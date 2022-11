Programmeer- en ontwikkelingsvaardigheden behoren momenteel tot de meest gevraagde vaardigheden op de arbeidsmarkt. Het is dus geen verrassing dat je geïnteresseerd bent om meer te leren over back-end en front-end ontwikkeling.

Front-end en back-end: wat zijn de verschillen?

Eenvoudig gezegd is de front-end datgene wat gebruikers zien wanneer ze met een website, een applicatie of een programma interageren. De back-end is daarentegen het niveau waarop programmeurs processen creëren om die interacties te laten plaatsvinden, te laten functioneren en soepel te laten werken.

Dat gezegd zijnde, kunnen we beter begrijpen hoe front-end ontwikkeling gaat over het ontwerpen op een oppervlakte niveau: u zorgt voor het uiterlijk van uw website of applicatie, de stijl, de optimalisatie van elementen binnen de we-pagina's, enzovoort.

Back-end ontwikkeling houdt zich bezig met de verborgen kaderprocessen die de website, applicatie of programma laten functioneren. Bovendien zorgt de back-end ontwikkelaar ook voor wat er gebeurt op de servers en databases van de website of applicatie waaraan hij werkt.

Programmeertalen

Nu we het verschil kennen tussen front-end en back-end, kunnen we gaan begrijpen hoe je de eerste stappen in beide werelden kunt zetten. Natuurlijk moet je eerst weten welke programmeertalen het meest gebruikt worden voor zowel front-end als back-end frameworks.

Als je een back-end of front-end engineer wilt worden, kun je beginnen met het leren van de programmeertalen die we nu gaan bespreken. Als je een full-stack developer wilt worden, is dit nog steeds waar je moet beginnen. Als je niet weet wat full-stack betekent, het is de term die ontwikkelaars gebruiken om te verwijzen naar zowel back-end als front-end ontwikkelingsgebieden. Een full-stack ontwikkelaar is bijvoorbeeld iemand die beide aspecten van een website of een applicatie voor zijn rekening kan nemen.

Front-end programmeertalen

HTML

HTML is de meest elementaire programmeertaal die je kunt leren. Het staat voor Hypertext Markup Language, en het is een van de oudste programmeertalen die we hebben. Het is fundamenteel, maar met HTML kun je secties, paragrafen en links maken met behulp van tags en attributen. Het is ook een van de gemakkelijkste programmeertalen om te leren (kinderen leren het op school!).

Natuurlijk, hoewel HTML basis is voor elke front-end engineer, is het niet goed om alleen HTML te gebruiken voor je front-end ontwikkeling. HTML is gewoon te eenvoudig, en gebruikers zijn gewend aan complexere frameworks en interfaces. Een voorbeeld van een bijna pure HTML website of applicatie? Wikipedia! Die website is een enorme hypertekst, en het is vrijwel HTML. Je hebt echter een interface nodig die gekleurder, aantrekkelijker en interactiever is dan een Wikipedia hypertext. Daarom is HTML slechts het begin: je moet verder gaan en complexere en geavanceerde programmeertalen voor front-end ontwikkeling leren. Natuurlijk is HTML ook nodig voor full-stack ontwikkeling.

HTML leren: waar kunt u beginnen?

HTML leren is niet bijzonder moeilijk. Als je jezelf iets kunt leren, dan is dat zeker HTML. U kunt online tonnen gratis bronnen vinden - en ze zijn gratis! Als u alles op één plek wilt hebben en ongeveer $20 wilt uitgeven, kunt u een HTML-handleiding kopen. Als u een gids nodig hebt, kunt u zich abonneren op een van de vele online cursussen: u zult geen moeite hebben er een te vinden die past bij uw vaardigheidsniveau en budget.

CSS

CSS staat voor Cascading Style Sheets, en is naast HTML de meest bekende en gebruikte programmeertaal als het gaat om front-end ontwikkeling (ook vereist voor full-stack ontwikkeling). Met CSS kunt u geweldig uitziende webpagina's maken.

Het is complexer dan HTML, en als je CSS wilt gaan leren, moet je op zijn minst al wat HTML kennen en enige basiskennis hebben van het werken met bestanden. Maar wat kunt u doen met CSS? Eenvoudig gezegd kunt u met CSS precies bepalen hoe HTML-elementen er in de browser, dus op uw webpagina, uitzien. CSS is een programmeertaal voor front-end ontwikkeling, omdat het bepaalt hoe documenten en details aan gebruikers worden gepresenteerd.

U kunt CSS gebruiken voor zeer eenvoudige styling, bijvoorbeeld het veranderen van de kleur en grootte van uw lettertypen en paragrafen, maar ook voor complexere doeleinden: u kunt het gebruiken om een lay-out te maken met bijvoorbeeld het hoofdinhoudsgebied en een zijbalk voor gerelateerde informatie, animaties en effecten toevoegen, enzovoort...

CSS leren: waar te beginnen

Ook aan bronnen over CSS geen gebrek: net als bij HTML zijn er tonnen websites gewijd aan het leren van CSS, maar u kunt altijd kiezen voor een handleiding of, als u een hoger budget hebt, een specifieke cursus voor front-end engineers.

JavaScript

Als je eenmaal bekend bent met HTML en CSS, kun je overgaan tot het leren van JavaScript. Basiskennis van zowel HTML als CSS is vereist als je JavaScript gaat leren.

Terwijl HTML elementair is en CSS het uiterlijk van je website of applicatie helpt verbeteren, kun je met Javascript complexe functies op je webpagina's implementeren. Met Javascript bent u niet beperkt tot statische informatie op een webpagina. U kunt ook interactieve platforms maken die voortdurend dynamisch worden bijgewerkt en waarmee de gebruiker natuurlijk kan interageren.

JavaScript leren: waar te beginnen

Zoals we hebben gezegd, moet je Javascript niet benaderen als je niet tenminste bekend bent met HTML en CSS. Jezelf JavaScript aanleren is moeilijker dan de vorige twee programmeertalen voor front-end ontwikkeling. Toch is het goede nieuws dat je gemakkelijk online cursussen kunt vinden (die goedkoper zijn dan front-end development cursussen in persoon) die les geven in elke front-end development programmeertaal: HTML, CSS en JavaScript. Als je er een kiest, kun je veel geld besparen en je leerproces optimaliseren!

Back-end programmeertalen

JavaScript

Back-end ontwikkelaars gebruiken ook een type JavaScript dat Node.js heet. Het is een open-source framework dat beginners veel gebruiken, maar het wordt ook gebruikt door grote bedrijven zoals Netflix. Zoals je kunt raden, is het zeer schaalbaar en maakt het, ondanks zijn eenvoud, het mogelijk om toepassingen te bouwen die veel verzoeken van gebruikers tegelijk kunnen verwerken.

Zoals je ziet, is Javascript een cruciale programmeertaal voor elke ontwikkelaar, front-end, back-end en full-stack ontwikkelaars. We hebben het al gehad over waar je JavaScript kunt leren in de vorige paragraaf; zoals je kunt zien, begint het leerpad dat je moet volgen bij Front-end ontwikkeling, omdat je Node.js niet kunt benaderen als je niet bekend bent met HTML of CSS. Omdat JavaScript zowel voor front-end ontwikkeling als back-end ontwikkeling wordt gebruikt, is het fundamenteel dat je het leert als je doel full-stack ontwikkeling is.

Python

Python is zeer belangrijk voor elke computerontwikkelaar omdat het voor zoveel dingen kan worden gebruikt. Zoals ze zeggen, kan Python een kaderoplossing bieden voor elk computerprobleem, en het schrijven van de code is niet zo moeilijk of tijdrovend. Zodra je de code hebt geschreven, kan het op bijna elke computer draaien zonder het programma te veranderen. Het kan worden gebruikt voor het verwerken van tekst, getallen, afbeeldingen, gegevens en meer. Het wordt gebruikt op zeer populaire websites zoals Google, YouTube, de NASA-website en meer. Python is zo veelzijdig dat elke front-engineer of full-stack ontwikkelingsdeskundige het kent.

Python leren: waar kun je beginnen?

Er is veel documentatie beschikbaar over Python omdat het waarschijnlijk de populairste en meest gebruikte programmeertaal is op vele gebieden. Wanneer u Python begint te leren, voelt u zich misschien overweldigd omdat er zoveel te begrijpen en te leren valt. Een enkele handleiding is nooit genoeg om het volledige potentieel van dit framework te begrijpen. Dus, waar moet u beginnen?

Ons advies is om na te denken over uw doelstellingen: waarvoor wilt u Python leren? Wilt u een website of een applicatie maken? Wilt u enkele taken van uw workflow automatiseren? Wilt u een mobiele applicatie maken voor uw klanten? Het kennen van je doel helpt je het veld te verkleinen, tenminste in het begin, zodat je leerproces gerichter is en je niet het gevoel hebt dat er te veel te leren valt.

Front-end en back-end: welke moet je beginnen?

Laten we zeggen dat u een complete beginner bent en wilt leren over ontwikkeling. Je bent niet bijzonder geïnteresseerd in front-end of back-end. Je wilt gewoon beginnen met leren programmeren: waar moet je dan beginnen? Front-end of back-end?

Front-end en back-end ontwikkelaars adviseren dat als je geïnteresseerd bent in het leren van zowel front-end als back-end ontwikkeling, je moet beginnen bij de front-end sector. Want door te begrijpen hoe de front-end van websites en applicaties is opgebouwd en werkt, kunt u sneller begrijpen hoe ze achter de schermen werken. Je zou vergemakkelijkt worden wanneer je overgaat naar het leren van back-end ontwikkeling.

Front-end en back-end ontwikkeling: FAQ

Is front-end ontwikkeling gemakkelijker dan back-end ontwikkeling?

Front-end is iets dat we kunnen zien. Zelfs de eerste keer dat je erover hoort praten, begrijp je al snel waar het over gaat, waar ontwikkelaars zich mee bezig houden, en welke vaardigheden en programmeertalen nodig zijn als je front-end engineer wilt worden. Hierdoor ontstaat het idee dat front-end ontwikkeling gemakkelijker is dan back-end: is dat waar?

Dat front-end ontwikkeling gemakkelijker is dan back-end ontwikkeling is slechts een illusie: het is helemaal niet waar! Beide aspecten van website- of applicatieontwikkeling zijn op hun eigen manier complex. Toch kan front-end ontwikkeling als nog ingewikkelder en uitdagender worden beschouwd omdat het vaker verandert en voortdurend updates en onderhoud vereist. Als er iets mis mee is, merken gebruikers dat meteen! Om deze redenen, als we willen zeggen wat gemakkelijker is tussen front-end ontwikkeling en back-end, is het antwoord eigenlijk back-end.

Dit weten is belangrijker dan je denkt: omdat veel mensen denken dat front-end ontwikkeling gemakkelijk is, zijn ze geneigd de complexiteit van het leerproces te onderschatten. Bovendien, denken dat de back-end ontwikkeling moeilijker is creëert de illusie dat als je eerst back-end ontwikkeling leert, je meer betaald kan worden.

Is er een alternatief ontwikkelingstraject?

Ondanks wat veel mensen niet weten, is het leren van programmeertalen niet de enige manier om een back-end development expert, full-stack, of front-end engineer te worden. Ja, dit is jarenlang het enige beschikbare pad geweest, maar dat is niet langer het geval! Tegenwoordig zijn er tools, zogenaamde no-code tools, waarmee ontwikkelaars mobiele en webapplicaties kunnen maken zonder code te hoeven schrijven.

AppMaster is het perfecte voorbeeld van een no-code programmeertool. Het biedt u een platform waarmee u uw framework en volledig werkende apps of webapplicaties kunt opbouwen zonder code te schrijven. Het betekent niet dat codering, front-end en back-end niet bestaan als je met AppMaster ontwikkelt. Het betekent alleen dat je ze niet rechtstreeks of via programmeertalen hoeft te beheren.

Front-end en back-end frameworks worden automatisch aangemaakt, en met AppMaster kunnen ze zelfs worden geëxporteerd. Zelfs als je al diepgaande kennis hebt van programmeertalen voor front-end of back-end ontwikkeling, kun je met tools als AppMaster je workflow verbeteren: het frameworkontwikkelingsproces wordt eenvoudiger, minder stressvol en sneller.