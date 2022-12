In de afgelopen jaren hebben we de sluiting van vele scholen en hogescholen over de hele wereld waargenomen als gevolg van de toename van de COVID-19 pandemie. Het hele onderwijssysteem is in die tijd overgegaan op online leren. Zowel professoren als studenten gebruiken e-learning platforms voor hun studies en cursussen. U wilt dus leren hoe u een e-learning platform creëert dat docenten en studenten digitaal met elkaar verbindt.

Deze virtuele leerplatforms zijn niet langer exclusief voor online cursussen. Bedrijven gebruiken nu ook online cursussen om hun werknemers op te leiden. Volgens sommige onderzoeken en rapporten blijkt dat de online onderwijsbusiness een waardering van 300 miljard dollar zal hebben. Nu komen de vragen: hoe bouw je een e-learning platform? Wat zijn de voordelen van het creëren van een e-learning platform, en wat zijn de te volgen stappen om een virtueel leerplatform te bouwen?

Voordat we deze vragen beantwoorden, laten we eerst kijken wat een e-learning platform is. Eenvoudig gezegd is E-learning een digitale onderwijsmethode met behulp van elektronische apparaten zoals laptops, smartphones, tablets, enz. Bij deze methode hoeven studenten niet fysiek in de klas aanwezig te zijn. Ze kunnen de lessen van overal bijwonen. En ze kunnen de cursus op hun eigen tempo leren. Er zijn tegenwoordig verschillende soorten leersystemen beschikbaar, zoals MOOC's (Massive Open Online Courses), videostreamingplatforms en discussieforums. Laten we nu eens kijken naar de stappen die nodig zijn om een e-learning platform te bouwen.

Een e-learning platform bouwen: Te implementeren stappen

Het bouwen van een e-learning platform is een langdurig proces met verschillende stappen. En als je geen verstand hebt van codering of techniek, dan wordt het moeilijk om een online onderwijsplatform te maken. Dus om een onderwijsplatform te maken, moet je de onderstaande stappen volgen:

Vind uw idee

Om een virtueel leerplatform te creëren, moet u eerst een concept ontwikkelen dat een probleem aanpakt en mensen ten goede komt. U kunt gebruik maken van verschillende rapporten en analyses om uw idee te vinden. Volgens verschillende rapporten wordt voorspeld dat de wereldwijde markt voor eLearning tegen 2025 300 miljard dollar zal bedragen. Dus om succesvol te worden in deze virtuele leerindustrie, moet je een product maken dat zowel effectief als betaalbaar is. U kunt ook met anderen hun problemen in virtueel leren bespreken en een oplossing vinden voor hun problemen. Door dit te doen, zult u uw doelgroep beter begrijpen en hoe zij op uw concept zullen reageren.

Onderzoek uw niche

Als je eenmaal een oplossing hebt bedacht voor een specifiek probleem, moet je je niche vinden. Door je idee te analyseren, krijg je inzicht in je niche. Je kunt je concentreren op populaire categorieën zoals zaken en ondernemerschap, gezondheid en fitness, persoonlijke groei, kunst en ambachten, en computer en technologie. U kunt gebruik maken van de demografische gegevens van uw leerling (leeftijd, geslacht en andere verkoopgerelateerde gegevens). Als u een idee krijgt van uw beoogde gebruikers aan de hand van hun leeftijd, geslacht en opleidingsachtergrond, hebt u een voorsprong tijdens de evolutie van het platform.

Dit zal u helpen om de leeftijd van uw publiek en hun geslacht te begrijpen, zodat u wat kwaliteit volgens hen kunt ontwikkelen om hun aandacht te krijgen en uw bedrijf te vergroten. U kunt ook rekening houden met hun belangrijkste doelstellingen en leervoorkeuren. U kunt uw idee valideren en gemakkelijk uw niche vinden door al deze dingen te doen.

Kies een bedrijfsmodel

Voordat u de ontwikkelingsaanpak kiest, moet u eerst een businessmodel kiezen. Dit businessmodel zal bepalen hoe uw leerplatform inkomsten zal genereren. Hieronder kunt u enkele populaire businessmodellen bekijken.

Abonnement - In dit businessmodel kopen de gebruikers een maandelijks of jaarlijks abonnement dat hen onbeperkte toegang geeft tot de inhoud van de website of de cursussen.

Affiliate model - In dit bedrijfsmodel kunt u geïntegreerde affiliate links bij de cursussen voegen. Die mensen kunnen delen om de cursussen te promoten. Ook kunnen ze een commissie verdienen wanneer iemand zich aansluit bij het platform door hun links te gebruiken.

Betaalde certificaten - In dit bedrijfsmodel kunt u ook certificaten verstrekken aan de gebruikers na voltooiing van de cursussen. De gebruikers betalen voor een door het platform geverifieerd certificaat.

Corporate Partnership - In dit bedrijfsmodel kunt u samenwerken met bedrijven om cursussen op maat te ontwikkelen en deze dienovereenkomstig in rekening te brengen.

Betaalde cursussen - In dit bedrijfsmodel kunt u betaalde cursussen aanbieden. En wanneer de studenten een cursus kopen, gaat het geld naar de instructeur en de eigenaar van de website.

Dit zijn enkele van de beste en meest gebruikte bedrijfsmodellen. Dat zal u helpen uw inkomsten te genereren en van uw bedrijf een winstgevende online business te maken.

Kies de ontwikkelingsaanpak

Het ontwikkelen van een toonaangevend virtueel leerplatform vereist planning, kaders, technologie en onderhoud. Er zijn twee soorten methoden op de markt om deze platforms te ontwikkelen. De eerste is aangepaste software en de tweede is kant-en-klare software. Laten we ze in detail bespreken:

Ontwikkeling van software op maat



Softwareontwikkeling op maat is de beste optie als u gespecialiseerde eigenschappen wilt leveren aan een groot aantal mensen. Hoewel het bewerken of aanpassen van iets bij deze methode langer duurt, kunt u hiermee elke gewenste functionaliteit implementeren en eenvoudig opschalen.

Kant-en-klare ontwikkeling



De tweede optie is kant-en-klare ontwikkeling, Moodle, Joomla en Canvas zijn enkele voorbeelden van open-source of kant-en-klare software met basisinstrumenten voor leerlingenadministratie en veel gratis plugins. Het implementeren van een specifieke functie of het importeren van aangepaste thema's in deze methoden kan echter moeilijk zijn. Als u zich met uw website wilt onderscheiden van de massa, dan moet u de beste technologie, een uniek ontwerp en interessante attributen selecteren. Dat zal de aandacht van de gebruiker trekken en de website een andere uitstraling geven dan anderen. Eenvoud is cruciaal in UI (User Interface) en UX (User Experience). De eLearning-website moet eenvoudig te navigeren en te bedienen zijn. Omdat mobiele apparaten zo'n integraal onderdeel van ons leven zijn geworden, moet het leerprogramma bovendien responsief zijn om goed te werken op verschillende apparaten.

Interessante functies toevoegen

De kern van een praktisch eLearning-platform bestaat uit verschillende kwaliteiten. Studenten, docenten en het beheerderspaneel kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Een MVP (Minimum Viable Product) bouwen met alleen de meest essentiële eigenschap is een fantastische methode om het nut van je idee te valideren bij echte gebruikers.

Enkele basiskenmerken van de drie categorieën zijn:



Eigenschappen leerlingprofiel



Zoeken en filteren - Met deze basisopties kunt u zoeken naar bepaalde trefwoorden en cursussen die zijn gesorteerd in categorieën op basis van onderwerp, prijs en ervaringsniveau.

Suggesties - Deze functie helpt bij het tonen van geschikte cursussen, afhankelijk van de interesse van de gebruiker of de geschiedenis van de cursussen waarin de student al is ingeschreven.

Eenvoudige betalingsmogelijkheden - Studentenprofielen moeten worden gekoppeld aan een betalingssysteem voor eenvoudige en veilige aankopen. Daarnaast moet elk profiel basisinformatie bevatten over het individu, zijn aankoopgeschiedenis en de profielinstellingen.

Functies lerarenprofiel



Teacher's Dashboard - Een basisfunctie voor docenten om bij te houden welke cursussen ze hebben geüpload, het aantal mensen dat heeft deelgenomen, de retentie van de studenten, en een discussiepanel waar de docent kan discussiëren met andere studenten. Aanmaken en bijwerken van cursussen - Docenten moeten hun cursussen kunnen aanpassen en bewerken wanneer ze dat nodig hebben.

Beheerdersprofiel functies



Enkele basiseigenschappen die een beheerder moet hebben zijn het toevoegen, bewerken, verwijderen van de cursussen, statistische rapporten en het beheren van meldingen. Overweeg om abonnees push- en e-mailmeldingen te sturen over nieuwe cursussen, aanbevelingen, evenementen, enz. Dit zijn enkele fundamentele en belangrijke voor een admin van de cursus.

Test uw idee op gebruikers

Na al deze punten moet u uw merk bekend maken bij de mensen door het op de markt te brengen. De eerste klant werven is moeilijk, maar je kunt je eerste klanten, studenten en/of leraren aantrekken met een goed plan en uitvoering. Een ander belangrijk aspect van het testen van uw product is het krijgen van feedback van de eerste gebruikers. U leert wat het beste werkt voor uw klanten en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Deze nuttige informatie kan u helpen bij het opschalen van uw platform, het onderscheidend maken en het effectief inspelen op de behoeften van uw leerlingen. Dit brengt ons bij de laatste stap.

Ga de dialoog aan met uw gebruikers

U kunt de dialoog aangaan met uw gebruikers over hun ervaringen met uw producten. U kunt ook tutorials of gidsen aanbieden om hen te leren hoe ze het programma moeten gebruiken en hen te helpen hun problemen tijdig op te lossen. Dit zal uw relatie met uw klanten verbeteren, en uw klanten zullen ook uw merk promoten en hun positieve beoordelingen met anderen delen.

Gebruik feedback om uw product te verbeteren

Wanneer u feedback krijgt van uw gebruikers, kunt u deze gebruiken om uw product te verbeteren. Dit zal u helpen bij het up-to-date houden van uw product om aan de behoeften van uw gebruikers te voldoen. Door de punten van de gebruikers te implementeren, zal uw product zich gemakkelijk onderscheiden op de markt in vergelijking met anderen.

Voordelen van het creëren van een E-Learning Platform

Op dit moment, na de covid, de zoekmachines over het hele web gemeld een geleidelijke toename van de zoektermen zoals- Digitale scholing, onderwijs platform, en MOOCsall over de hele wereld. De evolutie van het onderwijssysteem van een traditionele naar een digitale leeromgeving heeft grote gevolgen voor het leren van de leerlingen. De online leeromgeving heeft vele voordelen; hier volgen er enkele:

Flexibiliteit: U kunt werk en studie eenvoudig combineren met eLearning, en u bent niet beperkt tot een klaslokaal, een stad of zelfs uw land. Als de lessen online zijn, kunnen de studenten hun lessen van overal bijwonen.

U kunt werk en studie eenvoudig combineren met eLearning, en u bent niet beperkt tot een klaslokaal, een stad of zelfs uw land. Als de lessen online zijn, kunnen de studenten hun lessen van overal bijwonen. Leer op uw eigen snelheid: Dit is een van de verbazingwekkende factoren van de virtuele leerplatforms: u kunt dingen leren op uw eigen snelheid. U kunt inloggen op uw gewenste cursussen wanneer het u uitkomt om te leren. Om iets te verduidelijken wat u gemist hebt, kunt u teruggaan naar eerdere colleges of lessen.

Dit is een van de verbazingwekkende factoren van de virtuele leerplatforms: u kunt dingen leren op uw eigen snelheid. U kunt inloggen op uw gewenste cursussen wanneer het u uitkomt om te leren. Om iets te verduidelijken wat u gemist hebt, kunt u teruggaan naar eerdere colleges of lessen. Controle over onderzoek : Studenten in digitale klassen leren in hun eigen tempo en kunnen volgens IBM vijf keer meer materiaal verwerven dan studenten in traditionele cursussen.

: Studenten in digitale klassen leren in hun eigen tempo en kunnen volgens IBM vijf keer meer materiaal verwerven dan studenten in traditionele cursussen. Tijdsefficiëntie: Volgens Brandon Hall vergt online onderwijs van een student 40-60 procent minder tijd dan een traditioneel klaslokaal.

Volgens Brandon Hall vergt online onderwijs van een student 40-60 procent minder tijd dan een traditioneel klaslokaal. Retentiepercentages zijn hoog: Het is nooit gemakkelijk voor een leraar om studenten betrokken te houden tijdens een cursus. eLearning daarentegen heeft de retentiepercentages van studenten met 25 tot 60 procent verhoogd, volgens het Research Institute of America, vergeleken met retentiepercentages van 8 tot 10 procent bij traditioneel onderwijs.

Dit zijn enkele voordelen van virtuele onderwijsplatforms en apps, evenals de groeiende behoefte eraan, die gegarandeerd de interesse wekken van beginnende ondernemers en bedrijven. Laten we nu enkele veel voorkomende vragen bespreken die bij u opkomen tijdens het creëren van een virtueel leersysteem. Zoals - Hoe lang duurt het om een eLearning platform te bouwen? Wat heeft web-based leren nodig? Waarom uw online onderwijs apps met ons bouwen?

Vaak gestelde vragen

Hoe lang duurt het om een e-learning platform te maken?



Volgens sommige onderzoek, de minimale hoeveelheid tijd die nodig is voor medium interactiviteit cursussen zal ongeveer 180 uur in zijn programmering als je werkt elk 1 uur. Dus, volgens deze berekeningen, zou een cursus van 20 minuten ongeveer 60 uur kosten om te produceren. Als je een 40-urige werkweek werkt, heb je ongeveer anderhalve week inspanning geleverd. Maar om al deze pijn te verminderen, kunt u kiezen voor onze diensten. AppMaster biedt diensten aan als: bouwer van mobiele apps, ontwerper van webapps, ontwerper van datamodellen en nog veel meer.

Wat heeft een e-learning platform nodig?



Sommige basiskwaliteiten zijn noodzakelijk voor virtueel leren. Enkele daarvan zijn:

Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve intellectuele interface

Gebruik van een responsief ontwerp

Een breed scala aan leermiddelen

Gebruik van een verscheidenheid aan leermiddelen in tandem

Wat voor soort e-learning platformen kunt u bouwen?



Op AppMater kunnen we Mobiele Apps, Web Apps, Data Modellen Ontwerpers, en Business Process Editor bouwen. Wij kunnen ook al uw aangepaste merken integreren in uw gewenste Web of Mobiel gebaseerde onderwijsprogramma. U kunt al deze aspecten en de prijzen van onze diensten bekijken op AppMater Prijzen.

Waarom uw online leer-apps bij ons bouwen?



Als u zoekt naar hoe u een virtueel leerplatform kunt bouwen, dan is AppMater een kant-en-klare optie. Want wij leveren u verbazingwekkende en gebruiksklare tools, web- en mobiele apps. Wij hebben een team van zeer getalenteerde ontwikkelaars die u zullen helpen om uw idee in werkelijkheid om te zetten. Als u twijfels heeft of met ons wilt communiceren, dan kunt u contact met ons opnemen.

Conclusie

Door de toegenomen vraag naar online leren is de markt voor virtuele leerplatforms gestaag gegroeid. Talrijke app ontwikkelingsopties zijn beschikbaar om te voldoen aan de eisen van uw bedrijfsstrategie. Sommige virtuele leer MVP app ontwikkelings tools zijn meer kosteneffectief, ready-to-market, en sneller te bouwen oplossingen.

Andere op maat gemaakte e-learning apps bieden meer geavanceerde app functies, tech stacks en meer functionaliteit, maar ze kosten meer. Het type e-learning applicatie dat u bouwt, wordt bepaald door welke app-ontwikkeling optimaal is voor uw gebruikers. Hoe gebruiksvriendelijker uw virtuele leer-app is, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om de trekkracht ervan te gelde te maken. Het vermogen van uw programmeerteam om succesvolle toepassingen voor virtueel leren te creëren is even belangrijk.