecimento técnico básico e compreensão do projeto, ou contrate um desenvolvedor no-code. Mesmo no caso de contratar um desenvolvedor sem código, o custo de criação de um MVP será significativamente menor do que com o desenvolvimento clássico com programadores. Por exemplo, você pode ler a entrevista de um desenvolvedor iniciante e sem código em nosso site, que inicialmente trabalhou como Gerente de Produto e conseguiu dominar o não código para seu projeto.

Benefícios do no-code para um fundador de startup

Existem as seguintes vantagens principais para um fundador de startup ao usar a tecnologia sem código:

uma grande seleção de ferramentas, plataformas e suas integrações sem código no momento - já em 2022, existem muitas ferramentas e plataformas para criar um MVP, um projeto maior ou até mesmo um produto finalizado sem código, mas poucas pessoas ainda sabem sobre eles, e outros estão longe de todas as startups e fundadores usarem seu potencial;

custo — o desenvolvimento sem código economiza dinheiro ao acelerar o processo de desenvolvimento, não contratar programadores profissionais ou não precisar manter um departamento de desenvolvimento, funções de monitoramento e correções rápidas de bugs, evitando ou reduzindo o crescimento da dívida técnica;

a velocidade é a principal vantagem sobre o desenvolvimento clássico - sem código permite que você construa um aplicativo simples em um fim de semana, e um mais complexo pode ser construído em um mês. Dessa forma, você pode testar um MVP e até várias versões de um MVP muito rapidamente;

baixo limite de entrada — para dominar uma plataforma sem código, muitas vezes você não precisa de educação técnica, mas apenas uma compreensão interna dos processos de negócios ou do produto de uma empresa. No caso de plataformas sem código de nível profissional, a educação técnica é necessária, mas você pode se acostumar com isso centenas de vezes mais rápido do que com qualquer linguagem de programação. Isso torna o não-código disponível para quase todos que desejam trabalhar com tecnologia;

facilidade de uso — não há necessidade de escrever centenas de linhas de código — basta mover os blocos e atribuir links entre eles. O trabalho em um projeto pode ser confiado ao seu funcionário sem se comunicar com uma equipe de desenvolvedores terceirizados. Você pode falar "no seu idioma" sem a necessidade de entender a "cozinha interna" dos desenvolvedores;

flexibilidade — com a ajuda do no-code, é fácil para um fundador de startup adicionar novas funcionalidades e novos recursos durante um projeto ou um teste de MVP sem um aumento significativo nos custos de desenvolvimento.

Possíveis desvantagens do no-code para um fundador de startup

Como muitas vezes, qualquer propriedade pode ser, sob certas condições, tanto uma desvantagem quanto uma vantagem. No no-code, muitos dos benefícios com a escolha errada da ferramenta podem se transformar em desvantagens:

no-code nem sempre é uma solução de orçamento para um projeto. Às vezes, em um pacote de desenvolvimento sem código, você obtém funções e adições desnecessárias (no AppMaster.io você pode conectar separadamente o frontend e pagar apenas pelo backend ou apenas pelas funções que estiver usando); se você não entender as necessidades do seu projeto, poderá cometer um erro ao escolher uma ferramenta sem código e não conseguir implementar as funções necessárias nela, ou será muito difícil implementá-las; muitas vezes, as ferramentas sem código não garantem a segurança adequada dos dados e contribuem para o vazamento de dados (mas o AppMaster.io permite hospedar um aplicativo finalizado em qualquer servidor); as ferramentas sem código geralmente não oferecem a capacidade de fazer upload do código-fonte ou fornecem upload em um formato inconveniente, o que dificulta a migração para outra ferramenta ou para o seu desenvolvimento. Você tem que escolher uma ferramenta sem código "de uma vez e para sempre imediatamente" (AppMaster. io lhe dá a possibilidade de baixar o código fonte. Além disso, nós geramos código legível e você não terá nenhuma dificuldade com o seu transporte); a maioria das ferramentas sem código no mercado não são adequadas para criar um produto acabado, e há dificuldades significativas em dimensionar o projeto se o MVP for bem-sucedido (AppMaster.io é uma plataforma profissional sem código e nossos recursos nos permitem implementar e apoiar o produto acabado e dimensioná-lo no futuro).

Prevenido é pré-armado. Escolha sua ferramenta sem código com sabedoria e aproveite ao máximo sua escolha.

Tipos de plataformas sem código

Convencionalmente, todas as ferramentas sem código podem ser divididas em vários tipos: dispositivos sem código com um limite de entrada baixo (você pode criar front-end e back-end não muito poderoso neles), integradores que ajudam a conectar aplicativos e serviços e no-code profissional plataformas (eles se esforçam para substituir o código completamente, fornecem a capacidade de criar um back-end robusto e alta largura de banda).

O princípio básico de operação do seu MVP e a escolha de uma plataforma sem código dependem dessa divisão condicional em tipos. Por exemplo, se você fizer um aplicativo simples como um diário, poderá se limitar a uma ferramenta sem código com um limite de entrada baixo e um design bonito.

Se o seu aplicativo tem um potencial poderoso, alta largura de banda, interface multiusuário e trabalha com grandes quantidades de dados ou dados em tempo real, é melhor escolher uma plataforma profissional sem código, como AppMaster.io ou Direcual.

Se você usa vários serviços ao mesmo tempo, vincule-os em integradores como Integromat e Zapier.

Exemplos das principais ferramentas sem código para uma startup

Adalo

Um designer fácil de aprender com uma interface relativamente amigável. A versão gratuita é útil para aprender. A versão gratuita contém marcas d'água Adalo e não permite que você carregue seus aplicativos no GooglePlayMarket e na AppStore. Os iniciantes geralmente escolhem essa plataforma sem código para criar seus primeiros aplicativos com lógica simples.

Bolha

Levará mais tempo para aprender Bubble, mas a plataforma permite que você trabalhe com back-end, bancos de dados, processos de negócios e layout. Existem muitos plug-ins. O plano gratuito permite que você domine a ferramenta e você pode começar a desenvolver na taxa média. O aumento de preço é devido ao aumento do número de usuários.

Integromat

É um integrador. Especialistas falam sobre isso como uma plataforma simples e acessível para vincular aplicativos e serviços. Os cenários podem ser criados pessoalmente ou você pode usar modelos. Se você precisar conectar um aplicativo com um serviço que não seja do banco de dados Integromat, preencha o formulário e conecte-se à sua API via HTTP.

Zapier

Este é um integrador para vincular aplicativos entre si ou com outros serviços externos. Você pode transferir dados entre milhares de aplicativos. Existe um construtor de script (um evento inicia uma cadeia de ações necessárias).

Direto

A plataforma sem código se posiciona para criar aplicativos MVP (Minimal Viable Product, produto mínimo viável) e aplicativos completos de produtos acabados. Cenários são a espinha dorsal da plataforma. Usando scripts, você pode automatizar a lógica de back-end do aplicativo, criar e combinar fluxos de trabalho. O catálogo Directual inclui conectores prontos para uso, solicitações HTTP, webhooks, ouvintes de banco de dados e integração com serviços populares.

AppMaster.io

Plataforma de última geração sem código para criar aplicativos nativos e da Web em um back-end real. Designer visual de arrastar e soltar, designer de processos de negócios fácil de usar, publicação de aplicativos com um clique no AppMaster Cloud ou integração com qualquer plataforma de nuvem. Notificações push, autorização usando redes sociais. Redes, e-mail e muito mais. Conecte aplicativos a centenas de serviços ou acesse-os programaticamente usando APIs. A capacidade de fazer upload de código-fonte e documentação em um formato legível e transferi-lo para seus servidores. Geração automática de documentação. Linguagem moderna e rápida GoLang no núcleo.

Perspectivas sem código para startups

O desenvolvimento sem código está gradualmente ganhando popularidade em todo o mundo. Já existem mais de 500 ferramentas sem código para criação de sites e diversos tipos de aplicativos.

De acordo com as previsões de especialistas do mundo de TI, o no-code se desenvolverá cada vez mais ativamente e capturará partes do mercado responsáveis ​​pela medicina, pequenos negócios online, pequenos negócios e todos os nichos onde possivelmente seja necessário otimizar e automatizar os processos de desenvolvimento.

A mudança em massa de empresas e seus clientes on-line e para gadgets aumentou a demanda pela criação rápida e barata de aplicativos móveis que funcionem de acordo com um único padrão de qualidade e tenham uma interface simples, compreensível e amigável.

Conclusão

No-code é a programação visual na forma de um construtor sem escrever código diretamente. Normalmente, o conhecimento básico em desenvolvimento é suficiente para construir aplicativos sem código.

A lógica dos construtores sem código é intuitiva: a interface do aplicativo é montada a partir de blocos, ícones, botões e texto que são conectados ao banco de dados. Normalmente, você pode escolher um modelo adequado ou fazer tudo do zero. Rapidez e economia são as principais vantagens das ferramentas sem código.

O No-code é adequado para criar um MVP, testar uma ideia ou novos recursos em um produto, economizando tempo para resolver tarefas padrão. As plataformas sem código de nível PRO podem fornecer um produto acabado, um aplicativo.

Se você ainda não tem uma conta no AppMaster.io , junte-se a nós. Após o registro, você terá um período de teste gratuito por 14 dias, no qual todas as funcionalidades básicas da plataforma estarão disponíveis. Ele permitirá que você aprenda os meandros de trabalhar com uma plataforma sem código de nível profissional e entenda seu potencial.