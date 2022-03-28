تحتاج الشركة الناشئة إلى اختبار فكرة ما بسرعة. لهذا ، يتم إنشاء MVP. MVP ، الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق - نسخة تجريبية من منتج أو خدمة مع مجموعة وظائف بحد أدنى (تصل إلى واحدة أو اثنتين) ، مما يسمح لك بمعرفة قيمة المنتج للمستهلكين والسوق. تم إنشاء MVP لاختبار الفرضيات والتحقق من جدوى المنتج المقصود: هل يستحق تطوير المشروع بشكل أكبر ، وما هي التغييرات التي يجب إجراؤها؟ كلما أسرعت شركة ناشئة في طرح MVP في السوق واختبار الفكرة ، كان ذلك أفضل. ستنظر هذه المقالة في كيف يمكن للتكنولوجيا الخالية من التعليمات البرمجية أن تساعد المؤسسين في تحقيق أهداف أعمالهم.

ستحاول هذه المقالة تغطية كل ما يحتاج المؤسس معرفته حول عدم وجود رمز في المرحلة الأولى من إنشاء شركة ناشئة.

ما هو عدم وجود كود؟

منصة بدون كود ، صفر كود هي أداة لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وروبوتات الدردشة والبرامج الأخرى دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مباشرة من قبل المبرمجين. لا رمز بديل قيم للتطوير التقليدي.

يتم الخلط بين عدم وجود رمز والرمز المنخفض ، ولكن هناك اختلاف في هذه المصطلحات. يتضمن الرمز المنخفض عدم وجود رمز والقدرة على "إنهاء الرمز" وإضافة أجزاء من التعليمات البرمجية والوظائف.

لا يحتاج مستخدم النظام الأساسي بدون رمز عادةً إلى معرفة التخطيط أو لغات البرمجة أو تعيين فريق من المبرمجين. يقوم مستخدم الأداة no-code بإنشاء تطبيق باستخدام مُنشئ الكتلة المرئية ، والذي يقوم بتعبئته بالمحتوى والوظائف الضرورية ، وتقوم منصة no-code نفسها بمعالجة الطلبات ، وتجميع التطبيق و "السحر" الأخرى. يقوم بإنشاء رمز باستخدام AI و / أو يحتوي على كتل من التعليمات البرمجية المكتوبة مسبقًا بواسطة المبرمجين.

يسمح No-code لمؤسس الشركة الناشئة بإنشاء MVP بنفسه ، أو تكليفه بموظفه بمحو الأمية التقنية الأساسية وفهم المشروع ، أو تعيين مطور بدون كود. حتى في حالة التعاقد مع مطور لا يحتوي على كود ، فإن تكلفة إنشاء MVP ستكون أقل بكثير من تكلفة التطوير الكلاسيكي مع المبرمجين. على سبيل المثال ، يمكنك قراءة مقابلة مع مطور بدء التشغيل وبدون رمز على موقعنا على الويب ، والذي عمل في البداية كمدير منتج وكان قادرًا على إتقان عدم وجود كود لمشروعه بنفسه.

فوائد عدم وجود كود لمؤسس بدء التشغيل

هناك المزايا الرئيسية التالية لمؤسس بدء التشغيل في استخدام تقنية بدون رمز:

مجموعة كبيرة من الأدوات والأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية وتكاملها في الوقت الحالي - بالفعل في عام 2022 ، هناك العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية لإنشاء MVP أو مشروع أكبر أو حتى منتج نهائي بدون رمز ، ولكن قلة من الناس لا يزالون يعرفون عنها ، والبعض الآخر بعيدون عن جميع الشركات الناشئة والمؤسسين يستخدمون إمكاناتهم ؛

التكلفة - يوفر التطوير بدون رمز المال عن طريق تسريع عملية التطوير ، أو عدم تعيين مبرمجين محترفين أو عدم الحاجة إلى الاحتفاظ بقسم مطور ، ومراقبة وظائف وإصلاحات الأخطاء السريعة ، وتجنب نمو الديون الفنية أو الحد منها ؛

السرعة هي الميزة الرئيسية على التطوير الكلاسيكي - يسمح لك عدم وجود رمز ببناء تطبيق بسيط في عطلة نهاية الأسبوع ، ويمكن إنشاء تطبيق أكثر تعقيدًا في غضون شهر. بهذه الطريقة ، يمكنك اختبار MVP وحتى عدة إصدارات من MVP بسرعة كبيرة ؛

عتبة دخول منخفضة - لإتقان نظام أساسي بدون رمز ، لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى تعليم تقني على الإطلاق ، ولكنك تحتاج فقط إلى فهم العمليات التجارية للشركة أو المنتج من الداخل. في حالة المنصات الاحترافية التي لا تحتوي على كود ، فإن التعليم الفني مطلوب ، ولكن يمكنك التعود عليه مئات المرات أسرع من أي لغة برمجة. يؤدي هذا إلى عدم إتاحة أي رمز لكل من يريد العمل مع التكنولوجيا تقريبًا ؛

سهولة الاستخدام - لا حاجة لكتابة مئات من أسطر التعليمات البرمجية - فقط حرك الكتل وعيّن روابط بينها. يمكن أن يُعهد بالعمل في مشروع إلى موظفك دون التواصل مع فريق من مطوري الطرف الثالث. يمكنك التحدث "بلغتك" دون الحاجة إلى فهم "المطبخ الداخلي" للمطورين ؛

المرونة - بمساعدة عدم وجود رمز ، من السهل لمؤسس بدء التشغيل إضافة وظائف جديدة وميزات جديدة مباشرة أثناء مشروع أو اختبار MVP دون زيادة كبيرة في تكاليف التطوير.

العيوب المحتملة لعدم وجود رمز لمؤسس بدء التشغيل

كما هو الحال في كثير من الأحيان ، يمكن أن تكون أي ملكية ، في ظل ظروف معينة ، عيبًا وميزة. في حالة عدم وجود رمز ، يمكن أن تتحول العديد من الفوائد مع الاختيار الخاطئ للأداة إلى عيوب:

لا يُعد no-code دائمًا حلاً للميزانية للمشروع. في بعض الأحيان في حزمة تطوير بدون رمز ، تحصل على وظائف وإضافات غير ضرورية (في AppMaster.io يمكنك توصيل الواجهة الأمامية بشكل منفصل والدفع مقابل الواجهة الخلفية فقط أو مقابل تلك الوظائف التي تستخدمها فقط) ؛ إذا كنت لا تفهم احتياجات مشروعك ، فيمكنك ارتكاب خطأ باختيار أداة لا تحتوي على تعليمات برمجية ولن تكون قادرًا على تنفيذ الوظائف الضرورية عليها ، أو سيكون من الصعب جدًا تنفيذها ؛ في كثير من الأحيان ، تفشل أدوات عدم وجود رمز في ضمان أمان البيانات المناسب والمساهمة في تسرب البيانات (لكن AppMaster.io يسمح لك باستضافة تطبيق مكتمل على أي خادم) ؛ لا توفر أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية في كثير من الأحيان القدرة على تحميل شفرة المصدر أو توفير التحميل بتنسيق غير ملائم ، مما يجعل من الصعب الانتقال إلى أداة أخرى أو إلى التطوير الخاص بك. يجب عليك اختيار أداة بدون رمز "مرة واحدة وإلى الأبد على الفور" (AppMaster. io يمنحك القدرة على تنزيل الكود المصدري. أيضًا ، نقوم بإنشاء كود يمكن قراءته من قبل الإنسان ولن تواجه أي صعوبات في النقل) ؛ معظم الأدوات التي لا تحتوي على كود في السوق ليست مناسبة لإنشاء منتج نهائي ، وهناك صعوبات كبيرة في توسيع نطاق المشروع إذا كان MVP ناجحًا (AppMaster.io عبارة عن منصة احترافية بدون رمز وتسمح لنا قدراتنا بتنفيذ و دعم المنتج النهائي وتوسيع نطاقه في المستقبل).

أعذر من أنذر. اختر أداة عدم وجود رمز بحكمة واستفد بشكل كامل من اختيارك.

أنواع المنصات بدون كود

تقليديًا ، يمكن تقسيم جميع أدوات عدم وجود رمز إلى عدة أنواع: أجهزة بدون رمز ذات حد دخول منخفض (يمكنك إنشاء واجهة أمامية وليس واجهة خلفية قوية جدًا عليها) ، والمتكاملون الذين يساعدون في توصيل التطبيقات والخدمات ، وعدم وجود رمز احترافي الأنظمة الأساسية (يسعون جاهدين لاستبدال الكود تمامًا ، ويوفرون القدرة على إنشاء خلفية قوية وعرض النطاق الترددي العالي).

يعتمد المبدأ الأساسي لتشغيل MVP الخاص بك واختيار نظام أساسي بدون رمز على مثل هذا التقسيم الشرطي إلى أنواع. على سبيل المثال ، إذا قمت بإنشاء تطبيق بسيط مثل يوميات ، فيمكنك قصر نفسك على أداة بدون رمز مع عتبة دخول منخفضة وتصميم جميل.

إذا كان التطبيق الخاص بك يتمتع بإمكانيات قوية ، ونطاق ترددي عالٍ ، وواجهة متعددة المستخدمين ، ويعمل مع كميات كبيرة من البيانات أو البيانات في الوقت الفعلي ، فمن الأفضل اختيار نظام أساسي احترافي لا يحتوي على كود مثل AppMaster.io أو Direcual.

إذا كنت تستخدم العديد من الخدمات في آنٍ واحد ، فقم بربطها بأجهزة تكامل مثل Integromat و Zapier.

أمثلة لأدوات بدون تعليمات برمجية TOP لبدء التشغيل

أدالو

مصمم سهل التعلم بواجهة سهلة الاستخدام نسبيًا. النسخة المجانية مفيدة للتعلم. يحتوي الإصدار المجاني على علامات Adalo المائية ولا يسمح لك بتحميل تطبيقاتك إلى GooglePlayMarket و AppStore. غالبًا ما يختار المبتدئون هذا النظام الأساسي بدون رمز لإنشاء تطبيقاتهم الأولى بمنطق بسيط.

فقاعة

سيستغرق تعلم Bubble مزيدًا من الوقت ، لكن النظام الأساسي يسمح لك بالعمل مع الخلفية وقواعد البيانات والعمليات التجارية والتخطيط. هناك العديد من المكونات الإضافية. تتيح لك الخطة المجانية إتقان الأداة ، ويمكنك البدء في التطوير بالمعدل المتوسط. يعود سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع عدد المستخدمين.

التكامل

إنه تكامل. يتحدث الخبراء عنها كمنصة بسيطة وبأسعار معقولة لربط التطبيقات والخدمات. يمكن إنشاء السيناريوهات شخصيًا ، أو يمكنك استخدام القوالب. إذا كنت بحاجة إلى توصيل تطبيق بخدمة ليست من قاعدة بيانات Integromat ، فاملأ النموذج واتصل بواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به عبر HTTP.

زابير

هذا هو مكمل لربط التطبيقات مع بعضها البعض أو مع الخدمات الخارجية الأخرى. يمكنك نقل البيانات بين آلاف التطبيقات. هناك مُنشئ البرنامج النصي (يبدأ حدث واحد سلسلة من الإجراءات الضرورية).

مباشر

تضع المنصة التي لا تحتوي على كود نفسها لإنشاء تطبيقات MVP (منتج قابل للتطبيق ، الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق) والتطبيقات الكاملة للمنتجات النهائية. السيناريوهات هي العمود الفقري للمنصة. باستخدام البرامج النصية ، يمكنك أتمتة منطق الواجهة الخلفية للتطبيق ، وإنشاء مهام سير العمل والجمع بينها. يتضمن الكتالوج المباشر موصلات جاهزة وطلبات HTTP وخطافات الويب ومستمعي قواعد البيانات والتكامل مع الخدمات الشائعة.

AppMaster.io

منصة الجيل التالي الخالية من التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات أصلية وتطبيقات الويب على خلفية حقيقية. مصمم السحب والإفلات المرئي ، مصمم عمليات الأعمال سهل الاستخدام ، نشر التطبيق بنقرة واحدة على AppMaster Cloud ، أو التكامل مع أي منصة سحابية. دفع الإخطارات ، إذن باستخدام الشبكات الاجتماعية. الشبكات والبريد الإلكتروني والمزيد. قم بتوصيل التطبيقات بمئات الخدمات أو الوصول إليها برمجيًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. القدرة على تحميل شفرة المصدر والوثائق بتنسيق يمكن قراءته بواسطة الإنسان ونقله إلى الخوادم الخاصة بك. التوليد التلقائي للوثائق. لغة GoLang الحديثة والسريعة في جوهرها.

منظورات عدم وجود كود للشركات الناشئة

يكتسب التطوير بدون كود تدريجيًا شعبية في جميع أنحاء العالم. يوجد بالفعل أكثر من 500 أداة بدون رمز لإنشاء مواقع الويب وأنواع مختلفة من التطبيقات.

وفقًا لتوقعات خبراء عالم تكنولوجيا المعلومات ، سيتطور نظام no-code بشكل أكثر نشاطًا وسيستحوذ على أجزاء من السوق مسؤولة عن الطب والأعمال التجارية الصغيرة عبر الإنترنت والأعمال التجارية الصغيرة وجميع المجالات التي قد يكون من الضروري فيها تحسين عمليات التطوير وأتمتتها.

أدى التحول الشامل للشركات وعملائها عبر الإنترنت والأدوات إلى زيادة الطلب على الإنشاء السريع وغير المكلف لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل وفقًا لمعيار جودة واحد ولها واجهة بسيطة ومفهومة وسهلة الاستخدام.

خاتمة

No-code هي برمجة مرئية في شكل مُنشئ دون كتابة التعليمات البرمجية مباشرةً. عادةً ما تكون المعرفة الأساسية في التطوير كافية لبناء تطبيقات بدون كود.

منطق المُنشئين بدون رمز بديهي: يتم تجميع واجهة التطبيق من الكتل والأيقونات والأزرار والنصوص المتصلة بقاعدة البيانات. عادة ، يمكنك اختيار قالب مناسب أو القيام بكل شيء من البداية. السرعة والاقتصاد هما المزايا الرئيسية لأدوات عدم وجود كود.

No-code مناسب لإنشاء MVP أو اختبار فكرة أو ميزات جديدة في منتج ما ، مما يوفر الوقت لحل المهام القياسية. يمكن أن توفر لك الأنظمة الأساسية بدون رمز على مستوى PRO منتجًا نهائيًا أو تطبيقًا.

إذا لم يكن لديك حساب على AppMaster.io حتى الآن ، فقم بالانضمام إلينا. بعد التسجيل ، ستحصل على فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا ، حيث تتوفر جميع الوظائف الأساسية للنظام الأساسي. سيسمح لك بتعلم تعقيدات العمل باستخدام نظام أساسي احترافي بدون رمز وفهم إمكاناته.