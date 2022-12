การเริ่มต้นจำเป็นต้องทดสอบแนวคิดอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ MVP จึงถูกสร้างขึ้น MVP, Minimal Viable Product — เวอร์ชันทดสอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีชุดฟังก์ชันขั้นต่ำ (ไม่เกินหนึ่งหรือสองชุด) ซึ่งช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคและตลาด MVP ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานและตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ: มันคุ้มค่าที่จะพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ ควรเปลี่ยนแปลงอะไร? ยิ่งสตาร์ทอัพนำ MVP ออกสู่ตลาดและทดสอบแนวคิดได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีที่เทคโนโลยีไร้รหัสสามารถช่วยให้ผู้ก่อตั้งบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตนได้อย่างไร

บทความนี้จะพยายามครอบคลุมทุกสิ่งที่ผู้ก่อตั้งจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการไม่มีโค้ดในขั้นเริ่มต้นของการสร้างสตาร์ทอัพ

ไม่มีรหัสคืออะไร?

แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดและไม่มีโค้ดเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แชทบอท และโปรแกรมอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดโดยตรงโดยโปรแกรมเมอร์ No-code เป็นทางเลือกที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาแบบเดิมๆ

No-code สับสนกับ low-code แต่มีข้อแตกต่างในเงื่อนไขเหล่านี้ โค้ดต่ำประกอบด้วยการไม่ใช้โค้ดและความสามารถในการ "เขียนโค้ดให้เสร็จสิ้น" เพิ่มส่วนต่างๆ ของโค้ดและฟังก์ชันการทำงาน

ผู้ใช้แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดมักจะไม่จำเป็นต้องรู้รูปแบบ ภาษาโปรแกรม หรือจ้างทีมโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้เครื่องมือ no-code จะสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ตัวสร้างบล็อกที่มองเห็นได้ ซึ่งเขาเติมด้วยเนื้อหาและฟังก์ชันที่จำเป็น และแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดเองก็ดำเนินการประมวลผลคำขอ รวบรวมแอปพลิเคชันและ "เวทย์มนตร์" อื่นๆ มันสร้างรหัสโดยใช้ AI และ/หรือมีบล็อกของรหัสที่เขียนไว้ล่วงหน้าโดยโปรแกรมเมอร์

No-code ช่วยให้ผู้ก่อตั้งเริ่มต้นสร้าง MVP ด้วยตนเอง มอบความไว้วางใจให้กับพนักงานของเขาด้วยความรู้ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและความเข้าใจในโครงการ หรือจ้างนักพัฒนาที่ไม่มีรหัส แม้แต่ในกรณีของการจ้างนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ด ค่าใช้จ่ายในการสร้าง MVP จะต่ำกว่าการพัฒนาแบบคลาสสิกกับโปรแกรมเมอร์อย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ของสตาร์ทอัพและนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ดบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งตอนแรกทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และสามารถเชี่ยวชาญการไม่ใช้โค้ดสำหรับโปรเจ็กต์ของเขาเองได้

ประโยชน์ของการไม่มีโค้ดสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ

มีข้อดีหลัก ๆ ดังต่อไปนี้สำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพในการใช้เทคโนโลยีแบบไม่มีโค้ด:

มีเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และการผสานการทำงานแบบไม่มีโค้ดให้เลือกมากมายในขณะนี้ — ในปี 2022 มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มมากมายสำหรับการสร้าง MVP โครงการที่ใหญ่ขึ้น หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ไม่มีโค้ด แต่มีเพียงไม่กี่คน ยังคงรู้เกี่ยวกับพวกเขาและคนอื่น ๆ ยังห่างไกลจากการเริ่มต้นและผู้ก่อตั้งใช้ศักยภาพของพวกเขา

ต้นทุน — การพัฒนาที่ไม่มีโค้ด ช่วยประหยัดเงินโดยการเร่งกระบวนการพัฒนา ไม่จ้างโปรแกรมเมอร์มืออาชีพหรือไม่จำเป็นต้องดูแลแผนกนักพัฒนา ตรวจสอบฟังก์ชันและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงหรือลดการเติบโตของหนี้ทางเทคนิค

ความเร็วเป็นข้อได้เปรียบหลักเหนือการพัฒนาแบบคลาสสิก — no-code ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆ ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ และสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนขึ้นได้ภายในหนึ่งเดือน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทดสอบ MVP และแม้แต่ MVP หลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็ว

เกณฑ์การเข้าต่ำ — เพื่อเชี่ยวชาญแพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัส คุณมักจะไม่ต้องการการศึกษาด้านเทคนิคเลย แต่เพียงความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากภายใน ในกรณีของแพลตฟอร์มแบบไม่มีโค้ดระดับโปร จำเป็นต้องมีการศึกษาด้านเทคนิค แต่คุณสามารถใช้มันได้เร็วกว่าภาษาการเขียนโปรแกรมใดๆ หลายร้อยเท่า ทำให้เกือบทุกคนที่ต้องการทำงานกับเทคโนโลยีไม่มีรหัส

ใช้งานง่าย — ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหลายร้อยบรรทัด — เพียงแค่ย้ายบล็อกและกำหนดลิงก์ระหว่างบล็อกเหล่านั้น การทำงานในโครงการสามารถมอบหมายให้พนักงานของคุณได้โดยไม่ต้องสื่อสารกับทีมนักพัฒนาบุคคลที่สาม คุณสามารถพูด "ในภาษาของคุณ" โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจ "ครัวภายใน" ของนักพัฒนา

ความยืดหยุ่น — ด้วยความช่วยเหลือของ no-code เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ก่อตั้งการเริ่มต้นเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่และคุณสมบัติใหม่ในระหว่างโครงการหรือการทดสอบ MVP โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสียที่เป็นไปได้ของการไม่มีโค้ดสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ

บ่อยครั้ง ทรัพย์สินใดๆ สามารถอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ทั้งด้านเสียเปรียบและความได้เปรียบ หากไม่มีโค้ด ประโยชน์มากมายจากการเลือกเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องอาจกลายเป็นข้อเสียได้:

การไม่มีโค้ดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาด้านงบประมาณสำหรับโครงการเสมอไป บางครั้งในแพ็คเกจการพัฒนาที่ไม่มีโค้ด คุณจะได้รับฟังก์ชันและส่วนเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น (ใน AppMaster.io คุณสามารถเชื่อมต่อฟรอนท์เอนด์แยกกันและจ่ายเฉพาะแบ็กเอนด์หรือเฉพาะฟังก์ชันที่คุณใช้อยู่) หากคุณไม่เข้าใจความต้องการของโครงการของคุณ คุณสามารถทำผิดพลาดได้โดยการเลือกเครื่องมือที่ไม่มีโค้ดและไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่จำเป็นกับมันได้ มิฉะนั้นจะทำให้ใช้งานได้ยากเกินไป บ่อยครั้งที่เครื่องมือที่ไม่มีรหัสล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมและทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล (แต่ AppMaster.io อนุญาตให้คุณโฮสต์แอปพลิเคชันที่เสร็จสิ้นแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้) เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดมักไม่ให้ความสามารถในการอัปโหลดซอร์สโค้ดหรือให้การอัปโหลดในรูปแบบที่ไม่สะดวก ซึ่งทำให้ยากต่อการย้ายไปยังเครื่องมืออื่นหรือการพัฒนาของคุณ คุณต้องเลือกเครื่องมือที่ไม่มีโค้ด "ทันทีและตลอดไป" (AppMaster. io ให้คุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดได้ นอกจากนี้ เราสร้างโค้ดที่มนุษย์สามารถอ่านได้ และคุณจะไม่มีปัญหาใดๆ กับการขนส่ง) เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดส่วนใหญ่ในตลาดไม่เหมาะสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และมีปัญหาสำคัญในการปรับขนาดโครงการหาก MVP ประสบความสำเร็จ (AppMaster.io เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดระดับมืออาชีพและความสามารถของเราช่วยให้เราสามารถนำไปใช้และ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและปรับขนาดได้ในอนาคต)

เตือนล่วงหน้าเป็นอาวุธ เลือกเครื่องมือที่ไม่มีโค้ดของคุณอย่างชาญฉลาดและใช้ประโยชน์จากตัวเลือกของคุณอย่างเต็มที่

ประเภทของแพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัส

ตามธรรมเนียมแล้ว เครื่องมือที่ไม่ใช้โค้ดทั้งหมดสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท: อุปกรณ์ที่ไม่มีโค้ดที่มีขีดจำกัดการเข้าต่ำ (คุณสามารถสร้างส่วนหน้าและส่วนแบ็คเอนด์ที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก) ผู้รวมระบบที่ช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการ และไม่มีโค้ดแบบมืออาชีพ แพลตฟอร์ม (พวกเขาพยายามแทนที่โค้ดทั้งหมด ให้ความสามารถในการสร้างแบ็กเอนด์ที่แข็งแกร่งและแบนด์วิดธ์สูง)

หลักการพื้นฐานของการทำงานของ MVP และทางเลือกของแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภทตามเงื่อนไขดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณ สร้างแอปพลิเคชันง่ายๆ เช่น ไดอารี่ คุณสามารถจำกัดตัวเองให้ใช้เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดที่มีขีดจำกัดการป้อนข้อมูลต่ำและการออกแบบที่สวยงาม

หากแอปพลิเคชันของคุณมีศักยภาพอันทรงพลัง แบนด์วิดท์สูง อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายคน และทำงานกับข้อมูลจำนวนมากหรือข้อมูลแบบเรียลไทม์ จะเป็นการดีกว่าที่จะเลือกแพลตฟอร์มมืออาชีพที่ไม่มีโค้ด เช่น AppMaster.io หรือ Direcual

หากคุณใช้บริการหลายอย่างพร้อมกัน ให้ลิงก์กับผู้รวมระบบ เช่น Integromat และ Zapier

ตัวอย่างเครื่องมือไม่มีโค้ด TOP สำหรับสตาร์ทอัพ

อดาโล

นักออกแบบที่เรียนรู้ได้ง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เวอร์ชันฟรีมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ รุ่นฟรีมีลายน้ำ Adalo และไม่อนุญาตให้คุณอัปโหลดแอปพลิเคชันของคุณไปยัง GooglePlayMarket และ AppStore ผู้เริ่มต้นมักเลือกแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดนี้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันแรกด้วยตรรกะง่ายๆ

Bubble

จะใช้เวลามากขึ้นในการเรียนรู้ Bubble , but the platform allows you to work with the backend, databases, business processes, and layout. There are many plugins. The free plan allows you to master the tool, and you can start developing at the middle rate. The price increase is due to the rise in the number of users.

อินเทโกรมาต์

เป็นผู้บูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงสำหรับการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและบริการ คุณสามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้เองหรือคุณสามารถใช้เทมเพลตได้ หากคุณต้องการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับบริการที่ไม่ได้มาจากฐานข้อมูล Integromat ให้กรอกแบบฟอร์มและเชื่อมต่อกับ API ของแอปพลิเคชันนั้นผ่าน HTTP

Zapier

นี่คือผู้รวมระบบสำหรับเชื่อมโยงแอปพลิเคชันระหว่างกันหรือกับบริการภายนอกอื่นๆ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันนับพัน มีตัวสร้างสคริปต์ (เหตุการณ์หนึ่งเริ่มต้นห่วงโซ่ของการกระทำที่จำเป็น)

ทางตรง

แพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัสกำหนดตำแหน่งตัวเองสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน MVP (Minimal Viable Product, ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ทำงานได้) และแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สถานการณ์จำลองเป็นกระดูกสันหลังของแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้สคริปต์แบ็คเอนด์ของแอปพลิเคชัน สร้างและรวมเวิร์กโฟลว์ได้โดยใช้สคริปต์ แค็ตตาล็อก Directual ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานทันที คำขอ HTTP เว็บฮุค ผู้ฟังฐานข้อมูล และการรวมเข้ากับบริการยอดนิยม

AppMaster.io

แพลตฟอร์มรุ่นต่อไปที่ไม่มีโค้ดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบเนทีฟและเว็บบนแบ็กเอนด์จริง ตัวออกแบบแบบลากและวางที่มองเห็นได้ ตัวออกแบบกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานง่าย การเผยแพร่แอปในคลิกเดียวไปยัง AppMaster Cloud หรือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มคลาวด์ใดๆ การแจ้งเตือนแบบพุช การอนุญาตโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เครือข่าย อีเมล และอื่นๆ เชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับบริการหลายร้อยรายการหรือเข้าถึงโดยทางโปรแกรมโดยใช้ API ความสามารถในการอัปโหลดซอร์สโค้ดและเอกสารประกอบในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ และโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ การสร้างเอกสารอัตโนมัติ GoLang ภาษาที่ทันสมัยและรวดเร็วเป็นหัวใจหลัก

มุมมองที่ไม่มีโค้ดสำหรับสตาร์ทอัพ

การพัฒนา No-code ค่อยๆ ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 500 รายการสำหรับสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ

ตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT World No-code จะพัฒนาอย่างแข็งขันมากขึ้นและจับส่วนต่างๆ ของตลาดที่รับผิดชอบด้านการแพทย์ ธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดเล็ก และทุกซอกทุกมุมที่อาจจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจและลูกค้าทางออนไลน์และแกดเจ็ตได้เพิ่มความต้องการสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือที่รวดเร็วและราคาไม่แพง ซึ่งจะทำงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพเดียว และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และใช้งานง่าย

บทสรุป

No-code คือ การเขียนโปรแกรมด้วยภาพ ในรูปแบบของ Constructor โดยไม่ต้องเขียน Code โดยตรง โดยปกติ ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาก็เพียงพอแล้วสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่มีโค้ด

ตรรกะของตัวสร้างแบบไม่มีโค้ดนั้นใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันประกอบขึ้นจากบล็อก ไอคอน ปุ่ม และข้อความที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยปกติ คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมหรือทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น ความเร็วและความประหยัดเป็นข้อได้เปรียบหลักของเครื่องมือที่ไม่มีโค้ด

No-code เหมาะสำหรับสร้าง MVP ทดสอบแนวคิดหรือคุณสมบัติใหม่ในผลิตภัณฑ์ ประหยัดเวลาในการแก้ไขงานมาตรฐาน แพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัสระดับ PRO สามารถให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แอปพลิเคชันแก่คุณได้

