Полное руководство по предметно-ориентированному проектированию

Что такое предметно-ориентированный дизайн?

Проектирование, управляемое предметной областью (DDD) — это набор принципов и практик проектирования и внедрения сложных программных систем, которые эффективно представляют предметную область бизнеса, то есть область знаний или знаний, к которым обращается программное обеспечение. DDD появился в ответ на проблемы, с которыми сталкиваются продуктовые группы при разработке крупномасштабных приложений со сложной предметной логикой, и был популяризирован Эриком Эвансом через его книгу «Проектирование, управляемое предметной областью — решение проблемы сложности в самом сердце программного обеспечения».

Основная цель DDD — справиться со сложностью программного обеспечения путем согласования модели программного обеспечения с реальной областью, для которой оно предназначено. Сосредоточив внимание на основной предметной области и логике предметной области, DDD позволяет группам разработчиков создавать более выразительные, удобные в обслуживании и масштабируемые программные решения, которые лучше отвечают потребностям бизнеса.

Основные принципы DDD

Проектирование, ориентированное на предметную область, основано на нескольких ключевых принципах, которые определяют процесс разработки и подчеркивают важность эффективного моделирования предметной области. Эти принципы включают в себя:

Домен: Домен относится к предметной области, к которой обращается программное обеспечение. В нем рассматриваются бизнес-проблемы, правила и ментальная модель, отражающая видение бизнеса. Домен должен быть хорошо понятен всем членам команды разработчиков, а программное обеспечение должно эффективно его представлять. Повсеместный язык: общий язык, которым пользуются все члены команды, включая разработчиков, экспертов в предметной области, заинтересованные стороны и конечных пользователей, необходим для эффективного общения. Вездесущий язык должен использоваться во всех обсуждениях, проектной документации и коде, чтобы обеспечить четкое понимание между всеми сторонами. Модельно-ориентированное проектирование. Разработка программного обеспечения на основе хорошо продуманной модели предметной области гарантирует соответствие реализации потребностям и правилам бизнеса. Модель выступает в качестве основы программного обеспечения и должна постоянно уточняться и обновляться по мере развития понимания предметной области. Ограниченный контекст. Ограниченный контекст — это граница, в пределах которой применима конкретная модель предметной области. Разные контексты могут иметь разные модели для одной и той же области, но их следует явно разделить, чтобы избежать путаницы и несоответствий. Каждый контекст должен быть связным и поддерживать четкие границы, чтобы гарантировать, что модели не переплетаются между различными контекстами. Систематическое обучение. Сложность предметной области часто приводит к развитию ее понимания, что может повлиять на реализацию программного обеспечения. Для команды разработчиков важно систематически изучать предметную область и постоянно совершенствовать модель, принимая во внимание как потребности бизнеса, так и техническую реализацию решения.

Источник изображения: HiBit

Соблюдение этих основных принципов предметно-ориентированного проектирования гарантирует, что разрабатываемое программное обеспечение будет выразительным, будет развиваться вместе с бизнес-сферой и эффективно отвечать потребностям организации.

Стратегические шаблоны предметно-ориентированного проектирования

Шаблоны стратегического доменно-ориентированного проектирования фокусируются на высокоуровневой архитектуре системы и помогают организовать и структурировать приложение на основе модели предметной области. Вот некоторые из ключевых стратегических моделей:

Ограниченный контекст. Как упоминалось ранее, Ограниченный контекст является важным принципом DDD и стратегическим шаблоном. Он определяет границы, в которых применима модель предметной области, гарантируя, что модель остается последовательной и ориентированной на конкретную область предметной области. Карта контекста. Карта контекста визуально представляет отношения и взаимодействия между различными ограниченными контекстами. Это помогает выявить зависимости, сотрудничество и потенциальные конфликты между контекстами, а также обеспечивает глобальный обзор архитектуры системы с точки зрения предметной области. Субдомен. Субдомен — это часть домена, которую можно рассматривать как независимую проблемную область. Выявляя и отделяя поддомены от основного домена, команда разработчиков может гарантировать, что их внимание будет сосредоточено на наиболее важных частях бизнеса, одновременно управляя сложностью домена. Общее ядро. Шаблон «Общее ядро» относится к общему подмножеству модели предметной области и кодовой базы, которое повторно используется несколькими ограниченными контекстами. Он способствует согласованности и удобству сопровождения за счет централизации общих функций, что упрощает управление и развитие с течением времени. Непрерывная интеграция. Чтобы поддерживать согласованность и эффективность моделей предметной области и их реализаций, важно практиковать непрерывную интеграцию. Это предполагает регулярное обновление, перестройку и проверку системы, гарантируя, что изменения и усовершенствования можно будет легко вносить, не вызывая сбоев или технического долга.

Используя стратегические шаблоны в доменно-ориентированном проектировании, продуктовые группы могут эффективно организовывать и структурировать свои программные решения, обеспечивая лучшее соответствие бизнес-области и способствуя улучшению сотрудничества между членами команды.

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Шаблоны тактического предметно-ориентированного проектирования

Шаблоны тактического доменно-ориентированного проектирования (DDD) фокусируются на реализации конкретных деталей модели предметной области и помогают создавать абстракции, эффективно представляющие предметную область. Основными тактическими моделями являются:

Сущности. Сущности являются важнейшими компонентами любой модели предметной области. Они имеют уникальную идентичность и представляют объекты в домене, имеющие жизненный цикл. В DDD сущности изменяемы и используются для инкапсуляции логики предметной области и обеспечения соблюдения правил согласованности предметной области. Объекты значений. Объекты значений — это неизменяемые компоненты модели предметной области, представляющие концепции, определяемые их атрибутами, без уникального идентификатора. Они могут представлять собой фрагменты информации о домене, изменения которых не требуют отслеживания, например цвет, точку или деньги. Агрегаты. Агрегаты представляют собой кластеры тесно связанных сущностей и объектов значений, которые рассматриваются как единое целое с четко определенными границами. Они гарантируют согласованность предметной области, гарантируя, что все инварианты (бизнес-правила) внутри агрегата обеспечиваются до того, как произойдет какое-либо внешнее взаимодействие. Репозитории. Репозитории предоставляют необходимые абстракции для доступа и сохранения совокупных корней, сохраняя при этом иллюзию хранения в памяти. Они берут на себя ответственность за загрузку агрегатов из системы хранения и сохранение любых изменений, внесенных в агрегаты. Фабрики: Фабрики отвечают за создание объектов предметной области (сущностей, объектов значений и агрегатов) в сложных сценариях, особенно когда создание нового объекта требует значительного процесса настройки или построения. Фабрики помогают инкапсулировать создание объектов, обеспечивая функциональную согласованность и правильные инварианты предметной области. Службы. В DDD службы домена используются, когда операция естественным образом не вписывается в объект сущности или значения, но все же принадлежит уровню домена. Службы инкапсулируют вычисления или действия, связанные с доменом, которые не представляют собой конкретную базовую концепцию или не могут быть прикреплены к одному объекту домена.

Эффективная реализация этих тактических шаблонов требует глубокого понимания предметной области и базовой бизнес-логики. С помощью этих шаблонов разработчики могут лучше выразить сложность предметной области, что приводит к созданию более удобной в обслуживании и выразительной базы кода.

Реализация доменно-ориентированного дизайна на платформе AppMaster

Благодаря мощной no-code платформе AppMaster вы можете реализовать принципы и шаблоны доменно-ориентированного проектирования в процессе разработки приложений без необходимости глубоких навыков программирования. Вот как вы можете использовать платформу AppMaster для применения DDD:

Модели данных: визуально создавайте и уточняйте модели предметной области с помощью платформы AppMaster . Вы можете определять и изменять сущности, объекты значений, отношения и атрибуты, отражающие бизнес-домен, обеспечивая тесное соответствие знаниям предметной области. Бизнес-процессы: AppMaster позволяет создавать логику предметной области путем разработки визуальных бизнес-процессов, соответствующих основным требованиям предметной области. Такой подход упрощает процесс определения сложных правил и реализации доменных сервисов, соответствующих шаблонам DDD. API и конечные точки. Определите endpoints REST API и WebSockets на основе модели вашего домена и бизнес-процессов. Это обеспечивает плавную интеграцию с внешними системами и гарантирует эффективное взаимодействие вашего приложения с другими компонентами в распределенной архитектуре. Пользовательские интерфейсы: создавайте интерактивные пользовательские интерфейсы для веб- и мобильных приложений с помощью конструктора пользовательского интерфейса AppMaster с возможностью перетаскивания , что позволяет вам сосредоточиться на пользовательском опыте, оставляя детали реализации платформе. Сгенерированный код: AppMaster генерирует исходный код для ваших приложений на основе ваших моделей предметной области, бизнес-процессов и пользовательских интерфейсов. Этот сгенерированный код соответствует принципам и практикам DDD, обеспечивая масштабируемость и удобство обслуживания вашего приложения.

Используя возможности AppMaster no-code, вы можете эффективно создавать и развертывать доменно-ориентированные приложения, устраняя при этом необходимость в специальных знаниях в области кодирования. Более того, вы можете использовать масштабируемость, удобство обслуживания и гибкость платформы, чтобы постоянно адаптировать свое приложение по мере развития вашей предметной области и изменения требований.

Преимущества внедрения предметно-ориентированного проектирования

Использование предметно-ориентированного проектирования в процессе разработки приложений дает несколько существенных преимуществ. Некоторые из наиболее заметных преимуществ включают в себя:

Согласование предметной области: DDD способствует тесному согласованию между программным обеспечением и предметной областью бизнеса, что упрощает понимание и развитие приложения в ответ на меняющиеся бизнес-требования и приоритеты. Улучшение сотрудничества: использование повсеместного языка способствует лучшему общению и сотрудничеству между заинтересованными сторонами, сокращая разрыв между техническими и нетехническими членами команды. Это приводит к более качественным решениям и более оптимизированному процессу разработки. Сопровождаемая кодовая база. Внедрение лучших практик DDD способствует созданию модульного, выразительного и гибкого кода, что повышает удобство сопровождения приложения. Это приводит к сокращению технического долга и способности более эффективно адаптироваться к меняющимся требованиям. Уменьшение сложности. Сосредоточив внимание на основной области, DDD помогает разбить сложные проблемы на управляемые компоненты. Это приводит к более четкому пониманию предметной области, что приводит к созданию более качественных программных решений. Выразительная модель предметной области. Детализированные строительные блоки, предоставляемые тактическими шаблонами DDD, позволяют разработчикам более эффективно выражать предметную область в коде. Эта выразительная модель улучшает читаемость кода и упрощает добавление новых функций или модификаций.

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Доменно-ориентированное проектирование обеспечивает систематический подход к работе со сложными бизнес-областями, способствуя сотрудничеству между членами команды и содействуя поддерживаемому, масштабируемому и выразительному процессу разработки приложений. Применяя DDD в своих проектах, вы можете воспользоваться этими преимуществами и создать высококачественные программные решения, которые точно соответствуют целям вашего бизнеса.

Подводные камни, которых следует избегать при реализации DDD

Внедрение предметно-ориентированного проектирования (DDD) может дать множество преимуществ, таких как улучшенное соответствие программного обеспечения бизнес-целям и лучшее понимание сложных предметных областей. Тем не менее, существуют потенциальные ловушки, о которых следует помнить при внедрении DDD. Помня об этих проблемах, вы сможете избежать распространенных ошибок и обеспечить более плавный процесс внедрения.

Сверхинженерные решения

Одной из распространенных ошибок DDD является чрезмерное проектирование решения, которое может добавить ненужную сложность системе. Очень важно сбалансировать сложность предметной области с технической реализацией. Сосредоточьтесь на логике и требованиях основной предметной области и не поддавайтесь искушению решать проблемы, которые еще не существуют. Простота должна быть приоритетом для обеспечения удобного в обслуживании, масштабируемого и мощного решения.

Недостаточное понимание предметной области.

Понимание бизнес-сферы имеет решающее значение для эффективного внедрения DDD. Недостаточное понимание может привести к неправильной реализации программного обеспечения, которая не отвечает потребностям бизнеса. Убедитесь, что команда разработчиков тесно сотрудничает с экспертами в предметной области, чтобы получить глубокое и полное понимание предметной области. Регулярное общение и обратная связь между членами команды и экспертами в предметной области имеют решающее значение для успеха.

Неспособность достичь общего понимания между членами команды.

Для успешной реализации DDD необходимо общее понимание предметной области и программного решения среди членов команды. Без этого усилия в области развития могут стать фрагментарными и непоследовательными. Поддерживайте единый и вездесущий язык на протяжении всего проекта, четко документируйте решения и проводите регулярные встречи, чтобы укрепить общее понимание между разработчиками, экспертами в предметной области и заинтересованными сторонами.

Игнорирование важности ограниченных контекстов

Ограниченные контексты являются фундаментальной концепцией в DDD, поскольку они изолируют различные части модели предметной области и предотвращают несогласованность. Игнорирование или пренебрежение правильным использованием ограниченных контекстов может привести к нежелательной связи, неоднозначным границам доменов и трудностям в управлении сложностью системы. Приложите усилия для определения и поддержания четких границ и понимания отношений между ограниченными контекстами.

Недостаточное внимание к сотрудничеству и общению.

Успех DDD зависит от создания среды сотрудничества, которая поощряет открытое общение между разработчиками, экспертами в предметной области и заинтересованными сторонами. Игнорирование важности коммуникации может привести к недопониманию, несовпадению целей и неэффективным процессам разработки. Подчеркните ценность эффективного общения и сотрудничества для обеспечения успешного внедрения DDD.

Заключение

Доменно-ориентированное проектирование — это мощный подход к разработке программного обеспечения, который позволяет разработчикам создавать приложения, отвечающие сложным бизнес-требованиям. Команды разработчиков могут создавать программные решения, которые точно соответствуют потребностям бизнеса, понимая и реализуя основные принципы, стратегические и тактические модели DDD. Более того, использование DDD на современных no-code платформах, таких как AppMaster, улучшает разработку приложений и гарантирует, что ваши проекты принесут пользу при минимизации рисков.

Как и при любом подходе к разработке, при реализации DDD важно знать и избегать потенциальных ошибок. Сосредоточив внимание на совместной работе, общении, четком понимании предметной области и простоте, ваша команда разработчиков может обойти распространенные ошибки и создать эффективные, удобные в обслуживании программные решения для решения сложных предметных областей.

Доменно-ориентированное проектирование — незаменимый подход в современной разработке программного обеспечения, особенно для команд, работающих со сложными бизнес-областями. Используйте DDD с уверенностью, чтобы оптимизировать процессы разработки, оптимизировать взаимодействие и создавать программные решения, которые действительно отвечают основным потребностям вашего бизнеса.