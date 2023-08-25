الدليل النهائي للتصميم المبني على المجال

ما هو التصميم المبني على المجال؟

التصميم المعتمد على المجال (DDD) عبارة عن مجموعة من المبادئ والممارسات لتصميم وتنفيذ أنظمة برمجية معقدة تمثل مجال الأعمال بشكل فعال، وهو مجال الخبرة أو المعرفة الذي يتناوله البرنامج. ظهر DDD استجابةً للتحديات التي تواجهها فرق المنتج عند تطوير تطبيقات واسعة النطاق بمنطق مجال معقد، وتم نشره بواسطة إريك إيفانز من خلال كتابه "التصميم المعتمد على المجال - معالجة التعقيد في قلب البرامج".

الهدف الرئيسي لـ DDD هو التعامل مع تعقيد البرامج من خلال مواءمة نموذج البرنامج مع مجال العالم الحقيقي الذي يهدف إلى خدمته. من خلال التركيز على المجال الأساسي ومنطق المجال، يمكّن DDD فرق المنتج من إنشاء حلول برمجية أكثر تعبيرًا وقابلية للصيانة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات العمل بشكل أفضل.

المبادئ الأساسية لـ DDD

يعتمد التصميم المبني على المجال على العديد من المبادئ الأساسية التي توجه عملية التطوير وتؤكد على أهمية نمذجة مجال الأعمال بشكل فعال. وتشمل هذه المبادئ:

المجال: يشير المجال إلى مجال الموضوع الذي يتناوله البرنامج. ويتعامل مع مشاكل العمل والقواعد والنموذج العقلي الذي يعكس رؤية العمل. يجب أن يكون المجال مفهومًا جيدًا من قبل جميع أعضاء فريق التطوير، ويجب أن يمثله البرنامج بشكل فعال. اللغة المنتشرة في كل مكان: تعد اللغة المشتركة التي يتقاسمها جميع أعضاء الفريق، بما في ذلك المطورين وخبراء المجال وأصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين، أمرًا ضروريًا للتواصل الفعال. يجب استخدام اللغة المنتشرة في جميع المناقشات ووثائق التصميم والتعليمات البرمجية لضمان الفهم الواضح بين جميع الأطراف. التصميم القائم على النموذج: يضمن تصميم البرامج بناءً على نموذج مجال مدروس جيدًا أن التنفيذ يتماشى مع احتياجات العمل وقواعده. يعمل النموذج بمثابة العمود الفقري للبرنامج ويجب تحسينه وتحديثه باستمرار مع تطور فهم المجال. السياق المحدود: السياق المحدود هو الحدود التي ينطبق ضمنها نموذج محدد للمجال. يمكن أن تحتوي السياقات المختلفة على نماذج مختلفة لنفس المجال ولكن يجب فصلها بوضوح لتجنب الارتباك والتناقضات. يجب أن يكون كل سياق متماسكًا ويحافظ على حدود قوية لضمان عدم تشابك النماذج بين سياقات مختلفة. التعلم المنهجي: غالبًا ما يؤدي تعقيد المجال إلى فهم متطور له، مما قد يؤثر على تنفيذ البرنامج. من المهم لفريق التطوير أن يتعرف بشكل منهجي على المجال وأن يقوم بتحسين النموذج بشكل مستمر، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمل والتنفيذ الفني للحل.

مصدر الصورة: هايبيت

إن الالتزام بهذه المبادئ الأساسية للتصميم المبني على المجال يضمن أن يكون البرنامج الذي تم تطويره معبرًا، ويتطور مع مجال الأعمال، ويلبي احتياجات المؤسسة بشكل فعال.

أنماط التصميم الإستراتيجية المعتمدة على المجال

تركز أنماط التصميم الاستراتيجي المبني على المجال على البنية عالية المستوى للنظام وتساعد في تنظيم التطبيق وهيكلته حول نموذج المجال. بعض الأنماط الإستراتيجية الرئيسية هي:

السياق المحدود: كما ذكرنا سابقًا، يعد السياق المحدود مبدأً أساسيًا في DDD ونمطًا استراتيجيًا. فهو يحدد الحدود التي يمكن تطبيق نموذج المجال ضمنها، مما يضمن بقاء النموذج متسقًا ومركزًا على منطقة معينة من مجال الأعمال. خريطة السياق: تمثل خريطة السياق بشكل مرئي العلاقات والتفاعلات بين السياقات المحدودة المختلفة. فهو يساعد على تحديد التبعيات والتعاون والتعارضات المحتملة بين السياقات، ويوفر نظرة عامة عالمية على بنية النظام من منظور المجال. المجال الفرعي: النطاق الفرعي هو جزء من المجال الذي يمكن التعامل معه كمنطقة مشكلة مستقلة. ومن خلال تحديد النطاقات الفرعية وفصلها عن النطاق الأساسي، يمكن لفريق التطوير التأكد من بقاء تركيزهم على الأجزاء الأكثر أهمية في العمل، مع إدارة تعقيد المجال أيضًا. النواة المشتركة: يشير نمط النواة المشتركة إلى مجموعة فرعية مشتركة من نموذج المجال وقاعدة التعليمات البرمجية التي يتم إعادة استخدامها بواسطة سياقات محددة متعددة. إنه يعزز الاتساق وقابلية الصيانة من خلال مركزية الوظائف المشتركة، مما يسهل الإدارة والتطور بمرور الوقت. التكامل المستمر: للحفاظ على اتساق وفعالية نماذج المجال وتطبيقاتها، من الضروري ممارسة التكامل المستمر. يتضمن ذلك تحديث النظام وإعادة بنائه والتحقق من صحته بشكل منتظم، مما يضمن إمكانية إدخال التغييرات والتحسينات بسهولة دون التسبب في تعطيل أو ديون فنية.

من خلال استخدام الأنماط الإستراتيجية في التصميم المبني على المجال، يمكن لفرق المنتج تنظيم وهيكلة حلول البرامج الخاصة بهم بشكل فعال، مما يضمن توافقًا أفضل مع مجال الأعمال وتسهيل التعاون المحسن بين أعضاء الفريق.

أنماط التصميم التكتيكية المعتمدة على المجال

تركز أنماط التصميم التكتيكي المستند إلى المجال (DDD) على تنفيذ التفاصيل المحددة لنموذج المجال وتساعد في إنشاء تجريدات تمثل المجال بكفاءة. الأنماط التكتيكية الرئيسية هي:

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الكيانات: الكيانات هي مكونات حاسمة في أي نموذج مجال. لديهم هوية فريدة وتمثل كائنات في المجال لها دورة حياة. في DDD، تكون الكيانات قابلة للتغيير وتستخدم لتغليف منطق المجال وفرض قواعد اتساق المجال. كائنات القيمة: كائنات القيمة هي مكونات غير قابلة للتغيير لنموذج المجال الذي يمثل المفاهيم المحددة بواسطة سماتها، دون هوية فريدة. ويمكن أن تمثل أجزاء من معلومات المجال التي لا تتطلب تتبع تغييراتها، مثل اللون أو النقطة أو المال. المجاميع: المجاميع هي مجموعات من الكيانات ذات الصلة الوثيقة وكائنات القيمة التي يتم التعامل معها كوحدة واحدة ذات حدود محددة بوضوح. إنها تضمن اتساق المجال من خلال التأكد من ضمان جميع الثوابت (قواعد العمل) داخل التجميع قبل حدوث أي تفاعل خارجي. المستودعات: توفر المستودعات التجريدات اللازمة للوصول إلى الجذور المجمعة واستمرارها مع الحفاظ على وهم التخزين في الذاكرة. إنهم يتحملون مسؤولية تحميل المجاميع من نظام التخزين وحفظ أي تغييرات يتم إجراؤها على المجاميع. المصانع: المصانع مسؤولة عن إنشاء كائنات المجال (الكيانات، وكائنات القيمة، والتجميعات) في سيناريوهات معقدة، خاصة عندما يتطلب إنشاء كائن جديد عملية إعداد أو إنشاء كبيرة. تساعد المصانع في تغليف عملية إنشاء الكائنات، مما يضمن الاتساق الوظيفي وثوابت المجال المناسبة. الخدمات: في DDD، يتم استخدام خدمات المجال عندما لا تتناسب العملية بشكل طبيعي مع كيان أو كائن قيمة ولكنها لا تزال تنتمي إلى طبقة المجال. تقوم الخدمات بتغليف الحسابات أو الإجراءات المتعلقة بالمجال والتي لا تمثل مفهومًا أساسيًا محددًا أو لا يمكن ربطها بكائن مجال واحد.

يتطلب تنفيذ هذه الأنماط التكتيكية بشكل فعال فهمًا عميقًا للمجال ومنطق العمل الأساسي. من خلال هذه الأنماط، يمكن للمطورين التعبير بشكل أفضل عن تعقيد المجال، مما يؤدي إلى قاعدة تعليمات برمجية أكثر قابلية للصيانة والتعبير.

تنفيذ التصميم المبني على المجال على منصة AppMaster

باستخدام منصة AppMaster القوية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يمكنك تنفيذ مبادئ وأنماط التصميم المستند إلى المجال في عملية تطوير التطبيقات الخاصة بك دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق. إليك كيفية استخدام منصة AppMaster لتطبيق DDD:

نماذج البيانات: قم بإنشاء نماذج المجال الخاصة بك وتحسينها بشكل مرئي باستخدام النظام الأساسي AppMaster . يمكنك تحديد وتعديل الكيانات وكائنات القيمة والعلاقات والسمات التي تعكس مجال الأعمال، مما يضمن التوافق الوثيق مع معرفة المجال. العمليات التجارية: يتيح لك AppMaster إنشاء منطق المجال من خلال تصميم عمليات الأعمال المرئية التي تتوافق مع متطلبات المجال الأساسية. يعمل هذا الأسلوب على تبسيط عملية تحديد القواعد المعقدة وتنفيذ خدمات المجال التي تلتزم بأنماط DDD. واجهات برمجة التطبيقات ونقاط النهاية: حدد endpoints REST API وWebSockets بناءً على نموذج المجال الخاص بك وعمليات الأعمال. يتيح ذلك التكامل السلس مع الأنظمة الخارجية ويضمن اتصال تطبيقك بشكل فعال مع المكونات الأخرى في بنية موزعة. واجهات المستخدم: قم بتصميم واجهات مستخدم تفاعلية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم بالسحب والإفلات الخاصة بـ AppMaster ، مما يسمح لك بالتركيز على تجربة المستخدم مع ترك تفاصيل التنفيذ للنظام الأساسي. التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها: يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقاتك بناءً على نماذج المجال والعمليات التجارية وواجهات المستخدم الخاصة بك. يتوافق هذا الكود الذي تم إنشاؤه مع مبادئ وممارسات DDD، مما يضمن قابلية التوسع وقابلية الصيانة لتطبيقك.

ومن خلال الاستفادة من إمكانات AppMaster التي no-code ، يمكنك إنشاء ونشر التطبيقات المستندة إلى المجال بكفاءة مع التخلص من الحاجة إلى خبرة متخصصة في البرمجة. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام قابلية التوسع وقابلية الصيانة والمرونة الخاصة بالمنصة لتكييف تطبيقك باستمرار مع تطور مجالك وتغير المتطلبات.

مزايا اعتماد التصميم المبني على المجال

هناك العديد من الفوائد المهمة لاعتماد التصميم المستند إلى المجال في عملية تطوير التطبيق الخاص بك. وتشمل بعض أبرز المزايا ما يلي:

محاذاة المجال: يعمل DDD على تعزيز المحاذاة الدقيقة بين البرنامج ومجال الأعمال، مما يسهل فهم التطبيق وتطويره استجابة لمتطلبات وأولويات العمل المتغيرة. تحسين التعاون: يؤدي استخدام اللغة واسعة الانتشار إلى تعزيز التواصل والتعاون بشكل أفضل بين أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني. وينتج عن ذلك قرارات ذات جودة أعلى وعملية تطوير أكثر بساطة. قاعدة تعليمات برمجية قابلة للصيانة: يشجع تنفيذ أفضل ممارسات DDD التعليمات البرمجية المعيارية والمعبرة والمرنة، مما يعزز إمكانية صيانة التطبيق. ويؤدي هذا إلى تقليل الديون الفنية والقدرة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة بشكل أكثر كفاءة. تقليل التعقيد: من خلال التركيز على المجال الأساسي، يساعد DDD على تقسيم المشكلات المعقدة إلى مكونات يمكن التحكم فيها. ويؤدي هذا إلى فهم أكثر وضوحًا للمجال، مما يؤدي إلى بناء حلول برمجية عالية الجودة. نموذج المجال المعبّر: تتيح العناصر الأساسية الدقيقة التي توفرها أنماط DDD التكتيكية للمطورين التعبير عن المجال بشكل أكثر فعالية في التعليمات البرمجية. يعمل هذا النموذج المعبّر على تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية وتسهيل إضافة ميزات أو تعديلات جديدة.

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يوفر التصميم المعتمد على المجال نهجًا منظمًا للتعامل مع مجالات الأعمال المعقدة، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وتعزيز عملية تطوير التطبيقات القابلة للصيانة والقابلة للتطوير والتعبيرية. من خلال اعتماد DDD في مشاريعك، يمكنك جني هذه الفوائد وإنشاء حلول برمجية عالية الجودة تتوافق بشكل وثيق مع أهداف عملك.

المزالق التي يجب تجنبها أثناء تنفيذ DDD

يمكن أن يوفر تطبيق التصميم المستند إلى المجال (DDD) فوائد عديدة، مثل تحسين توافق البرامج مع أهداف العمل وفهم أفضل للمجالات المعقدة. ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة يجب الانتباه إليها عند اعتماد DDD. ومن خلال مراعاة هذه المشكلات، يمكنك تجنب الأخطاء الشائعة وضمان عملية تنفيذ أكثر سلاسة.

الحلول الهندسية الزائدة

أحد الأخطاء الشائعة في DDD هو المبالغة في هندسة الحل، مما قد يضيف تعقيدًا غير ضروري إلى النظام. من الضروري تحقيق التوازن بين تعقيد المجال والتنفيذ الفني. ركز على منطق المجال الأساسي ومتطلباته، وقاوم إغراء حل المشكلات غير الموجودة بعد. يجب إعطاء الأولوية للبساطة لتوفير حل قوي وقابل للصيانة وقابل للتطوير.

الفهم غير الكافي للمجال

يعد فهم مجال الأعمال أمرًا بالغ الأهمية لتنفيذ DDD بشكل فعال. يمكن أن يؤدي الفهم غير الكافي إلى تطبيقات برمجية غير صحيحة تفشل في تلبية احتياجات العمل. تأكد من أن فريق التطوير يعمل بشكل وثيق مع خبراء المجال للحصول على فهم عميق وشامل للمجال. يعد التواصل المنتظم والتعليقات بين أعضاء الفريق وخبراء المجال أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

- الفشل في بناء تفاهم مشترك بين أعضاء الفريق

يعد الفهم المشترك للمجال والحل البرمجي بين أعضاء الفريق ضروريًا لتنفيذ DDD بنجاح. وبدون ذلك، يمكن أن تصبح جهود التنمية مجزأة وغير متسقة. حافظ على لغة متسقة في كل مكان في جميع أنحاء المشروع، وقم بتوثيق القرارات بوضوح، وعقد اجتماعات منتظمة لتعزيز التفاهم المشترك بين المطورين وخبراء المجال وأصحاب المصلحة.

تجاهل أهمية السياقات المحدودة

تعد السياقات المقيدة مفهومًا أساسيًا في DDD، حيث إنها تعزل أجزاء مختلفة من نموذج المجال وتمنع التناقضات. يمكن أن يؤدي تجاهل أو إهمال الاستخدام السليم للسياقات المحدودة إلى اقتران غير مرغوب فيه، وحدود مجال غامضة، وصعوبات في إدارة تعقيد النظام. بذل الجهود لتحديد الحدود الواضحة والحفاظ عليها وفهم العلاقات بين السياقات المحدودة.

عدم التركيز الكافي على التعاون والتواصل

يعتمد نجاح DDD على تعزيز بيئة تعاونية تشجع التواصل المفتوح بين المطورين وخبراء المجال وأصحاب المصلحة. يمكن أن يؤدي تجاهل أهمية التواصل إلى سوء الفهم، والأهداف المنحرفة، وعمليات التطوير غير الفعالة. التأكيد على قيمة التواصل والتعاون الفعالين لضمان نجاح تنفيذ DDD.

خاتمة

يعد التصميم المعتمد على المجال أسلوبًا قويًا لتطوير البرامج يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات تلبي متطلبات العمل المعقدة. يمكن لفرق التطوير إنشاء حلول برمجية تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات العمل من خلال فهم وتنفيذ مبادئ DDD الأساسية والأنماط الإستراتيجية والأنماط التكتيكية. علاوة على ذلك، فإن استخدام DDD على الأنظمة الأساسية الحديثة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster يعمل على تحسين تطوير التطبيقات ويضمن أن مشاريعك تقدم قيمة مع تقليل المخاطر.

كما هو الحال مع أي نهج تطوير، من الضروري أن تكون على دراية بالمزالق المحتملة وتتجنبها عند تنفيذ DDD. من خلال التركيز على التعاون والتواصل والفهم الواضح للمجال والبساطة، يمكن لفريق التطوير الخاص بك التحايل على الأخطاء الشائعة وإنشاء حلول برمجية فعالة وقابلة للصيانة تعالج المجالات المعقدة.

يعد التصميم المعتمد على المجال نهجًا لا غنى عنه في تطوير البرامج الحديثة، خاصة للفرق التي تعمل في مجالات الأعمال المعقدة. استخدم DDD بثقة لتبسيط عمليات التطوير لديك وتحسين الاتصال وإنشاء حلول برمجية تلبي حقًا الاحتياجات الأساسية لأعمالك.