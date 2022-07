Ein Startup muss eine Idee schnell testen. Dazu wird ein MVP erstellt. MVP, Minimal Viable Product – eine Testversion eines Produkts oder einer Dienstleistung mit einem Mindestsatz an Funktionen (bis zu einer oder zwei), die es Ihnen ermöglicht, den Wert des Produkts für Verbraucher und den Markt zu sehen. MVP wird erstellt, um Hypothesen zu testen und die Machbarkeit des beabsichtigten Produkts zu überprüfen: Lohnt es sich, das Projekt weiterzuentwickeln, welche Änderungen sollten vorgenommen werden? Je früher ein Startup sein MVP auf den Markt bringt und die Idee testet, desto besser. In diesem Artikel wird untersucht, wie No-Code-Technologie Gründern helfen kann, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Dieser Artikel wird versuchen, alles abzudecken, was ein Gründer in der Anfangsphase der Gründung eines Startups über No-Code wissen muss.

Was ist No-Code?

Die No-Code-Zero-Code-Plattform ist ein Tool zum Erstellen von Websites, Anwendungen, Chatbots und anderen Programmen, ohne dass Programmierer direkten Code schreiben müssen. No-Code ist eine wertvolle Alternative zur traditionellen Entwicklung.

No-Code wird mit Low-Code verwechselt, aber es gibt einen Unterschied in diesen Begriffen. Low-Code umfasst No-Code und die Möglichkeit, Code zu „beenden“, Teile des Codes und die Funktionalität hinzuzufügen.

Ein Benutzer einer No-Code-Plattform muss normalerweise weder Layout noch Programmiersprachen kennen oder ein Team von Programmierern einstellen. Der Benutzer des No-Code-Tools erstellt mithilfe eines visuellen Blockkonstruktors eine Anwendung, die er mit den erforderlichen Inhalten und Funktionen füllt, und die No-Code-Plattform selbst übernimmt die Verarbeitung von Anfragen, das Kompilieren der Anwendung und andere „Magie“. Es generiert Code mithilfe von KI und/oder enthält Codeblöcke, die von Programmierern vorab geschrieben wurden.

No-Code ermöglicht es dem Startup-Gründer, selbst ein MVP zu erstellen, es seinem Mitarbeiter mit grundlegenden technischen Kenntnissen und Verständnis des Projekts anzuvertrauen oder einen No-Code-Entwickler einzustellen. Selbst bei der Einstellung eines No-Code-Entwicklers sind die Kosten für die Erstellung eines MVP deutlich geringer als bei der klassischen Entwicklung mit Programmierern. Lesen Sie zum Beispiel auf unserer Website das Interview eines Startups und No-Code-Entwicklers, der zunächst als Produktmanager arbeitete und No-Code für sein Projekt selbst beherrschen konnte.

Vorteile von No-Code für einen Startup-Gründer

Es gibt die folgenden entscheidenden Vorteile für einen Startup-Gründer beim Einsatz von No-Code-Technologie:

Eine große Auswahl an No-Code-Tools, Plattformen und deren Integrationen im Moment – ​​bereits im Jahr 2022 gibt es viele Tools und Plattformen, um ein MVP, ein größeres Projekt oder sogar ein fertiges Produkt auf No-Code zu erstellen, aber nur wenige Menschen kennen sie noch, andere sind längst nicht alle Startups und Gründer nutzen ihr Potenzial;

Kosten – No-Code-Entwicklung spart Geld, indem der Entwicklungsprozess beschleunigt wird, keine professionellen Programmierer eingestellt werden müssen oder keine Entwicklerabteilung unterhalten werden muss, Funktionen und schnelle Fehlerbehebungen überwacht werden und das Wachstum technischer Schulden vermieden oder verringert wird;

Geschwindigkeit ist der Hauptvorteil gegenüber der klassischen Entwicklung – ohne Code können Sie eine einfache Anwendung an einem Wochenende und eine komplexere Anwendung in einem Monat erstellen. Auf diese Weise können Sie sehr schnell ein MVP und sogar mehrere Versionen eines MVP testen;

niedrige Einstiegsschwelle – um eine No-Code-Plattform zu beherrschen, braucht man oft überhaupt keine technische Ausbildung, sondern nur ein Verständnis für die Geschäftsprozesse oder das Produkt eines Unternehmens von innen. Bei No-Code-Plattformen auf Pro-Level ist eine technische Ausbildung erforderlich, aber Sie können sich hundertmal schneller daran gewöhnen als an jede Programmiersprache. Dies macht No-Code für fast jeden verfügbar, der mit Technologie arbeiten möchte;

Benutzerfreundlichkeit – es müssen keine Hunderte von Codezeilen geschrieben werden – verschieben Sie einfach die Blöcke und weisen Sie Verknüpfungen zwischen ihnen zu. Die Arbeit an einem Projekt kann Ihrem Mitarbeiter anvertraut werden, ohne mit einem Team von Drittentwicklern zu kommunizieren. Sie können „in Ihrer Sprache“ sprechen, ohne die „innere Küche“ der Entwickler verstehen zu müssen;

Flexibilität – Mit Hilfe von No-Code ist es für einen Startup-Gründer einfach, neue Funktionen und neue Features direkt während eines Projekts oder eines MVP-Tests hinzuzufügen, ohne dass die Entwicklungskosten erheblich steigen.

Mögliche Nachteile von No-Code für einen Startup-Gründer

Wie so oft kann jede Eigenschaft unter bestimmten Bedingungen sowohl ein Nachteil als auch ein Vorteil sein. Bei No-Code können viele der Vorteile mit der falschen Wahl des Tools zu Nachteilen werden:

No-Code ist nicht immer eine Budgetlösung für ein Projekt. Manchmal erhalten Sie in einem No-Code-Entwicklungspaket unnötige Funktionen und Ergänzungen (auf AppMaster.io können Sie das Frontend separat verbinden und nur für das Backend bezahlen oder nur für die Funktionen, die Sie verwenden); Wenn Sie die Anforderungen Ihres Projekts nicht verstehen, können Sie bei der Wahl eines No-Code-Tools einen Fehler machen und nicht in der Lage sein, die erforderlichen Funktionen darauf zu implementieren, oder es wird zu schwierig sein, sie zu implementieren. oft versagen No-Code-Tools, um eine angemessene Datensicherheit zu gewährleisten, und tragen zu Datenlecks bei (aber AppMaster.io ermöglicht es Ihnen, eine fertige Anwendung auf jedem Server zu hosten); No-Code-Tools bieten oft nicht die Möglichkeit, Quellcode hochzuladen oder das Hochladen in einem unbequemen Format bereitzustellen, was den Wechsel zu einem anderen Tool oder zu Ihrer Entwicklung erschwert. Sie müssen ein No-Code-Tool „einmal und für immer sofort“ wählen (AppMaster.io gibt Ihnen die Möglichkeit, den Quellcode herunterzuladen. Außerdem generieren wir menschenlesbaren Code und Sie werden keine Schwierigkeiten mit seinem Transport haben); Die meisten No-Code-Tools auf dem Markt sind nicht geeignet, um ein fertiges Produkt zu erstellen, und es gibt erhebliche Schwierigkeiten bei der Skalierung des Projekts, wenn das MVP erfolgreich ist (AppMaster.io ist eine professionelle No-Code-Plattform, und unsere Fähigkeiten ermöglichen uns die Implementierung und unterstützen das fertige Produkt und skalieren es in der Zukunft).

Vorgewarnt ist gewappnet. Wählen Sie Ihr No-Code-Tool mit Bedacht aus und nutzen Sie Ihre Wahl voll aus.

Arten von No-Code-Plattformen

Herkömmlicherweise können alle No-Code-Tools in mehrere Typen unterteilt werden: No-Code-Geräte mit einer niedrigen Einstiegsschwelle (Sie können Frontend und ein nicht sehr leistungsfähiges Backend darauf erstellen), Integratoren, die helfen, Anwendungen und Dienste zu verbinden, und professionelles No-Code Plattformen (sie bemühen sich, den Code vollständig zu ersetzen, bieten die Möglichkeit, ein robustes Backend und eine hohe Bandbreite zu erstellen).

Das grundlegende Funktionsprinzip Ihres MVP und die Wahl einer No-Code-Plattform hängen von einer solchen bedingten Einteilung in Typen ab. Wenn Sie beispielsweise eine einfache Anwendung wie ein Tagebuch erstellen, können Sie sich auf ein No-Code-Tool mit niedriger Einstiegsschwelle und schönem Design beschränken.

Wenn Ihre Anwendung über ein starkes Potenzial, eine hohe Bandbreite, eine Multi-User-Oberfläche verfügt und mit großen Datenmengen oder Echtzeitdaten arbeitet, ist es besser, eine professionelle No-Code-Plattform wie AppMaster.io oder Direcual zu wählen.

Wenn Sie mehrere Dienste gleichzeitig nutzen, verknüpfen Sie diese auf Integratoren wie Integromat und Zapier.

Beispiele für TOP-No-Code-Tools für ein Startup

Adelo

Ein leicht zu erlernender Designer mit einer relativ benutzerfreundlichen Oberfläche. Die kostenlose Version ist hilfreich zum Lernen. Die kostenlose Version enthält Adalo-Wasserzeichen und erlaubt Ihnen nicht, Ihre Anwendungen auf GooglePlayMarket und AppStore hochzuladen. Anfänger entscheiden sich oft für diese No-Code-Plattform, um ihre ersten Anwendungen mit einfacher Logik zu erstellen.

Blase

Das Erlernen von Bubble wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber die Plattform ermöglicht es Ihnen, mit dem Backend, den Datenbanken, Geschäftsprozessen und dem Layout zu arbeiten. Es gibt viele Plugins. Mit dem kostenlosen Plan können Sie das Tool beherrschen und mit der Entwicklung zum mittleren Preis beginnen. Die Preiserhöhung ist auf die gestiegene Nutzerzahl zurückzuführen.

Integrat

Es ist ein Integrator. Experten sprechen von einer einfachen und kostengünstigen Plattform zur Verknüpfung von Anwendungen und Diensten. Szenarien können selbst erstellt werden oder Sie können Vorlagen verwenden. Wenn Sie eine Anwendung mit einem Dienst verbinden müssen, der nicht aus der Integromat-Datenbank stammt, füllen Sie das Formular aus und verbinden Sie sich über HTTP mit seiner API.

Zapier

Dies ist ein Integrator zur Verknüpfung von Anwendungen untereinander oder mit anderen externen Diensten. Sie können Daten zwischen Tausenden von Anwendungen übertragen. Es gibt einen Skriptkonstruktor (ein Ereignis startet eine Kette notwendiger Aktionen).

Direkt

Die No-Code-Plattform positioniert sich für die Erstellung von MVP-Anwendungen (Minimal Viable Product, Minimum Viable Product) und vollwertigen Anwendungen fertiger Produkte. Szenarien sind das Rückgrat der Plattform. Mithilfe von Skripten können Sie die Backend-Logik der Anwendung automatisieren, Workflows erstellen und kombinieren. Der Directual-Katalog umfasst sofort einsatzbereite Konnektoren, HTTP-Anforderungen, Webhooks, Datenbank-Listener und die Integration mit beliebten Diensten.

AppMaster.io

No-Code-Plattform der nächsten Generation zum Erstellen nativer und Webanwendungen auf einem echten Backend. Visueller Drag-and-Drop-Designer, benutzerfreundlicher Geschäftsprozessdesigner, App-Veröffentlichung mit einem Klick in AppMaster Cloud oder Integration in jede Cloud-Plattform. Push-Benachrichtigungen, Autorisierung über soziale Netzwerke. Netzwerke, E-Mail und mehr. Verbinden Sie Anwendungen mit Hunderten von Diensten oder greifen Sie programmgesteuert über APIs darauf zu. Die Möglichkeit, Quellcode und Dokumentation in einem für Menschen lesbaren Format hochzuladen und auf Ihre Server zu übertragen. Automatische Generierung der Dokumentation. Moderne und schnelle Sprache GoLang im Kern.

No-Code-Perspektiven für Startups

No-Code-Entwicklung wird weltweit immer beliebter. Es gibt bereits mehr als 500 No-Code-Tools zum Erstellen von Websites und verschiedenen Arten von Anwendungen.

No-Code wird sich nach Prognosen von Experten der IT-Welt immer aktiver entwickeln und Teile des Marktes erobern, die für Medizin, kleine Online-Unternehmen, kleine Unternehmen und alle Nischen verantwortlich sind, in denen es möglicherweise erforderlich ist, Entwicklungsprozesse zu optimieren und zu automatisieren.

Die Massenverlagerung von Unternehmen und ihren Kunden ins Internet und zu Gadgets hat die Nachfrage nach der schnellen und kostengünstigen Erstellung mobiler Anwendungen erhöht, die nach einem einzigen Qualitätsstandard funktionieren und eine einfache, verständliche und benutzerfreundliche Oberfläche haben.

Fazit

No-Code ist visuelles Programmieren in Form eines Konstruktors, ohne direkt Code zu schreiben. Normalerweise reichen grundlegende Kenntnisse in der Entwicklung aus, um Anwendungen auf No-Code zu bauen.

Die Logik von No-Code-Konstruktoren ist intuitiv: Die Anwendungsschnittstelle wird aus Blöcken, Symbolen, Schaltflächen und Text zusammengesetzt, die mit der Datenbank verbunden sind. Normalerweise können Sie eine geeignete Vorlage auswählen oder alles von Grund auf neu erstellen. Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit sind die Hauptvorteile von No-Code-Tools.

No-Code eignet sich zum Erstellen eines MVP, zum Testen einer Idee oder neuer Funktionen in einem Produkt und spart Zeit für die Lösung von Standardaufgaben. No-Code-Plattformen auf PRO-Level können Ihnen ein fertiges Produkt, eine Anwendung, liefern.

Wenn Sie noch kein Konto bei AppMaster.io haben, treten Sie uns bei. Nach der Registrierung erhalten Sie eine kostenlose Testphase für 14 Tage, in der alle grundlegenden Funktionen der Plattform verfügbar sind. Es ermöglicht Ihnen, die Feinheiten der Arbeit mit einer No-Code-Plattform auf professionellem Niveau zu erlernen und ihr Potenzial zu verstehen.