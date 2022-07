Les compétences en programmation et en développement sont parmi les plus demandées sur le marché du travail à l'heure actuelle. Il n'est donc pas surprenant que vous souhaitiez en savoir plus sur le développement back-end et front-end.

Front-end et back-end : quelles sont les différences ?

En termes simples, le front-end est ce que les utilisateurs voient lorsqu'ils interagissent avec un site web, une application ou un programme. Le back-end, quant à lui, est le niveau auquel les programmeurs créent des processus pour que ces interactions se produisent, fonctionnent et soient fluides.

Cela dit, nous pouvons mieux comprendre que le développement frontal consiste à concevoir à un niveau superficiel : vous vous occupez de l'apparence de votre site Web ou de votre application, du style, de l'optimisation des éléments dans les pages, etc.

Le développement back-end s'occupe des processus cachés de la structure qui permettent au site Web, à l'application ou au programme de fonctionner. En outre, le développeur back-end s'occupe également de ce qui se passe sur les serveurs et les bases de données du site Web ou de l'application sur lesquels il travaille.

Langages de programmation



Maintenant que nous connaissons la différence entre front-end et back-end, nous pouvons passer à la compréhension de la manière dont vous pouvez faire les premiers pas dans ces deux mondes. Bien sûr, vous devez d'abord savoir quels langages de programmation sont le plus souvent utilisés pour les frameworks front-end et back-end.

Si vous voulez devenir un ingénieur back-end ou front-end, vous pouvez commencer à apprendre à partir des langages de programmation dont nous allons parler. Si vous voulez devenir un développeur full-stack, c'est encore par là que vous devez commencer. Si vous ne savez pas ce que signifie "full-stack", c'est le terme que les développeurs utilisent pour désigner les domaines de développement back-end et front-end. Un développeur "full-stack", par exemple, est quelqu'un qui peut s'occuper des deux aspects d'un site web ou d'une application.

Langages de programmation frontaux



HTML



HTML est le langage de programmation le plus élémentaire que vous puissiez apprendre. C'est l'abréviation de Hypertext Markup Language (langage de balisage hypertexte), et c'est l'un des plus anciens langages de programmation que nous ayons. C'est fondamental, mais le HTML vous permet de créer des sections, des paragraphes et des liens à l'aide de balises et d'attributs. C'est également l'un des langages de programmation les plus faciles à apprendre (les enfants l'apprennent à l'école !).

Bien sûr, si le HTML est fondamental pour tout ingénieur frontal, utiliser uniquement le HTML pour votre développement frontal ne sera pas approprié. Le HTML est tout simplement trop basique, et les utilisateurs sont habitués à des cadres et des interfaces plus complexes. Un exemple de site web ou d'application en HTML presque pur ? Wikipedia ! Ce site est un énorme hypertexte, et c'est pratiquement du HTML. Cependant, vous aurez besoin d'une interface plus colorée, plus attrayante et plus interactive qu'un hypertexte Wikipedia. Pour cette raison, le HTML n'est qu'un début : vous devez passer à autre chose et apprendre des langages de programmation de développement frontal plus complexes et plus avancés. Bien entendu, le HTML est également nécessaire pour le développement intégral.

Apprendre le HTML : par où commencer ?



Apprendre le HTML n'est pas particulièrement difficile. Si vous pouvez vous enseigner quelque chose, c'est certainement le HTML. Vous pouvez trouver des tonnes de ressources gratuites en ligne - et elles seront gratuites ! Si vous voulez tout avoir en un seul endroit et dépenser environ 20 $, vous pouvez acheter un manuel HTML. Si vous avez besoin d'un guide, vous pouvez vous inscrire à l'un des nombreux cours en ligne : vous n'aurez aucune difficulté à en trouver un qui convienne à votre niveau de compétence et à votre budget.

CSS



CSS est l'abréviation de Cascading Style Sheets (feuilles de style en cascade). Outre le HTML, c'est le langage de programmation le plus connu et le plus utilisé en matière de développement frontal (également requis pour le développement intégral). Avec CSS, vous pouvez créer des pages Web d'une grande qualité.

Il est plus complexe que le HTML, et si vous voulez commencer à apprendre le CSS, vous devez déjà connaître au moins un peu le HTML et avoir des connaissances de base sur le travail avec des fichiers. Mais que pouvez-vous faire avec CSS ? En termes simples, avec CSS, vous pouvez contrôler exactement l'apparence des éléments HTML dans le navigateur, c'est-à-dire sur votre page Web. CSS est un langage de programmation pour le développement frontal, car il spécifie comment les documents et les détails sont présentés aux utilisateurs.

Vous pouvez utiliser le CSS pour un style très basique, par exemple pour changer la couleur et la taille de vos polices et de vos paragraphes, mais aussi à des fins plus complexes : vous pouvez l'utiliser pour créer une mise en page avec la zone de contenu principale et une barre latérale pour les informations connexes, par exemple, ajouter des animations et des effets, et ainsi de suite...

Apprendre le CSS : par où commencer



Les ressources concernant CSS ne manquent pas non plus : tout comme pour HTML, il existe des tonnes de sites web dédiés à l'apprentissage de CSS, mais vous pouvez toujours opter pour un manuel ou, si vous avez un budget plus élevé, pour un cours spécifique destiné aux ingénieurs front-end.

JavaScript



Une fois que vous vous serez familiarisé avec HTML et CSS, vous pourrez passer à l'apprentissage de JavaScript. Des connaissances de base en HTML et CSS sont nécessaires pour commencer à apprendre JavaScript.

Alors que HTML est un langage de base et que CSS permet d'améliorer l'apparence de votre site ou de votre application, vous pouvez mettre en œuvre des fonctionnalités complexes sur vos pages Web avec Javascript. Avec Javascript, vous n'êtes pas limité aux informations statiques affichées sur une page Web. Vous pouvez tout de même créer des plates-formes interactives qui sont constamment mises à jour de manière dynamique et avec lesquelles l'utilisateur peut, bien entendu, interagir.

Apprendre JavaScript : par où commencer



Comme nous l'avons mentionné, vous ne devriez pas aborder Javascript si vous n'êtes pas au moins familier avec HTML et CSS. Il sera plus difficile d'apprendre JavaScript que les deux langages de programmation de développement frontal précédents. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement trouver des cours en ligne (qui sont moins chers que les cours de développement frontal en personne) qui incluent l'enseignement de chaque langage de programmation de développement frontal : HTML, CSS et JavaScript. Si vous choisissez l'un de ces cours, vous pouvez économiser beaucoup d'argent et optimiser votre processus d'apprentissage !

Langages de programmation back-end



JavaScript



Les développeurs back-end utilisent également un type de JavaScript appelé Node.js. Il s'agit d'un framework open-source largement utilisé par les débutants, mais aussi par de grandes entreprises telles que Netflix. Comme vous pouvez le deviner, il est très évolutif et, malgré sa simplicité, il permet de construire des applications capables de traiter simultanément les demandes de nombreux utilisateurs.

Comme vous pouvez le constater, Javascript est un langage de programmation crucial pour tous les développeurs, qu'ils soient front-end, back-end ou full-stack. Nous avons déjà parlé de l'endroit où vous pouvez apprendre JavaScript dans le paragraphe précédent ; comme vous pouvez le voir, le chemin d'apprentissage que vous devriez suivre commence par le développement frontal, car vous ne pouvez pas aborder Node.js si vous n'êtes pas familier avec HTML ou CSS. Parce que JavaScript est utilisé à la fois pour le développement frontal et le développement dorsal, il est fondamental que vous l'appreniez si votre objectif est le développement intégral.

Python



Python est très important pour tout développeur informatique car il peut être utilisé pour tellement de choses. Comme on dit, Python peut offrir une solution-cadre à n'importe quel problème informatique, et l'écriture du code n'est pas si difficile ni si longue. Une fois le code écrit, il peut être exécuté sur presque n'importe quel ordinateur sans modification du programme. Il peut être utilisé pour traiter du texte, des chiffres, des images, des données, etc. Il est utilisé sur des sites Web très populaires tels que Google, YouTube, le site Web de la NASA, etc. Python est si polyvalent que tout ingénieur frontal ou expert en développement intégral le connaît.

Apprendre Python : par où commencer ?



Il existe une abondante documentation sur Python, car il s'agit probablement du langage de programmation le plus populaire et le plus utilisé aujourd'hui dans de nombreux domaines. Lorsque vous commencez à apprendre Python, vous pouvez vous sentir dépassé car il y a tellement de choses à comprendre et à apprendre. Un seul manuel n'est jamais suffisant pour appréhender tout le potentiel de ce framework. Alors, par où commencer ?

Nous vous recommandons de tenir compte de vos objectifs : dans quel but voulez-vous apprendre Python ? Voulez-vous créer un site Web ou une application ? Souhaitez-vous automatiser certaines tâches de votre flux de travail ? Souhaitez-vous créer une application mobile pour vos clients ? Connaître votre objectif vous aide à réduire le champ, au moins au début, de sorte que votre processus d'apprentissage soit plus ciblé et que vous n'ayez pas l'impression qu'il y a trop à apprendre.

Front-end et back-end : par où commencer ?



Disons que vous êtes un débutant complet et que vous souhaitez vous familiariser avec le développement. Vous n'êtes pas particulièrement intéressé par le front-end ou le back-end. Vous voulez simplement commencer à apprendre la programmation : par où commencer ? Front-end ou back-end ?

Les développeurs Front-end et Back-end recommandent, si vous souhaitez apprendre le développement Front-end et Back-end, de commencer par le secteur Front-end. En effet, en comprenant comment le front-end des sites Web et des applications est construit et fonctionne, vous pouvez comprendre plus rapidement comment ils fonctionnent en coulisses. Cela vous facilitera la tâche lorsque vous passerez à l'apprentissage du développement back-end.

Front-end et back-development : FAQ



Le développement frontal est-il plus facile que le développement dorsal ?



Le front-end est quelque chose que l'on peut voir. Même la première fois que vous en entendez parler, vous pouvez rapidement comprendre de quoi il s'agit, de quoi s'occupent les développeurs, et quelles sont les compétences et les langages de programmation requis si vous voulez devenir un ingénieur front-end. Cela crée l'idée que le développement frontal est plus facile que le back-end : est-ce vrai ?

Le développement frontal étant plus facile que le développement dorsal n'est qu'une illusion : ce n'est pas vrai du tout ! Les deux aspects du développement d'un site Web ou d'une application sont complexes à leur manière. Toutefois, le développement frontal peut être considéré comme encore plus compliqué et difficile car il change plus souvent et nécessite des mises à jour et une maintenance continues. S'il y a un problème, les utilisateurs le remarqueront immédiatement ! Pour ces raisons, si nous voulons dire ce qui est plus facile entre le développement frontal et le back-end, la réponse est en fait le back-end.

Savoir cela est plus important que vous ne le pensez : parce que beaucoup de gens pensent que le développement frontal est facile, ils peuvent avoir tendance à sous-estimer la complexité du processus d'apprentissage. En outre, penser que le développement back-end est plus difficile crée l'illusion que si vous apprenez d'abord le développement back-end, vous pourrez être mieux payé.

Existe-t-il une autre voie de développement ?



Malgré ce que beaucoup de gens ignorent, l'apprentissage des langages de programmation n'est pas le seul moyen de devenir un expert en développement back-end, un ingénieur full-stack ou front-end, et ce n'est pas le seul moyen de créer un site web, une application mobile ou une application web. Oui, cela a été la seule voie possible pendant des années, mais ce n'est plus le cas ! Aujourd'hui, il existe des outils, dits outils no-code, qui permettent aux développeurs de créer des applications mobiles et web sans avoir à écrire le moindre code.

AppMaster est l'exemple parfait d'un outil de programmation no-code. Il vous fournit une plate-forme grâce à laquelle vous pouvez créer votre cadre et des applications mobiles ou Web complètes sans écrire le moindre code. Cela ne signifie pas que le codage, le front-end et le back-end n'existent pas lorsque vous développez avec AppMaster. Cela signifie seulement que vous n'avez pas besoin de les gérer directement ou par le biais de langages de programmation.

Les frameworks front-end et back-end sont créés automatiquement, et avec AppMaster, ils peuvent même être exportés. Même si vous avez déjà une connaissance approfondie des langages de programmation de développement front-end ou back-end, vous pouvez améliorer votre flux de travail avec des outils comme AppMaster : le processus de développement de frameworks devient plus facile, moins stressant et plus rapide.