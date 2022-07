Programmier- und Entwicklungsfähigkeiten gehören zu den am meisten gefragten Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt im Moment. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Sie daran interessiert sind, mehr über Back-End- und Front-End-Entwicklung zu erfahren.

Front-End und Back-End: Was sind die Unterschiede?

Einfach ausgedrückt, ist das Frontend das, was die Benutzer sehen, wenn sie mit einer Website, einer Anwendung oder einem Programm interagieren. Das Back-End ist hingegen die Ebene, auf der Programmierer Prozesse erstellen, damit diese Interaktionen stattfinden, funktionieren und reibungslos ablaufen.

Das heißt, wir können besser verstehen, dass es bei der Front-End-Entwicklung um die Gestaltung der Oberfläche geht: Sie kümmern sich um das Erscheinungsbild Ihrer Website oder Anwendung, den Stil, die Optimierung der Elemente innerhalb der Web-Seiten und so weiter.

Die Backend-Entwicklung befasst sich mit den versteckten Rahmenprozessen, die das Funktionieren der Website, der Anwendung oder des Programms ermöglichen. Darüber hinaus kümmert sich der Backend-Entwickler auch darum, was auf den Servern und in den Datenbanken der Website oder Anwendung passiert, an der er arbeitet.

Programmiersprachen



Nun, da wir den Unterschied zwischen Front-End und Back-End kennen, können wir uns damit befassen, wie Sie die ersten Schritte in beiden Welten unternehmen können. Natürlich müssen Sie zunächst wissen, welche Programmiersprachen am häufigsten für Front-End- und Back-End-Frameworks verwendet werden.

Wenn Sie ein Back-End- oder Front-End-Ingenieur werden wollen, können Sie mit den Programmiersprachen beginnen, die wir gleich besprechen werden. Wenn Sie ein Full-Stack-Entwickler werden wollen, müssen Sie immer noch hier anfangen. Wenn Sie nicht wissen, was "Full-Stack" bedeutet, ist dies der Begriff, den Entwickler verwenden, um sowohl Back-End- als auch Front-End-Entwicklungsbereiche zu bezeichnen. Ein Full-Stack-Entwickler ist zum Beispiel jemand, der sich um beide Aspekte einer Website oder einer Anwendung kümmern kann.

Front-End-Programmiersprachen



HTML



HTML ist die grundlegendste Programmiersprache, die Sie lernen können. Es steht für Hypertext Markup Language und ist eine der ältesten Programmiersprachen, die wir kennen. HTML ist zwar grundlegend, ermöglicht aber die Erstellung von Abschnitten, Absätzen und Links mithilfe von Tags und Attributen. Es ist auch eine der am leichtesten zu erlernenden Programmiersprachen (Kinder lernen sie in der Schule!).

Natürlich ist HTML für jeden Frontend-Ingenieur grundlegend, aber nur HTML für Ihre Frontend-Entwicklung zu verwenden, ist nicht angemessen. HTML ist einfach zu einfach, und die Benutzer sind an komplexere Frameworks und Schnittstellen gewöhnt. Ein Beispiel für eine fast reine HTML-Website oder -Anwendung? Wikipedia! Diese Website ist ein riesiger Hypertext, und sie ist praktisch HTML. Sie brauchen jedoch eine Schnittstelle, die farbiger, attraktiver und interaktiver ist als ein Wikipedia-Hypertext. Aus diesem Grund ist HTML nur der Anfang: Sie müssen fortfahren und komplexere und fortgeschrittenere Programmiersprachen für die Front-End-Entwicklung lernen. Natürlich ist HTML auch für die vollständige Entwicklung erforderlich.

HTML lernen: Womit können Sie beginnen?



HTML zu lernen ist nicht besonders schwer. Wenn Sie sich etwas selbst beibringen können, dann ist das sicherlich HTML. Sie können tonnenweise kostenlose Ressourcen im Internet finden - und sie werden kostenlos sein! Wenn Sie alles an einem Ort haben wollen und etwa 20 Dollar ausgeben möchten, können Sie ein HTML-Handbuch kaufen. Wenn Sie einen Leitfaden benötigen, können Sie sich für einen der vielen Online-Kurse anmelden: Sie werden keine Schwierigkeiten haben, einen zu finden, der Ihrem Kenntnisstand und Ihrem Budget entspricht.

CSS



CSS steht für Cascading Style Sheets und ist neben HTML die bekannteste und am häufigsten verwendete Programmiersprache im Bereich der Frontend-Entwicklung (die auch für die Full-Stack-Entwicklung erforderlich ist). Mit CSS können Sie großartig aussehende Webseiten erstellen.

Es ist komplexer als HTML, und wenn Sie CSS lernen wollen, sollten Sie zumindest ein wenig HTML beherrschen und einige Grundkenntnisse über die Arbeit mit Dateien haben. Aber was kann man mit CSS alles machen? Vereinfacht gesagt, können Sie mit CSS genau steuern, wie HTML-Elemente im Browser, d. h. auf Ihrer Webseite, aussehen. CSS ist eine Programmiersprache für die Front-End-Entwicklung, weil sie festlegt, wie Dokumente und Details für die Benutzer dargestellt werden.

Sie können CSS für ein sehr einfaches Styling verwenden, z. B. zum Ändern der Farbe und Größe Ihrer Schriftarten und Absätze, aber auch für komplexere Zwecke: Sie können damit ein Layout mit dem Hauptinhaltsbereich und einer Seitenleiste für verwandte Informationen erstellen, Animationen und Effekte hinzufügen usw...

CSS lernen: Wo fängt man an?



Auch an Ressourcen zu CSS mangelt es nicht: Genau wie bei HTML gibt es zahlreiche Websites, die sich dem Erlernen von CSS widmen, aber Sie können sich auch für ein Handbuch entscheiden oder, wenn Sie über ein höheres Budget verfügen, für einen speziellen Kurs für Frontend-Ingenieure.

JavaScript



Sobald Sie sich mit HTML und CSS vertraut gemacht haben, können Sie sich mit JavaScript vertraut machen. Grundlegende Kenntnisse über HTML und CSS sind erforderlich, wenn Sie mit dem Erlernen von JavaScript beginnen.

Während HTML grundlegend ist und CSS hilft, das Aussehen Ihrer Website oder Anwendung zu verbessern, können Sie mit Javascript komplexe Funktionen auf Ihren Webseiten implementieren. Mit Javascript sind Sie nicht auf statische Informationen beschränkt, die auf einer Webseite angezeigt werden. Sie können auch interaktive Plattformen erstellen, die ständig dynamisch aktualisiert werden und mit denen der Benutzer natürlich auch interagieren kann.

JavaScript lernen: Wo fange ich an?



Wie wir bereits erwähnt haben, sollten Sie sich nicht an Javascript heranwagen, wenn Sie nicht zumindest mit HTML und CSS vertraut sind. Sich Javascript selbst beizubringen, wäre schwieriger als die beiden anderen Programmiersprachen für die Front-End-Entwicklung. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Sie leicht Online-Kurse finden können (die billiger sind als Front-End-Entwicklungskurse vor Ort), in denen alle Programmiersprachen für die Front-End-Entwicklung unterrichtet werden: HTML, CSS und JavaScript. Wenn Sie sich für einen dieser Kurse entscheiden, können Sie viel Geld sparen und Ihren Lernprozess optimieren!

Backend-Programmiersprachen



JavaScript



Backend-Entwickler verwenden auch eine Art von JavaScript, die Node.js genannt wird. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Framework, das von Anfängern häufig verwendet wird, aber auch von großen Unternehmen wie Netflix eingesetzt wird. Wie Sie sich denken können, ist es hochgradig skalierbar und ermöglicht es trotz seiner Einfachheit, Anwendungen zu erstellen, die viele Benutzeranfragen gleichzeitig bearbeiten können.

Wie Sie sehen, ist Javascript eine wichtige Programmiersprache für jeden Entwickler, egal ob Front-End-, Back-End- oder Full-Stack-Entwickler. Im vorigen Absatz haben wir bereits darüber gesprochen, wo man JavaScript lernen kann. Wie Sie sehen, sollte der Lernpfad, dem Sie folgen sollten, mit der Front-End-Entwicklung beginnen, da Sie sich Node.js nicht nähern können, wenn Sie nicht mit HTML oder CSS vertraut sind. Da JavaScript sowohl für die Front-End-Entwicklung als auch für die Back-End-Entwicklung verwendet wird, ist es von grundlegender Bedeutung, dass Sie es lernen, wenn Ihr Ziel die Full-Stack-Entwicklung ist.

Python



Python ist für jeden Computerentwickler sehr wichtig, weil es für so viele Dinge verwendet werden kann. Wie man sagt, kann Python eine Rahmenlösung für jedes Computerproblem bieten, und das Schreiben des Codes ist nicht so schwierig oder zeitaufwändig. Wenn Sie den Code einmal geschrieben haben, kann er auf fast jedem Computer laufen, ohne dass das Programm geändert werden muss. Es kann für die Verarbeitung von Text, Zahlen, Bildern, Daten und mehr verwendet werden. Es wird auf sehr beliebten Websites wie Google, YouTube, der NASA-Website und anderen verwendet. Python ist so vielseitig, dass jeder Front-Engineer oder Full-Stack-Entwicklungsexperte es kennt.

Python lernen: Womit können Sie beginnen?



Da Python heute wahrscheinlich die beliebteste und am häufigsten verwendete Programmiersprache in vielen Bereichen ist, gibt es eine Fülle von Dokumentationen über Python. Wenn Sie mit dem Erlernen von Python beginnen, fühlen Sie sich vielleicht überwältigt, weil es so viel zu verstehen und zu lernen gibt. Ein einziges Handbuch reicht niemals aus, um das gesamte Potenzial dieses Frameworks zu erfassen. Wo soll man also anfangen?

Wir empfehlen Ihnen, sich über Ihre Ziele Gedanken zu machen: Wofür wollen Sie Python lernen? Möchten Sie eine Website oder eine Anwendung erstellen? Möchten Sie einige Aufgaben Ihres Arbeitsablaufs automatisieren? Möchten Sie eine mobile Anwendung für Ihre Kunden erstellen? Wenn Sie Ihr Ziel kennen, können Sie das Feld zumindest zu Beginn eingrenzen, so dass Sie gezielter lernen können und nicht das Gefühl haben, dass es zu viel zu lernen gibt.

Frontend- und Backend-Entwicklung: Womit beginnen?



Nehmen wir an, Sie sind ein absoluter Anfänger und möchten etwas über Entwicklung lernen. Sie sind nicht besonders an Front-End oder Back-End interessiert. Sie wollen einfach nur etwas über das Programmieren lernen: Wo sollten Sie anfangen? Front-End oder Back-End?

Front-End- und Back-End-Entwickler empfehlen, dass Sie, wenn Sie sich sowohl für die Front-End- als auch für die Back-End-Entwicklung interessieren, im Front-End-Bereich beginnen sollten. Denn wenn Sie verstehen, wie das Front-End von Websites und Anwendungen aufgebaut ist und funktioniert, können Sie schneller nachvollziehen, wie sie hinter den Kulissen funktionieren. Das erleichtert Ihnen den Einstieg in die Backend-Entwicklung.

Front-End- und Back-End-Entwicklung: FAQ



Ist Front-End-Entwicklung einfacher als Back-End-Entwicklung?



Das Frontend ist etwas, das wir sehen können. Schon wenn man das erste Mal davon hört, kann man schnell verstehen, worum es geht, womit sich Entwickler beschäftigen und welche Fähigkeiten und Programmiersprachen erforderlich sind, wenn man ein Front-End-Ingenieur werden will. So entsteht die Vorstellung, dass die Front-End-Entwicklung einfacher ist als die Back-End-Entwicklung: Stimmt das?

Dass die Front-End-Entwicklung einfacher ist als die Back-End-Entwicklung, ist nur eine Illusion: Es stimmt überhaupt nicht! Beide Aspekte der Website- oder Anwendungsentwicklung sind auf ihre eigene Weise komplex. Dennoch kann die Front-End-Entwicklung als noch komplizierter und anspruchsvoller angesehen werden, da sie sich häufiger ändert und kontinuierliche Aktualisierungen und Wartung erfordert. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, werden die Benutzer es sofort bemerken! Aus diesen Gründen lautet die Antwort auf die Frage, was zwischen Front-End-Entwicklung und Back-End einfacher ist, eigentlich Back-End.

Dies zu wissen ist wichtiger als Sie denken: Da viele Leute denken, dass die Front-End-Entwicklung einfach ist, neigen sie dazu, die Komplexität des Lernprozesses zu unterschätzen. Außerdem entsteht durch die Annahme, dass die Backend-Entwicklung schwieriger ist, die Illusion, dass man, wenn man zuerst die Backend-Entwicklung lernt, mehr Geld bekommt.

Gibt es einen alternativen Entwicklungspfad?



Was viele nicht wissen: Das Erlernen von Programmiersprachen ist nicht der einzige Weg, um ein Experte für Back-End-Entwicklung, Full-Stack- oder Front-End-Ingenieur zu werden, und es ist auch nicht der einzige Weg, um eine Website, eine mobile Anwendung oder eine Webanwendung zu erstellen. Ja, das war jahrelang der einzige verfügbare Weg, aber das ist nicht mehr der Fall! Heute gibt es Tools, so genannte No-Code-Tools, mit denen Entwickler mobile und Webanwendungen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen.

AppMaster ist das perfekte Beispiel für ein No-Code-Programmiertool. Es bietet Ihnen eine Plattform, über die Sie Ihr Framework und voll funktionsfähige Apps oder Webanwendungen aufbauen können, ohne Code zu schreiben. Das bedeutet nicht, dass es keine Codierung, kein Front-End und kein Back-End gibt, wenn Sie mit AppMaster entwickeln. Es bedeutet nur, dass Sie sie nicht direkt oder über Programmiersprachen verwalten müssen.

Front-End- und Back-End-Frameworks werden automatisch erstellt, und mit AppMaster können sie sogar exportiert werden. Selbst wenn Sie bereits über fundierte Kenntnisse der Programmiersprachen für die Front-End- oder Back-End-Entwicklung verfügen, können Sie Ihren Arbeitsablauf mit Tools wie AppMaster verbessern: Der Prozess der Framework-Entwicklung wird einfacher, weniger stressig und schneller.