A programação e o desenvolvimento de competências estão entre as mais exigidas no mercado de trabalho neste momento. Por isso, não é surpresa que esteja interessado em aprender mais sobre desenvolvimento back-end e front-end.

Front-end e back-end: quais são as diferenças?

Em termos simples, o front-end é o que os utilizadores vêem quando interagem com um website, uma aplicação, ou um programa. O back-end é antes o nível a que os programadores criam processos para que essas interacções aconteçam, funcionem, e funcionem sem problemas.

Dito isto, podemos compreender melhor como o desenvolvimento do front-end se refere à concepção a um nível superficial: o utilizador cuida da aparência do seu sítio web ou aplicação, do estilo, da optimização dos elementos dentro das páginas web, e assim por diante.

O desenvolvimento back-end trata dos processos de estrutura oculta que permitem o funcionamento do website, aplicação, ou programa. Além disso, o programador de back-end também se ocuparia do que acontece nos servidores e bases de dados do website ou da aplicação em que estão a trabalhar.

Linguagens de programação



Agora que sabemos a diferença entre front-end e back-end, podemos avançar para compreender como se podem mover os primeiros passos em ambos os mundos. É claro que primeiro é preciso saber que linguagens de programação são mais frequentemente utilizadas tanto para as estruturas front-end como para as back-end.

Se quiser tornar-se um engenheiro de back-end ou front-end, pode começar a aprender com as linguagens de programação que estamos prestes a discutir. Se quiser tornar-se um programador de full-stack, é ainda por aqui que precisa de começar. Se não souber o que significa full-stack, é o termo que os programadores usam para se referir tanto a áreas de desenvolvimento back-end como front-end. Um programador full-stack, por exemplo, é alguém que pode tomar conta de ambos os aspectos de um website ou de uma aplicação.

Linguagens de programação front-end



HTML



O HTML é a linguagem de programação mais básica que se pode aprender. Representa a linguagem Hypertext Markup Language, e é uma das mais antigas linguagens de programação que temos. É fundamental, mas o HTML permite-lhe criar secções, parágrafos e links usando tags e atributos. É também uma das linguagens de programação mais fáceis de aprender (as crianças aprendem-na na escola!).

Claro que, embora o HTML seja básico para cada engenheiro de front-end, utilizar apenas HTML para o seu desenvolvimento front-end não será adequado. O HTML é demasiado básico, e os utilizadores estão habituados a frameworks e interfaces mais complexas. Um exemplo de um website ou aplicação de HTML quase puro? Wikipedia! Esse website é um enorme hipertexto, e é virtualmente HTML. No entanto, será necessária uma interface que seja mais colorida, atraente e interactiva do que um hipertexto da Wikipédia. Por esta razão, o HTML é apenas o começo: é preciso avançar e aprender linguagens de programação de desenvolvimento front-end mais complexas e avançadas. Naturalmente, o HTML também é necessário para o desenvolvimento de uma versão completa.

Aprender HTML: por onde se pode começar?



Aprender HTML não é particularmente difícil. Se conseguir ensinar algo a si próprio, isso é certamente HTML. Pode encontrar toneladas de recursos gratuitos em linha - e eles serão gratuitos! Se quiser ter algo num só sítio e gastar cerca de 20 dólares, pode adquirir um manual HTML. Se precisar de um guia, pode subscrever um dos muitos cursos online: não terá qualquer dificuldade em encontrar um que se adeqúe ao seu nível de competências e orçamento.

CSS



CSS significa Cascading Style Sheets, e, além de HTML, é a linguagem de programação mais conhecida e utilizada quando se trata de desenvolvimento de front-end (também necessária para o desenvolvimento de full-stack). Com CSS, é possível criar páginas web com grande aspecto.

É mais complexo do que HTML, e se quiser começar a aprender CSS, já deve conhecer pelo menos algum HTML e ter algum conhecimento básico sobre como trabalhar com ficheiros. Mas o que se pode fazer com o CSS? Em termos simples, com CSS, pode controlar exactamente o aspecto dos elementos HTML no browser, ou seja, na sua página web. CSS é uma linguagem de programação de desenvolvimento front-end porque especifica como os documentos e detalhes são apresentados aos utilizadores.

Pode utilizar CSS para um estilo muito básico, por exemplo, alterar a cor e o tamanho das suas fontes e parágrafos, mas também para fins mais complexos: pode utilizá-lo para criar um layout com a área de conteúdo principal e uma barra lateral para informações relacionadas, por exemplo, adicionar animações e efeitos, e assim por diante...

CSS de aprendizagem: por onde começar



Também não faltam recursos sobre CSS: tal como o HTML, há toneladas de sítios web dedicados à aprendizagem de CSS, mas pode sempre optar por um manual ou, se tiver um orçamento mais elevado, por um curso específico para engenheiros de front-end.

JavaScript



Depois de se familiarizar com HTML e CSS, pode passar a aprender JavaScript. Os conhecimentos básicos sobre HTML e CSS são necessários quando se começa a aprender JavaScript.

Enquanto HTML é básico e CSS ajuda a melhorar a aparência do seu website ou aplicação, pode implementar funcionalidades complexas nas suas páginas web com Javascript. Com Javascript, não está limitado à informação estática apresentada numa página web. Mesmo assim, pode criar plataformas interactivas que são constantemente actualizadas de forma dinâmica e com as quais o utilizador pode, evidentemente, interagir.

Aprender JavaScript: por onde começar



Como já mencionámos, não deve abordar o Javascript se não estiver pelo menos familiarizado com HTML e CSS. Ensinar-se Javascript seria mais difícil do que as duas anteriores linguagens de programação de desenvolvimento front-end. Ainda assim, a boa notícia é que pode facilmente encontrar cursos online (que são mais baratos do que os cursos de desenvolvimento de front-end pessoalmente) que incluem o ensino de cada linguagem de programação de desenvolvimento de front-end: HTML, CSS, e JavaScript. Se escolher um destes, pode poupar muito dinheiro e optimizar o seu processo de aprendizagem!

Linguagens de programação back-end



JavaScript



Os programadores back-end também utilizam um tipo de JavaScript que se chama Node.js. É uma estrutura de código aberto que os principiantes utilizam amplamente, mas é também utilizada por grandes empresas como a Netflix. Como se pode adivinhar, é altamente escalável e, apesar da sua simplicidade, permite construir aplicações que podem lidar com muitos pedidos de utilizadores em simultâneo.

Como se pode ver, o Javascript é uma linguagem de programação crucial para cada desenvolvedor, front-end, back-end, e full-stack developers. Já falamos sobre onde pode aprender JavaScript no parágrafo anterior; como pode ver, o caminho de aprendizagem que deve seguir começa no desenvolvimento Front-end porque não se pode abordar o Node.js se não estiver familiarizado com HTML ou CSS. Porque o JavaScript é utilizado tanto para desenvolvimento front-end como para desenvolvimento back-end, é fundamental que o aprenda se o seu objectivo for o desenvolvimento full-stack.

Python



Python é muito importante para qualquer desenvolvedor de computadores porque pode ser usado para tantas coisas. Como se diz, Python pode oferecer uma solução-quadro para qualquer problema informático, e escrever o código não é assim tão difícil ou demorado. Uma vez escrito o código, pode ser executado em quase qualquer computador sem alterar o programa. Pode ser utilizado para processar texto, números, imagens, dados, e muito mais. É utilizado em websites muito populares como o Google, YouTube, o website da NASA, e muito mais. Python é tão versátil que qualquer engenheiro de vanguarda ou perito em desenvolvimento de quadros completos o conhece.

Aprender Python: de onde se pode começar?



Há muita documentação disponível sobre Python porque é provavelmente a linguagem de programação mais popular e mais usada hoje em dia em muitos campos. Quando se começa a aprender Python, pode-se sentir sobrecarregado porque há tanto para compreender e aprender. Um único manual nunca é suficiente para compreender todo o potencial desta estrutura. Então, por onde começar?

A nossa recomendação é que considere os seus objectivos: para que quer aprender Python? Gostaria de criar um website ou uma aplicação? Gostaria de automatizar algumas tarefas do seu fluxo de trabalho? Gostaria de criar uma aplicação móvel para os seus clientes? Conhecer o seu objectivo ajuda-o a restringir o campo, pelo menos no início, para que o seu processo de aprendizagem seja mais direccionado e não sinta que há muito para aprender.

Front-end e back-end: de qual começar?



Digamos que é um principiante completo e quer aprender sobre desenvolvimento. Não está particularmente interessado no front-end ou back-end. Quer apenas começar a aprender sobre programação: por onde deve começar? Front-end ou back-end?

Os programadores front-end e back-end recomendam que, se estiver interessado em aprender sobre o desenvolvimento front-end e back-end, deve começar pelo sector front-end. Isto porque, ao compreender como são construídos e funcionam os front-end de websites e aplicações, poderá compreender mais rapidamente como funcionam nos bastidores. Seria mais fácil quando passasse à aprendizagem de desenvolvimento back-end.

Front-end e back-development: FAQ



O desenvolvimento front-end é mais fácil do que o desenvolvimento back-end?



Front-end é algo que se pode ver. Mesmo a primeira vez que ouvir falar sobre isso, poderá compreender rapidamente do que se trata, com o que os programadores lidam, e que competências e linguagens de programação são necessárias se quiser tornar-se um engenheiro de front-end. Isto cria a ideia de que o desenvolvimento do front-end é mais fácil do que o back-end: é verdade?

Ser o desenvolvimento front-end mais fácil do que o back-end é apenas uma ilusão: não é de todo verdade! Ambos os aspectos do desenvolvimento de websites ou aplicações são complexos à sua própria maneira. Ainda assim, o desenvolvimento de front-end pode ser considerado ainda mais complicado e desafiante porque muda mais frequentemente e requer actualizações e manutenção contínuas. Se houver algo de errado com ele, os utilizadores notá-lo-ão imediatamente! Por estas razões, se quisermos dizer o que é mais fácil entre desenvolvimento front-end e back-end, a resposta é realmente back-end.

Saber isto é mais importante do que se pensa: porque muitas pessoas pensam que o desenvolvimento de front-end é fácil, podem tender a subestimar a complexidade do processo de aprendizagem. Além disso, pensar que o desenvolvimento de back-end é mais difícil cria a ilusão de que se aprender primeiro o desenvolvimento de back-end, pode ser pago mais.

Existe alguma via alternativa de desenvolvimento?



Apesar do que muitas pessoas não sabem, aprender linguagens de programação não é a única forma de se tornar um perito em desenvolvimento de back-end, um engenheiro de ponta, e não é a única forma de criar um website, aplicação móvel, ou aplicação web. Sim, este tem sido o único caminho disponível durante anos, mas já não é o único! Hoje em dia, existem ferramentas, as chamadas ferramentas sem código, que permitem aos programadores criar aplicações móveis e web sem terem de escrever qualquer código.

O AppMaster é o exemplo perfeito de uma ferramenta de programação sem código. Fornece-lhe uma plataforma através da qual pode construir a sua estrutura e aplicações de trabalho completo ou aplicações web sem ter de escrever qualquer código. Não significa que a codificação, front-end e back-end não existam quando se desenvolve com o AppMaster. Significa apenas que não precisa de os gerir directamente ou através de linguagens de programação.

As estruturas front-end e back-end são criadas automaticamente, e com o AppMaster, podem até ser exportadas. Mesmo que já tenha conhecimentos profundos sobre linguagens de programação de desenvolvimento front-end ou back-end, pode melhorar o seu fluxo de trabalho com ferramentas como o AppMaster: o processo de desenvolvimento de frameworks torna-se mais fácil, menos stressante e mais rápido.