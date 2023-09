De ultieme gids voor domeingestuurd ontwerp

Wat is domeingestuurd ontwerp?

Domain-Driven Design (DDD) is een reeks principes en praktijken voor het ontwerpen en implementeren van complexe softwaresystemen die effectief het zakelijke domein vertegenwoordigen, het gebied van expertise of kennis waarop de software zich richt. DDD ontstond als reactie op de uitdagingen waarmee productteams te maken kregen bij het ontwikkelen van grootschalige applicaties met ingewikkelde domeinlogica en werd gepopulariseerd door Eric Evans via zijn boek "Domain-Driven Design - Tackling Complexity in the Heart of Software."

Het belangrijkste doel van DDD is om de complexiteit van software aan te pakken door het softwaremodel af te stemmen op het echte domein waarvoor het bedoeld is. Met een focus op het kerndomein en de domeinlogica stelt DDD productteams in staat expressievere, onderhoudbare en schaalbare softwareoplossingen te creëren die beter voldoen aan de behoeften van het bedrijf.

Kernprincipes van DDD

Domain-Driven Design is gebaseerd op verschillende sleutelprincipes die het ontwikkelingsproces begeleiden en het belang benadrukken van het effectief modelleren van het bedrijfsdomein. Deze principes omvatten:

Domein: Het domein verwijst naar het onderwerpgebied dat de software adresseert. Het behandelt de zakelijke problemen, regels en het mentale model dat de bedrijfsvisie weerspiegelt. Het domein moet goed begrepen worden door alle leden van het ontwikkelteam, en de software moet het effectief vertegenwoordigen. Alomtegenwoordige taal: Een gemeenschappelijke taal die wordt gedeeld door alle teamleden, inclusief ontwikkelaars, domeinexperts, belanghebbenden en eindgebruikers, is essentieel voor effectieve communicatie. De alomtegenwoordige taal moet worden gebruikt in alle discussies, ontwerpdocumenten en code om een ​​duidelijk begrip voor alle partijen te garanderen. Model-Driven Design: Het ontwerpen van software op basis van een goed doordacht domeinmodel zorgt ervoor dat de implementatie aansluit bij de zakelijke behoeften en regels. Het model fungeert als de ruggengraat van de software en moet voortdurend worden verfijnd en bijgewerkt naarmate het begrip van het domein evolueert. Bounded Context: Bounded Context is een grens waarbinnen een specifiek model van het domein van toepassing is. Verschillende contexten kunnen verschillende modellen hebben voor hetzelfde domein, maar moeten expliciet gescheiden worden om verwarring en inconsistenties te voorkomen. Elke context moet samenhangend zijn en sterke grenzen handhaven om ervoor te zorgen dat modellen niet verstrikt raken tussen verschillende contexten. Systematisch leren: De complexiteit van het domein resulteert vaak in een evoluerend begrip ervan, wat van invloed kan zijn op de implementatie van de software. Het is belangrijk dat het ontwikkelingsteam systematisch kennis opdoet over het domein en het model voortdurend verfijnt, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de zakelijke behoeften als de technische implementatie van de oplossing.

Afbeeldingsbron: HiBit

Het naleven van deze kernprincipes van Domain-Driven Design zorgt ervoor dat de ontwikkelde software expressief is, mee evolueert met het zakelijke domein en effectief tegemoetkomt aan de behoeften van de organisatie.

Strategische domeingestuurde ontwerppatronen

Strategische domeingestuurde ontwerppatronen richten zich op de architectuur op hoog niveau van het systeem en helpen bij het organiseren en structureren van de applicatie rond het domeinmodel. Enkele van de belangrijkste strategische patronen zijn:

Bounded Context: Zoals eerder vermeld is Bounded Context een essentieel principe in DDD en een strategisch patroon. Het definieert de grens waarbinnen een domeinmodel toepasbaar is en zorgt ervoor dat het model consistent blijft en gericht blijft op een specifiek gebied van het bedrijfsdomein. Contextkaart: Een contextkaart geeft visueel de relaties en interacties weer tussen verschillende begrensde contexten. Het helpt bij het identificeren van de afhankelijkheden, samenwerkingen en potentiële conflicten tussen contexten, en biedt een globaal overzicht van de systeemarchitectuur vanuit een domeinperspectief. Subdomein: Een subdomein is een gedeelte van het domein dat als zelfstandig probleemgebied kan worden behandeld. Door subdomeinen van het kerndomein te identificeren en te scheiden, kan het ontwikkelingsteam ervoor zorgen dat hun focus blijft liggen op de meest kritische delen van het bedrijf, terwijl ze tegelijkertijd de complexiteit van het domein beheersen. Gedeelde kernel: het gedeelde kernelpatroon verwijst naar een gedeelde subset van het domeinmodel en de codebase die wordt hergebruikt door meerdere begrensde contexten. Het bevordert de consistentie en onderhoudbaarheid door de gemeenschappelijke functionaliteit te centraliseren, waardoor het gemakkelijker te beheren en in de loop van de tijd te ontwikkelen is. Continue integratie: Om de consistentie en effectiviteit van de domeinmodellen en hun implementaties te behouden, is het essentieel om continue integratie in de praktijk te brengen. Dit houdt in dat het systeem regelmatig wordt bijgewerkt, opnieuw opgebouwd en gevalideerd, zodat veranderingen en verfijningen gemakkelijk kunnen worden ingevoerd zonder verstoring of technische problemen te veroorzaken.

Door strategische patronen in Domain-Driven Design te gebruiken, kunnen productteams hun softwareoplossingen effectief organiseren en structureren, waardoor een betere afstemming met het bedrijfsdomein wordt gegarandeerd en een betere samenwerking tussen teamleden wordt gefaciliteerd.

Tactische domeingestuurde ontwerppatronen

Tactische Domain-Driven Design (DDD)-patronen richten zich op het implementeren van de specifieke details van het domeinmodel en helpen bij het creëren van abstracties die het domein efficiënt vertegenwoordigen. De belangrijkste tactische patronen zijn:

Entiteiten: Entiteiten zijn cruciale componenten van elk domeinmodel. Ze hebben een unieke identiteit en vertegenwoordigen objecten in het domein die een levenscyclus hebben. In DDD zijn entiteiten veranderlijk en worden ze gebruikt om domeinlogica in te kapselen en domeinconsistentieregels af te dwingen. Waardeobjecten: Waardeobjecten zijn onveranderlijke componenten van een domeinmodel dat concepten vertegenwoordigt die worden gedefinieerd door hun attributen, zonder een unieke identiteit. Ze kunnen stukjes domeininformatie vertegenwoordigen waarvan de wijzigingen niet hoeven te worden gevolgd, zoals kleur, punt of geld. Aggregaten: Aggregaten zijn clusters van nauw verwante entiteiten en waardeobjecten die worden behandeld als een enkele eenheid met een duidelijk gedefinieerde grens. Ze garanderen domeinconsistentie door ervoor te zorgen dat alle invarianten (bedrijfsregels) binnen het aggregaat worden gewaarborgd voordat er externe interactie plaatsvindt. Repositories: Repositories bieden de noodzakelijke abstracties om toegang te krijgen tot geaggregeerde wortels en deze te behouden, terwijl de illusie van opslag in het geheugen behouden blijft. Zij zijn verantwoordelijk voor het laden van aggregaten uit het opslagsysteem en het opslaan van eventuele wijzigingen aan de aggregaten. Fabrieken: Fabrieken zijn verantwoordelijk voor het maken van domeinobjecten (entiteiten, waardeobjecten en aggregaten) in complexe scenario's, vooral wanneer het maken van een nieuw object een aanzienlijk installatie- of constructieproces vereist. Fabrieken helpen bij het inkapselen van objectcreatie, waardoor functionele consistentie en juiste domeininvarianten worden gegarandeerd. Services: In DDD worden domeinservices gebruikt wanneer een bewerking van nature niet binnen een entiteit of waardeobject past, maar nog steeds tot de domeinlaag behoort. Services omvatten berekeningen of acties die verband houden met het domein en die geen specifiek kernconcept vertegenwoordigen of die niet aan een enkel domeinobject kunnen worden gekoppeld.

Het effectief implementeren van deze tactische patronen vereist een diepgaand begrip van het domein en de onderliggende bedrijfslogica. Door deze patronen kunnen ontwikkelaars de complexiteit van het domein beter tot uitdrukking brengen, wat resulteert in een beter onderhoudbare en expressievere codebasis.

Implementatie van Domain-Driven Design op het AppMaster platform

Met het krachtige no-code platform van AppMaster kunt u Domain-Driven Design-principes en -patronen implementeren in uw applicatieontwikkelingsproces zonder dat u uitgebreide codeervaardigheden nodig heeft. Zo kunt u het AppMaster platform gebruiken om DDD toe te passen:

Datamodellen: Creëer en verfijn uw domeinmodellen visueel met behulp van het AppMaster platform. U kunt entiteiten, waardeobjecten, relaties en attributen definiëren en wijzigen die het bedrijfsdomein weerspiegelen, waardoor een nauwe afstemming met de domeinkennis wordt verzekerd. Bedrijfsprocessen: AppMaster kunt u domeinlogica creëren door visuele bedrijfsprocessen te ontwerpen die aansluiten bij de essentiële domeinvereisten. Deze aanpak vereenvoudigt het proces van het definiëren van complexe regels en het implementeren van domeinservices die zich houden aan de DDD-patronen. API's en eindpunten: Definieer REST API- en WebSockets- endpoints op basis van uw domeinmodel en bedrijfsprocessen. Dit maakt een naadloze integratie met externe systemen mogelijk en zorgt ervoor dat uw applicatie effectief communiceert met andere componenten in een gedistribueerde architectuur. Gebruikersinterfaces: Ontwerp interactieve gebruikersinterfaces voor web- en mobiele applicaties met behulp van AppMaster 's drag-and-drop UI-builder, zodat u zich kunt concentreren op de gebruikerservaring terwijl u de implementatiedetails aan het platform overlaat. Gegenereerde code: AppMaster genereert broncode voor uw applicaties op basis van uw domeinmodellen, bedrijfsprocessen en gebruikersinterfaces. Deze gegenereerde code sluit aan bij de DDD-principes en -praktijken, waardoor schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van uw applicatie wordt gegarandeerd.

Door gebruik te maken van no-code mogelijkheden van AppMaster kunt u domeingestuurde applicaties efficiënt bouwen en implementeren, terwijl u de noodzaak voor gespecialiseerde codeerexpertise elimineert. Bovendien kunt u de schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit van het platform gebruiken om uw applicatie voortdurend aan te passen naarmate uw domein evolueert en de vereisten veranderen.

Voordelen van het adopteren van domeingestuurd ontwerp

Er zijn verschillende belangrijke voordelen verbonden aan het implementeren van Domain-Driven Design in uw applicatieontwikkelingsproces. Enkele van de meest opvallende voordelen zijn:

Domeinafstemming: DDD bevordert een nauwe afstemming tussen de software en het zakelijke domein, waardoor het gemakkelijker wordt om de applicatie te begrijpen en te ontwikkelen als reactie op veranderende zakelijke vereisten en prioriteiten. Verbeterde samenwerking: Het gebruik van een alomtegenwoordige taal bevordert een betere communicatie en samenwerking tussen belanghebbenden, waardoor de kloof tussen technische en niet-technische teamleden wordt overbrugd. Dit resulteert in beslissingen van hogere kwaliteit en een meer gestroomlijnd ontwikkelingsproces. Onderhoudbare codebasis: Het implementeren van DDD best practices stimuleert modulaire, expressieve en flexibele code, wat de onderhoudbaarheid van de applicatie verbetert. Dit resulteert in een lagere technische schuld en het vermogen om zich efficiënter aan te passen aan veranderende eisen. Verminderde complexiteit: Door zich te concentreren op het kerndomein helpt DDD complexe problemen op te splitsen in beheersbare componenten. Dit resulteert in een duidelijker begrip van het domein, wat leidt tot het bouwen van softwareoplossingen van hogere kwaliteit. Expressief domeinmodel: De fijnmazige bouwstenen van DDD-tactische patronen stellen ontwikkelaars in staat het domein effectiever in code uit te drukken. Dit expressieve model verbetert de leesbaarheid van de code en vereenvoudigt de toevoeging van nieuwe functies of wijzigingen.

Domain-Driven Design biedt een systematische aanpak voor het omgaan met complexe bedrijfsdomeinen, bevordert de samenwerking tussen teamleden en bevordert een onderhoudbaar, schaalbaar en expressief applicatieontwikkelingsproces. Door DDD in uw projecten te implementeren, kunt u van deze voordelen profiteren en hoogwaardige softwareoplossingen bouwen die nauw aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Valkuilen die u tijdens de DDD-implementatie moet vermijden

Het implementeren van Domain-Driven Design (DDD) kan tal van voordelen bieden, zoals een betere afstemming van de software op bedrijfsdoelen en een beter begrip van complexe domeinen. Toch zijn er potentiële valkuilen waar u rekening mee moet houden bij het adopteren van DDD. Door rekening te houden met deze kwesties kunt u veelvoorkomende fouten voorkomen en zorgen voor een soepeler implementatieproces.

Over-engineering oplossingen

Een veel voorkomende valkuil bij DDD is het over-engineeren van de oplossing, wat onnodige complexiteit aan het systeem kan toevoegen. Het is essentieel om de complexiteit van het domein in evenwicht te brengen met de technische implementatie. Concentreer u op de logica en vereisten van het kerndomein, en weersta de verleiding om problemen op te lossen die nog niet bestaan. Eenvoud moet prioriteit krijgen om een ​​onderhoudbare, schaalbare en krachtige oplossing te bieden.

Onvoldoende begrip van het domein

Het begrijpen van het zakelijke domein is van cruciaal belang voor een effectieve implementatie van DDD. Onvoldoende begrip kan leiden tot onjuiste software-implementaties die niet aan de zakelijke behoeften voldoen. Zorg ervoor dat het ontwikkelingsteam nauw samenwerkt met domeinexperts om een ​​diep en grondig inzicht in het domein te krijgen. Regelmatige communicatie en feedback tussen teamleden en domeinexperts zijn cruciaal voor succes.

Er niet in slagen een gedeeld begrip onder de teamleden tot stand te brengen

Een gedeeld begrip van het domein en de softwareoplossing onder teamleden is noodzakelijk voor een succesvolle DDD-implementatie. Zonder dit kunnen de ontwikkelingsinspanningen gefragmenteerd en inconsistent worden. Handhaaf een consistent alomtegenwoordig taalgebruik gedurende het hele project, documenteer beslissingen duidelijk en houd regelmatig bijeenkomsten om het gemeenschappelijk begrip tussen ontwikkelaars, domeinexperts en belanghebbenden te versterken.

Het belang van begrensde contexten negeren

Bounded Contexts zijn een fundamenteel concept in DDD, omdat ze verschillende delen van het domeinmodel isoleren en inconsistenties voorkomen. Het negeren of verwaarlozen van het juiste gebruik van begrensde contexten kan leiden tot ongewenste koppelingen, dubbelzinnige domeingrenzen en problemen bij het beheren van de complexiteit van het systeem. Inspanningen leveren om duidelijke grenzen te definiëren en te handhaven en de relaties tussen begrensde contexten te begrijpen.

Onvoldoende focus op samenwerking en communicatie

Het succes van DDD is afhankelijk van het bevorderen van een samenwerkingsomgeving die open communicatie tussen ontwikkelaars, domeinexperts en belanghebbenden stimuleert. Het negeren van het belang van communicatie kan leiden tot misverstanden, slecht op elkaar afgestemde doelstellingen en inefficiënte ontwikkelingsprocessen. Benadruk de waarde van effectieve communicatie en samenwerking om een ​​succesvolle DDD-implementatie te garanderen.

Conclusie

Domain-Driven Design is een krachtige benadering van softwareontwikkeling waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen creëren die aan complexe zakelijke vereisten voldoen. Ontwikkelteams kunnen softwareoplossingen creëren die nauw aansluiten bij de zakelijke behoeften door de kernprincipes, strategische patronen en tactische patronen van DDD te begrijpen en te implementeren. Bovendien verbetert het gebruik van DDD op moderne no-code platforms zoals AppMaster de applicatieontwikkeling en zorgt ervoor dat uw projecten waarde opleveren terwijl de risico's worden geminimaliseerd.

Zoals bij elke ontwikkelingsbenadering is het van essentieel belang dat u zich bewust bent van mogelijke valkuilen bij de implementatie van DDD en deze vermijdt. Door zich te concentreren op samenwerking, communicatie, duidelijk domeinbegrip en eenvoud kan uw ontwikkelteam veelvoorkomende fouten omzeilen en effectieve, onderhoudbare softwareoplossingen bouwen die complexe domeinen aanpakken.

Domain-Driven Design is een onmisbare aanpak in moderne softwareontwikkeling, vooral voor teams die met complexe bedrijfsdomeinen werken. Gebruik DDD met vertrouwen om uw ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, de communicatie te optimaliseren en softwareoplossingen te creëren die echt in de kernbehoeften van uw bedrijf voorzien.