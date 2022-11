Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng cảnh báo khẩn cấp? Hoặc Bạn đang mong muốn phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp của mình thông qua công nghệ không cần mã . Nếu CÓ, bài viết này có thể cung cấp cho bạn một giải pháp. Trường hợp khẩn cấp là một tình huống nghiêm trọng, không thể đoán trước và thường mang tính phá hoại đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng. Những trường hợp khẩn cấp này có thể xảy ra ở bất cứ đâu và mọi nơi, có thể là ở nhà, văn phòng hoặc có thể là tình huống tập thể của một khu vực. Chúng có thể là bất cứ thứ gì, từ thảm họa tự nhiên đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt, một đứa trẻ bị lạc, đại dịch, mất điện, trường hợp khẩn cấp trong gia đình hoặc các tình huống khủng hoảng khác. Mọi thứ với một ứng dụng đều có thể được quản lý chỉ bằng một nút bấm.

Bất kể tình huống nào, bất cứ khi nào xảy ra trường hợp khẩn cấp, một ứng dụng đơn giản có thể cung cấp giải pháp với mục đích tự nhiên là thực hiện một số hành động để phản ứng với trường hợp khẩn cấp đó. Hành động này thường được gọi là phản ứng chiến đấu hoặc chuyến bay. Bất cứ khi nào ai đó ở trong một tình huống được cảnh báo, nó có thể là mối đe dọa đối với sự an toàn chung. Đó là lý do tại sao tình trạng chiến đấu hoặc bỏ chạy hoặc lo lắng này xảy ra làm phát triển thêm một cơn sốt adrenaline (một loại hormone gây căng thẳng được tiết ra khi bị đe dọa) và nhu cầu phải làm điều gì đó.

Ứng dụng khẩn cấp dành cho mục đích an toàn và bảo mật cũng như trong trường hợp mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát tại nơi làm việc, ở nhà hoặc bên ngoài nơi công cộng. Có một số trường hợp dễ bị tổn thương dẫn đến trường hợp khẩn cấp, hoặc trường hợp khẩn cấp có thể đến mà không mời.

Theo số liệu thống kê mỗi năm, tỷ lệ người dân phải đối mặt với các cuộc tấn công bạo lực hoặc các trường hợp khẩn cấp bạo lực không ngừng tăng lên hàng năm trên toàn thế giới. Chúng bao gồm các cuộc tấn công, xâm hại tình dục, trộm cắp, v.v. Trong những trường hợp này, có một ứng dụng khẩn cấp trên điện thoại di động sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn chỉ cần nhấn nút. Ở đây chúng ta không chỉ nói về những rủi ro trên mà còn về thảm họa tự nhiên, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và các trường hợp khẩn cấp cá nhân khác vì mục đích an toàn và an ninh.

Ứng dụng cảnh báo khẩn cấp làm gì?

Mục đích của việc phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc phát triển ứng dụng cảnh báo bảo mật là truyền tải thông báo khẩn cấp hoặc thông báo bằng nút nhấn tới những người thân yêu, nhân viên của bạn hoặc bất kỳ ai khác trong danh sách để thông báo cho họ bằng một nút về nhu cầu trợ giúp khẩn cấp. Ứng dụng cảnh báo khẩn cấp sẽ chia sẻ thông tin quan trọng và chuyển thông tin đó đến đầu mối liên hệ của bạn.

Ứng dụng phương pháp ứng dụng thông báo khẩn cấp sẽ giúp bạn chuyển các thông tin chi tiết cần thiết chỉ bằng một lần bấm nút tới đầu mối liên hệ của bạn trong trường hợp khẩn cấp, vi phạm an toàn và an ninh hoặc các trường hợp thiên tai. Một nút hoặc thông báo khẩn cấp đẩy trong ứng dụng an toàn và bảo mật sẽ được tạo trong trường hợp có mối đe dọa để người có liên quan có thể được thông báo kịp thời.

Nó tương tự như hệ thống cảnh báo mã màu hoặc hệ thống nút còi báo động được sử dụng trong bệnh viện hoặc tổ chức trong trường hợp khẩn cấp. Nó cung cấp thông tin chi tiết đồng thời, ngay cả khi internet ngừng hoạt động và hệ thống nút này mất vài giây để thông báo cho người liên hệ thích hợp.

Các loại cảnh báo và thông báo khẩn cấp

Mục tiêu chính của ứng dụng khẩn cấp và ứng dụng cảnh báo bảo mật này là thông báo trong trường hợp khẩn cấp bằng một nút bấm đơn giản, ngăn ngừa rủi ro, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo mật tổng thể. Các ứng dụng này hoạt động dựa trên nút tọa độ GPS và giúp bạn an toàn ở mọi nơi và mọi nơi. Đây là những loại trường hợp khẩn cấp phổ biến hơn xảy ra thường xuyên và trong thời gian đó, ứng dụng khẩn cấp sẽ có lợi nhất:

An toàn cá nhân

An toàn và bảo mật cá nhân là những lý do chính để sử dụng phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp. Một người dễ bị tổn thương trước nhiều mối đe dọa như trộm cắp, bắt cóc, hãm hiếp, bạo hành gia đình và mất mát trong trường hợp đến thăm một địa điểm mới. Những ứng dụng này có thể giúp bạn kết nối với những người quen biết, gia đình hoặc cảnh sát để nhận trợ giúp ngay lập tức. Bạn chỉ cần nhấn vào ứng dụng nút hoảng loạn đó và một ứng dụng thông báo sẽ được gửi đến điểm liên lạc một cách hiệu quả để đảm bảo an ninh và an toàn cho bạn.

An toàn của nhân viên

Các tổ chức nên có các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp bằng nút nhấn này hoặc hệ thống ứng dụng cảnh báo bảo mật được kết nối với ứng dụng để đảm bảo an toàn và an ninh tại nơi làm việc cho nhân viên của họ. Điều này áp dụng cho mọi công việc và cung cấp một giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề của tổ chức. Bạn chỉ cần đặt nút và nhận được thông báo. Nhưng một số công việc cần chúng hơn những công việc khác, như cảnh sát, nhân viên bảo vệ hoặc an toàn, thợ mỏ, lính cứu hỏa, v.v.

Trường hợp khẩn cấp về sức khỏe

Các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cũng không phải là hiếm và nếu chúng xảy ra, bạn có thể nhận được lợi ích sẽ thông báo bằng nút nhấn thông qua phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc phát triển ứng dụng cảnh báo bảo mật từ mọi nơi. Các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp này sẽ thông báo cho bệnh viện hoặc xe cấp cứu trong trường hợp ốm đau, tai nạn hoặc cấp cứu sức khỏe. Đồng thời, gia đình và bạn bè của bạn sẽ được thông báo và nhận được quyền truy cập vị trí của bạn.

an ninh gia đình

Các ứng dụng khẩn cấp cũng được thiết kế để giữ an toàn cho bạn và gia đình chỉ bằng một nút bấm đơn giản. Đặc biệt nếu bạn có cha mẹ già hoặc con cái ở nhà trong khi bạn đi làm hoặc vắng nhà, các ứng dụng cảnh báo an toàn và bảo mật này sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào chúng cần bạn bằng một nút bấm.

An toàn khi lái xe

Trình điều khiển có được lợi ích to lớn từ các ứng dụng cảnh báo bảo mật này. Những người này bao gồm tài xế taxi, tài xế xe tải hoặc lái phương tiện cá nhân. Các ứng dụng cảnh báo bảo mật cho phép họ nhấn nút, tự tin và an toàn hơn khi đi trên đường. Điều này sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công, trộm cắp, tai nạn và các trường hợp khẩn cấp khác thông qua tọa độ GPS và thông báo đẩy hoặc nút tới gia đình và các cơ quan có liên quan.

An ninh của người khuyết tật

Những người khuyết tật gặp khó khăn khi thực hiện một số nhiệm vụ thông thường, chẳng hạn như với lấy một thứ gì đó. Các ứng dụng cảnh báo bảo mật và ứng dụng cảnh báo khẩn cấp này giúp họ bằng một nút bấm đơn giản khi bạn đi vắng hoặc người chăm sóc họ đi vắng. Hoặc ngay cả khi họ đang sống một mình, các hệ thống phát triển ứng dụng cảnh báo này sẽ thông báo cho các cơ quan liên quan để có thể giúp đỡ họ khi cần. Điều này sẽ cung cấp cho họ sự an toàn ngay cả khi ở một mình chỉ bằng một nút nhấn.

Có một ứng dụng cho hệ thống cảnh báo khẩn cấp?

Có, có nhiều ứng dụng phổ biến để giữ trong trường hợp khẩn cấp hoạt động chỉ bằng cách nhấn nút. Một số ứng dụng là tất cả trong một hệ thống cảnh báo bảo mật. Những cái khác dành cho các mục đích cảnh báo khẩn cấp cụ thể. Trong tình huống khẩn cấp, bạn phải cài đặt và kết nối ứng dụng cảnh báo khẩn cấp với điện thoại và hệ thống nút nhấn khi cần thiết. Những trường hợp khẩn cấp này bao gồm trộm cắp, tai nạn, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất hoặc bệnh tật. Các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp này đảm bảo bạn nhận được giải pháp nhanh chóng và trợ giúp phù hợp ngay sau khi nhấp vào nút.

Thường thì các trường hợp khẩn cấp đến bất ngờ và không được mời mà không có bất kỳ thông báo trước nào và đôi khi đe dọa đến tính mạng. Dưới đây là danh sách các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp khác nhau mà bạn có thể sử dụng chỉ bằng cách nhấn nút khi có nhu cầu cấp thiết và trong các tình huống khác nhau, bao gồm:

Sơ cứu - ứng dụng sẵn sàng ứng phó thảm họa (cấp cứu sức khỏe)

Ứng dụng khẩn cấp về sức khỏe và thiên tai này được phát triển bởi hội chữ thập đỏ và có sẵn trên iOS và Android. Đây là một trong những giải pháp tốt nhất trong số các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe hiện có. Nó có thông tin liên quan và hướng dẫn về những thời điểm bạn không thể tiếp cận khu vực y tế và cần trợ giúp. Những việc như cách thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) hoặc thực hiện khi chảy máu nhiều, nghẹt thở, bỏng, dị ứng hoặc gãy xương.

Không chỉ những điều này, mà còn chia sẻ thông tin và thông báo đẩy nút về thiên tai hoặc trường hợp khẩn cấp như lũ lụt, động đất, sạt lở đất hoặc hạn hán. Các ứng dụng sơ cứu có dữ liệu và danh sách kiểm tra những việc cần làm trước, trong hoặc sau trường hợp khẩn cấp. Bạn sẽ có câu hỏi và trả lời để kiểm tra mức độ thông tin của mình về chủ đề và hướng dẫn hoặc số điện thoại của khoa bệnh viện gần nhất.

FEMA - cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (cảnh báo thảm họa)

FEMA là một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và có sẵn trên cả iOS và Android . Đây là giải pháp tốt nhất cho ứng dụng cảnh báo khẩn cấp theo thời gian thực liên quan đến thảm họa. Trong ứng dụng này, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát loại nút cảnh báo và các cảnh báo bạn muốn nhận thông báo. FEMA có thể dễ dàng theo dõi các thảm họa như lũ lụt, giông bão, bão, mưa và thời tiết khắc nghiệt.

Cơ quan FEMA hoạt động bằng cách cung cấp các cảnh báo khẩn cấp về các thảm họa, cơ quan này cũng cung cấp các lựa chọn sơ tán, cảnh báo về bắt cóc, nguy cơ dân sự, bạo loạn, mất điện thoại, nguy hiểm phóng xạ, các vấn đề về nhà máy điện hạt nhân, các vụ nổ, v.v.

AccuWeather (cảnh báo thời tiết)

AccuWeather đưa ra các cảnh báo thời tiết, đúng như tên gọi, và nó có sẵn trên iOS và Android. Đây là giải pháp tốt nhất cho ứng dụng cảnh báo thời tiết theo thời gian thực, vì hầu hết các thảm họa đều liên quan đến thời tiết. Nó nổi tiếng với các thông báo đẩy nút kịp thời về các sự kiện thời tiết và thông tin chung liên quan đến thời tiết. Đó là một công cụ theo dõi bão, lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt. Nó hiển thị nhiệt độ dự kiến trong ngày hoặc tuần tới và đề cập liệu trời sẽ có gió, có tuyết hay có nắng hay không.

Hơn nữa, nó là tuyệt vời cho tất cả các địa điểm và đưa ra các dự báo chi tiết liên quan đến thời tiết hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Bản đồ radar duy trì nhiều lớp phủ để hiển thị nhiệt độ khắc nghiệt, giông bão hủy diệt, lốc xoáy nhiệt đới, tuyết rơi, v.v.

Life 360 (cảnh báo & theo dõi gia đình)

Life 360 cung cấp tiện ích theo dõi và cảnh báo gia đình cho những người cần nó. Nó có sẵn trên iOS và Android. Nó cung cấp giải pháp theo dõi vị trí cho gia đình bạn sẽ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. Life 360 có thể giúp bạn khám phá vị trí của những người thân yêu, bao gồm cả bạn bè và gia đình của bạn. Ứng dụng này sẽ thông báo cho bạn khi các thành viên gia đình của bạn đến và rời khỏi các địa điểm được đề cập.

Nó sẽ cung cấp các tùy chọn nút giám sát vị trí liên tục cho các thành viên gia đình và bạn bè của bạn để họ có thể được theo dõi trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ: nếu có một cuộc khủng hoảng ở trường học hoặc một cơn bão, bạn có thể theo dõi và giúp đỡ họ ngay lập tức bằng cách đến đó hoặc gửi các tùy chọn trợ giúp có liên quan khác theo cách của họ.

Life 360 có tùy chọn tích hợp văn bản cho mọi người, trong đó bạn có thể gửi một tin nhắn cho tất cả các thành viên của nhóm riêng tư mà bạn đã thêm. Hơn nữa, một tùy chọn tất cả trong một có tên là Cảnh báo trợ giúp sẽ đồng thời gọi điện, gửi tin nhắn và gửi email cho những người bị giới hạn trong nhóm đó.

Zello - ứng dụng bộ đàm (gọi khẩn cấp)

Zello là một ứng dụng bộ đàm dành cho các cuộc gọi khẩn cấp và có sẵn trên cả iOS và Android. Ứng dụng này cung cấp tùy chọn cuộc gọi khẩn cấp cho những người và nhóm người mà bạn muốn liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Nó cung cấp liên lạc giữa bạn và gia đình và bạn bè của bạn. Bạn có thể tạo các nhóm riêng tư và gửi tin nhắn cũng như cuộc gọi đến những người cụ thể hoặc tạo các nhóm công khai mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập và tham gia dựa trên sở thích của họ để xem cập nhật.

Điều gì cần xem xét trong quá trình phát triển ứng dụng bảo mật?

Nếu bạn đã quyết định xây dựng ứng dụng cảnh báo bảo mật hoặc cảnh báo khẩn cấp, bạn phải theo dõi 3 điều chính để phát triển ứng dụng của mình và giúp ứng dụng hoạt động thành công. Không có những thứ này, thật khó để hoàn thành dự án phát triển ứng dụng bảo mật. Chúng bao gồm:

soạn thảo ban đầu

Một ứng dụng cảnh báo khẩn cấp phải được thiết kế phù hợp để cho phép người dùng tiếp cận hỗ trợ an ninh một cách đơn giản và tức thì. Theo quy định, thiết kế của ứng dụng cảnh báo khẩn cấp phải dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Bước tiếp theo là tạo mã với sự trợ giúp của nhà phát triển hoặc sử dụng nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã như AppMaster nếu bạn chọn phương pháp dễ dàng hơn. Điều này sẽ mang những thiết kế đó vào cuộc sống.

Trong quá trình soạn thảo ban đầu, bạn phải có tầm nhìn rõ ràng về người dùng mục tiêu của mình và tình huống khẩn cấp mà bạn sẽ nhắm đến.

Việc phát minh ra một ứng dụng cảnh báo bảo mật đòi hỏi phải đánh giá các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn và cách ứng dụng này sẽ giúp những người dùng có nhu cầu.

Yếu tố cần thiết của dự án

Phác thảo các yêu cầu rõ ràng cho ứng dụng của bạn.

Bạn nên biết mình nên thuê bao nhiêu nhà phát triển hoặc nhóm.

Tài liệu chi tiết về dự án và bản mô tả công việc cho từng cá nhân.

Chỉ định một người quản lý dự án được đào tạo để lãnh đạo nhóm phát triển của bạn. Điều này sẽ tránh được những hiểu lầm trong giao tiếp.

Nếu bạn chọn một nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã như AppMaster để phát triển ứng dụng bảo mật của mình, thì đó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời vì bạn có thể đơn giản tránh tất cả những yếu tố cần thiết này và nếu cần, chỉ thuê một nhà phát triển hoặc dự án không cần mã để hoàn thành một mình bạn.

Đội ngũ phát triển lành nghề

Khi việc bảo vệ người dùng bị đe dọa, ứng dụng cảnh báo bảo mật phải xuất sắc về độ tin cậy. Nó không được thất bại trong việc cung cấp các cảnh báo và cập nhật trong một cuộc khủng hoảng.

Sẽ hữu ích nếu bạn chọn nhóm phát triển dành riêng cho các nhà phát triển và API.

Nó phải được thử nghiệm hoàn hảo, triển khai chức năng tiên tiến và cho phép tích hợp chính xác trong ứng dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã như AppMaster có thể dễ dàng cung cấp cho bạn tất cả kho công nghệ này dưới một nền tảng và phát triển ứng dụng bảo mật.

Ứng dụng nút hoảng loạn nên bao gồm những gì?

Cho dù bạn có một tổ chức có nhân viên làm việc từ xa hay nhiều địa điểm văn phòng, thì tổ chức của bạn có thể nhận được những lợi ích tuyệt vời từ các tính năng của ứng dụng cảnh báo khẩn cấp có thể cứu bạn, tổ chức và nhân viên của bạn khỏi những tình huống rủi ro.

Ứng dụng cảnh báo khẩn cấp cho phép người dùng gửi ứng dụng thông báo khẩn cấp cho người khác để họ nhận được trợ giúp trong một giờ cần thiết. Với ứng dụng này, bạn có thể giữ an toàn cho mọi người. Sau đây là một số tính năng cơ bản mà ứng dụng nút hoảng loạn nên bao gồm.

Theo dõi tọa độ GPS

Vì nhân viên được yêu cầu đến thăm địa điểm này đến địa điểm khác. tọa độ GPS có thể làm điều này. Họ có thể đối mặt với bất kỳ tình huống rủi ro nào trong giờ hành chính và cần sự giúp đỡ. Ngày nay, mọi người đều có quyền truy cập vào điện thoại di động và họ có thể sử dụng một số tính năng để gửi ứng dụng thông báo khẩn cấp và vị trí của bạn cho các nhân viên khác, bạn bè, gia đình và trung tâm bảo mật.

Ứng dụng nút hoảng loạn

Người dùng có thể dễ dàng truy cập các ứng dụng nút hoảng loạn. Một nút phải là một ứng dụng nút khẩn cấp đơn giản có thể gửi thông báo đến đúng người trong vài giây chỉ bằng một cú nhấp chuột vào nút đó. Ngoài ra, nó ngay lập tức kích hoạt cài đặt tọa độ GPS. Nó có thể gửi chia sẻ âm thanh đến người mà người dùng đã cố gắng phối hợp trong trường hợp khẩn cấp chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Thông báo đẩy

Nút hoặc thông báo đẩy là tính năng bắt buộc phải có mà ứng dụng khẩn cấp nên có. Để chuyển thông báo khẩn cấp đến trung tâm an ninh, bạn bè hoặc gia đình trong trường hợp khẩn cấp. Để mọi người có thể tìm hiểu về tình hình đáng báo động và có thể hành động nhanh chóng.

kênh thông báo

Ứng dụng khẩn cấp không chỉ dựa vào một thông báo duy nhất để gửi cho mọi người mà còn có danh sách một số kênh bạn có thể có trong ứng dụng khẩn cấp của mình để truyền tải cảnh báo khẩn cấp. Sau đây là một số tùy chọn mà các ứng dụng khẩn cấp có thể có.

Chữ

Một tin nhắn văn bản đơn giản là một kênh tuyệt vời để truyền tải những thông điệp quan trọng trong tình huống đáng báo động.

Một tin nhắn văn bản đơn giản là một kênh tuyệt vời để truyền tải những thông điệp quan trọng trong tình huống đáng báo động. Cuộc gọi thoại/cuộc gọi điện thoại

Với tính năng này, người nhận sẽ có thể nhận được thông báo dưới dạng cuộc gọi thoại. Người nhận sẽ nhận cuộc gọi bình thường và nhận tin nhắn của bạn qua âm thanh.

Với tính năng này, người nhận sẽ có thể nhận được thông báo dưới dạng cuộc gọi thoại. Người nhận sẽ nhận cuộc gọi bình thường và nhận tin nhắn của bạn qua âm thanh. E-mail

Email là một kênh tốt để gửi thông báo về tình hình đáng báo động, nhưng email hầu như bị bỏ qua. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tùy chỉnh email và cho phép nó gửi đến hộp thư đến của người nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo thông báo cho email này nhận được dưới dạng tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại.

Email là một kênh tốt để gửi thông báo về tình hình đáng báo động, nhưng email hầu như bị bỏ qua. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tùy chỉnh email và cho phép nó gửi đến hộp thư đến của người nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo thông báo cho email này nhận được dưới dạng tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại. Thông báo đẩy

Bạn phải gửi tin nhắn hoặc ứng dụng thông báo khẩn cấp hoặc nhấn nút trực tiếp vào ứng dụng dành cho thiết bị di động. Đối với điều này, gia đình, bạn bè và nhân viên của bạn phải có cùng một ứng dụng để nhận thông báo trên cùng một ứng dụng và phản hồi ngay lập tức.

Bạn phải gửi tin nhắn hoặc ứng dụng thông báo khẩn cấp hoặc nhấn nút trực tiếp vào ứng dụng dành cho thiết bị di động. Đối với điều này, gia đình, bạn bè và nhân viên của bạn phải có cùng một ứng dụng để nhận thông báo trên cùng một ứng dụng và phản hồi ngay lập tức. cảnh báo trên màn hình

Điều này hơi phức tạp vì người nhận sẽ nhận được ứng dụng thông báo khẩn cấp trên màn hình máy tính của người dùng. Và để xem được màn hình này, người dùng không được mở bất kỳ màn hình nào khác; nếu không, nó sẽ biến mất.

Điều này hơi phức tạp vì người nhận sẽ nhận được ứng dụng thông báo khẩn cấp trên màn hình máy tính của người dùng. Và để xem được màn hình này, người dùng không được mở bất kỳ màn hình nào khác; nếu không, nó sẽ biến mất. Truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội cũng là một lựa chọn tốt để gửi tin nhắn khẩn cấp đến những người trên tài khoản mạng xã hội của bạn chỉ bằng một nút bấm. Nó sẽ cung cấp ứng dụng thông báo khẩn cấp của bạn cho tất cả những người theo dõi bạn, mặc dù đây không chỉ là một kênh đáng tin cậy mà còn hỗ trợ khi cần thiết.

Chi phí để tạo một ứng dụng cảnh báo khẩn cấp là bao nhiêu?

Việc phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc cảnh báo bảo mật sẽ tính phí theo phương pháp phát triển. Xây dựng phát triển ứng dụng này sẽ tốn rất nhiều chi phí cho phương pháp phát triển truyền thống. Bạn phải trả tiền cho nhóm của nhà phát triển và những thứ khác trong quá trình xây dựng quá trình phát triển ứng dụng đó. Tính trung bình, bạn sẽ phải trả cho các tính năng cơ bản từ 90.000 USD đến 100.000 USD hoặc thậm chí nhiều hơn nếu bạn bao gồm các tính năng nâng cao.

Tuy nhiên, không có nền tảng mã hóa như AppMaster, tổng chi phí phát triển sẽ ít hơn nhiều. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc của mình bằng cách chọn phương pháp này. Kiểm tra giá cho dự án phát triển ứng dụng bảo mật.

Ứng dụng tốt nhất cho cảnh báo khẩn cấp là gì?

Tuyên bố ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc ứng dụng cảnh báo bảo mật tốt nhất là điều khó. Đầu tiên, nó sẽ phụ thuộc vào loại trường hợp khẩn cấp mà bạn cần trong ứng dụng, vì vậy lựa chọn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các ứng dụng được đề cập ở trên hiển thị danh sách ứng dụng cảnh báo khẩn cấp tốt nhất trong số rất nhiều ứng dụng nhắm mục tiêu đến các tình huống khác nhau. Trước khi chọn ứng dụng khẩn cấp tốt nhất, chỉ cần nhớ rằng ứng dụng đó phải bao gồm các tính năng cơ bản nêu trên. Nếu bạn cần một ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc cảnh báo bảo mật để lựa chọn các tính năng và không có tính năng nào trên thị trường phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy phát triển một ứng dụng có nền tảng không mã của AppMaster không yêu cầu kiến thức hoặc lập trình trước đó.

Điểm mấu chốt

Cảnh báo khẩn cấp hoặc ứng dụng cảnh báo bảo mật là điều bắt buộc trong một thế giới mà tỷ lệ tội phạm đang gia tăng hàng ngày. Cảnh báo bảo mật hoặc ứng dụng cảnh báo khẩn cấp sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho sự an toàn cá nhân, cập nhật thời tiết hoặc bất kỳ thông báo về dịch bệnh/đại dịch hoặc thiên tai nào trong trường hợp trộm cắp, tội phạm, trẻ em bị lạc, v.v. Các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp và ứng dụng cảnh báo bảo mật này sẽ đảm bảo an ninh cho những người sử dụng chúng và những người thân yêu của họ. Ngoài ra, chúng sẽ giúp ngăn ngừa trường hợp khẩn cấp hoặc rủi ro ngay từ đầu.

Tuy nhiên, việc phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc bảo mật sẽ cần kế hoạch lớn, nguồn nhân lực, chiến lược tuyệt vời và ngân sách cao. Tin tốt nằm ở việc sử dụng công nghệ không cần mã và các nền tảng như AppMaster để xây dựng các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp này. AppMaster cho phép bạn xây dựng phát triển ứng dụng cảnh báo khẩn cấp hoặc cảnh báo bảo mật với giao diện kéo và thả và kiến thức lập trình bằng không. Không chỉ điều này, mà nó còn thân thiện với ngân sách và hiệu quả về thời gian. Đừng chờ đợi nữa, hãy đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu xây dựng phát triển ứng dụng của bạn ngay hôm nay.