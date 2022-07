Las habilidades de programación y desarrollo son de las más requeridas en el mercado laboral en este momento. Así que no es de extrañar que estés interesado en aprender más sobre el desarrollo back-end y front-end.

Front-end y back-end: ¿cuáles son las diferencias?

En términos sencillos, el front-end es lo que los usuarios ven cuando interactúan con un sitio web, una aplicación o un programa. El back-end es, en cambio, el nivel en el que los programadores crean procesos para que esas interacciones se produzcan, funcionen y funcionen sin problemas.

Dicho esto, podemos entender mejor cómo el desarrollo front-end se ocupa del diseño a nivel superficial: se ocupa de la apariencia de su sitio web o aplicación, del estilo, de la optimización de los elementos dentro de las páginas web, etc.

El desarrollo back-end se ocupa de los procesos ocultos del marco que permiten que el sitio web, la aplicación o el programa funcionen. Además, el desarrollador de back-end también se ocupa de lo que ocurre en los servidores y las bases de datos del sitio web o la aplicación en la que está trabajando.

Lenguajes de programación



Ahora que conocemos la diferencia entre front-end y back-end, podemos pasar a entender cómo se pueden dar los primeros pasos en ambos mundos. Por supuesto, primero hay que saber qué lenguajes de programación son los más utilizados para los frameworks front-end y back-end.

Si quieres convertirte en un ingeniero de back-end o front-end, puedes empezar a aprender de los lenguajes de programación que vamos a discutir. Si quieres convertirte en un desarrollador full-stack, aquí es donde tienes que empezar. Si no sabes lo que significa full-stack, es el término que utilizan los desarrolladores para referirse a las áreas de desarrollo back-end y front-end. Un desarrollador full-stack, por ejemplo, es alguien que puede encargarse de ambos aspectos de un sitio web o una aplicación.

Lenguajes de programación front-end



HTML



HTML es el lenguaje de programación más básico que se puede aprender. Significa Hypertext Markup Language, y es uno de los lenguajes de programación más antiguos que tenemos. Es fundamental, pero HTML te permite crear secciones, párrafos y enlaces utilizando etiquetas y atributos. También es uno de los lenguajes de programación más fáciles de aprender (¡los niños lo aprenden en la escuela!).

Por supuesto, aunque HTML es básico para todo ingeniero de front-end, usar sólo HTML para su desarrollo de front-end no será adecuado. HTML es demasiado básico, y los usuarios están acostumbrados a marcos e interfaces más complejos. ¿Un ejemplo de un sitio web o aplicación en HTML casi puro? Wikipedia. Ese sitio web es un hipertexto enorme, y es prácticamente HTML. Sin embargo, necesitarás una interfaz más colorida, atractiva e interactiva que un hipertexto de Wikipedia. Por esta razón, HTML es sólo el principio: tienes que seguir adelante y aprender lenguajes de programación de desarrollo front-end más complejos y avanzados. Por supuesto, HTML también es necesario para el desarrollo full-stack.

Aprender HTML: ¿por dónde se puede empezar?



Aprender HTML no es especialmente difícil. Si puedes enseñarte a ti mismo algo, eso es sin duda HTML. Puedes encontrar toneladas de recursos gratuitos en línea - ¡y serán gratis! Si quieres tener todo en un solo lugar y gastar unos 20 dólares más o menos, puedes comprar un manual de HTML. Si necesitas una guía, puedes suscribirte a uno de los muchos cursos online: no te será difícil encontrar uno que se adapte a tu nivel de conocimientos y a tu presupuesto.

CSS



CSS son las siglas de Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) y, además de HTML, es el lenguaje de programación más conocido y utilizado cuando se trata de desarrollo front-end (también necesario para el desarrollo full-stack). Con CSS, puedes crear páginas web de gran aspecto.

Es más complejo que el HTML, y si quieres empezar a aprender CSS, ya deberías saber al menos algo de HTML y tener algunos conocimientos básicos sobre el trabajo con archivos. ¿Pero qué se puede hacer con CSS? En términos sencillos, con CSS puedes controlar exactamente el aspecto de los elementos HTML en el navegador, es decir, en tu página web. CSS es un lenguaje de programación de desarrollo frontal porque especifica cómo se presentan los documentos y los detalles a los usuarios.

Puedes usar CSS para un estilo muy básico, por ejemplo, cambiando el color y el tamaño de tus fuentes y párrafos, pero también para fines más complejos: puedes usarlo para crear un diseño con el área de contenido principal y una barra lateral para información relacionada, por ejemplo, añadir animaciones y efectos, etc...

Aprender CSS: por dónde empezar



Tampoco faltan recursos sobre CSS: al igual que en HTML, hay montones de sitios web dedicados al aprendizaje de CSS, pero siempre puedes optar por un manual o, si tienes un presupuesto más elevado, por un curso específico para ingenieros de front-end.

JavaScript



Una vez que te hayas familiarizado con HTML y CSS, puedes pasar a aprender JavaScript. Es necesario tener conocimientos básicos tanto de HTML como de CSS cuando se empieza a aprender JavaScript.

Mientras que HTML es básico y CSS ayuda a mejorar el aspecto de tu sitio web o aplicación, puedes implementar características complejas en tus páginas web con Javascript. Con Javascript, no estás limitado a la información estática que se muestra en una página web. Al contrario, puedes crear plataformas interactivas que se actualizan constantemente de forma dinámica y con las que el usuario puede, por supuesto, interactuar.

Aprender JavaScript: por dónde empezar



Como hemos mencionado, no deberías acercarte a Javascript si no estás al menos familiarizado con HTML y CSS. Enseñarse a sí mismo Javascript sería más difícil que los dos lenguajes de programación de desarrollo front-end anteriores. Aun así, la buena noticia es que puedes encontrar fácilmente cursos online (que son más baratos que los cursos de desarrollo front-end presenciales) que incluyen la enseñanza de todos los lenguajes de programación de desarrollo front-end: HTML, CSS y JavaScript. Si eliges uno de ellos, puedes ahorrar mucho dinero y optimizar tu proceso de aprendizaje.

Lenguajes de programación back-end



JavaScript



Los desarrolladores de back-end también utilizan un tipo de JavaScript que se llama Node.js. Es un marco de trabajo de código abierto que los principiantes utilizan ampliamente, pero también es utilizado por grandes empresas como Netflix. Como puedes adivinar, es altamente escalable y, a pesar de su simplicidad, permite construir aplicaciones que pueden manejar las peticiones de muchos usuarios simultáneamente.

Como puedes ver, Javascript es un lenguaje de programación crucial para todos los desarrolladores, tanto de front-end como de back-end y full-stack. Ya hemos hablado de dónde puedes aprender Javascript en el párrafo anterior; como puedes ver, el camino de aprendizaje que debes seguir comienza desde el desarrollo Front-end porque no puedes acercarte a Node.js si no estás familiarizado con HTML o CSS. Dado que JavaScript se utiliza tanto para el desarrollo front-end como para el desarrollo back-end, es fundamental que lo aprendas si tu objetivo es el desarrollo full-stack.

Python



Python es muy importante para cualquier desarrollador informático porque se puede utilizar para muchas cosas. Como dicen, Python puede ofrecer un marco de solución para cualquier problema informático, y escribir el código no es tan difícil ni requiere mucho tiempo. Una vez escrito el código, puede ejecutarse en casi cualquier ordenador sin necesidad de cambiar el programa. Se puede utilizar para procesar texto, números, imágenes, datos y mucho más. Se utiliza en sitios web muy populares como Google, YouTube, el sitio web de la NASA y otros. Python es tan versátil que cualquier ingeniero frontal o experto en desarrollo full-stack lo conoce.

Aprender Python: ¿por dónde empezar?



Hay mucha documentación disponible sobre Python porque es probablemente el lenguaje de programación más popular y más utilizado hoy en día en muchos campos. Cuando empiezas a aprender Python, puedes sentirte abrumado porque hay mucho que entender y aprender. Un solo manual nunca es suficiente para comprender todo el potencial de este framework. Entonces, ¿por dónde empezar?

Nuestra recomendación es que tengas en cuenta tus objetivos: ¿para qué quieres aprender Python? ¿Quieres crear un sitio web o una aplicación? ¿Te gustaría automatizar algunas tareas de tu flujo de trabajo? ¿Te gustaría crear una aplicación móvil para tus clientes? Conocer tu objetivo te ayuda a acotar el campo, al menos al principio, para que tu proceso de aprendizaje sea más específico y no sientas que hay demasiado que aprender.

Front-end y back-end: ¿por dónde empezar?



Digamos que eres un completo principiante y quieres aprender sobre desarrollo. No estás particularmente interesado en el front-end o el back-end. Sólo quieres empezar a aprender a programar: ¿por dónde deberías empezar? ¿Front-end o back-end?

Los desarrolladores de front-end y back-end recomiendan que si estás interesado en aprender sobre el desarrollo de front-end y back-end, deberías empezar por el sector de front-end. Esto se debe a que, al comprender cómo se construye y funciona el front-end de los sitios web y las aplicaciones, podrás entender más rápidamente cómo funcionan entre bastidores. Esto te facilitará el aprendizaje del desarrollo del back-end.

Desarrollo de front-end y back-end: FAQ



¿Es más fácil el desarrollo del front-end que el del back-end?



El front-end es algo que podemos ver. Incluso la primera vez que oyes hablar de él, puedes entender rápidamente de qué se trata, de qué se ocupan los desarrolladores y qué habilidades y lenguajes de programación se requieren si quieres convertirte en un ingeniero de front-end. Esto crea la idea de que el desarrollo front-end es más fácil que el back-end: ¿es cierto?

Que el desarrollo front-end sea más fácil que el back-end es sólo una ilusión: ¡no es cierto en absoluto! Ambos aspectos del desarrollo de un sitio web o de una aplicación son complejos a su manera. Sin embargo, el desarrollo front-end puede considerarse aún más complicado y desafiante porque cambia más a menudo y requiere actualizaciones y mantenimiento continuos. Si hay algún problema, los usuarios lo notarán enseguida. Por estas razones, si queremos decir qué es más fácil entre el desarrollo front-end y el back-end, la respuesta es en realidad el back-end.

Saber esto es más importante de lo que crees: como mucha gente piensa que el desarrollo front-end es fácil, pueden tender a subestimar la complejidad del proceso de aprendizaje. Además, pensar que el desarrollo del back-end es más difícil crea la ilusión de que si aprendes primero el desarrollo del back-end, te pueden pagar más.

¿Existe algún camino de desarrollo alternativo?



A pesar de lo que mucha gente no sabe, aprender lenguajes de programación no es la única forma de convertirse en un experto en desarrollo back-end, full-stack o front-end, y no es la única forma de crear un sitio web, una aplicación móvil o una aplicación web. Sí, este ha sido el único camino disponible durante años, ¡pero ya no es el caso! Hoy en día, existen herramientas, las llamadas herramientas sin código, que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones móviles y web sin tener que escribir ningún código.

AppMaster es el ejemplo perfecto de una herramienta de programación sin código. Te proporciona una plataforma a través de la cual puedes construir tu marco de trabajo y aplicaciones completas de trabajo o aplicaciones web sin escribir ningún código. Esto no significa que la codificación, el front-end y el back-end no existen cuando se desarrolla con AppMaster. Sólo significa que usted no necesita manejarlos directamente o a través de lenguajes de programación.

Los frameworks de front-end y back-end se crean automáticamente, y con AppMaster, incluso se pueden exportar. Incluso si ya tiene conocimientos profundos sobre lenguajes de programación de desarrollo front-end o back-end, puede mejorar su flujo de trabajo con herramientas como AppMaster: el proceso de desarrollo de frameworks se vuelve más fácil, menos estresante y más rápido.