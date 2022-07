Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengamati penutupan banyak sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia sebagai peningkatan pandemi COVID-19. Seluruh sistem pendidikan dipindahkan ke pembelajaran online selama waktu itu. Baik profesor dan mahasiswa menggunakan platform e-learning untuk studi dan kursus mereka. Jadi, Anda ingin mempelajari cara membuat platform e-learning yang menghubungkan guru dan siswa secara digital.

Platform pembelajaran virtual ini tidak lagi eksklusif untuk kursus online. Bisnis sekarang menggunakan kursus online untuk melatih karyawan mereka. Menurut beberapa survei dan laporan, ditemukan bahwa bisnis pengajaran online akan memiliki penilaian $300 miliar. Sekarang muncul pertanyaan seperti bagaimana membangun platform e-learning? Apa manfaat membuat platform e-education, dan langkah-langkah apa yang harus diikuti untuk membangun platform pembelajaran virtual?

Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita lihat apa itu platform eLearning. Sederhananya, E-learning adalah metode pengajaran digital dengan bantuan perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, tablet, dll. Dalam metode ini, Siswa tidak diharuskan untuk mempresentasikan secara fisik di kelas. Mereka dapat menghadiri kelas dari mana saja. Dan mereka dapat mempelajari kursus dengan kecepatan mereka. Ada berbagai jenis sistem pembelajaran yang tersedia saat ini, seperti MOOCs (Massive Open Online Courses), platform streaming video, dan forum diskusi adalah beberapa contohnya. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah implementasi untuk membangun platform e-learning.

Membangun Platform E-Learning: Langkah-Langkah Implementasi



Membangun platform e-learning adalah proses yang panjang dengan beberapa langkah. Dan jika Anda adalah orang yang tidak tahu tentang coding atau teknologi, maka akan rumit bagi Anda untuk membuat platform pendidikan online. Jadi untuk membuat platform pendidikan, Anda perlu mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini:

Temukan Ide Anda

Untuk membuat platform pembelajaran virtual, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan konsep yang akan membahas masalah dan memberi manfaat bagi orang-orang. Anda dapat mengambil referensi dari berbagai laporan dan analisis untuk mengetahui ide Anda. Menurut beberapa laporan, pasar eLearning global diprediksi akan mencapai $300 miliar pada tahun 2025. Jadi untuk menjadi sukses di industri pembelajaran virtual ini, Anda harus membuat produk yang efektif dan terjangkau. Anda juga dapat berdiskusi dengan orang lain tentang masalah mereka dalam pembelajaran virtual dan menemukan solusi untuk masalah mereka. Dengan demikian, Anda akan lebih memahami audiens target Anda dan bagaimana mereka akan menanggapi konsep Anda.

Teliti Niche Anda

Setelah Anda menemukan solusi untuk masalah tertentu, Anda harus menemukan niche Anda. Dengan menganalisis ide Anda, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang niche Anda. Anda dapat berkonsentrasi pada kategori populer seperti bisnis dan kewirausahaan, kesehatan dan kebugaran, pertumbuhan pribadi, seni dan kerajinan, serta komputer dan teknologi. Anda dapat mengambil bantuan demografi pelajar Anda (usia, jenis kelamin, dan detail terkait penjualan lainnya). Mendapatkan gagasan tentang pengguna yang Anda targetkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan mereka akan memberi Anda keunggulan selama evolusi platform.

Ini akan membantu Anda memahami usia audiens Anda dan jenis kelamin mereka sehingga Anda dapat mengembangkan beberapa kualitas menurut mereka untuk mendapatkan perhatian mereka dan meningkatkan bisnis Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan tujuan utama dan preferensi pembelajaran mereka. Anda dapat memvalidasi ide Anda dan dengan mudah menemukan niche Anda dengan melakukan semua hal ini.

Pilih Model Bisnis

Sebelum memilih pendekatan pengembangan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih model bisnis. Model bisnis ini akan memutuskan bagaimana platform pembelajaran Anda akan menghasilkan pendapatan. Anda dapat melihat beberapa model bisnis populer di bawah ini.

Berbasis Langganan - Dalam model bisnis ini, pengguna membeli langganan bulanan atau tahunan yang memberi mereka akses tak terbatas ke konten situs web atau kursus.

Model Afiliasi - Dalam model bisnis ini, Anda dapat memberikan tautan afiliasi terintegrasi bersama dengan kursus. Yang dapat dibagikan orang untuk mempromosikan kursus. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh komisi setiap kali seseorang bergabung dengan platform dengan menggunakan tautan mereka.

Sertifikat Berbayar - Dalam model bisnis ini, Anda juga dapat memberikan sertifikat kepada pengguna setelah menyelesaikan kursus. Terlihat bahwa pengguna membayar untuk sertifikat yang diverifikasi platform.

Kemitraan Perusahaan - Dalam model bisnis ini, Anda dapat bekerja dengan bisnis untuk mengembangkan kursus yang disesuaikan dan membebankan biaya yang sesuai.

Kursus Berbayar - Dalam model bisnis ini, Anda dapat menyediakan kursus berbayar. Dan ketika siswa membeli kursus apa pun, uangnya masuk ke instruktur dan pemilik situs web.

Ini adalah beberapa model bisnis terbaik dan paling banyak digunakan. Itu akan membantu Anda menghasilkan pendapatan dan menjadikan bisnis Anda bisnis online yang menguntungkan.

Pilih Pendekatan Pengembangan

Mengembangkan platform pembelajaran virtual terkemuka membutuhkan perencanaan, kerangka kerja, teknologi, dan pemeliharaan. Ada dua jenis metode yang tersedia di pasar untuk mengembangkan platform ini. Yang pertama adalah Custom Software, dan yang kedua Ready-Made. Mari kita bicara tentang mereka secara rinci:

Pengembangan Perangkat Lunak Kustom



Pengembangan Perangkat Lunak Kustom adalah pilihan terbaik jika Anda ingin memberikan ciri khusus kepada banyak orang. Meskipun mengedit atau memodifikasi sesuatu dalam metode ini membutuhkan waktu lebih lama, ini memungkinkan Anda untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang diinginkan dan menskalakannya secara sederhana.

Pengembangan Siap Pakai



Opsi kedua adalah Ready-Made Development, Moodle, Joomla, dan Canvas adalah beberapa contoh perangkat lunak open source atau siap pakai dengan alat administrasi siswa dasar dan banyak plugin gratis. Namun, menerapkan fitur tertentu atau mengimpor tema khusus dalam metode ini mungkin sulit. Jika Anda ingin menonjol dari situs web Anda, maka Anda harus memilih teknologi terbaik, desain unik, dan atribut menarik. Itu akan menarik perhatian pengguna dan memberikan situs web kami tampilan yang berbeda dari yang lain. Kesederhanaan sangat penting dalam UI (User Interface) dan UX (User Experience). Situs web eLearning harus mudah dinavigasi dan dioperasikan. Selain itu, karena perangkat seluler telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, program pembelajaran harus responsif agar berfungsi dengan baik di perangkat yang berbeda.

Tambahkan Fitur Menarik

Inti dari platform eLearning praktis terdiri dari beberapa kualitas. Siswa, instruktur, dan panel admin dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Membangun MVP (Minimum Viable Product) dengan hanya properti yang paling penting adalah metode yang fantastis untuk memvalidasi kegunaan ide Anda dengan pengguna dunia nyata.

Beberapa fitur dasar dari ketiga kategori tersebut adalah:



Fitur Profil Siswa



Cari dan Filter - Opsi dasar ini memungkinkan Anda mencari kata kunci dan kursus tertentu yang diurutkan ke dalam kategori berdasarkan subjek, harga, dan tingkat pengalaman.

Saran - Fitur ini akan membantu menampilkan kursus yang sesuai tergantung pada minat pengguna atau riwayat kursus di mana siswa sudah terdaftar.

Opsi Pembayaran Sederhana - Profil siswa harus ditautkan ke gateway pembayaran untuk pembelian yang mudah dan aman. Selain itu, setiap profil harus menyertakan informasi dasar tentang individu, riwayat pembelian mereka, dan pengaturan profil.

Fitur Profil Guru



Dasbor Guru - Fitur dasar bagi guru untuk melacak kursus yang telah mereka unggah, jumlah orang yang telah berpartisipasi, retensi siswa, dan panel diskusi tempat guru dapat berdiskusi dengan siswa lain. Pembuatan dan Pembaruan kursus - Instruktur harus dapat memodifikasi dan mengedit kursus mereka kapan pun mereka butuhkan.

Fitur Profil Admin



Beberapa properti dasar yang harus dimiliki admin adalah menambahkan, mengedit, menghapus mata kuliah, laporan statistik, dan mengelola notifikasi. Pertimbangkan mengirim pelanggan untuk push dan email pemberitahuan tentang kursus baru, rekomendasi, acara, dll. Ini adalah beberapa dasar dan penting bagi admin kursus.

Uji Ide Anda Pada Pengguna

Setelah semua poin ini, Anda harus membuat merek Anda dikenal orang dengan memasarkannya. Mendapatkan pelanggan pertama memang sulit, tetapi Anda dapat menarik pelanggan, siswa, dan/atau guru pertama Anda dengan rencana dan pelaksanaan yang tepat. Aspek kunci lain dari pengujian produk Anda adalah mendapatkan umpan balik dari pengguna pertama. Anda akan mempelajari apa yang terbaik untuk pelanggan Anda dan di mana Anda dapat melakukan perbaikan. Informasi yang berguna ini dapat membantu Anda dalam meningkatkan platform Anda, membuatnya menonjol, dan secara efektif menanggapi kebutuhan pelajar Anda. Ini membawa kita ke langkah terakhir.

Terlibat Dengan Pengguna Anda

Anda dapat terlibat dengan pengguna Anda mengenai pengalaman mereka dengan produk Anda. Anda juga dapat memberikan tutorial atau panduan untuk mengajari mereka cara menggunakan program dan membantu mereka menyelesaikan masalah tepat waktu. Ini akan meningkatkan hubungan Anda dengan pelanggan Anda, dan pelanggan Anda juga akan mempromosikan merek Anda dan juga membagikan ulasan positif mereka kepada orang lain.

Gunakan Umpan Balik Untuk Meningkatkan Produk Anda

Ketika Anda mendapatkan umpan balik dari pengguna Anda, Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan produk Anda. Ini akan membantu Anda dalam menjaga produk Anda up to date untuk memenuhi kebutuhan pengguna Anda. Dengan menerapkan poin per pengguna, produk Anda akan dengan mudah menonjol di pasar dibandingkan dengan yang lain.

Manfaat Membuat Platform E-Learning



Saat ini, setelah covid, mesin pencari di seluruh web melaporkan peningkatan bertahap dalam istilah pencarian seperti- Sekolah digital, platform pendidikan, dan MOOCs di seluruh dunia. Evolusi sistem pengajaran dari tradisional ke lingkungan belajar digital sangat mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan belajar online memiliki banyak keuntungan; berikut adalah beberapa di antaranya:

Fleksibilitas: Anda cukup menggabungkan pekerjaan dan studi dengan eLearning, dan Anda tidak terbatas pada ruang kelas, kota, atau bahkan negara Anda. Jika kelas online, para siswa dapat menghadiri kelas mereka dari mana saja.

Anda cukup menggabungkan pekerjaan dan studi dengan eLearning, dan Anda tidak terbatas pada ruang kelas, kota, atau bahkan negara Anda. Jika kelas online, para siswa dapat menghadiri kelas mereka dari mana saja. Belajar dengan kecepatan Anda sendiri: Ini adalah salah satu faktor luar biasa dari platform pembelajaran virtual: Anda dapat mempelajari berbagai hal dengan kecepatan Anda. Anda dapat masuk ke kursus yang Anda inginkan kapan pun Anda mau belajar. Untuk memperjelas apa pun yang Anda lewatkan, kembalilah ke kuliah atau kelas sebelumnya.

Ini adalah salah satu faktor luar biasa dari platform pembelajaran virtual: Anda dapat mempelajari berbagai hal dengan kecepatan Anda. Anda dapat masuk ke kursus yang Anda inginkan kapan pun Anda mau belajar. Untuk memperjelas apa pun yang Anda lewatkan, kembalilah ke kuliah atau kelas sebelumnya. Kontrol atas penelitian : Siswa di kelas digital belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan, menurut IBM, dapat memperoleh materi lima kali lebih banyak daripada siswa di kursus tradisional.

: Siswa di kelas digital belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan, menurut IBM, dapat memperoleh materi lima kali lebih banyak daripada siswa di kursus tradisional. Efisiensi waktu: Menurut Brandon Hall, pengajaran online mengharuskan siswa untuk menghabiskan waktu 40-60 persen lebih sedikit daripada kelas tradisional.

Menurut Brandon Hall, pengajaran online mengharuskan siswa untuk menghabiskan waktu 40-60 persen lebih sedikit daripada kelas tradisional. Tingkat retensi tinggi: Tidak pernah mudah bagi guru untuk membuat siswa tetap terlibat selama kursus. eLearning, di sisi lain, telah meningkatkan tingkat retensi siswa sebesar 25 hingga 60 persen, menurut Research Institute of America, dibandingkan dengan tingkat retensi 8 hingga 10% dalam pengajaran tradisional.

Ini adalah beberapa keuntungan dari platform dan aplikasi pengajaran virtual, serta meningkatnya kebutuhan akan mereka, yang dijamin akan menarik minat pengusaha dan bisnis pemula. Sekarang mari kita bahas beberapa pertanyaan umum yang akan muncul di benak Anda saat membuat sistem pembelajaran virtual. Suka - Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun platform eLearning? Apa yang dibutuhkan pembelajaran berbasis web? Mengapa membangun aplikasi pengajaran online Anda bersama kami?

Pertanyaan yang Sering Diajukan



Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat platform eLearning?



Menurut beberapa penelitian, jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk kursus interaktivitas menengah kira-kira akan memakan waktu 180 jam dalam pemrogramannya jika Anda bekerja setiap 1 jam. Jadi, menurut perhitungan ini, kursus 20 menit akan memakan waktu sekitar 60 jam untuk diproduksi. Jika Anda bekerja 40 jam seminggu, Anda telah melakukan sekitar satu setengah minggu usaha. Tetapi untuk mengurangi semua rasa sakit ini, Anda dapat memilih layanan kami. AppMaster menyediakan layanan seperti- Pembuat Aplikasi Seluler, Perancang Aplikasi Web, Perancang Model Data, dan banyak lagi.

Apa yang dibutuhkan platform e-learning?



Beberapa kualitas dasar yang harus dibutuhkan untuk pembelajaran virtual. Beberapa dari mereka adalah:

Antarmuka kecerdasan yang mudah digunakan dan intuitif

Penggunaan desain yang responsif

Berbagai sumber daya pengajaran

Penggunaan berbagai alat pengajaran secara bersamaan

Platform e-learning seperti apa yang dapat Anda bangun?



Di AppMater kita dapat membangun Aplikasi Seluler, Aplikasi Web, Desainer Model Data, dan Editor Proses Bisnis. Kami juga dapat mengintegrasikan semua merek dagang khusus Anda ke dalam program pengajaran berbasis Web atau Seluler yang Anda inginkan. Anda dapat menjelajahi semua aspek dan harga layanan kami di AppMaster Pricing.

Mengapa membangun aplikasi pembelajaran online Anda bersama kami?



Jika Anda mencari Cara membangun platform pembelajaran virtual, maka AppMater adalah opsi yang siap digunakan. Karena kami akan memberi Anda alat, web, dan Aplikasi Seluler yang luar biasa dan siap pakai. Kami memiliki tim pengembang yang sangat berbakat yang akan membantu Anda mewujudkan ide Anda. Jika Anda memiliki keraguan atau ingin berkomunikasi dengan kami, maka Anda dapat menghubungi kami.

Kesimpulan



Karena meningkatnya permintaan untuk pembelajaran online, pasar untuk platform pembelajaran virtual terus berkembang. Berbagai opsi pengembangan aplikasi tersedia untuk memenuhi kebutuhan strategi bisnis Anda. Beberapa alat pengembangan aplikasi MVP pembelajaran virtual lebih hemat biaya, siap dipasarkan, dan lebih cepat untuk membangun solusi.

Aplikasi e-learning yang dibuat khusus lainnya menawarkan fitur aplikasi yang lebih canggih, tumpukan teknologi, dan lebih banyak fungsi, tetapi harganya lebih mahal. Jenis aplikasi e-learning yang Anda buat ditentukan oleh pengembangan aplikasi apa yang optimal untuk pengguna Anda. Semakin ramah pengguna aplikasi pembelajaran virtual Anda, semakin banyak peluang yang Anda miliki untuk memonetisasi sifatnya. Kemampuan tim pemrograman Anda untuk membuat aplikasi pembelajaran virtual yang sukses juga sama pentingnya.