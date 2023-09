Kompletny przewodnik po projektowaniu opartym na domenie

Co to jest projektowanie oparte na domenie?

Domain-Driven Design (DDD) to zbiór zasad i praktyk dotyczących projektowania i wdrażania złożonych systemów oprogramowania, które skutecznie reprezentują domenę biznesową, czyli obszar specjalizacji lub wiedzy, do której odnosi się oprogramowanie. DDD pojawiło się w odpowiedzi na wyzwania stojące przed zespołami produktowymi podczas opracowywania aplikacji na dużą skalę ze skomplikowaną logiką domeny i zostało spopularyzowane przez Erica Evansa w jego książce „Domain-Driven Design – Tackling Complexity in the Heart of Software”.

Głównym celem DDD jest radzenie sobie ze złożonością oprogramowania poprzez dostosowanie modelu oprogramowania do domeny świata rzeczywistego, któremu ma służyć. Koncentrując się na domenie podstawowej i logice domeny, DDD umożliwia zespołom produktowym tworzenie bardziej wyrazistych, łatwiejszych w utrzymaniu i skalowalnych rozwiązań programowych, które lepiej spełniają potrzeby firmy.

Podstawowe zasady DDD

Domain-Driven Design opiera się na kilku kluczowych zasadach, które kierują procesem rozwoju i podkreślają znaczenie skutecznego modelowania domeny biznesowej. Zasady te obejmują:

Domena: Domena odnosi się do obszaru tematycznego, którego dotyczy oprogramowanie. Zajmuje się problemami biznesowymi, zasadami i modelem mentalnym odzwierciedlającym wizję biznesową. Domena musi być dobrze rozumiana przez wszystkich członków zespołu deweloperskiego, a oprogramowanie powinno ją skutecznie reprezentować. Wszechobecny język: wspólny język wspólny dla wszystkich członków zespołu, w tym programistów, ekspertów dziedzinowych, interesariuszy i użytkowników końcowych, jest niezbędny do skutecznej komunikacji. We wszystkich dyskusjach, dokumentach projektowych i kodzie należy używać wszechobecnego języka, aby zapewnić jasne zrozumienie wszystkich stron. Model-Driven Design: Projektowanie oprogramowania w oparciu o przemyślany model domeny zapewnia zgodność wdrożenia z potrzebami i zasadami biznesowymi. Model działa jako szkielet oprogramowania i powinien być stale udoskonalany i aktualizowany w miarę ewolucji zrozumienia domeny. Ograniczony kontekst: Ograniczony kontekst to granica, w obrębie której ma zastosowanie określony model domeny. Różne konteksty mogą mieć różne modele dla tej samej domeny, ale należy je wyraźnie oddzielić, aby uniknąć nieporozumień i niespójności. Każdy kontekst powinien być spójny i utrzymywać mocne granice, aby zapewnić, że modele nie zostaną splątane pomiędzy różnymi kontekstami. Systematyczne uczenie się: Złożoność domeny często skutkuje jej ewoluującym zrozumieniem, co może mieć wpływ na wdrożenie oprogramowania. Dla zespołu programistów ważne jest systematyczne poznawanie domeny i ciągłe udoskonalanie modelu, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby biznesowe, jak i techniczną realizację rozwiązania.

Źródło obrazu: HiBit

Przestrzeganie tych podstawowych zasad Domain-Driven Design gwarantuje, że opracowane oprogramowanie będzie wyraziste, ewoluuje wraz z domeną biznesową i skutecznie będzie odpowiadać potrzebom organizacji.

Strategiczne wzorce projektowania opartego na domenie

Strategiczne wzorce projektowania opartego na domenie skupiają się na architekturze wysokiego poziomu systemu i pomagają organizować i strukturyzować aplikację wokół modelu domeny. Niektóre z kluczowych wzorców strategicznych to:

Ograniczony kontekst: Jak wspomniano wcześniej, ograniczony kontekst jest podstawową zasadą w DDD i wzorcem strategicznym. Definiuje granicę, w obrębie której ma zastosowanie model domeny, zapewniając, że model pozostaje spójny i skupiony na konkretnym obszarze domeny biznesowej. Mapa kontekstu: Mapa kontekstu wizualnie przedstawia relacje i interakcje pomiędzy różnymi ograniczonymi kontekstami. Pomaga zidentyfikować zależności, współpracę i potencjalne konflikty między kontekstami oraz zapewnia globalny przegląd architektury systemu z perspektywy domeny. Subdomena: Subdomena to część domeny, którą można traktować jako niezależny obszar problemowy. Identyfikując i oddzielając subdomeny od domeny podstawowej, zespół programistów może zapewnić, że skupi się na najważniejszych obszarach działalności firmy, jednocześnie zarządzając złożonością domeny. Wspólne jądro: Wzorzec wspólnego jądra odnosi się do wspólnego podzbioru modelu domeny i bazy kodu, który jest ponownie wykorzystywany przez wiele ograniczonych kontekstów. Promuje spójność i łatwość konserwacji poprzez centralizację wspólnych funkcjonalności, co ułatwia zarządzanie i ewolucję w czasie. Ciągła integracja: Aby zachować spójność i skuteczność modeli dziedzin i ich implementacji, konieczne jest praktykowanie ciągłej integracji. Wiąże się to z regularną aktualizacją, przebudową i walidacją systemu, zapewniając łatwe wprowadzanie zmian i udoskonaleń bez powodowania zakłóceń lub długów technicznych.

Stosując wzorce strategiczne w projektowaniu opartym na domenie, zespoły produktowe mogą skutecznie organizować i strukturyzować swoje rozwiązania programowe, zapewniając lepszą zgodność z domeną biznesową i ułatwiając lepszą współpracę między członkami zespołu.

Taktyczne wzorce projektowania opartego na domenie

Taktyczne wzorce projektowania opartego na domenie (DDD) skupiają się na implementacji konkretnych szczegółów modelu domeny i pomagają tworzyć abstrakcje skutecznie reprezentujące domenę. Główne wzorce taktyczne to:

Jednostki: Jednostki są kluczowymi składnikami każdego modelu domeny. Mają unikalną tożsamość i reprezentują obiekty w domenie posiadające cykl życia. W DDD jednostki są zmienne i służą do hermetyzacji logiki domeny i egzekwowania reguł spójności domeny. Obiekty wartości: Obiekty wartości to niezmienne składniki modelu domeny reprezentujące koncepcje zdefiniowane przez ich atrybuty, bez unikalnej tożsamości. Mogą reprezentować fragmenty informacji o domenie, które nie wymagają śledzenia ich zmian, takie jak kolor, punkt lub pieniądze. Agregaty: Agregaty to skupiska blisko powiązanych jednostek i obiektów wartości, które są traktowane jako pojedyncza jednostka z jasno określonymi granicami. Gwarantują spójność domeny, zapewniając, że wszystkie niezmienniki (reguły biznesowe) w agregacji są zapewnione przed wystąpieniem jakiejkolwiek interakcji zewnętrznej. Repozytoria: Repozytoria zapewniają niezbędne abstrakcje umożliwiające dostęp i utrzymywanie zagregowanych korzeni, zachowując iluzję przechowywania w pamięci. Zajmują się odpowiedzialnością za ładowanie kruszyw z systemu magazynowania i zapisywanie wszelkich zmian dokonanych w kruszywach. Fabryki: Fabryki są odpowiedzialne za tworzenie obiektów domeny (jednostek, obiektów wartości i agregatów) w złożonych scenariuszach, szczególnie gdy tworzenie nowego obiektu wymaga znacznego procesu konfiguracji lub budowy. Fabryki pomagają enkapsulować tworzenie obiektów, zapewniając spójność funkcjonalną i odpowiednie niezmienniki domeny. Usługi: w DDD usługi domenowe są używane, gdy operacja nie mieści się naturalnie w encji lub obiekcie wartości, ale nadal należy do warstwy domeny. Usługi hermetyzują obliczenia lub działania związane z domeną, które nie reprezentują konkretnej koncepcji podstawowej lub nie mogą być dołączone do pojedynczego obiektu domeny.

Skuteczne wdrożenie tych wzorców taktycznych wymaga głębokiego zrozumienia domeny i leżącej u jej podstaw logiki biznesowej. Dzięki tym wzorcom programiści mogą lepiej wyrazić złożoność domeny, co skutkuje łatwiejszą w utrzymaniu i bardziej wyrazistą bazą kodu.

Wdrażanie projektowania opartego na domenie na platformie AppMaster

Dzięki potężnej platformie no-code możesz wdrożyć zasady i wzorce projektowania opartego na domenie w procesie tworzenia aplikacji bez konieczności posiadania rozległych umiejętności kodowania.

Modele danych: wizualnie twórz i udoskonalaj modele domen. Można definiować i modyfikować encje, obiekty wartości, relacje i atrybuty odzwierciedlające domenę biznesową, zapewniając ścisłą zgodność z wiedzą domenową. Procesy biznesowe: Można tworzyć logikę domeny poprzez projektowanie wizualnych procesów biznesowych, które odpowiadają zasadniczym wymaganiom domeny. Takie podejście upraszcza proces definiowania złożonych reguł i wdrażania usług domenowych zgodnych ze wzorcami DDD. Interfejsy API i punkty końcowe: Zdefiniuj endpoints API REST i WebSockets w oparciu o model domeny i procesy biznesowe. Umożliwia to bezproblemową integrację z systemami zewnętrznymi i zapewnia efektywną komunikację aplikacji z innymi komponentami w architekturze rozproszonej. Interfejsy użytkownika: Projektuj interaktywne interfejsy użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika typu „przeciągnij i upuść", co pozwala skupić się na doświadczeniach użytkownika, pozostawiając szczegóły implementacji platformie. Wygenerowany kod: Platformy no-code mogą generować kod źródłowy aplikacji w oparciu o modele domeny, procesy biznesowe i interfejsy użytkownika. Wygenerowany kod może być zgodny z zasadami i praktykami DDD, zapewniając skalowalność i łatwość konserwacji aplikacji.

Wykorzystując możliwości platform no-code, można efektywnie tworzyć i wdrażać aplikacje oparte na domenie, eliminując jednocześnie potrzebę specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania. Co więcej, można wykorzystać skalowalność, łatwość konserwacji i elastyczność platformy, aby stale dostosowywać swoją aplikację w miarę ewolucji domeny i zmiany wymagań.

Zalety przyjęcia projektowania opartego na domenie

Zastosowanie projektowania opartego na domenie w procesie tworzenia aplikacji ma kilka znaczących korzyści. Do najbardziej zauważalnych zalet należą:

Dopasowanie domeny: DDD promuje ścisłe dopasowanie oprogramowania do domeny biznesowej, ułatwiając zrozumienie i rozwój aplikacji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania i priorytety biznesowe. Lepsza współpraca: użycie wszechobecnego języka sprzyja lepszej komunikacji i współpracy między zainteresowanymi stronami, wypełniając lukę między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu. Skutkuje to wyższą jakością decyzji i usprawnieniem procesu rozwoju. Baza kodu, którą można utrzymać: wdrożenie najlepszych praktyk DDD zachęca do tworzenia modułowego, wyrazistego i elastycznego kodu, co zwiększa łatwość konserwacji aplikacji. Skutkuje to zmniejszeniem długu technicznego i możliwością efektywniejszego dostosowywania się do zmieniających się wymagań. Mniejsza złożoność: koncentrując się na domenie podstawowej, DDD pomaga rozbić złożone problemy na łatwe do zarządzania komponenty. Skutkuje to jaśniejszym zrozumieniem domeny, co prowadzi do budowania wyższej jakości rozwiązań programowych. Ekspresyjny model domeny: drobnoziarniste elementy składowe dostarczane przez wzorce taktyczne DDD umożliwiają programistom skuteczniejsze wyrażanie domeny w kodzie. Ten wyrazisty model poprawia czytelność kodu i ułatwia dodawanie nowych funkcji lub modyfikacji.

Domain-Driven Design zapewnia systematyczne podejście do złożonych dziedzin biznesowych, wspierając współpracę między członkami zespołu i wspierając łatwy w utrzymaniu, skalowalny i ekspresyjny proces tworzenia aplikacji. Stosując DDD w swoich projektach, możesz czerpać te korzyści i tworzyć wysokiej jakości rozwiązania programowe, które ściśle odpowiadają Twoim celom biznesowym.

Pułapki, których należy unikać podczas wdrażania DDD

Wdrożenie projektowania opartego na domenie (DDD) może zapewnić liczne korzyści, takie jak lepsze dopasowanie oprogramowania do celów biznesowych i lepsze zrozumienie złożonych domen. Mimo to istnieją potencjalne pułapki, o których należy pamiętać przy wdrażaniu DDD. Mając na uwadze te kwestie, można uniknąć typowych błędów i zapewnić płynniejszy proces wdrażania.

Rozwiązania ponadinżynieryjne

Jedną z typowych pułapek DDD jest nadmierne projektowanie rozwiązania, co może zwiększyć niepotrzebną złożoność systemu. Niezbędne jest zrównoważenie złożoności domeny z implementacją techniczną. Skoncentruj się na podstawowej logice i wymaganiach domeny i oprzyj się pokusie rozwiązywania problemów, które jeszcze nie istnieją. Aby zapewnić łatwe w utrzymaniu, skalowalne i wydajne rozwiązanie, należy nadać priorytet prostocie.

Niedostateczne zrozumienie domeny

Zrozumienie domeny biznesowej ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia DDD. Nieodpowiednie zrozumienie może prowadzić do nieprawidłowych wdrożeń oprogramowania, które nie spełniają potrzeb biznesowych. Upewnij się, że zespół programistów ściśle współpracuje z ekspertami domeny, aby uzyskać głębokie i dokładne zrozumienie domeny. Regularna komunikacja i informacje zwrotne pomiędzy członkami zespołu a ekspertami dziedzinowymi są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Nie udało się osiągnąć wspólnego porozumienia pomiędzy członkami zespołu

Aby pomyślnie wdrożyć DDD, konieczne jest wspólne zrozumienie domeny i rozwiązania programowego wśród członków zespołu. Bez tego wysiłki na rzecz rozwoju mogą stać się fragmentaryczne i niespójne. Utrzymuj spójny, wszechobecny język w całym projekcie, jasno dokumentuj decyzje i organizuj regularne spotkania, aby wzmocnić wspólne zrozumienie wśród programistów, ekspertów domenowych i interesariuszy.

Ignorowanie znaczenia ograniczonych kontekstów

Ograniczone konteksty są podstawową koncepcją w DDD, ponieważ izolują różne części modelu domeny i zapobiegają niespójnościom. Ignorowanie lub zaniedbywanie prawidłowego użycia ograniczonych kontekstów może prowadzić do niepożądanego łączenia, niejednoznacznych granic domen i trudności w zarządzaniu złożonością systemu. Podejmij wysiłki, aby zdefiniować i utrzymać jasne granice oraz zrozumieć relacje pomiędzy ograniczonymi kontekstami.

Niewystarczający nacisk na współpracę i komunikację

Sukces DDD zależy od wspierania środowiska współpracy, które zachęca do otwartej komunikacji między programistami, ekspertami domenowymi i interesariuszami. Ignorowanie znaczenia komunikacji może skutkować nieporozumieniami, źle wyznaczonymi celami i nieefektywnymi procesami rozwoju. Podkreśl wartość skutecznej komunikacji i współpracy, aby zapewnić pomyślne wdrożenie DDD.

Wniosek

Domain-Driven Design to zaawansowane podejście do tworzenia oprogramowania, które umożliwia programistom tworzenie aplikacji spełniających złożone wymagania biznesowe. Zespoły programistów mogą tworzyć rozwiązania programowe, które są ściśle dopasowane do potrzeb biznesowych, poprzez zrozumienie i wdrożenie podstawowych zasad DDD, wzorców strategicznych i wzorców taktycznych. Co więcej, zastosowanie DDD na nowoczesnych platformach niewymagających kodu, takich jak AppMaster usprawnia tworzenie aplikacji i gwarantuje, że Twoje projekty będą dostarczać wartość przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Podobnie jak w przypadku każdego podejścia programistycznego, należy mieć świadomość potencjalnych pułapek i unikać ich podczas wdrażania DDD. Koncentrując się na współpracy, komunikacji, jasnym zrozumieniu domeny i prostocie, Twój zespół programistów może uniknąć typowych błędów i zbudować skuteczne, łatwe w utrzymaniu rozwiązania programowe, które radzą sobie ze złożonymi domenami.

Domain-Driven Design to podejście niezbędne w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania, zwłaszcza dla zespołów pracujących ze złożonymi domenami biznesowymi. Korzystaj z DDD bez obaw, aby usprawnić procesy programistyczne, zoptymalizować komunikację i stworzyć rozwiązania programowe, które naprawdę odpowiadają podstawowym potrzebom Twojej firmy.