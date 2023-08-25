Etki Alanı Odaklı Tasarım İçin Nihai Kılavuz

Etki Alanına Dayalı Tasarım Nedir?

Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD), yazılımın hitap ettiği uzmanlık veya bilgi alanı olan iş alanını etkili bir şekilde temsil eden karmaşık yazılım sistemlerinin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik bir dizi ilke ve uygulamadır. DDD, ürün ekiplerinin karmaşık etki alanı mantığına sahip büyük ölçekli uygulamalar geliştirirken karşılaştığı zorluklara yanıt olarak ortaya çıktı ve Eric Evans tarafından "Etki Alanına Dayalı Tasarım - Yazılımın Kalbinde Karmaşıklıkla Mücadele" adlı kitabı aracılığıyla popüler hale getirildi.

DDD'nin temel amacı, yazılım modelini, hizmet vermesi amaçlanan gerçek dünya alanıyla uyumlu hale getirerek yazılım karmaşıklığını ele almaktır. Temel etki alanına ve etki alanı mantığına odaklanan DDD, ürün ekiplerinin işin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan daha etkileyici, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır.

DDD'nin temel ilkeleri

Etki Alanı Odaklı Tasarım, geliştirme sürecine rehberlik eden ve iş alanını etkili bir şekilde modellemenin önemini vurgulayan çeşitli temel ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler şunları içerir:

Etki Alanı: Etki alanı, yazılımın hitap ettiği konu alanını ifade eder. İş sorunlarını, kurallarını ve iş vizyonunu yansıtan zihinsel modeli ele alır. Etki alanı tüm geliştirme ekibi üyeleri tarafından iyi anlaşılmalı ve yazılım onu ​​etkili bir şekilde temsil etmelidir. Her Yerde Bulunan Dil: Geliştiriciler, alan uzmanları, paydaşlar ve son kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm ekip üyeleri tarafından paylaşılan ortak bir dil, etkili iletişim için gereklidir. Tüm taraflar arasında net bir anlayış sağlamak için tüm tartışmalarda, tasarım belgelerinde ve kodlarda her yerde bulunan dil kullanılmalıdır. Model Odaklı Tasarım: İyi düşünülmüş bir etki alanı modeline dayalı yazılım tasarlamak, uygulamanın iş ihtiyaçları ve kurallarıyla uyumlu olmasını sağlar. Model, yazılımın omurgası görevi görür ve alanın anlaşılması geliştikçe sürekli olarak geliştirilmeli ve güncellenmelidir. Sınırlı Bağlam: Sınırlı Bağlam, alanın belirli bir modelinin uygulanabileceği bir sınırdır. Farklı bağlamlar aynı alan için farklı modellere sahip olabilir ancak kafa karışıklığını ve tutarsızlıkları önlemek için açıkça ayrılmalıdır. Modellerin farklı bağlamlar arasında dolaşmamasını sağlamak için her bağlam uyumlu olmalı ve güçlü sınırları korumalıdır. Sistematik Öğrenme: Alanın karmaşıklığı genellikle onun anlaşılmasının gelişmesiyle sonuçlanır ve bu da yazılımın uygulanmasını etkileyebilir. Geliştirme ekibinin etki alanı hakkında sistematik olarak bilgi edinmesi ve hem iş ihtiyaçlarını hem de çözümün teknik uygulamasını dikkate alarak modeli sürekli olarak iyileştirmesi önemlidir.

Görüntü Kaynağı: HiBit

Etki Alanı Odaklı Tasarımın bu temel ilkelerine bağlı kalmak, geliştirilen yazılımın etkileyici olmasını, iş alanıyla birlikte gelişmesini ve kuruluşun ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamasını sağlar.

Stratejik Etki Alanı Odaklı Tasarım kalıpları

Stratejik Etki Alanı Odaklı Tasarım modelleri, sistemin üst düzey mimarisine odaklanır ve uygulamanın etki alanı modeli etrafında düzenlenmesine ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Temel stratejik modellerden bazıları şunlardır:

Sınırlı Bağlam: Daha önce de belirtildiği gibi Sınırlı Bağlam, DDD'de temel bir ilke ve stratejik bir modeldir. Bir etki alanı modelinin uygulanabileceği sınırı tanımlar ve modelin tutarlı kalmasını ve iş etki alanının belirli bir alanına odaklanmasını sağlar. Bağlam Haritası: Bağlam Haritası, farklı sınırlı bağlamlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri görsel olarak temsil eder. Bağlamlar arasındaki bağımlılıkların, işbirliklerinin ve potansiyel çatışmaların belirlenmesine yardımcı olur ve etki alanı perspektifinden sistem mimarisine genel bir bakış sağlar. Alt alan adı: Alt alan adı, alanın bağımsız bir sorun alanı olarak ele alınabilecek kısmıdır. Geliştirme ekibi, alt etki alanlarını tanımlayıp çekirdek etki alanından ayırarak, bir yandan işin en kritik bölümlerine odaklanmalarını sağlarken, bir yandan da etki alanının karmaşıklığını yönetebilir. Paylaşılan Çekirdek: Paylaşılan Çekirdek modeli, birden çok sınırlı bağlam tarafından yeniden kullanılan etki alanı modelinin ve kod tabanının paylaşılan bir alt kümesini ifade eder. Ortak işlevleri merkezileştirerek tutarlılığı ve sürdürülebilirliği teşvik eder, zaman içinde yönetimini ve gelişmesini kolaylaştırır. Sürekli Entegrasyon: Etki alanı modellerinin ve uygulamalarının tutarlılığını ve etkinliğini korumak için sürekli entegrasyonun uygulanması esastır. Bu, sistemin düzenli olarak güncellenmesini, yeniden inşa edilmesini ve doğrulanmasını, değişikliklerin ve iyileştirmelerin kesintiye veya teknik borca ​​neden olmadan kolayca uygulanabilmesini sağlamayı içerir.

Ürün ekipleri, Etki Alanı Odaklı Tasarımdaki stratejik kalıpları kullanarak, yazılım çözümlerini etkili bir şekilde organize edip yapılandırabilir, iş alanıyla daha iyi uyum sağlar ve ekip üyeleri arasında daha iyi işbirliğini kolaylaştırır.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Taktik Etki Alanı Odaklı Tasarım modelleri

Taktik Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD) modelleri, etki alanı modelinin belirli ayrıntılarının uygulanmasına odaklanır ve etki alanını verimli bir şekilde temsil eden soyutlamaların oluşturulmasına yardımcı olur. Başlıca taktik modeller şunlardır:

Varlıklar: Varlıklar herhangi bir etki alanı modelinin önemli bileşenleridir. Benzersiz bir kimliğe sahiptirler ve etki alanındaki yaşam döngüsüne sahip nesneleri temsil ederler. DDD'de varlıklar değiştirilebilir ve etki alanı mantığını kapsüllemek ve etki alanı tutarlılık kurallarını uygulamak için kullanılır. Değer nesneleri: Değer nesneleri, benzersiz bir kimliğe sahip olmayan, öznitelikleri tarafından tanımlanan kavramları temsil eden bir etki alanı modelinin değişmez bileşenleridir. Değişikliklerinin izlenmesini gerektirmeyen renk, nokta veya para gibi alan bilgisi parçalarını temsil edebilirler. Toplamalar: Toplamalar, açıkça tanımlanmış sınırlara sahip tek bir birim olarak ele alınan, yakından ilişkili varlıkların ve değer nesnelerinin kümeleridir. Herhangi bir dış etkileşim meydana gelmeden önce toplam içindeki tüm değişmezlerin (iş kuralları) sağlanmasını sağlayarak etki alanı tutarlılığını garanti ederler. Depolar: Depolar, bellek içi depolama yanılsamasını korurken toplu köklere erişmek ve bunları sürdürmek için gerekli soyutlamaları sağlar. Agregaların depolama sisteminden yüklenmesi ve agregalarda yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sorumluluğunu üstlenirler. Fabrikalar: Fabrikalar, özellikle yeni bir nesne oluşturmanın önemli bir kurulum veya yapım süreci gerektirdiği durumlarda, karmaşık senaryolarda etki alanı nesneleri (varlıklar, değer nesneleri ve kümeler) oluşturmaktan sorumludur. Fabrikalar, işlevsel tutarlılık ve uygun etki alanı değişmezleri sağlayarak nesne oluşturmanın kapsüllenmesine yardımcı olur. Hizmetler: DDD'de, etki alanı hizmetleri, bir işlemin doğal olarak bir varlık veya değer nesnesine sığmadığı ancak yine de etki alanı katmanına ait olduğu durumlarda kullanılır. Hizmetler, belirli bir temel kavramı temsil etmeyen veya tek bir etki alanı nesnesine eklenemeyen etki alanıyla ilgili hesaplamaları veya eylemleri kapsar.

Bu taktik kalıpların etkili bir şekilde uygulanması, alanın ve temel iş mantığının derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Bu modeller aracılığıyla geliştiriciler, alanın karmaşıklığını daha iyi ifade edebilir ve bu da daha sürdürülebilir ve etkileyici bir kod tabanına yol açabilir.

Etki Alanı Odaklı Tasarımın AppMaster platformunda uygulanması

AppMaster'ın güçlü kodsuz platformuyla, Etki Alanı Odaklı Tasarım ilkelerini ve modellerini uygulama geliştirme sürecinizde kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulayabilirsiniz. DDD'yi uygulamak için AppMaster platformunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Veri Modelleri: AppMaster platformunu kullanarak etki alanı modellerinizi görsel olarak oluşturun ve iyileştirin. Etki alanı bilgisiyle yakın bir uyum sağlayarak, iş etki alanını yansıtan varlıkları, değer nesnelerini, ilişkileri ve nitelikleri tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. İş Süreçleri: AppMaster temel etki alanı gereksinimleriyle eşleşen görsel iş süreçlerini tasarlayarak etki alanı mantığı oluşturmanıza olanak tanır. Bu yaklaşım, karmaşık kuralların tanımlanması ve DDD kalıplarına uyan etki alanı hizmetlerinin uygulanması sürecini basitleştirir. API'ler ve Uç Noktalar: Etki alanı modelinize ve iş süreçlerinize göre REST API ve WebSockets endpoints tanımlayın. Bu, harici sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlar ve uygulamanızın dağıtılmış bir mimarideki diğer bileşenlerle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Kullanıcı Arayüzleri: AppMaster sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü oluşturucusunu kullanarak web ve mobil uygulamalar için etkileşimli kullanıcı arayüzleri tasarlayın; uygulama ayrıntılarını platforma bırakırken kullanıcı deneyimine odaklanmanıza olanak tanır. Oluşturulan Kod: AppMaster , etki alanı modellerinize, iş süreçlerinize ve kullanıcı arayüzlerinize dayalı olarak uygulamalarınız için kaynak kodu oluşturur. Oluşturulan bu kod, DDD ilkeleri ve uygulamalarıyla uyumlu olup uygulamanızın ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar.

AppMaster no-code yeteneklerinden yararlanarak, özel kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken etki alanı odaklı uygulamaları verimli bir şekilde oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz. Ayrıca, etki alanınız geliştikçe ve gereksinimler değiştikçe uygulamanızı sürekli olarak uyarlamak için platformun ölçeklenebilirliğini, sürdürülebilirliğini ve esnekliğini kullanabilirsiniz.

Etki Alanı Odaklı Tasarımı benimsemenin avantajları

Uygulama geliştirme sürecinizde Etki Alanı Odaklı Tasarımı benimsemenin birçok önemli faydası vardır. En dikkate değer avantajlardan bazıları şunlardır:

Etki alanı hizalaması: DDD, yazılım ile iş alanı arasında sıkı bir uyum sağlamayı teşvik ederek, değişen iş gereksinimlerine ve önceliklere yanıt olarak uygulamanın anlaşılmasını ve geliştirilmesini kolaylaştırır. Geliştirilmiş işbirliği: Her yerde bulunan bir dilin kullanılması, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki boşluğu doldurarak paydaşlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik eder. Bu, daha kaliteli kararlara ve daha akıcı bir geliştirme sürecine yol açar. Sürdürülebilir kod tabanı: DDD'nin en iyi uygulamalarının uygulanması, modüler, etkileyici ve esnek kodu teşvik eder ve bu da uygulamanın sürdürülebilirliğini artırır. Bu, teknik borcun azalmasına ve değişen gereksinimlere daha verimli bir şekilde uyum sağlama becerisine yol açar. Daha az karmaşıklık: DDD, temel alana odaklanarak karmaşık sorunların yönetilebilir bileşenlere ayrılmasına yardımcı olur. Bu, alanın daha net anlaşılmasını sağlar ve bu da daha kaliteli yazılım çözümlerinin oluşturulmasına yol açar. Etkileyici etki alanı modeli: DDD taktik kalıplarının sağladığı ince taneli yapı taşları, geliştiricilerin etki alanını kodda daha etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlar. Bu etkileyici model, kodun okunabilirliğini artırır ve yeni özelliklerin veya değişikliklerin eklenmesini kolaylaştırır.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Etki Alanı Odaklı Tasarım, karmaşık iş alanlarıyla başa çıkmak için sistematik bir yaklaşım sağlayarak ekip üyeleri arasında işbirliğini teşvik eder ve sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve etkileyici bir uygulama geliştirme sürecini teşvik eder. Projelerinizde DDD'yi benimseyerek bu avantajlardan yararlanabilir ve iş hedeflerinizle yakından uyumlu, yüksek kaliteli yazılım çözümleri oluşturabilirsiniz.

DDD uygulaması sırasında kaçınılması gereken tuzaklar

Etki Alanına Dayalı Tasarımın (DDD) uygulanması, yazılımın iş hedefleriyle daha iyi uyumlaştırılması ve karmaşık alanların daha iyi anlaşılması gibi çok sayıda fayda sağlayabilir. Yine de DDD'yi benimserken dikkat edilmesi gereken potansiyel tuzaklar var. Bu konulara dikkat ederek yaygın hatalardan kaçınabilir ve daha sorunsuz bir uygulama süreci sağlayabilirsiniz.

Aşırı mühendislik çözümleri

DDD'deki yaygın tuzaklardan biri, sisteme gereksiz karmaşıklık katabilecek çözümün üzerinde aşırı mühendislik yapılmasıdır. Etki alanı karmaşıklığını teknik uygulamayla dengelemek önemlidir. Temel alan mantığına ve gereksinimlerine odaklanın ve henüz var olmayan sorunları çözme isteğine karşı koyun. Sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve güçlü bir çözüm sağlamak için basitliğe öncelik verilmelidir.

Alanın yetersiz anlaşılması

İş alanını anlamak, DDD'yi etkili bir şekilde uygulamak için kritik öneme sahiptir. Yetersiz anlayış, iş ihtiyaçlarını karşılayamayan hatalı yazılım uygulamalarına yol açabilir. Etki alanıyla ilgili derinlemesine ve kapsamlı bir anlayış kazanmak için geliştirme ekibinin etki alanı uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmasını sağlayın. Ekip üyeleri ve alan uzmanları arasındaki düzenli iletişim ve geri bildirim, başarı için çok önemlidir.

Ekip üyeleri arasında ortak bir anlayış oluşturamamak

Başarılı DDD uygulaması için etki alanı ve yazılım çözümüne ilişkin ekip üyeleri arasında ortak bir anlayış gereklidir. Bu olmadan, geliştirme çabaları parçalı ve tutarsız hale gelebilir. Proje boyunca her yerde tutarlı bir dil kullanın, kararları açıkça belgeleyin ve geliştiriciler, alan uzmanları ve paydaşlar arasındaki ortak anlayışı güçlendirmek için düzenli toplantılar yapın.

Sınırlı Bağlamların önemini göz ardı etmek

Sınırlı Bağlamlar, etki alanı modelinin farklı bölümlerini izole ettiğinden ve tutarsızlıkları önlediğinden DDD'de temel bir kavramdır. Sınırlı Bağlamların doğru kullanımının göz ardı edilmesi veya ihmal edilmesi, istenmeyen bağlantılara, belirsiz etki alanı sınırlarına ve sistemin karmaşıklığının yönetilmesinde zorluklara yol açabilir. Açık sınırları tanımlamak ve sürdürmek ve Sınırlı Bağlamlar arasındaki ilişkileri anlamak için çaba gösterin.

İşbirliği ve iletişime yeterince odaklanılmaması

DDD'nin başarısı, geliştiriciler, alan uzmanları ve paydaşlar arasında açık iletişimi teşvik eden işbirliğine dayalı bir ortamın teşvik edilmesine bağlıdır. İletişimin önemini göz ardı etmek yanlış anlamalara, yanlış hizalanmış hedeflere ve verimsiz gelişim süreçlerine neden olabilir. Başarılı bir DDD uygulamasını sağlamak için etkili iletişim ve işbirliğinin değerini vurgulayın.

Çözüm

Etki Alanı Odaklı Tasarım, geliştiricilerin karmaşık iş gereksinimlerini karşılayan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Gelişmekte olan ekipler, DDD'nin temel ilkelerini, stratejik modellerini ve taktik modellerini anlayıp uygulayarak iş gereksinimleriyle yakından uyumlu yazılım çözümleri oluşturabilirler. Üstelik DDD'yi AppMaster gibi modern kodsuz platformlarda kullanmak, uygulama geliştirmeyi iyileştirir ve projelerinizin riskleri en aza indirirken değer sunmasını sağlar.

Herhangi bir geliştirme yaklaşımında olduğu gibi, DDD'yi uygularken potansiyel tuzakların farkında olmak ve bunlardan kaçınmak önemlidir. Geliştirme ekibiniz işbirliğine, iletişime, açık alan anlayışına ve basitliğe odaklanarak yaygın hataların üstesinden gelebilir ve karmaşık alanlarla mücadele eden etkili, bakımı yapılabilir yazılım çözümleri oluşturabilir.

Etki Alanına Dayalı Tasarım, modern yazılım geliştirmede, özellikle karmaşık iş alanlarıyla çalışan ekipler için vazgeçilmez bir yaklaşımdır. Geliştirme süreçlerinizi kolaylaştırmak, iletişimi optimize etmek ve işletmenizin temel ihtiyaçlarını gerçek anlamda karşılayan yazılım çözümleri oluşturmak için DDD'yi güvenle kullanın.