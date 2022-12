Startup potrzebuje szybko przetestować pomysł. W tym celu tworzy się MVP. MVP, Minimal Viable Product - testowa wersja produktu lub usługi z minimalnym zestawem funkcji (do jednej lub dwóch), która pozwala przekonać się o wartości produktu dla konsumentów i rynku. MVP tworzy się w celu testowania hipotez i sprawdzenia opłacalności zamierzonego produktu: czy warto rozwijać projekt dalej, jakie zmiany należy wprowadzić? Im szybciej startup wprowadzi swoje MVP na rynek i przetestuje pomysł, tym lepiej. W tym artykule przyjrzymy się, jak technologia no-code może pomóc założycielom w osiągnięciu ich celów biznesowych.

Ten artykuł postara się objąć wszystko, co założyciel musi wiedzieć o no-code na początkowym etapie tworzenia startupu.

Czym jest no-code?

No-code, platforma zero-code to narzędzie do tworzenia stron internetowych, aplikacji, chatbotów i innych programów bez konieczności bezpośredniego pisania kodu przez programistów. No-code jest wartościową alternatywą dla tradycyjnego rozwoju.

No-code jest mylony z low-code, ale istnieje różnica w tych terminach. Low-code obejmuje no-code i możliwość "wykończenia kodu", dodania części kodu i funkcjonalności.

Użytkownik platformy no-code zwykle nie musi znać układu, języków programowania ani zatrudniać zespołu programistów. Użytkownik narzędzia no-code tworzy aplikację za pomocą wizualnego konstruktora bloków, który wypełnia niezbędną treścią i funkcjami, a platforma no-code sama zajmuje się przetwarzaniem żądań, kompilacją aplikacji i inną "magią". Generuje kod za pomocą AI i/lub zawiera bloki kodu wstępnie napisane przez programistów.

No-code pozwala założycielowi startupu stworzyć MVP samodzielnie, powierzyć je swojemu pracownikowi z podstawową wiedzą techniczną i zrozumieniem projektu lub zatrudnić dewelopera no-code. Nawet w przypadku zatrudnienia no-code developera, koszt stworzenia MVP będzie znacznie niższy niż przy klasycznym rozwoju z programistami. Dla przykładu na naszej stronie możesz przeczytać wywiad ze startupowcem i no-code developerem, który początkowo pracował jako Product Manager i był w stanie sam opanować no-code dla swojego projektu.

Korzyści z no-code dla założyciela startupu

Istnieją następujące kluczowe korzyści dla założyciela startupu związane z wykorzystaniem technologii no-code:

duży wybór narzędzi no-code, platform i ich integracji w tej chwili - już w 2022 roku istnieje wiele narzędzi i platform do tworzenia MVP, większego projektu, a nawet gotowego produktu na no-code, ale niewiele osób jeszcze o nich wie, a innym daleko do wykorzystania ich potencjału przez wszystkie startupy i założycieli;

koszt - no-code development pozwala zaoszczędzić pieniądze poprzez przyspieszenie procesu rozwoju, nie zatrudnianie profesjonalnych programistów lub brak konieczności utrzymywania działu deweloperskiego, monitorowanie funkcji i szybkie poprawianie błędów, unikanie lub ograniczanie wzrostu długu technicznego;

szybkość to główna przewaga nad klasycznym rozwojem - no-code pozwala zbudować prostą aplikację w weekend, a bardziej złożoną można zbudować w miesiąc. W ten sposób można bardzo szybko przetestować MVP, a nawet kilka jego wersji;

niski próg wejścia - do opanowania platformy no-code często nie potrzeba w ogóle wykształcenia technicznego, a jedynie zrozumienia procesów biznesowych lub produktu firmy od środka. W przypadku platform pro-level no-code wykształcenie techniczne jest wymagane, ale można się do niego przyzwyczaić setki razy szybciej niż do jakiegokolwiek języka programowania. Dzięki temu no-code jest dostępny niemal dla każdego, kto chce pracować z technologią;

łatwość użycia - nie trzeba pisać setek linii kodu - wystarczy przesuwać bloki i przypisywać między nimi powiązania. Pracę nad projektem można powierzyć swojemu pracownikowi bez konieczności komunikowania się z zespołem zewnętrznych programistów. Możesz mówić "w swoim języku" bez konieczności zrozumienia "wewnętrznej kuchni" deweloperów;

elastyczność - dzięki no-code założycielowi startupu łatwo jest dodawać nowe funkcjonalności i nowe cechy zaraz w trakcie projektu lub testów MVP bez znacznego wzrostu kosztów rozwoju.

Możliwe wady no-code dla założyciela startupu

Jak to często bywa, każda właściwość może być w pewnych warunkach zarówno wadą, jak i zaletą. W no-code wiele korzyści przy złym wyborze narzędzia może zamienić się w wady:

no-code nie zawsze jest rozwiązaniem budżetowym dla projektu. Czasami w pakiecie deweloperskim no-code dostajesz niepotrzebne funkcje i dodatki (na AppMaster.io możesz osobno podłączyć frontend i płacić tylko za backend lub tylko za te funkcje, których używasz); jeśli nie rozumiesz potrzeb swojego projektu, to możesz popełnić błąd przy wyborze narzędzia no-code i nie będziesz w stanie zaimplementować na nim potrzebnych funkcji lub będzie to zbyt trudne; często narzędzia no-code nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa danych i przyczyniają się do ich wycieku (ale AppMaster.io pozwala na hostowanie gotowej aplikacji na dowolnym serwerze); narzędzia no-code często nie zapewniają możliwości wgrania kodu źródłowego lub zapewniają wgranie w niewygodnym formacie, co utrudnia przeniesienie do innego narzędzia lub do swojego rozwoju. Musisz wybrać narzędzie bez kodu "raz i na zawsze natychmiast" (AppMaster. io daje możliwość pobrania kodu źródłowego. Ponadto generujemy kod czytelny dla człowieka i nie będziesz miał żadnych trudności z jego transportem); większość narzędzi no-code na rynku nie nadaje się do tworzenia gotowego produktu, a także występują znaczne trudności ze skalowaniem projektu, jeśli MVP odniesie sukces (AppMaster.io jest profesjonalną platformą no-code, a nasze możliwości pozwalają na wdrożenie i wsparcie gotowego produktu oraz skalowanie go w przyszłości).

Forewarned is forearmed. Wybierz mądrze swoje narzędzie no-code i w pełni wykorzystaj swój wybór.

Rodzaje platform no-code

Konwencjonalnie wszystkie narzędzia no-code można podzielić na kilka rodzajów: urządzenia no-code o niskim progu wejścia (można na nich stworzyć frontend i niezbyt rozbudowany backend), integratory, które pomagają łączyć aplikacje i usługi oraz profesjonalne platformy no-code (dążą do całkowitego zastąpienia kodu, zapewniają możliwość stworzenia solidnego backendu i dużą przepustowość).

Podstawowa zasada działania Twojego MVP i wybór platformy no-code zależą od takiego warunkowego podziału na typy. Przykładowo, jeśli tworzysz prostą aplikację typu pamiętnik, możesz ograniczyć się do narzędzia no-code z niskim progiem wejścia i pięknym designem.

Jeśli Twoja aplikacja ma potężny potencjał, dużą przepustowość, interfejs dla wielu użytkowników i pracuje z dużymi ilościami danych lub danymi w czasie rzeczywistym, lepiej wybrać profesjonalną platformę no-code, taką jak AppMaster.io lub Direcual.

Jeśli korzystasz z kilku usług jednocześnie, połącz je na integratorach takich jak Integromat czy Zapier.

Przykłady TOP narzędzi no-code dla startupu

Adalo

Łatwy do nauczenia się projektant o stosunkowo przyjaznym interfejsie. Darmowa wersja jest pomocna w nauce. Darmowa wersja zawiera znaki wodne Adalo i nie pozwala na wrzucanie aplikacji do GooglePlayMarket i AppStore. Początkujący często wybierają tę platformę no-code, aby stworzyć swoje pierwsze aplikacje z prostą logiką.

Bubble

Nauka zajmie więcej czasu. Bubble , but the platform allows you to work with the backend, databases, business processes, and layout. There are many plugins. The free plan allows you to master the tool, and you can start developing at the middle rate. The price increase is due to the rise in the number of users.

Integromat

Jest to integrator. Eksperci mówią o nim jako o prostej i niedrogiej platformie do łączenia aplikacji i usług. Scenariusze można tworzyć osobiście lub można korzystać z szablonów. Jeśli potrzebujesz połączyć aplikację z usługą nie z bazy Integromat, wypełnij formularz i połącz się z jego API przez HTTP.

Zapier

To integrator do łączenia aplikacji ze sobą lub z innymi zewnętrznymi usługami. Można przesyłać dane między tysiącami aplikacji. Istnieje konstruktor skryptów (jedno zdarzenie uruchamia łańcuch niezbędnych akcji).

Directual

Platforma no-code pozycjonuje się do tworzenia aplikacji MVP (Minimal Viable Product, produkt minimalny) oraz pełnoprawnych aplikacji gotowych produktów. Szkieletem platformy są scenariusze. Za pomocą skryptów można zautomatyzować logikę backendu aplikacji, tworzyć i łączyć przepływy pracy. Katalog Directual zawiera out-of-the-box connectors, HTTP requests, webhooks, database listeners oraz integrację z popularnymi usługami.

AppMaster.io

No-code platforma nowej generacji do tworzenia aplikacji natywnych i webowych na prawdziwym backendzie. Wizualny projektant drag-and-drop, przyjazny dla użytkownika projektant procesów biznesowych, publikowanie aplikacji jednym kliknięciem do AppMaster Cloud lub integracja z dowolną platformą chmurową. Powiadomienia Push, autoryzacja z wykorzystaniem sieci społecznościowych. Sieci, e-mail i inne. Podłączanie aplikacji do setek usług lub programowy dostęp do nich za pomocą interfejsów API. Możliwość wgrania kodu źródłowego i dokumentacji w formacie czytelnym dla człowieka i przeniesienia go na swoje serwery. Autogeneracja dokumentacji. Nowoczesny i szybki język GoLang w rdzeniu.

Perspektywy no-code dla startupów

No-code development stopniowo zdobywa popularność na całym świecie. Istnieje już ponad 500 narzędzi no-code do tworzenia stron internetowych i różnego rodzaju aplikacji.

Według prognoz ekspertów ze świata IT, no-code będzie się coraz aktywniej rozwijał i zdobywał części rynku odpowiedzialne za medycynę, mały biznes internetowy, małe firmy i wszystkie nisze, w których ewentualnie konieczna jest optymalizacja i automatyzacja procesów rozwojowych.

Masowe przeniesienie firm i ich klientów do internetu i na gadżety zwiększyło zapotrzebowanie na szybkie i niedrogie tworzenie aplikacji mobilnych, które działałyby według jednego standardu jakości i miały prosty, zrozumiały, przyjazny dla użytkownika interfejs.

Podsumowanie

No-code to programowanie wizualne w postaci konstruktora bez bezpośredniego pisania kodu. Zazwyczaj do budowania aplikacji na no-code wystarczy podstawowa wiedza programistyczna.

Logika konstruktorów no-code jest intuicyjna: interfejs aplikacji jest składany z bloków, ikon, przycisków i tekstu, które są połączone z bazą danych. Zazwyczaj można wybrać odpowiedni szablon lub zrobić wszystko od podstaw. Szybkość i oszczędność to główne zalety narzędzi no-code.

No-code nadaje się do tworzenia MVP, testowania pomysłu lub nowych funkcji w produkcie, oszczędzając czas na rozwiązywanie standardowych zadań. Platformy no-code na poziomie PRO mogą dostarczyć Ci gotowy produkt, aplikację.

