W ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy wyłączenie wielu szkół i uczelni na całym świecie w związku ze wzrostem pandemii COVID-19. Cały system edukacyjny został w tym czasie przeniesiony na naukę online. Zarówno profesorowie, jak i studenci używają platform e-learningowych do swoich badań i kursów. Chcesz więc dowiedzieć się, jak stworzyć platformę e-learningową łączącą nauczycieli i studentów cyfrowo.

Te wirtualne platformy edukacyjne nie są już wyłączne dla kursów online. Firmy używają teraz kursów online do szkolenia swoich pracowników. Według niektórych badań i raportów, stwierdza się, że biznes nauczania online będzie miał wycenę 300 miliardów dolarów. Teraz pojawiają się pytania, jak zbudować platformę e-learningową? Jakie są korzyści z tworzenia platformy e-edukacyjnej i jakie kroki należy podjąć, aby zbudować wirtualną platformę edukacyjną?

Zanim odpowiemy na te pytania, przyjrzyjmy się, czym jest platforma e-learningowa. Mówiąc najprościej, E-learning to cyfrowa metoda nauczania za pomocą urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety itp. W tej metodzie Studenci nie są zobowiązani do fizycznej obecności na zajęciach. Mogą uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca. I mogą uczyć się kursu w swoim tempie. Obecnie dostępne są różne rodzaje systemów nauczania, takie jak MOOCs (Massive Open Online Courses), platformy do streamingu wideo i fora dyskusyjne to kilka przykładów. Przyjrzyjmy się teraz krokom, jakie należy podjąć w celu zbudowania platformy e-learningowej.

Budowa platformy e-learningowej: Kroki do wdrożenia

Budowa platformy e-learningowej to długi proces składający się z kilku etapów. A jeśli jesteś osobą, która nie wie o kodowaniu lub technologii, to będzie skomplikowane dla Ciebie, aby zrobić platformę edukacyjną online. Więc aby stworzyć platformę edukacyjną, musisz wykonać kroki, które są wymienione poniżej:

Znajdź swój pomysł

Aby stworzyć wirtualną platformę edukacyjną, musisz najpierw opracować koncepcję, która zajmie się problemem i przyniesie korzyści ludziom. Możesz wziąć odniesienie do różnych raportów i analiz, aby znaleźć swój pomysł. Według kilku raportów, przewiduje się, że globalny rynek eLearningu osiągnie 300 miliardów dolarów do 2025 roku. Tak więc, aby odnieść sukces w tej branży wirtualnej nauki, musisz zrobić produkt, który jest zarówno skuteczny, jak i niedrogi. Możesz również omówić z innymi ich problemy w wirtualnej nauce i znaleźć rozwiązanie ich problemów. W ten sposób lepiej zrozumiesz swoją grupę docelową i to, jak zareagują na Twoją koncepcję.

Zbadaj swoją niszę

Kiedy już wymyślisz rozwiązanie konkretnego problemu, musisz znaleźć swoją niszę. Analizując swój pomysł, uzyskasz zrozumienie swojej niszy. Możesz skupić się na popularnych kategoriach, takich jak biznes i przedsiębiorczość, zdrowie i fitness, rozwój osobisty, sztuka i rzemiosło oraz komputer i technologia. Możesz skorzystać z pomocy demografii swojego ucznia (wiek, płeć i inne szczegóły związane ze sprzedażą). Uzyskanie pomysłu na docelowych użytkowników według ich wieku, płci i wykształcenia da ci przewagę podczas ewolucji platformy.

To pomoże Ci zrozumieć wiek odbiorców i ich płeć, abyś mógł opracować jakąś jakość według nich, aby uzyskać ich uwagę i zwiększyć swój biznes. Możesz również rozważyć ich kluczowe cele i preferencje dotyczące uczenia się. Możesz zatwierdzić swój pomysł i łatwo znaleźć swoją niszę, robiąc wszystkie te rzeczy.

Wybierz model biznesowy

Przed wyborem podejścia do rozwoju, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest wybór modelu biznesowego. Ten model biznesowy zadecyduje o tym, jak Twoja platforma edukacyjna będzie generować przychody. Możesz spojrzeć poniżej na niektóre z popularnych modeli biznesowych.

Subscription-Based - W tym modelu biznesowym użytkownicy kupują miesięczny lub roczny abonament, który daje im nieograniczony dostęp do zawartości strony lub kursów.

Affiliate Model - W tym modelu biznesowym możesz dostarczyć zintegrowane linki partnerskie wraz z kursami. Ludzie mogą się nimi dzielić, aby promować kursy. W ten sposób można również zarobić prowizję za każdym razem, gdy ktoś dołączy do platformy za pomocą ich linków.

Płatne certyfikaty - W tym modelu biznesowym można również zapewnić certyfikaty dla użytkowników po ukończeniu kursów. Zauważa się, że użytkownicy płacą za zweryfikowany przez platformę certyfikat.

Partnerstwo korporacyjne - W tym modelu biznesowym możesz współpracować z firmami, aby opracować kursy dostosowane do potrzeb i pobierać od nich odpowiednie opłaty.

Płatne kursy - W tym modelu biznesowym możesz oferować płatne kursy. A kiedy studenci kupują jakikolwiek kurs, pieniądze trafiają do instruktora i właściciela strony.

To jest kilka najlepszych i najczęściej używanych modeli biznesowych. To pomoże Ci wygenerować przychody i sprawić, że Twoja firma będzie dochodowym biznesem online.

Wybierz podejście do rozwoju

Rozwój wiodącej platformy wirtualnej nauki wymaga planowania, ram, technologii i utrzymania. Istnieją dwa rodzaje metod dostępnych na rynku dla rozwoju tych platform. Pierwszy z nich to oprogramowanie na zamówienie, a drugi to Ready-Made. Porozmawiajmy o nich w szczegółach:

Rozwój oprogramowania na zamówienie



Custom Software Development to najlepsza opcja, jeśli chcesz dostarczyć specjalistyczne cechy do dużej liczby osób. Chociaż edycja lub modyfikacja czegoś w tej metodzie trwa dłużej, pozwala na wdrożenie dowolnej pożądanej funkcjonalności i skalowanie jej w prosty sposób.

Gotowy rozwój



Druga opcja to Ready-Made Development, Moodle, Joomla i Canvas to kilka przykładów oprogramowania open-source lub gotowego z podstawowymi narzędziami do administracji studentami i wieloma darmowymi wtyczkami. Jednak wdrożenie konkretnej funkcji lub importowanie niestandardowych motywów w tych metodach może być trudne. Jeśli chciałbyś wyróżnić swoją stronę z tłumu, to musisz wybrać najlepszą technologię, unikalny projekt i ciekawe atrybuty. To przyciągnie uwagę użytkownika i nada naszej stronie inny wygląd niż pozostałe. Prostota jest kluczowa w UI (User Interface) i UX (User Experience). Strona e-learningowa powinna być prosta w nawigacji i obsłudze. Ponadto, ponieważ urządzenia mobilne stały się tak integralną częścią naszego życia, program do nauki powinien być responsywny, aby działał poprawnie na różnych urządzeniach.

Dodaj ciekawe funkcje

Rdzeń praktycznej platformy eLearningowej składa się z kilku cech. Studenci, instruktorzy i panel administracyjny mogą być podzielone na trzy kategorie. Budowanie MVP (Minimum Viable Product) z tylko najistotniejszymi właściwościami jest fantastyczną metodą walidacji użyteczności Twojego pomysłu z użytkownikami w świecie rzeczywistym.

Niektóre podstawowe cechy tych trzech kategorii to:



Funkcje profilu ucznia



Wyszukiwanie i filtr - Te podstawowe opcje pozwalają na wyszukiwanie określonych słów kluczowych i kursów posortowanych w kategorie na podstawie tematu, ceny i poziomu doświadczenia.

Sugestie - Ta funkcja pomoże wyświetlić odpowiednie kursy w zależności od zainteresowań użytkownika lub historii kursów, w których student jest już zapisany.

Proste opcje płatności - Profile studentów powinny być połączone z bramką płatniczą dla łatwych i bezpiecznych zakupów. Poza tym każdy profil powinien zawierać podstawowe informacje o danej osobie, jej historii zakupów oraz ustawieniach profilu.

Profil nauczyciela



Pulpit nauczyciela - Podstawowa funkcja dla nauczycieli, która pozwala na śledzenie kursów, które przesłali, liczby osób, które wzięły w nich udział, retencji studentów oraz panelu dyskusyjnego, w którym nauczyciel może dyskutować z innymi studentami. Tworzenie i aktualizacja kursów - Instruktorzy powinni mieć możliwość modyfikowania i edytowania swoich kursów, gdy tylko tego potrzebują.

Funkcje profilu administratora



Niektóre podstawowe właściwości, które musi mieć administrator, to dodawanie, edytowanie, usuwanie kursów, raporty statystyczne i zarządzanie powiadomieniami. Rozważ wysyłanie subskrybentów powiadomień push i e-mail o nowych kursach, rekomendacjach, wydarzeniach itp. To są niektóre podstawowe i ważne dla administratora kursu.

Testuj swój pomysł na użytkownikach

Po tych wszystkich punktach, musisz sprawić, aby Twoja marka była znana ludziom poprzez marketing. Zdobycie pierwszego klienta jest trudne, ale możesz przyciągnąć pierwszych klientów, studentów i/lub nauczycieli z odpowiednim planem i wykonaniem. Innym kluczowym aspektem testowania Twojego produktu jest uzyskanie informacji zwrotnej od pierwszych użytkowników. Dowiesz się, co działa najlepiej dla Twoich klientów i gdzie możesz wprowadzić ulepszenia. Te przydatne informacje mogą pomóc Ci w skalowaniu Twojej platformy, wyróżnianiu jej i skutecznym odpowiadaniu na potrzeby Twoich uczniów. To prowadzi nas do ostatniego kroku.

Zaangażuj swoich użytkowników

Możesz angażować się w rozmowy z użytkownikami na temat ich doświadczeń z Twoimi produktami. Możesz również dostarczyć tutoriale lub przewodniki, aby nauczyć ich jak korzystać z programu i pomóc im rozwiązać ich problemy na czas. To zwiększy Twoje relacje z klientami, a klienci będą również promować Twoją markę i dzielić się swoimi pozytywnymi recenzjami z innymi.

Wykorzystaj opinie, aby ulepszyć swój produkt

Kiedy otrzymujesz informacje zwrotne od użytkowników, możesz je wykorzystać do ulepszenia swojego produktu. Pomoże ci to w utrzymaniu aktualnego produktu, aby zaspokoić potrzeby użytkowników. Dzięki wprowadzeniu uwag użytkowników, Twój produkt z łatwością wyróżni się na rynku na tle innych.

Korzyści z tworzenia platformy e-learningowej

Obecnie, po covid, wyszukiwarki w całej sieci zgłaszane stopniowy wzrost wyszukiwanych terminów, takich jak - Digital schooling, platforma edukacyjna, i MOOCsall na świecie. Ewolucja systemu nauczania z tradycyjnego do cyfrowego środowiska nauczania ma ogromny wpływ na uczenie się uczniów. Środowisko uczenia się online ma wiele zalet; oto kilka z nich:

Elastyczność: Możesz po prostu połączyć zatrudnienie i naukę z eLearningiem, i nie jesteś ograniczony do klasy, miasta, a nawet swojego narodu. Jeśli zajęcia były online, studenci mogliby uczestniczyć w swoich zajęciach z dowolnego miejsca.

Możesz po prostu połączyć zatrudnienie i naukę z eLearningiem, i nie jesteś ograniczony do klasy, miasta, a nawet swojego narodu. Jeśli zajęcia były online, studenci mogliby uczestniczyć w swoich zajęciach z dowolnego miejsca. Ucz się w swoim tempie: Jest to jeden z niesamowitych czynników wirtualnych platform edukacyjnych: możesz uczyć się rzeczy w swoim tempie. Możesz zalogować się na wybrane kursy, kiedy tylko jest to dla Ciebie wygodne. Aby wyjaśnić wszystko, co przegapiłeś, wróć do wcześniejszych wykładów lub zajęć.

Jest to jeden z niesamowitych czynników wirtualnych platform edukacyjnych: możesz uczyć się rzeczy w swoim tempie. Możesz zalogować się na wybrane kursy, kiedy tylko jest to dla Ciebie wygodne. Aby wyjaśnić wszystko, co przegapiłeś, wróć do wcześniejszych wykładów lub zajęć. Kontrola nad badaniami : Studenci na zajęciach cyfrowych uczą się we własnym tempie i, według IBM, mogą przyswoić pięć razy więcej materiału niż studenci na tradycyjnych kursach.

: Studenci na zajęciach cyfrowych uczą się we własnym tempie i, według IBM, mogą przyswoić pięć razy więcej materiału niż studenci na tradycyjnych kursach. Efektywność czasowa: Według Brandon Hall, nauczanie online wymaga od studenta poświęcenia 40-60 procent mniej czasu niż w tradycyjnej klasie.

Według Brandon Hall, nauczanie online wymaga od studenta poświęcenia 40-60 procent mniej czasu niż w tradycyjnej klasie. Wysokie wskaźniki retencji: nigdy nie jest łatwo nauczycielowi utrzymać zaangażowanie studentów podczas kursu. eLearning, z drugiej strony, podniósł wskaźniki retencji studentów o 25 do 60 procent, według Research Institute of America, w porównaniu do wskaźników retencji 8 do 10% w tradycyjnym nauczaniu.

Są to niektóre zalety wirtualnych platform nauczania i aplikacji, jak również rosnące zapotrzebowanie na nich, które są gwarantowane, aby pique zainteresowanie początkujących przedsiębiorców i firm. Teraz omówmy kilka wspólnych pytań, które przyjdą Ci do głowy podczas tworzenia wirtualnego systemu nauczania. Jak - Jak długo trwa budowa platformy e-learningowej? Co wymaga uczenia się w sieci? Dlaczego warto budować aplikacje do nauczania online z nami?

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa tworzenie platformy e-learningowej?



Według niektórych badań, minimalna ilość czasu wymagana dla kursów o średniej interaktywności zajmie w przybliżeniu 180 godzin w jego programowaniu, jeśli pracujesz co 1 godzinę. Tak więc, zgodnie z tymi obliczeniami, wyprodukowanie 20-minutowego kursu zajęłoby około 60 godzin. Jeśli pracujesz w 40-godzinnym tygodniu, to włożyłeś w to mniej więcej półtora tygodnia wysiłku. Ale aby zmniejszyć cały ten ból, możesz wybrać nasze usługi. AppMaster oferuje usługi takie jak - Mobile Apps Builder, Web Apps Designer, Data Models Designer i wiele innych.

Czego potrzebuje platforma e-learningowa?



Niektóre podstawowe cechy są niezbędne do wirtualnej nauki. Niektóre z nich to:

Łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs użytkownika

Wykorzystanie responsywnego projektu

Szeroki zakres zasobów dydaktycznych

Wykorzystanie różnorodnych narzędzi dydaktycznych w tandemie

Jakie rodzaje platform e-learningowych możesz zbudować?



Na AppMater możemy budować aplikacje mobilne, aplikacje internetowe, projektanci modeli danych i edytor procesów biznesowych. Możemy również zintegrować wszystkie Twoje niestandardowe znaki towarowe z pożądanym programem nauczania opartym na sieci Web lub Mobile. Możesz poznać wszystkie te aspekty i ceny naszych usług na stronie AppMaster Pricing.

Dlaczego warto budować aplikacje do nauki online z nami?



Jeśli szukasz Jak zbudować wirtualną platformę edukacyjną, to AppMater jest gotową opcją. Ponieważ zapewnimy Ci niesamowite i gotowe do użycia narzędzia, web, i Mobile Apps. Mamy zespół bardzo utalentowanych programistów, którzy pomogą Ci wprowadzić Twój pomysł w rzeczywistość. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz się z nami porozumieć, to możesz się z nami skontaktować.

Wniosek

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na naukę online, rynek wirtualnych platform edukacyjnych stale rośnie. Liczne opcje rozwoju aplikacji są dostępne, aby spełnić wymagania strategii biznesowej. Niektóre wirtualne nauki MVP narzędzia rozwoju aplikacji są bardziej opłacalne, gotowe do wprowadzenia na rynek i szybsze w budowie rozwiązań.

Inne budowane na zamówienie aplikacje e-learningowe oferują bardziej zaawansowane funkcje aplikacji, stosy technologiczne i większą funkcjonalność, ale kosztują więcej. To, jaką aplikację e-learningową skonstruujesz, zależy od tego, jaki sposób tworzenia aplikacji jest optymalny dla Twoich użytkowników. Im bardziej przyjazna dla użytkownika jest Twoja wirtualna aplikacja edukacyjna, tym więcej będziesz miał możliwości monetyzacji jej cech. Równie ważna jest zdolność Twojego zespołu programistów do tworzenia udanych aplikacji do wirtualnej nauki.