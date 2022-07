Une startup a besoin de tester une idée rapidement. Pour cela, un MVP est créé. MVP, Minimal Viable Product — une version de test d'un produit ou d'un service avec un ensemble minimum de fonctions (jusqu'à une ou deux), qui vous permet de voir la valeur du produit pour les consommateurs et le marché. MVP est créé pour tester des hypothèses et vérifier la viabilité du produit visé : cela vaut-il la peine de développer davantage le projet, quelles modifications faut-il apporter ? Plus tôt une startup met son MVP sur le marché et teste l'idée, mieux c'est. Cet article examinera comment la technologie sans code peut aider les fondateurs à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Cet article tentera de couvrir tout ce qu'un fondateur doit savoir sur le no-code au stade initial de la création d'une startup.

Qu'est-ce que le no-code ?

La plate-forme sans code et sans code est un outil permettant de créer des sites Web, des applications, des chatbots et d'autres programmes sans avoir besoin d'écrire directement du code par les programmeurs. Le no-code est une alternative intéressante au développement traditionnel.

Le no-code est confondu avec le low-code, mais il y a une différence entre ces termes. Le low-code inclut le no-code et la possibilité de "finir le code", d'ajouter des parties de code et la fonctionnalité.

Un utilisateur d'une plate-forme sans code n'a généralement pas besoin de connaître la mise en page, les langages de programmation ni d'engager une équipe de programmeurs. L'utilisateur de l'outil sans code crée une application à l'aide d'un constructeur de blocs visuels, qu'il remplit avec le contenu et les fonctions nécessaires, et la plate-forme sans code elle-même traite les demandes, compile l'application et d'autres "magies". Il génère du code à l'aide de l'IA et/ou contient des blocs de code pré-écrits par des programmeurs.

Le no-code permet au fondateur de la startup de créer lui-même un MVP, de le confier à son employé avec une culture technique de base et une compréhension du projet, ou d'embaucher un développeur no-code. Même dans le cas de l'embauche d'un développeur no-code, le coût de création d'un MVP sera nettement inférieur à celui d'un développement classique avec des programmeurs. Vous pouvez par exemple lire sur notre site l'interview d'une startup et d'un développeur no-code, qui a d'abord travaillé comme Product Manager et a su maîtriser lui-même le no-code pour son projet.

Avantages du no-code pour un fondateur de startup

L'utilisation de la technologie sans code présente les avantages clés suivants pour un fondateur de startup :

un grand choix d'outils, de plates-formes et de leurs intégrations sans code pour le moment - déjà en 2022, il existe de nombreux outils et plates-formes pour créer un MVP, un projet plus vaste ou même un produit fini sans code, mais peu de personnes les connaissent encore, et d'autres sont loin d'être toutes les startups et les fondateurs utilisent leur potentiel ;

coût - le développement sans code permet d'économiser de l'argent en accélérant le processus de développement, en n'engageant pas de programmeurs professionnels ou en n'ayant pas besoin de maintenir un département de développement, en surveillant les fonctions et les corrections de bogues rapides, en évitant ou en réduisant la croissance de la dette technique ;

la vitesse est le principal avantage par rapport au développement classique - le no-code vous permet de créer une application simple en un week-end, et une application plus complexe peut être créée en un mois. De cette façon, vous pouvez tester très rapidement un MVP et même plusieurs versions d'un MVP ;

seuil d'entrée bas - pour maîtriser une plate-forme sans code, vous n'avez souvent pas besoin de formation technique du tout, mais seulement d'une compréhension des processus commerciaux ou du produit d'une entreprise de l'intérieur. Dans le cas des plates-formes sans code de niveau professionnel, une formation technique est requise, mais vous pouvez vous y habituer des centaines de fois plus rapidement qu'avec n'importe quel langage de programmation. Cela rend l'absence de code accessible à presque tous ceux qui souhaitent travailler avec la technologie ;

facilité d'utilisation - pas besoin d'écrire des centaines de lignes de code - il suffit de déplacer les blocs et d'attribuer des liens entre eux. Le travail sur un projet peut être confié à votre employé sans communiquer avec une équipe de développeurs tiers. Vous pouvez parler « dans votre langue » sans avoir besoin de comprendre la « cuisine intérieure » des développeurs ;

flexibilité - avec l'aide du no-code, il est facile pour un fondateur de startup d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles fonctionnalités directement au cours d'un projet ou d'un test MVP sans augmentation significative des coûts de développement.

Inconvénients possibles du no-code pour un fondateur de startup

Comme souvent, toute propriété peut être, sous certaines conditions, à la fois un inconvénient et un avantage. En no-code, de nombreux avantages avec le mauvais choix d'outil peuvent se transformer en inconvénients :

le no-code n'est pas toujours une solution budgétaire pour un projet. Parfois, dans un package de développement sans code, vous obtenez des fonctions et des ajouts inutiles (sur AppMaster.io, vous pouvez connecter séparément le frontend et payer uniquement pour le backend ou uniquement pour les fonctions que vous utilisez) ; si vous ne comprenez pas les besoins de votre projet, alors vous pouvez vous tromper dans le choix d'un outil no-code et ne pas pouvoir y implémenter les fonctions nécessaires, ou il sera trop difficile de les implémenter ; souvent, les outils sans code ne parviennent pas à assurer une sécurité adéquate des données et contribuent à la fuite de données (mais AppMaster.io vous permet d'héberger une application finie sur n'importe quel serveur) ; les outils sans code n'offrent souvent pas la possibilité de télécharger le code source ou de fournir un téléchargement dans un format peu pratique, ce qui rend difficile le passage à un autre outil ou à votre développement. Vous devez choisir un outil sans code "une fois pour toutes immédiatement" (AppMaster.io vous donne la possibilité de télécharger le code source. De plus, nous générons du code lisible par l'homme et vous n'aurez aucune difficulté avec son transport) ; la plupart des outils sans code sur le marché ne sont pas adaptés à la création d'un produit fini, et il y a des difficultés importantes à faire évoluer le projet si le MVP réussit (AppMaster.io est une plate-forme professionnelle sans code et nos capacités nous permettent de mettre en œuvre et prendre en charge le produit fini et le mettre à l'échelle à l'avenir).

Prévenu est prévenu. Choisissez judicieusement votre outil sans code et profitez pleinement de votre choix.

Types de plateformes sans code

Classiquement, tous les outils no-code peuvent être divisés en plusieurs types : les appareils no-code avec un seuil d'entrée bas (vous pouvez y créer un frontend et un backend pas très puissant), des intégrateurs qui aident à connecter des applications et des services, et des professionnels no-code plates-formes (ils s'efforcent de remplacer complètement le code, offrent la possibilité de créer un backend robuste et une bande passante élevée).

Le principe de base de fonctionnement de votre MVP et le choix d'une plate-forme sans code dépendent d'une telle division conditionnelle en types. Par exemple, si vous faites une application simple comme un agenda, vous pouvez vous limiter à un outil sans code avec un seuil d'entrée bas et un beau design.

Si votre application a un potentiel puissant, une bande passante élevée, une interface multi-utilisateurs et fonctionne avec de grandes quantités de données ou des données en temps réel, il est préférable de choisir une plate-forme professionnelle sans code comme AppMaster.io ou Direcual.

Si vous utilisez plusieurs services à la fois, liez-les sur des intégrateurs comme Integromat et Zapier.

Exemples d'outils no-code TOP pour une startup

Adalo

Un concepteur facile à apprendre avec une interface relativement conviviale. La version gratuite est utile pour apprendre. La version gratuite contient des filigranes Adalo et ne vous permet pas de télécharger vos applications sur GooglePlayMarket et AppStore. Les débutants choisissent souvent cette plateforme no-code pour créer leurs premières applications avec une logique simple.

Bulle

Il faudra plus de temps pour apprendre Bubble, mais la plate-forme vous permet de travailler avec le backend, les bases de données, les processus métier et la mise en page. Il existe de nombreux plugins. Le plan gratuit vous permet de maîtriser l'outil et vous pouvez commencer à développer à un rythme moyen. L'augmentation des prix est due à l'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Intégromat

C'est un intégrateur. Les experts en parlent comme d'une plate-forme simple et abordable pour relier des applications et des services. Les scénarios peuvent être créés personnellement ou vous pouvez utiliser des modèles. Si vous avez besoin de connecter une application à un service non issu de la base de données Integromat, remplissez le formulaire et connectez-vous à son API via HTTP.

Zapier

Il s'agit d'un intégrateur permettant de lier des applications entre elles ou avec d'autres services externes. Vous pouvez transférer des données entre des milliers d'applications. Il existe un constructeur de script (un événement démarre une chaîne d'actions nécessaires).

Directif

La plateforme no-code se positionne pour créer des applications MVP (Minimal Viable Product, produit minimum viable) et des applications à part entière de produits finis. Les scénarios sont l'épine dorsale de la plate-forme. À l'aide de scripts, vous pouvez automatiser la logique backend de l'application, créer et combiner des workflows. Le catalogue Directual comprend des connecteurs prêts à l'emploi, des requêtes HTTP, des webhooks, des écouteurs de base de données et une intégration avec des services populaires.

AppMaster.io

Plate-forme de nouvelle génération sans code pour créer des applications natives et Web sur un véritable backend. Concepteur visuel par glisser-déposer, concepteur de processus métier convivial, publication d'applications en un clic sur AppMaster Cloud ou intégration avec n'importe quelle plate-forme cloud. Notifications push, autorisation via les réseaux sociaux. Réseaux, e-mail, etc. Connectez des applications à des centaines de services ou accédez-y par programmation à l'aide d'API. La possibilité de télécharger le code source et la documentation dans un format lisible par l'homme et de les transférer sur vos serveurs. Génération automatique de la documentation. Langage moderne et rapide GoLang au cœur.

Perspectives sans code pour les startups

Le développement sans code gagne progressivement en popularité dans le monde entier. Il existe déjà plus de 500 outils sans code pour créer des sites Web et divers types d'applications.

Selon les prévisions des experts du monde informatique, le no-code se développera de plus en plus activement et captera des parts de marché responsables de la médecine, des petites entreprises en ligne, des petites entreprises et de toutes les niches où il est éventuellement nécessaire d'optimiser et d'automatiser les processus de développement.

Le passage massif des entreprises et de leurs clients en ligne et aux gadgets a accru la demande de création rapide et peu coûteuse d'applications mobiles qui fonctionneraient selon une norme de qualité unique et auraient une interface simple, compréhensible et conviviale.

Conclusion

Le no-code est une programmation visuelle sous la forme d'un constructeur sans écrire directement de code. Habituellement, des connaissances de base en développement suffisent pour créer des applications sans code.

La logique des constructeurs sans code est intuitive : l'interface de l'application est assemblée à partir de blocs, d'icônes, de boutons et de texte qui sont connectés à la base de données. Habituellement, vous pouvez choisir un modèle approprié ou tout faire à partir de zéro. Rapidité et économie sont les principaux avantages des outils sans code.

Le no-code convient pour créer un MVP, tester une idée ou de nouvelles fonctionnalités dans un produit, gagner du temps pour résoudre des tâches standard. Les plateformes sans code de niveau PRO peuvent vous fournir un produit fini, une application.

