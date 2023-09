La guida definitiva alla progettazione basata sul dominio

Che cos'è la progettazione basata sul dominio?

Domain-Driven Design (DDD) è un insieme di principi e pratiche per la progettazione e l'implementazione di sistemi software complessi che rappresentano efficacemente il dominio aziendale, ovvero l'area di competenza o conoscenza a cui si rivolge il software. DDD è emerso in risposta alle sfide affrontate dai team di prodotto durante lo sviluppo di applicazioni su larga scala con logica di dominio complessa ed è stato reso popolare da Eric Evans attraverso il suo libro "Domain-Driven Design - Tackling Complexity in the Heart of Software".

L'obiettivo principale del DDD è gestire la complessità del software allineando il modello software con il dominio del mondo reale che è destinato a servire. Concentrandosi sul dominio principale e sulla logica del dominio, DDD consente ai team di prodotto di creare soluzioni software più espressive, manutenibili e scalabili che soddisfano meglio le esigenze dell'azienda.

Principi fondamentali del DDD

Il Domain-Driven Design si fonda su diversi principi chiave che guidano il processo di sviluppo e sottolineano l’importanza di modellare in modo efficace il dominio aziendale. Questi principi includono:

Dominio: il dominio si riferisce all'area tematica a cui si rivolge il software. Si occupa dei problemi aziendali, delle regole e del modello mentale che riflette la visione aziendale. Il dominio deve essere ben compreso da tutti i membri del team di sviluppo e il software deve rappresentarlo in modo efficace. Linguaggio onnipresente: un linguaggio comune condiviso da tutti i membri del team, inclusi sviluppatori, esperti di dominio, parti interessate e utenti finali, è essenziale per una comunicazione efficace. Il linguaggio onnipresente dovrebbe essere utilizzato in tutte le discussioni, nei documenti di progettazione e nel codice per garantire una chiara comprensione tra tutte le parti. Progettazione basata su modelli: la progettazione di software basata su un modello di dominio ben studiato garantisce che l'implementazione sia in linea con le esigenze e le regole aziendali. Il modello funge da spina dorsale del software e dovrebbe essere costantemente perfezionato e aggiornato man mano che la comprensione del dominio evolve. Contesto delimitato: il contesto delimitato è un confine entro il quale è applicabile un modello specifico del dominio. Contesti diversi possono avere modelli diversi per lo stesso dominio ma dovrebbero essere esplicitamente separati per evitare confusione e incoerenze. Ogni contesto dovrebbe essere coeso e mantenere forti confini per garantire che i modelli non rimangano intrappolati tra contesti diversi. Apprendimento sistematico: la complessità del dominio spesso si traduce in una sua comprensione in evoluzione, che può influenzare l'implementazione del software. È importante che il team di sviluppo conosca sistematicamente il dominio e perfezioni continuamente il modello, tenendo conto sia delle esigenze aziendali che dell'implementazione tecnica della soluzione.

Fonte immagine: HiBit

L'adesione a questi principi fondamentali della progettazione basata sul dominio garantisce che il software sviluppato sia espressivo, evolva con il dominio aziendale e soddisfi efficacemente le esigenze dell'organizzazione.

Modelli di progettazione strategica basata sul dominio

I modelli di progettazione strategica basata sul dominio si concentrano sull'architettura di alto livello del sistema e aiutano a organizzare e strutturare l'applicazione attorno al modello di dominio. Alcuni dei modelli strategici chiave sono:

Contesto delimitato: come accennato in precedenza, il contesto delimitato è un principio essenziale in DDD e un modello strategico. Definisce il confine entro il quale un modello di dominio è applicabile, garantendo che il modello rimanga coerente e focalizzato su un'area specifica del dominio aziendale. Mappa del contesto: una mappa del contesto rappresenta visivamente le relazioni e le interazioni tra diversi contesti delimitati. Aiuta a identificare le dipendenze, le collaborazioni e i potenziali conflitti tra contesti e fornisce una panoramica globale dell'architettura del sistema da una prospettiva di dominio. Sottodominio: un sottodominio è una parte del dominio che può essere trattata come un'area problematica indipendente. Identificando e separando i sottodomini dal dominio principale, il team di sviluppo può garantire che la propria attenzione rimanga sulle parti più critiche del business, gestendo al tempo stesso la complessità del dominio. Kernel condiviso: il modello Kernel condiviso si riferisce a un sottoinsieme condiviso del modello di dominio e della codebase che viene riutilizzato da più contesti limitati. Promuove la coerenza e la manutenibilità centralizzando le funzionalità comuni, facilitandone la gestione e l'evoluzione nel tempo. Integrazione continua: per mantenere la coerenza e l'efficacia dei modelli di dominio e delle loro implementazioni, è essenziale praticare l'integrazione continua. Ciò comporta l'aggiornamento, la ricostruzione e la convalida periodici del sistema, garantendo che modifiche e perfezionamenti possano essere facilmente introdotti senza causare interruzioni o debiti tecnici.

Utilizzando modelli strategici nella progettazione guidata dal dominio, i team di prodotto possono organizzare e strutturare le proprie soluzioni software in modo efficace, garantendo un migliore allineamento con il dominio aziendale e facilitando una migliore collaborazione tra i membri del team.

Modelli di progettazione tattica basata sul dominio

I modelli DDD (Tactical Domain-Driven Design) si concentrano sull'implementazione dei dettagli specifici del modello di dominio e aiutano a creare astrazioni che rappresentano in modo efficiente il dominio. I principali modelli tattici sono:

Entità: le entità sono componenti cruciali di qualsiasi modello di dominio. Hanno un'identità univoca e rappresentano oggetti nel dominio aventi un ciclo di vita. In DDD, le entità sono mutabili e vengono utilizzate per incapsulare la logica del dominio e applicare le regole di coerenza del dominio. Oggetti valore: gli oggetti valore sono componenti immutabili di un modello di dominio che rappresentano concetti definiti dai loro attributi, senza un'identità univoca. Possono rappresentare informazioni sul dominio che non richiedono il monitoraggio delle modifiche, ad esempio colore, punto o denaro. Aggregati: gli aggregati sono gruppi di entità strettamente correlate e oggetti di valore trattati come una singola unità con un confine chiaramente definito. Garantiscono la coerenza del dominio assicurando che tutte le invarianti (regole aziendali) all'interno dell'aggregato siano garantite prima che si verifichi qualsiasi interazione esterna. Repository: i repository forniscono le astrazioni necessarie per accedere e rendere persistenti le radici aggregate mantenendo l'illusione dell'archiviazione in memoria. Gestiscono la responsabilità di caricare gli aggregati dal sistema di stoccaggio e di salvare eventuali modifiche apportate agli aggregati. Fabbriche: le fabbriche sono responsabili della creazione di oggetti di dominio (entità, oggetti valore e aggregati) in scenari complessi, soprattutto quando la creazione di un nuovo oggetto richiede un processo di configurazione o costruzione significativo. Le fabbriche aiutano a incapsulare la creazione di oggetti, garantendo coerenza funzionale e invarianti di dominio adeguate. Servizi: in DDD, i servizi di dominio vengono utilizzati quando un'operazione non rientra naturalmente in un'entità o in un oggetto valore ma appartiene comunque al livello del dominio. I servizi incapsulano calcoli o azioni relative al dominio che non rappresentano un concetto fondamentale specifico o non possono essere collegati a un singolo oggetto di dominio.

L’implementazione efficace di questi modelli tattici richiede una profonda comprensione del dominio e della logica aziendale sottostante. Attraverso questi modelli, gli sviluppatori possono esprimere meglio la complessità del dominio, ottenendo una base di codice più gestibile ed espressiva.

Implementazione della progettazione basata sul dominio sulla piattaforma AppMaster

Con la potente piattaforma senza codice di AppMaster , puoi implementare principi e modelli di progettazione basata sul dominio nel processo di sviluppo delle applicazioni senza la necessità di competenze approfondite di codifica. Ecco come puoi utilizzare la piattaforma AppMaster per applicare DDD:

Modelli di dati: crea e perfeziona visivamente i tuoi modelli di dominio utilizzando la piattaforma AppMaster . È possibile definire e modificare entità, oggetti valore, relazioni e attributi che rispecchiano il dominio aziendale, garantendo uno stretto allineamento con la conoscenza del dominio. Processi aziendali: AppMaster ti consente di creare la logica del dominio progettando processi aziendali visivi che corrispondono ai requisiti essenziali del dominio. Questo approccio semplifica il processo di definizione di regole complesse e di implementazione di servizi di dominio che aderiscono ai modelli DDD. API ed endpoint: definisci API REST ed endpoints WebSocket in base al modello di dominio e ai processi aziendali. Ciò consente un'integrazione perfetta con i sistemi esterni e garantisce che l'applicazione comunichi in modo efficace con altri componenti in un'architettura distribuita. Interfacce utente: progetta interfacce utente interattive per applicazioni web e mobili utilizzando il generatore di interfacce utente drag-and-drop di AppMaster , che ti consente di concentrarti sull'esperienza utente lasciando i dettagli di implementazione alla piattaforma. Codice generato: AppMaster genera il codice sorgente per le tue applicazioni in base ai tuoi modelli di dominio, processi aziendali e interfacce utente. Questo codice generato è in linea con i principi e le pratiche DDD, garantendo scalabilità e manutenibilità della tua applicazione.

Sfruttando le funzionalità no-code di AppMaster, puoi creare e distribuire in modo efficiente applicazioni basate su dominio eliminando la necessità di competenze di codifica specializzate. Inoltre, puoi sfruttare la scalabilità, la manutenibilità e la flessibilità della piattaforma per adattare continuamente la tua applicazione man mano che il tuo dominio si evolve e i requisiti cambiano.

Vantaggi dell'adozione del Domain-Driven Design

L'adozione della progettazione basata sul dominio nel processo di sviluppo dell'applicazione offre numerosi vantaggi significativi. Alcuni dei vantaggi più notevoli includono:

Allineamento del dominio: DDD promuove uno stretto allineamento tra il software e il dominio aziendale, facilitando la comprensione e l'evoluzione dell'applicazione in risposta ai mutevoli requisiti e priorità aziendali. Collaborazione migliorata: l’uso di un linguaggio onnipresente favorisce una migliore comunicazione e collaborazione tra le parti interessate, colmando il divario tra i membri del team tecnici e non tecnici. Ciò si traduce in decisioni di qualità superiore e in un processo di sviluppo più snello. Base di codice manutenibile: l'implementazione delle migliori pratiche DDD incoraggia un codice modulare, espressivo e flessibile, che migliora la manutenibilità dell'applicazione. Ciò si traduce in una riduzione del debito tecnico e nella capacità di adattarsi in modo più efficiente alle mutevoli esigenze. Complessità ridotta: concentrandosi sul dominio principale, DDD aiuta a scomporre i problemi complessi in componenti gestibili. Ciò si traduce in una comprensione più chiara del dominio, che porta alla creazione di soluzioni software di qualità superiore. Modello di dominio espressivo: gli elementi costitutivi a grana fine forniti dai modelli tattici DDD consentono agli sviluppatori di esprimere il dominio in modo più efficace nel codice. Questo modello espressivo migliora la leggibilità del codice e facilita l'aggiunta di nuove funzionalità o modifiche.

La progettazione basata sui domini fornisce un approccio sistematico per gestire domini aziendali complessi, favorendo la collaborazione tra i membri del team e favorendo un processo di sviluppo delle applicazioni gestibile, scalabile ed espressivo. Adottando DDD nei tuoi progetti, puoi sfruttare questi vantaggi e creare soluzioni software di alta qualità strettamente allineate ai tuoi obiettivi aziendali.

Insidie ​​da evitare durante l'implementazione del DDD

L'implementazione della progettazione basata sui domini (DDD) può offrire numerosi vantaggi, come un migliore allineamento del software con gli obiettivi aziendali e una migliore comprensione dei domini complessi. Tuttavia, ci sono potenziali insidie ​​di cui essere consapevoli quando si adotta il DDD. Prestando attenzione a questi problemi, puoi evitare errori comuni e garantire un processo di implementazione più fluido.

Soluzioni di ingegneria eccessiva

Un errore comune nel DDD è l'eccessiva ingegnerizzazione della soluzione, che può aggiungere inutile complessità al sistema. È essenziale bilanciare la complessità del dominio con l'implementazione tecnica. Concentrati sulla logica e sui requisiti del dominio principale e resisti alla tentazione di risolvere problemi che ancora non esistono. La semplicità dovrebbe avere la priorità per fornire una soluzione manutenibile, scalabile e potente.

Comprensione inadeguata del dominio

Comprendere il dominio aziendale è fondamentale per implementare efficacemente la DDD. Una comprensione inadeguata può portare a implementazioni software errate che non riescono a soddisfare le esigenze aziendali. Assicurati che il team di sviluppo lavori a stretto contatto con gli esperti del dominio per acquisire una comprensione approfondita e approfondita del dominio. La comunicazione e il feedback regolari tra i membri del team e gli esperti del settore sono cruciali per il successo.

Non riuscire a stabilire una comprensione condivisa tra i membri del team

Per un'implementazione DDD di successo è necessaria una comprensione condivisa del dominio e della soluzione software tra i membri del team. Senza di essa, gli sforzi per lo sviluppo possono diventare frammentati e incoerenti. Mantieni un linguaggio coerente e diffuso durante tutto il progetto, documenta chiaramente le decisioni e conduci riunioni regolari per rafforzare una comprensione comune tra sviluppatori, esperti di dominio e parti interessate.

Ignorando l'importanza dei contesti delimitati

I contesti delimitati sono un concetto fondamentale in DDD, poiché isolano diverse parti del modello di dominio e prevengono incoerenze. Ignorare o trascurare l'uso corretto dei contesti delimitati può portare ad accoppiamenti indesiderati, confini di dominio ambigui e difficoltà nella gestione della complessità del sistema. Sforzarsi di definire e mantenere confini chiari e comprendere le relazioni tra contesti delimitati.

Focus insufficiente sulla collaborazione e sulla comunicazione

Il successo di DDD si basa sulla promozione di un ambiente collaborativo che incoraggi la comunicazione aperta tra sviluppatori, esperti di dominio e parti interessate. Ignorare l’importanza della comunicazione può provocare incomprensioni, obiettivi disallineati e processi di sviluppo inefficienti. Sottolineare il valore di una comunicazione e di una collaborazione efficaci per garantire un'implementazione DDD di successo.

Conclusione

La progettazione basata sui domini è un potente approccio allo sviluppo software che consente agli sviluppatori di creare applicazioni che soddisfano requisiti aziendali complessi. I team di sviluppo possono creare soluzioni software che si allineano strettamente alle esigenze aziendali comprendendo e implementando i principi fondamentali, i modelli strategici e i modelli tattici di DDD. Inoltre, l'utilizzo di DDD su moderne piattaforme senza codice come AppMaster migliora lo sviluppo delle applicazioni e garantisce che i tuoi progetti offrano valore riducendo al minimo i rischi.

Come per qualsiasi approccio di sviluppo, è essenziale essere consapevoli ed evitare potenziali insidie ​​​​durante l'implementazione del DDD. Concentrandosi su collaborazione, comunicazione, chiara comprensione del dominio e semplicità, il tuo team di sviluppo può aggirare gli errori comuni e creare soluzioni software efficaci e manutenibili che affrontano domini complessi.

La progettazione basata sui domini è un approccio indispensabile nello sviluppo di software moderno, in particolare per i team che lavorano con domini aziendali complessi. Utilizza DDD con sicurezza per semplificare i processi di sviluppo, ottimizzare la comunicazione e creare soluzioni software che rispondano realmente alle esigenze principali della tua azienda.