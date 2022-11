Umiejętności programowania i rozwijania są obecnie jednymi z najbardziej wymaganych na rynku pracy. Nie dziwi więc, że jesteś zainteresowany poznaniem szczegółów dotyczących back-end i front-end development.

Front-end i back-end: jakie są różnice?

Najprościej mówiąc, front-end jest tym, co widzą użytkownicy podczas interakcji ze stroną internetową, aplikacją lub programem. Back-end jest natomiast poziomem, na którym programiści tworzą procesy, aby te interakcje zachodziły, funkcjonowały i działały płynnie.

W ten sposób możemy lepiej zrozumieć, że front-end development polega na projektowaniu na poziomie powierzchniowym: dbasz o wygląd swojej strony lub aplikacji, styl, optymalizację elementów w obrębie stron i tak dalej.

Back-end development zajmuje się ukrytymi procesami ramowymi, które umożliwiają funkcjonowanie strony internetowej, aplikacji lub programu. Ponadto, back-end developer zajmie się również tym, co dzieje się na serwerach i w bazach danych strony internetowej lub aplikacji, nad którą pracuje.

Języki programowania

Teraz, gdy znamy już różnicę między front-endem a back-endem, możemy przejść do zrozumienia, jak można postawić pierwsze kroki w obu światach. Oczywiście najpierw musisz wiedzieć, jakie języki programowania są najczęściej używane zarówno w przypadku frameworków front-end, jak i back-end.

Jeśli chcesz zostać inżynierem back-end lub front-end, możesz zacząć naukę od języków programowania, które zaraz omówimy. Jeśli chcesz zostać full-stack developerem, to nadal jest to miejsce, w którym musisz zacząć. Jeśli nie wiesz, co oznacza full-stack, jest to termin, którego używają deweloperzy, aby odnieść się zarówno do obszarów rozwoju back-end, jak i front-end. Full-stack developer, na przykład, to ktoś, kto może dbać o oba aspekty strony internetowej lub aplikacji.

Języki programowania front-end

HTML

HTML jest najbardziej podstawowym językiem programowania, jakiego możesz się nauczyć. Jest to skrót od Hypertext Markup Language i jest to jeden z najstarszych języków programowania, jakie mamy. To podstawowe, ale HTML pozwala na tworzenie sekcji, akapitów i linków za pomocą znaczników i atrybutów. Jest to również jeden z najłatwiejszych do nauczenia się języków programowania (dzieci uczą się go w szkole!).

Oczywiście, podczas gdy HTML jest podstawą dla każdego inżyniera front-end, używanie tylko HTML do rozwoju front-end nie będzie właściwe. HTML jest po prostu zbyt podstawowy, a użytkownicy są przyzwyczajeni do bardziej złożonych frameworków i interfejsów. Przykład prawie czystego HTML-a na stronie lub w aplikacji? Wikipedia! Ta strona to ogromny hipertekst, a to praktycznie HTML. Jednak będziesz potrzebował interfejsu, który jest bardziej kolorowy, atrakcyjny i interaktywny niż hipertekst Wikipedii. Z tego powodu, HTML to tylko początek: musisz przejść dalej i nauczyć się bardziej złożonych i zaawansowanych języków programowania front-end. Oczywiście, HTML jest również wymagany do rozwoju full-stack.

Nauka HTML: od czego możesz zacząć?

Nauka HTML nie jest szczególnie trudna. Jeśli możesz się czegoś nauczyć, to z pewnością jest to HTML. W sieci możesz znaleźć mnóstwo darmowych zasobów - i będą one darmowe! Jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i wydać około 20 dolarów, możesz kupić podręcznik HTML. Jeśli potrzebujesz przewodnika, możesz zapisać się na jeden z wielu kursów online: nie będziesz miał trudności ze znalezieniem takiego, który odpowiada twojemu poziomowi umiejętności i budżetowi.

CSS

CSS to skrót od Cascading Style Sheets (kaskadowe arkusze stylów) i, obok HTML, jest to najbardziej znany i używany język programowania, jeśli chodzi o rozwój front-end (wymagany również do rozwoju full-stack). Dzięki CSS możesz tworzyć świetnie wyglądające strony internetowe.

Jest on bardziej złożony niż HTML, i jeśli chcesz rozpocząć naukę CSS, powinieneś znać już przynajmniej trochę HTML i mieć podstawową wiedzę o pracy z plikami. Ale co możesz zrobić z CSS? W prostych słowach, dzięki CSS możesz kontrolować jak elementy HTML wyglądają w przeglądarce, czyli na Twojej stronie internetowej. CSS jest językiem programowania dla front-end developmentu, ponieważ określa, jak dokumenty i szczegóły są prezentowane użytkownikom.

Możesz używać CSS do bardzo podstawowej stylizacji, na przykład zmieniając kolor i rozmiar czcionek i akapitów, ale także do bardziej złożonych celów: możesz go użyć do stworzenia układu z głównym obszarem treści i paskiem bocznym dla powiązanych informacji, na przykład dodać animacje i efekty, i tak dalej...

Nauka CSS: od czego zacząć

Zasobów na temat CSS również nie brakuje: podobnie jak w przypadku HTML, istnieje mnóstwo stron internetowych poświęconych nauce CSS, ale zawsze możesz zdecydować się na podręcznik lub, jeśli dysponujesz większym budżetem, specjalny kurs dla inżynierów front-end.

JavaScript

Kiedy już zapoznasz się z HTML i CSS, możesz przejść do nauki JavaScript. Podstawowa wiedza zarówno o HTML jak i CSS jest wymagana, gdy zaczynasz naukę JavaScript.

Podczas gdy HTML jest podstawowy, a CSS pomaga poprawić wygląd witryny lub aplikacji, za pomocą JavaScriptu możesz implementować na swoich stronach internetowych złożone funkcje. Dzięki Javascriptowi nie jesteś ograniczony do statycznych informacji wyświetlanych na stronie internetowej. Nadal możesz tworzyć interaktywne platformy, które są stale dynamicznie aktualizowane i z którymi użytkownik może oczywiście wchodzić w interakcje.

Nauka języka JavaScript: od czego zacząć

Jak już wspomnieliśmy, nie powinieneś podchodzić do języka JavaScript, jeśli nie znasz przynajmniej HTML i CSS. Nauczenie się JavaScript będzie trudniejsze niż dwóch poprzednich języków programowania front-end development. Mimo to, dobrą wiadomością jest to, że można łatwo znaleźć kursy online (które są tańsze niż kursy front-end development osobiście), które obejmują nauczanie każdego języka programowania front-end development: HTML, CSS i JavaScript. Jeśli wybierzesz jeden z nich, możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy i zoptymalizować swój proces nauki!

Języki programowania back-end

JavaScript

Programiści back-end używają również rodzaju JavaScript, który nazywa się Node.js. Jest to framework open-source, który jest szeroko stosowany przez początkujących, ale jest również używany przez ogromne firmy, takie jak Netflix. Jak można się domyślić, jest on wysoce skalowalny i mimo swojej prostoty pozwala budować aplikacje, które mogą obsługiwać wiele żądań użytkowników jednocześnie.

Jak widać, Javascript jest kluczowym językiem programowania dla każdego dewelopera, zarówno front-end, back-end, jak i full-stack developera. Mówiliśmy już o tym, gdzie można nauczyć się JavaScript w poprzednim akapicie; jak widać, ścieżka nauki, którą powinieneś podążać, zaczyna się od rozwoju Front-end, ponieważ nie możesz podejść do Node.js, jeśli nie znasz HTML lub CSS. Ponieważ JavaScript jest używany zarówno do rozwoju front-end, jak i back-end, fundamentalne jest, abyś się go nauczył, jeśli twoim celem jest rozwój full-stack.

Python

Python jest bardzo ważny dla każdego programisty komputerowego, ponieważ może być używany do tak wielu rzeczy. Jak mówią, Python może zaoferować rozwiązanie ramowe dla każdego problemu komputerowego, a pisanie kodu nie jest tak trudne lub czasochłonne. Kiedy już napiszesz kod, może on działać na prawie każdym komputerze bez zmiany programu. Może być używany do przetwarzania tekstu, liczb, obrazów, danych i innych. Jest używany na bardzo popularnych stronach internetowych, takich jak Google, YouTube, strona NASA i wiele innych. Python jest tak wszechstronny, że zna go każdy front-engineer lub ekspert od rozwoju full-stack.

Nauka Pythona: od czego można zacząć?

O Pythonie dostępnych jest mnóstwo dokumentacji, ponieważ jest to prawdopodobnie najpopularniejszy i najczęściej używany dziś język programowania w wielu dziedzinach. Kiedy zaczynasz uczyć się Pythona, możesz czuć się przytłoczony, ponieważ jest tak wiele do zrozumienia i nauczenia się. Pojedynczy podręcznik nigdy nie wystarczy, aby pojąć pełny potencjał tego frameworka. Tak więc, od czego zacząć?

Naszą rekomendacją jest rozważenie swoich celów: do czego chcesz się nauczyć Pythona? Czy chciałbyś stworzyć stronę internetową lub aplikację? Czy chciałbyś zautomatyzować niektóre zadania swojego przepływu pracy? Czy chciałbyś stworzyć aplikację mobilną dla swoich klientów? Znajomość celu pomaga zawęzić pole, przynajmniej na początku, dzięki czemu proces nauki jest bardziej ukierunkowany i nie masz wrażenia, że jest zbyt wiele do nauczenia.

Front-end i back-end: od którego zacząć?

Załóżmy, że jesteś zupełnie początkujący i chcesz się nauczyć o rozwoju. Nie jesteś szczególnie zainteresowany front-endem ani back-endem. Chcesz po prostu zacząć uczyć się o programowaniu: od czego powinieneś zacząć? Front-end czy back-end?

Programiści front-end i back-end zalecają, że jeśli jesteś zainteresowany nauką o rozwoju zarówno front-end jak i back-end, powinieneś zacząć od sektora front-end. Dzieje się tak dlatego, że rozumiejąc, jak zbudowany jest i działa front-end stron i aplikacji, możesz szybciej zrozumieć, jak działają one za kulisami. Byłbyś ułatwiony, gdy przejdziesz do nauki o rozwoju back-end.

Front-end i back-development: FAQ

Czy front-end jest łatwiejszy niż back-end?

Front-end to coś, co możemy zobaczyć. Już przy pierwszym usłyszeniu rozmowy na ten temat można szybko zrozumieć, o co chodzi, czym zajmują się deweloperzy oraz jakie umiejętności i języki programowania są wymagane, jeśli chce się zostać inżynierem front-endu. To tworzy ideę, że rozwój front-end jest łatwiejszy niż back-end: czy to prawda?

Rozwój front-endu jest łatwiejszy niż rozwój back-endu to tylko złudzenie: to wcale nie jest prawda! Oba aspekty tworzenia strony internetowej lub aplikacji są na swój sposób złożone. Mimo to, rozwój front-end może być uważany za jeszcze bardziej skomplikowany i wymagający, ponieważ zmienia się częściej i wymaga ciągłych aktualizacji i konserwacji. Jeśli coś jest z nim nie tak, użytkownicy zauważą to od razu! Z tych powodów, jeśli chcemy powiedzieć, co jest łatwiejsze między front-endem a back-endem, odpowiedź jest właściwie back-endem.

Wiedza o tym jest ważniejsza niż myślisz: ponieważ wiele osób myśli, że rozwój front-endu jest łatwy, mogą mieć tendencję do niedoceniania złożoności procesu nauki. Ponadto, myślenie, że rozwój back-end jest trudniejszy, tworzy iluzję, że jeśli nauczysz się najpierw rozwoju back-end, możesz otrzymać większe wynagrodzenie.

Czy istnieje jakaś alternatywna ścieżka rozwoju?

Wbrew temu, czego wiele osób nie wie, nauka języków programowania nie jest jedynym sposobem na zostanie ekspertem od rozwoju back-end, full-stack, czy inżynierem front-end, a także nie jest jedynym sposobem na stworzenie strony internetowej, aplikacji mobilnej, czy aplikacji webowej. Owszem, przez lata była to jedyna dostępna ścieżka, ale już nie jest! Dziś istnieją narzędzia, tzw. no-code tools, które pozwalają programistom tworzyć aplikacje mobilne i webowe bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu.

AppMaster jest idealnym przykładem narzędzia do programowania no-code. Udostępnia on platformę, dzięki której można zbudować framework i w pełni działające aplikacje lub aplikacje internetowe bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Nie oznacza to, że kodowanie, front-end i back-end nie istnieją, gdy rozwijasz się z AppMaster. Oznacza to tylko, że nie musisz zarządzać nimi bezpośrednio lub poprzez języki programowania.

Front-end i back-end frameworki są tworzone automatycznie, a dzięki AppMasterowi można je nawet eksportować. Nawet jeśli masz już głęboką wiedzę na temat języków programowania front-end lub back-end, możesz poprawić swój przepływ pracy dzięki narzędziom takim jak AppMaster: proces tworzenia frameworków staje się łatwiejszy, mniej stresujący i szybszy.