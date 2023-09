Le guide ultime de la conception basée sur le domaine

Qu’est-ce que la conception pilotée par domaine ?

La conception pilotée par domaine (DDD) est un ensemble de principes et de pratiques permettant de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes logiciels complexes qui représentent efficacement le domaine d'activité, qui est le domaine d'expertise ou de connaissances auquel le logiciel s'adresse. DDD est apparu en réponse aux défis rencontrés par les équipes produit lors du développement d'applications à grande échelle avec une logique de domaine complexe et a été popularisé par Eric Evans à travers son livre "Domain-Driven Design - Tackling Complexity in the Heart of Software".

L'objectif principal de DDD est de gérer la complexité logicielle en alignant le modèle logiciel sur le domaine réel qu'il est censé servir. En mettant l'accent sur le domaine principal et la logique du domaine, DDD permet aux équipes produit de créer des solutions logicielles plus expressives, maintenables et évolutives qui répondent mieux aux besoins de l'entreprise.

Principes fondamentaux du DDD

La conception pilotée par domaine repose sur plusieurs principes clés qui guident le processus de développement et soulignent l'importance d'une modélisation efficace du domaine métier. Ces principes comprennent :

Domaine : Le domaine fait référence au domaine abordé par le logiciel. Il traite des problèmes commerciaux, des règles et du modèle mental reflétant la vision de l'entreprise. Le domaine doit être bien compris par tous les membres de l'équipe de développement et le logiciel doit le représenter efficacement. Langage omniprésent : un langage commun partagé par tous les membres de l'équipe, y compris les développeurs, les experts du domaine, les parties prenantes et les utilisateurs finaux, est essentiel pour une communication efficace. Le langage omniprésent doit être utilisé dans toutes les discussions, documents de conception et code pour garantir une compréhension claire entre toutes les parties. Conception pilotée par modèle : la conception de logiciels basée sur un modèle de domaine bien pensé garantit que la mise en œuvre s'aligne sur les besoins et les règles de l'entreprise. Le modèle constitue l'épine dorsale du logiciel et doit être constamment affiné et mis à jour à mesure que la compréhension du domaine évolue. Contexte limité : le contexte limité est une limite à l'intérieur de laquelle un modèle spécifique du domaine est applicable. Différents contextes peuvent avoir différents modèles pour le même domaine mais doivent être explicitement séparés pour éviter toute confusion et incohérences. Chaque contexte doit être cohérent et maintenir des frontières solides pour garantir que les modèles ne s'emmêlent pas entre différents contextes. Apprentissage systématique : La complexité du domaine se traduit souvent par une compréhension évolutive de celui-ci, ce qui peut affecter la mise en œuvre du logiciel. Il est important que l' équipe de développement se familiarise systématiquement avec le domaine et affine continuellement le modèle, en tenant compte à la fois des besoins métier et de la mise en œuvre technique de la solution.

Source de l'image : HiBit

L'adhésion à ces principes fondamentaux de Domain-Driven Design garantit que le logiciel développé est expressif, évolue avec le domaine métier et répond efficacement aux besoins de l'organisation.

Modèles de conception stratégiques axés sur le domaine

Les modèles de conception stratégique axés sur le domaine se concentrent sur l'architecture de haut niveau du système et aident à organiser et à structurer l'application autour du modèle de domaine. Certains des modèles stratégiques clés sont :

Contexte délimité : comme mentionné précédemment, le contexte délimité est un principe essentiel du DDD et un modèle stratégique. Il définit la limite à l'intérieur de laquelle un modèle de domaine est applicable, garantissant que le modèle reste cohérent et axé sur un domaine spécifique du domaine métier. Carte de contexte : une carte de contexte représente visuellement les relations et les interactions entre différents contextes délimités. Il permet d'identifier les dépendances, les collaborations et les conflits potentiels entre les contextes et fournit une vue d'ensemble globale de l'architecture du système du point de vue du domaine. Sous-domaine : un sous-domaine est une partie du domaine qui peut être traitée comme une zone problématique indépendante. En identifiant et en séparant les sous-domaines du domaine principal, l'équipe de développement peut garantir qu'elle reste concentrée sur les parties les plus critiques de l'entreprise, tout en gérant également la complexité du domaine. Noyau partagé : le modèle de noyau partagé fait référence à un sous-ensemble partagé du modèle de domaine et de la base de code qui est réutilisé par plusieurs contextes délimités. Il favorise la cohérence et la maintenabilité en centralisant les fonctionnalités communes, ce qui facilite leur gestion et leur évolution au fil du temps. Intégration continue : pour maintenir la cohérence et l'efficacité des modèles de domaine et de leurs implémentations, il est essentiel de pratiquer l'intégration continue. Cela implique régulièrement la mise à jour, la reconstruction et la validation du système, garantissant que les changements et les améliorations peuvent être facilement introduits sans provoquer de perturbations ou de dette technique.

En employant des modèles stratégiques dans la conception pilotée par domaine, les équipes produit peuvent organiser et structurer efficacement leurs solutions logicielles, garantissant un meilleur alignement avec le domaine métier et facilitant une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe.

Modèles de conception tactiques axés sur le domaine

Les modèles de conception tactique basée sur le domaine (DDD) se concentrent sur la mise en œuvre des détails spécifiques du modèle de domaine et aident à créer des abstractions représentant efficacement le domaine. Les principaux modèles tactiques sont :

Entités : les entités sont des composants cruciaux de tout modèle de domaine. Ils ont une identité unique et représentent des objets du domaine ayant un cycle de vie. Dans DDD, les entités sont mutables et sont utilisées pour encapsuler la logique de domaine et appliquer les règles de cohérence de domaine. Objets de valeur : les objets de valeur sont des composants immuables d'un modèle de domaine représentant des concepts définis par leurs attributs, sans identité unique. Ils peuvent représenter des éléments d'informations de domaine qui ne nécessitent pas de suivi de leurs modifications, comme la couleur, le point ou l'argent. Agrégats : les agrégats sont des groupes d'entités et d'objets de valeur étroitement liés qui sont traités comme une seule unité avec une limite clairement définie. Ils garantissent la cohérence du domaine en garantissant que tous les invariants (règles métier) au sein de l'agrégat sont garantis avant toute interaction externe. Dépôts : les référentiels fournissent les abstractions nécessaires pour accéder et conserver les racines agrégées tout en conservant l'illusion du stockage en mémoire. Ils assument la responsabilité du chargement des agrégats à partir du système de stockage et de la sauvegarde de toutes les modifications apportées aux agrégats. Usines : les usines sont chargées de créer des objets de domaine (entités, objets de valeur et agrégats) dans des scénarios complexes, en particulier lorsque la création d'un nouvel objet nécessite un processus de configuration ou de construction important. Les usines aident à encapsuler la création d'objets, garantissant une cohérence fonctionnelle et des invariants de domaine appropriés. Services : dans DDD, les services de domaine sont utilisés lorsqu'une opération ne s'intègre pas naturellement dans une entité ou un objet de valeur mais appartient toujours à la couche de domaine. Les services encapsulent des calculs ou des actions liés au domaine qui ne représentent pas un concept de base spécifique ou ne peuvent pas être attachés à un seul objet de domaine.

La mise en œuvre efficace de ces modèles tactiques nécessite une compréhension approfondie du domaine et de la logique métier sous-jacente. Grâce à ces modèles, les développeurs peuvent mieux exprimer la complexité du domaine, ce qui se traduit par une base de code plus maintenable et plus expressive.

Implémentation de Domain-Driven Design sur la plateforme AppMaster

Avec la puissante plateforme sans code d' AppMaster , vous pouvez mettre en œuvre les principes et modèles de conception pilotée par domaine dans votre processus de développement d'applications sans avoir besoin de compétences approfondies en codage. Voici comment utiliser la plateforme AppMaster pour appliquer DDD :

Modèles de données : créez et affinez visuellement vos modèles de domaine à l'aide de la plateforme AppMaster . Vous pouvez définir et modifier des entités, des objets de valeur, des relations et des attributs reflétant le domaine métier, garantissant ainsi un alignement étroit avec les connaissances du domaine. Processus métier : AppMaster vous permet de créer une logique de domaine en concevant des processus métier visuels qui correspondent aux exigences essentielles du domaine. Cette approche simplifie le processus de définition de règles complexes et de mise en œuvre de services de domaine qui adhèrent aux modèles DDD. API et points de terminaison : définissez endpoints de l'API REST et des WebSockets en fonction de votre modèle de domaine et de vos processus métier. Cela permet une intégration transparente avec des systèmes externes et garantit que votre application communique efficacement avec d'autres composants dans une architecture distribuée. Interfaces utilisateur : concevez des interfaces utilisateur interactives pour les applications Web et mobiles à l'aide du générateur d'interface utilisateur par glisser-déposer d' AppMaster , vous permettant de vous concentrer sur l'expérience utilisateur tout en laissant les détails de mise en œuvre à la plate-forme. Code généré : AppMaster génère le code source pour vos applications en fonction de vos modèles de domaine, de vos processus métier et de vos interfaces utilisateur. Ce code généré s'aligne sur les principes et pratiques DDD, garantissant l'évolutivité et la maintenabilité de votre application.

En tirant parti des capacités no-code d' AppMaster, vous pouvez créer et déployer efficacement des applications basées sur un domaine tout en éliminant le besoin d'une expertise spécialisée en codage. De plus, vous pouvez utiliser l'évolutivité, la maintenabilité et la flexibilité de la plateforme pour adapter continuellement votre application à mesure que votre domaine évolue et que les exigences changent.

Avantages de l'adoption de la conception pilotée par domaine

L’adoption de la conception basée sur le domaine présente plusieurs avantages importants dans votre processus de développement d’applications. Certains des avantages les plus notables incluent :

Alignement du domaine : DDD favorise un alignement étroit entre le logiciel et le domaine métier, ce qui facilite la compréhension et l'évolution de l'application en réponse aux exigences et priorités changeantes de l'entreprise. Collaboration améliorée : l'utilisation d'un langage omniprésent favorise une meilleure communication et collaboration entre les parties prenantes, comblant ainsi le fossé entre les membres techniques et non techniques de l'équipe. Cela se traduit par des décisions de meilleure qualité et un processus de développement plus rationalisé. Base de code maintenable : la mise en œuvre des meilleures pratiques DDD encourage un code modulaire, expressif et flexible, ce qui améliore la maintenabilité de l'application. Cela se traduit par une réduction de la dette technique et la capacité de s’adapter plus efficacement aux exigences changeantes. Complexité réduite : en se concentrant sur le domaine principal, DDD aide à décomposer les problèmes complexes en composants gérables. Cela se traduit par une compréhension plus claire du domaine, ce qui conduit à la création de solutions logicielles de meilleure qualité. Modèle de domaine expressif : les éléments de base à granularité fine fournis par les modèles tactiques DDD permettent aux développeurs d'exprimer le domaine plus efficacement dans le code. Ce modèle expressif améliore la lisibilité du code et facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de modifications.

Domain-Driven Design fournit une approche systématique pour traiter des domaines commerciaux complexes, favorisant la collaboration entre les membres de l'équipe et favorisant un processus de développement d'applications maintenable, évolutif et expressif. En adoptant DDD dans vos projets, vous pouvez profiter de ces avantages et créer des solutions logicielles de haute qualité qui correspondent étroitement à vos objectifs commerciaux.

Les pièges à éviter lors de la mise en œuvre de DDD

La mise en œuvre de la conception pilotée par domaine (DDD) peut offrir de nombreux avantages, tels qu'un meilleur alignement des logiciels avec les objectifs commerciaux et une meilleure compréhension des domaines complexes. Il existe néanmoins des pièges potentiels dont il faut être conscient lors de l’adoption du DDD. En étant conscient de ces problèmes, vous pouvez éviter les erreurs courantes et garantir un processus de mise en œuvre plus fluide.

Solutions de sur-ingénierie

Un piège courant dans DDD est la sur-ingénierie de la solution, ce qui peut ajouter une complexité inutile au système. Il est essentiel d'équilibrer la complexité du domaine avec la mise en œuvre technique. Concentrez-vous sur la logique et les exigences fondamentales du domaine et résistez à la tentation de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. La simplicité doit être prioritaire pour fournir une solution maintenable, évolutive et puissante.

Mauvaise compréhension du domaine

Comprendre le domaine métier est essentiel pour mettre en œuvre efficacement DDD. Une mauvaise compréhension peut conduire à des implémentations logicielles incorrectes qui ne répondent pas aux besoins de l'entreprise. Assurez-vous que l'équipe de développement travaille en étroite collaboration avec des experts du domaine pour acquérir une compréhension approfondie et approfondie du domaine. Une communication et des commentaires réguliers entre les membres de l'équipe et les experts du domaine sont essentiels au succès.

Ne pas parvenir à établir une compréhension commune entre les membres de l’équipe

Une compréhension partagée du domaine et de la solution logicielle entre les membres de l’équipe est nécessaire pour une mise en œuvre réussie de DDD. Sans cela, les efforts de développement peuvent devenir fragmentés et incohérents. Maintenez un langage omniprésent et cohérent tout au long du projet, documentez clairement les décisions et organisez des réunions régulières pour renforcer une compréhension commune entre les développeurs, les experts du domaine et les parties prenantes.

Ignorer l'importance des contextes délimités

Les contextes délimités sont un concept fondamental dans DDD, car ils isolent différentes parties du modèle de domaine et évitent les incohérences. Ignorer ou négliger l'utilisation appropriée des contextes limités peut conduire à un couplage indésirable, à des limites de domaine ambiguës et à des difficultés dans la gestion de la complexité du système. Faites des efforts pour définir et maintenir des limites claires et comprendre les relations entre les contextes délimités.

Concentration insuffisante sur la collaboration et la communication

Le succès de DDD repose sur la promotion d'un environnement collaboratif qui encourage une communication ouverte entre les développeurs, les experts du domaine et les parties prenantes. Ignorer l’importance de la communication peut entraîner des malentendus, des objectifs mal alignés et des processus de développement inefficaces. Insistez sur la valeur d’une communication et d’une collaboration efficaces pour garantir une mise en œuvre réussie du DDD.

Conclusion

La conception pilotée par domaine est une approche puissante du développement logiciel qui permet aux développeurs de créer des applications répondant à des exigences commerciales complexes. Les équipes de développement peuvent créer des solutions logicielles qui s'alignent étroitement sur les besoins de l'entreprise en comprenant et en mettant en œuvre les principes fondamentaux, les modèles stratégiques et les modèles tactiques de DDD. De plus, l'utilisation de DDD sur des plates-formes modernes sans code comme AppMaster améliore le développement d'applications et garantit que vos projets génèrent de la valeur tout en minimisant les risques.

Comme pour toute approche de développement, il est essentiel d’être conscient et d’éviter les pièges potentiels lors de la mise en œuvre de DDD. En se concentrant sur la collaboration, la communication, la compréhension claire du domaine et la simplicité, votre équipe de développement peut éviter les erreurs courantes et créer des solutions logicielles efficaces et maintenables qui s'attaquent à des domaines complexes.

La conception pilotée par domaine est une approche indispensable dans le développement de logiciels modernes, en particulier pour les équipes travaillant avec des domaines métier complexes. Utilisez DDD en toute confiance pour rationaliser vos processus de développement, optimiser la communication et créer des solutions logicielles qui répondent réellement aux besoins fondamentaux de votre entreprise.