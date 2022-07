ここ数年、COVID-19のパンデミックの増加に伴い、世界中の多くの学校や大学が閉鎖されたことが確認されています。その間に、教育システム全体がオンライン学習に移行しました。教授も学生も、勉強や講座のためにeラーニングのプラットフォームを利用しています。そこで、教師と生徒をデジタルでつなぐeラーニングプラットフォームの作成方法を学びたいと思います。

これらの仮想学習プラットフォームは、もはやオンラインコースだけのものではありません。

こうした仮想学習プラットフォームは、もはやオンライン講座だけのものではありません。いくつかの調査や報告によると、オンライン教育ビジネスは3000億ドルの評価額を持つことが判明しています。今ここに、eラーニングプラットフォームを構築する方法のような質問が来る?

これらの質問に答える前に、eラーニングプラットフォームとは何かについて見てみましょう。簡単に言うと、Eラーニングとは、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどの電子機器の助けを借りたデジタル教育法です。この方法では、学生はクラスで物理的に提示する必要はありません。どこからでも授業に参加することができます。そして、彼らは自分の速度でコースを学ぶことができます。現在では、MOOC(Massive Open Online Courses)、ビデオストリーミングプラットフォーム、ディスカッションフォーラムなど、さまざまな種類の学習システムが提供されています。

eラーニングプラットフォームを構築するために実施すべきステップを見てみましょう。

Eラーニングプラットフォームの構築:実施すべきステップ



Eラーニングプラットフォームの構築は、いくつかのステップからなる長大なプロセスです。そして、もしあなたがコーディングや技術について知らない人であれば、オンライン教育プラットフォームを作るのは複雑なことでしょう。

Find Your Idea

仮想学習プラットフォームを作成するには、まず、問題に取り組み、人々に利益をもたらすようなコンセプトを開発する必要があります。そのためには、様々なレポートや分析結果を参考にすることができます。また、「萌え萌え」とも言われるように、「萌え萌え」「萌え萌え」「萌え萌え」とも言われます。だから、この仮想学習業界で成功するために、あなたは、効果的かつ手頃な価格の両方の製品を作る必要があります。また、バーチャルラーニングにおける問題を他の人と議論し、解決策を見つけることもできます。

Research Your Niche



特定の問題に対する解決策を思いついたら、次はニッチを見つけなければなりません。ビジネスや起業、健康やフィットネス、個人の成長、芸術や工芸、コンピュータやテクノロジーなど、人気のあるカテゴリーに集中することができます。学習者のデモグラフィック(年齢、性別、その他販売に関する詳細)の助けを借りることができます。

これにより、学習者の年齢や性別を理解し、彼らの注意を引き、ビジネスを拡大するために、彼らに応じたいくつかの品質を開発することができます。また、彼らの主な目的や学習の好みも考慮することができます。

ビジネスモデルを選択する

開発アプローチを選択する前に、最初にしなければならないことは、ビジネスモデルを選択することです。このビジネスモデルは、学習プラットフォームがどのように収益を上げるかを決定するものです。

Subscription-Based - このビジネスモデルでは、ユーザーは、彼らがウェブサイトのコンテンツやコースへの無制限アクセスを提供する月または年のサブスクリプションを購入します。

Affiliate Model - このビジネスモデルでは、コースと一緒に統合アフィリエイトリンクを提供することができます。

アフィリエイトモデル - このビジネスモデルでは、コースと一緒に統合されたアフィリエイトリンクを提供することができます。

Paid Certificates - このビジネスモデルでは、コースの完了時にユーザーに証明書を提供することもできます。

Corporate Partnership - このビジネスモデルでは、カスタマイズされたコースを開発するために企業と協力し、それに応じてそれらを充電することができます。

Paid Courses - このビジネスモデルでは、有料のコースを提供することができます。

有料コース

このビジネスモデルでは、有料コースを提供することができますし、学生が任意のコースを購入すると、お金は講師とウェブサイトの所有者に行く

これらは、いくつかの最高の、最も使用されるビジネスモデルです。

開発アプローチの選択

先進のバーチャル学習プラットフォームを開発するには、計画、フレームワーク、テクノロジー、およびメンテナンスが必要です。これらのプラットフォームを開発するために、市場で利用可能な2種類の方法があります。1つはカスタムソフトウェアで、もう1つはレディメイドです。

Custom Software Development



Custom Software Developmentは、多くの人々に特殊な特性を提供したい場合、最適な選択肢です。

Ready-Made Development

第二の選択肢はReady-Made Developmentで、Moodle、Joomla、Canvasは、基本的な学生管理ツールと多くの無料プラグインを備えたオープンソースまたは既製のソフトウェアのいくつかの例です。しかし、これらの方法で特定の機能を実装したり、カスタムテーマをインポートしたりすることは難しいかもしれません。あなたが群衆からあなたのウェブサイトを目立たせたい場合は、最高の技術、ユニークなデザイン、および興味深い属性を選択する必要があります。それがユーザーの注意を引き、私たちのウェブサイトが他とは異なる外観を持つようになるのです。UI(ユーザーインターフェイス)とUX(ユーザーエクスペリエンス)は、シンプルであることが重要です。eラーニングのウェブサイトは、ナビゲーションや操作がシンプルであるべきです。

面白い機能を追加する

実用的なeLearningプラットフォームの中核は、いくつかの資質で構成されています。生徒、講師、管理画面の3つに分類される。

3 つのカテゴリのいくつかの基本的な機能は次のとおりです:



学生プロファイル機能



検索とフィルター - これらの基本オプションでは、特定のキーワードと、テーマ、価格、経験レベルに基づいてカテゴリに分類されたコースを探すことが可能です。

提案 - この機能は、ユーザーの興味や学生がすでに登録しているコースの履歴に応じて、適切なコースを表示するのに役立ちます。

シンプルな支払いオプション - 学生プロフィールは、簡単かつ安全に購入できるように支払いゲートウェイにリンクされている必要があります。それはさておき、各プロフィールには、個人に関する基本情報、購入履歴、プロフィール設定が含まれている必要があります。

教師プロフィール機能



教師のダッシュボード - アップロードしたコース、参加人数、学生の定着度、教師が他の学生と議論できる討論パネルなどを記録するための基本機能です。コースの作成と更新 - 講師は必要なときにいつでもコースを修正・編集できる必要があります。

管理者プロファイル機能



管理者が持つべき基本特性には、コースの追加、編集、削除、統計レポート、通知の管理などが挙げられます。新しいコース、おすすめ、イベントなどに関するプッシュ通知やメール通知を購読者に送信することを検討してください。

Test Your Idea On Users

以上のポイントを押さえた上で、マーケティングによってブランドを人々に知ってもらう必要があります。製品をテストする際のもう一つの重要なポイントは、最初のユーザーからフィードバックを得ることです。顧客にとって何がベストなのか、どこを改善すればいいのかを知ることができます。この有益な情報は、プラットフォームを拡大し、際立たせ、学習者のニーズに効果的に対応するのに役立ちます。

Engage With Your Users

ユーザーが製品を使用する際の経験について、ユーザーと関わることができます。また、チュートリアルやガイドを提供して、プログラムの使用方法を教えたり、時間内に問題を解決する手助けをしたりすることもできます。

Use Feedbacks To Improve Your Product

ユーザーからフィードバックを受けたら、それを使って製品を改善することができます。これは、ユーザーのニーズを満たすために、製品を最新の状態に保つことを支援します。

E-Learning Platformを作るメリット



現在、Covid以降、世界中の検索エンジンは、デジタルスクーリング、教育プラットフォーム、MOOCsといった検索ワードが徐々に増加していると報告している。従来の教育システムからデジタル学習環境への進化は、生徒の学習に大きな影響を与えます。

Flexibility: eラーニングで仕事と勉強を両立させれば、教室や都市、あるいは国にさえ縛られることはないのです。

eラーニングで仕事と勉強を両立させれば、教室や都市、あるいは国にさえ縛られることはないのです。 自分のスピードで学ぶ: これは、仮想学習プラットフォームの驚くべき要因の1つであり、自分のスピードで物事を学ぶことができます。それはあなたが学ぶために便利であるときにいつでもあなたの希望するコースにログインすることができます。

これは、仮想学習プラットフォームの驚くべき要因の1つであり、自分のスピードで物事を学ぶことができます。それはあなたが学ぶために便利であるときにいつでもあなたの希望するコースにログインすることができます。 : デジタルクラスの学生は自分のペースで学習し、IBMによれば、従来のコースの学生よりも5倍以上の教材を習得することができます。

: デジタルクラスの学生は自分のペースで学習し、IBMによれば、従来のコースの学生よりも5倍以上の教材を習得することができます。 時間効率: Brandon Hallによれば、オンライン教育は従来の教室よりも40~60%少ない時間を必要とするそうです。

Brandon Hallによれば、オンライン教育は従来の教室よりも40~60%少ない時間を必要とするそうです。 定着率が高い:教師にとって、コース中に学生の興味を引き続けることは決して容易ではありません。一方、アメリカ研究所によると、eラーニングは、従来の教育における定着率が8~10%であるのに対し、25~60%も学生の定着率を上げています。

これらは仮想教育のプラットフォームやアプリのいくつかの利点と、それらのニーズの高まりで、起業家やビジネスを目指す人々の関心をそそることは確実でしょう。では、仮想学習システムの作成中に頭に浮かぶであろう、いくつかの一般的な質問について説明しましょう。例えば、「eラーニング・プラットフォームの構築にはどれくらいの時間がかかるのか?Webベースの学習は何が必要ですか?

Frequently Asked Questions



E ラーニングプラットフォームの作成にはどれくらい時間がかかりますか



いくつかの調査によると、1時間ごとに作業を行う場合、中規模のインタラクティブコースに必要な時間の最小量はそのプログラミングにおよそ180時間かかると言われています。つまり、この計算によると、20分のコースの制作には約60時間かかることになります。週40時間労働の人なら、およそ1週間半の労力を費やしたことになります。しかし、このような苦痛を軽減するために、私たちのサービスを選択することができます。

eラーニングプラットフォームは何が必要か



いくつかの基本的な品質は、仮想学習のために必要である必要があります。

使いやすく直感的なインテレクトインターフェイス

レスポンシブデザインを採用

幅広い教材

さまざまな教育ツールを同時に使用

どんな種類のeラーニングのプラットフォームを構築できるのですか?



AppMater では、モバイルアプリ、ウェブアプリ、データモデルデザイナー、ビジネスプロセスエディターを構築することができます。また、すべてのカスタム商標を、ご希望のWebまたはモバイルベースの教育プログラムに統合することもできます。

なぜ私たちとオンライン学習アプリを構築するのか



もしあなたが仮想学習プラットフォームを構築する方法を探しているなら、AppMaterはすぐにでも使えるオプションとなります。

もしあなたが、仮想学習プラットフォームを構築する方法を探しているなら、AppMaterはすぐに使えるオプションです。我々は非常に才能のある開発者のチームを持っており、あなたのアイデアを現実にするのを手伝います。

Conclusion



オンライン学習に対する需要の増加により、バーチャル学習プラットフォームの市場は着実に成長しています。ビジネス戦略の要件を満たすために、数多くのアプリ開発オプションが利用可能です。

一部の仮想学習MVPアプリ開発ツールは、より費用対効果が高く、すぐに市場に投入でき、迅速にソリューションを構築できます。

その他のカスタムビルドのEラーニングアプリは、より高度なアプリ機能、技術スタック、より高機能ですが、よりコストがかかります。構築するeラーニングアプリの種類は、ユーザーにとって最適なアプリ開発が何であるかによって決まります。バーチャル学習アプリがユーザーフレンドリーであればあるほど、その特質を生かしてマネタイズする機会が増えるでしょう。成功する仮想学習アプリケーションを作成するプログラミングチームの能力も、同様に重要です。