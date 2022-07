JavaScript ist eine Webprogrammiersprache, die Webentwicklern hilft, statische Webseiten dynamischer zu gestalten, um ein besseres Benutzererlebnis zu schaffen. In den letzten Jahren sind JavaScript-Frameworks auf dem Vormarsch, die einen Fahrplan für die Erstellung von Client-Anwendungen bieten. Diese Frameworks haben sich in der Webentwicklung durchgesetzt, weil sie mit Systemen zur Codetrennung eine bessere Benutzererfahrung bieten.

Bei der Gestaltung des Frontends von Webanwendungen ist es wichtig zu wissen, wie man diese JavaScript-Frameworks programmiert. Wenn Sie als Webentwickler arbeiten, benötigen Sie möglicherweise Kenntnisse über Bibliotheken wie React, Angular oder Svelte. Sie fragen sich vielleicht, welches Framework die beste Option

für Webanwendungen ist. In diesem Artikel erfahren Sie, was JavaScript ist, wie JavaScript-Frameworks funktionieren und welches die besten JavaScript-Frameworks im Jahr 2022 sind, damit Sie eine Entscheidung treffen können. Lassen Sie uns ins Detail gehen:





JavaScript ist eine Multi-Pattern-Programmiersprache für ereignisgesteuerte, objektorientierte und prototypenbasierte Webanwendungen. Ursprünglich war der JavaScript-Code nur für die Client-Seite gedacht, aber in den letzten Jahren wurde er auch auf der Server-Seite des Webs eingesetzt.

Heute ist JavaScript die beliebteste Programmiersprache im Web. Es ist die einzige Sprache im Web, für die mehrere Frameworks zur Verfügung stehen. Mit JavaScript-Frameworks können Benutzer skalierbare Webanwendungen mit Hilfe von Standardwerkzeugen erstellen. Sie verfügen über mehrere JavaScript-Codebibliotheken mit JS-Codevorlagen, die bei der Ausführung von Standardprogrammieraufgaben helfen. Die meisten Menschen verwechseln Web-Frameworks aufgrund ihrer Funktionen mit Bibliotheken, aber sie unterscheiden sich in ihren Aufgaben und ihrem Umfang.

Eine JavaScript-Bibliothek enthält verpackten Code, Klassen, Methoden und Funktionen, die für die Entwicklung einer Webanwendung wiederverwendet werden können. Diese Bibliotheken bieten JavaScript-Code, den Entwickler wiederverwenden können. Im Gegensatz zu JavaScript-Code durch JavaScript-Bibliotheken definieren JavaScript-Frameworks das Design von Webanwendungen, rufen eine JS-Bibliothek auf und verwenden den darin enthaltenen Code zur Fertigstellung der Anwendung. Diese Frameworks bieten einen vollständigen Fahrplan für die Erstellung von Webanwendungen und nicht nur eine einzige Lösung. Entwickler haben diese Frameworks bei der Entwicklung von Weblösungen für ihre Kunden in ihren Werkzeugkasten aufgenommen. Der Vorteil dieser Frameworks besteht darin, dass man mit ihren wiederverwendbaren Komponenten mehrere Webseiten gestalten kann.

Vor der Verbreitung moderner Frameworks war jQuery eine beliebte Bibliothek, die von Entwicklern verwendet wurde, um JavaScript-Code zu schreiben, der mit allen Webbrowsern kompatibel war. Alle Funktionen wurden in eine einfache und leicht zu erlernende Bibliothek abstrahiert, die Entwickler auf ihren Webseiten verwenden konnten.

jQuery ebnete den Weg für moderne Frameworks wie React, Backbone, Angular und Ember, die eine Architektur für die Entwicklung neuer Webanwendungen mit dynamischen Seiten bieten.

Die Rolle von JavaScript-Frameworks in Webanwendungen

Ein JavaScript-Framework bietet ein Layout, das Entwicklern hilft, Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen. Mit diesen Frameworks können Sie Code ohne Fehler ausführen.

Mit Hilfe ihrer Layouts können Sie Webanwendungen erstellen und die verschiedenen Teile von Benutzeroberflächen aufbauen, um diese Komponenten unabhängig voneinander wiederzuverwenden, indem Sie hochgradig interaktive und schlanke Webanwendungen erstellen.

Darüber hinaus helfen diese Frameworks auch den Entwicklern,:

Implementieren Sie Ihre Benutzeroberflächenkomponenten auf Daten



Entschärfen Sie Frontend-Probleme



Schreiben Sie Code, der wiederverwendbar und leicht zu lesen ist



Wiederverwendung der Inkremente für die Erstellung von Anwendungen



Abstraktion von Ideen in einer verständlichen Sprache



Standardisierung von Elementen für die Benutzeroberfläche wie Farbschema, Schaltflächen und Schriftart für ein besseres Benutzererlebnis



Darüber hinaus helfen diese Frameworks den Entwicklern, Sprachen zu verwenden, die domänenspezifisch sind, um den Code in einem verständlicheren Format zu halten. Zu diesen Sprachen können JSX und Handlebars gehören. All diese Funktionen erleichtern den Entwicklern die Entwicklung durch die Integration von Tools zum Testen und Debuggen des Codes. Außerdem helfen diese JavaScript-Frameworks den Entwicklern, die Installation, Aktualisierung und Bibliothekskonfiguration ohne Fehler zu automatisieren.

Warum JavaScript-Frameworks verwenden?

Zweifellos sind JavaScript-Frameworks sehr beliebt, aber es gibt immer noch Aufgaben, bei denen man sie nicht einsetzen muss. Nehmen wir an, dass die Entwicklung einer Webanwendung einfach ist und keine komplexen Funktionen erfordert. In diesen Fällen ist die Verwendung eines Frameworks nicht empfehlenswert. Frameworks bieten mehrere Funktionen, aber alle haben eine Preispolitik. Diese Frameworks bieten zweifellos mehr deklarativen Code, aber Sie können am Ende eine Anwendung haben, die höhere Rechenkosten verursacht als normales JavaScript.

Wenn Sie an einem kleinen Projekt arbeiten, das Interaktivität vom Benutzer erfordert, empfehlen wir Ihnen, das Framework nicht zu verwenden. In diesem Fall können Sie einfach JavaScript für die Erstellung von Anwendungen verwenden. Nachdem Sie unseren Leitfaden durchgelesen haben, werden Sie verschiedene JavaScript-Frameworks kennenlernen und entscheiden können, welches die beste Option für Ihr Projekt ist.

Vorteile der Verwendung von JavaScript-Frameworks

Als Webentwickler lohnt es sich aus mehreren Gründen, JavaScript-Frameworks zu verwenden. Wir listen die Vorteile der Verwendung von Frameworks für die Entwicklung von Webanwendungen auf. Lassen Sie uns beginnen:

Starke Unterstützung durch die Community

Da diese Frameworks bei Webentwicklern sehr beliebt sind, sind einige von ihnen vielleicht schon auf ein Problem gestoßen, das Sie haben. Wenn Sie sich also mit der Gemeinschaft der Entwickler verbinden, können Sie eine Lösung für ein bestimmtes Problem finden.

Wiederverwendbarkeit bieten

Da diese Frameworks über integrierte Methoden verfügen, können Sie eine Vorlage wiederverwenden, um Anwendungen zu entwickeln, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Schnelle Entwicklung

Die Verwendung eines JavaScript-Frameworks ermöglicht es den Benutzern, ihre Anwendungen schneller zu entwickeln und zu starten, da sie Zeit sparen.

Geringere Kosten

Die meisten JavaScript-Frameworks können kostenlos verwendet werden und senken die Entwicklungskosten. Die Verwendung dieser Frameworks ist vor allem für kleine Unternehmen wirtschaftlich.

Welche JavaScript-Frameworks sollten Sie für Ihr Projekt wählen?



Wenn Sie eine Webanwendung entwickeln, müssen Sie moderne Frameworks verwenden. Vielleicht sind Sie sich nicht sicher, welche Option für Webanwendungen am besten geeignet ist. Aber keine Sorge! Es gibt mehrere Frameworks, mit denen Entwickler Anwendungen erstellen können, aber wir stellen hier die sieben beliebtesten Frameworks für das Jahr 2022 vor:

React



Svelte



Vue



Angular



Ember



Backbone



NextJS

Bevor Sie ein Framework auswählen, stellen Sie sicher, dass:

Das Framework verfügt über Tutorials und Anleitungen für Anfänger.



Wählen Sie das Framework, das von den Entwicklern im Laufe der Jahre angenommen wurde.



Wählen Sie ein Framework, das eine starke Community und eine gute Dokumentation hat.

In diesem Artikel werden wir die beliebtesten JavaScript-Frameworks im Jahr 2022 besprechen. Lassen Sie uns tiefer in die Details einsteigen:

React JS

React ist ein Open-Source-Framework im Besitz von Facebook (Meta). React ist ein kostenloses und deklaratives Framework, das häufig zur Gestaltung intuitiver Benutzeroberflächen für Webanwendungen verwendet wird. Sie können dieses Framework verwenden, um skalierbare Anwendungen schneller zu erstellen. Außerdem hat React kleine Pakete, so dass es für Anfänger leicht zu erlernen ist. Mit dem React-Framework können Sie groß angelegte Webanwendungen entwickeln, die verschiedene Daten verwenden. React wurde ursprünglich bei Facebook eingesetzt und würde auch für Instagram-Feeds verwendet werden. Außerdem können Sie dieses Framework für große Webprojekte mit einem kleinen Team verwenden.

Laut der Umfrage von State of JavaScript ist React das am häufigsten verwendete Framework. React.js bietet schnelle Benutzeroberflächen für die sofortige Erstellung von Webanwendungen mit Komponenten, anstatt einzelne Teile wie eine Bibliothek zu aktualisieren. Dieses Framework ermöglicht die inkrementelle Verwendung von Komponenten, um Webseiten schneller aktualisieren zu können. React bietet auch eine Benutzeroberfläche namens JSX für ein besseres Benutzererlebnis. Werfen wir einen Blick auf die Funktionen des React-Frameworks:

Eigenschaften

Ermöglicht die schrittweise Verwendung von Komponenten

React ermöglicht es Benutzern, eine Webseite in mehrere Komponenten zu unterteilen. Jeder Teil gehört zur Benutzeroberfläche, hat seinen eigenen Code und seine eigene Struktur und hilft Entwicklern, Webanwendungen mit wiederverwendbarem Code zu erstellen.

Arbeit mit virtuellem Dokument-Objektmodell (DOM)

React bietet ein virtuelles Document Object Model (DOM) für die Darstellung von Daten in einer Baumstruktur. Außerdem kategorisiert React die Daten in Komponenten, die einen Code für jedes unabhängige Element einer Benutzeroberfläche im Dokument enthalten. Durch die Verfügbarkeit von DOM im React-Framework wird nur ein Teil der Webseite aktualisiert und nicht die gesamte Website.

Unterstützung von JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) ist vergleichbar mit der Einbettung von HTML in JavaScript-Aufrufe. Diese Aufrufe helfen Webentwicklern, JavaScript-Module in HTML-Elemente einzubetten.

Bereitstellung einer dynamischen Benutzeroberfläche (UI)

Mit JavaScript können Sie das Design und den Ablauf Ihrer Anwendung mithilfe der HTML-ähnlichen Syntax von JSX steuern. Die Wahl einer Web-Architektur hilft bei der Entscheidung, wie Ihre Web-Anwendung aussehen soll.

Svelte

Svelte ist ein Open-Source-JavaScript-Framework, das Webentwicklern hilft, den Rohcode statischer Webanwendungen in intuitive und interaktive Benutzeroberflächen zu verwandeln. Dieses Framework, das von Rich Harris entwickelt wurde, hat das JavaScript-Ökosystem bereichert. Wie React ist Svelte mehr als ein Framework; es arbeitet als Compiler, um Svelte-Code in Vanilla-JavaScript zu verwandeln und so schnellere Web-Lösungen als VueJS und React zu erhalten.

Hinweis: Wenn Sie an der Erstellung von Anwendungen mit dem Svelte-Framework interessiert sind, sollten Sie sich das SvelteKit ansehen. Svelte kompiliert Code als unabhängige JavaScript-Komponenten und lädt die Anwendungen schneller, ohne dass der Browser eine kleine Aufgabe übernehmen muss. Werfen wir einen Blick auf die Funktionen von Svelte:

Eigenschaften

Arbeiten ohne virtuelles DOM

Im Gegensatz zu React arbeitet das Svelte-Framework direkt mit Code ohne Document Object Module (DOM) und verlagert den größten Teil des Codes zur Kompilierung, wodurch schnellere Ergebnisse als bei anderen Frameworks erzielt werden.

Reaktivität bereitstellen

Das Svelte-Framework wandelt Module in DOM-Funktionen um, die auf Datenänderungen reagieren und Änderungen als JavaScript-Code wiedergeben.

Erfordert minimalen Code durch den Webentwickler

Das Svelte-Framework erfordert nur minimalen Code im Vergleich zu React und Vue, so dass Webentwickler mehr Zeit für andere Aufgaben als die Codierung aufwenden können.

Modulares Styling der Web-Seiten

Svelte bietet einen konsistenten Designfluss über alle Webseiten von Anwendungen, indem es einzigartige Stile hinzufügt und eindeutige Namen für Klassen erstellt.

Vue

Vue wurde 2014 von Evan You entwickelt und verwendet eine MIT-Lizenz. Evan ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter und hilft dem Team immer noch bei der Pflege dieses Frameworks. Es ist ein Open-Source-Framework, das dabei hilft, intuitive Benutzeroberflächen zu erstellen. Dieses Framework kombiniert die beliebten Funktionen von Angular und React. Es verwendet die Vorlagen und die Datenbindung von Angular und die Requisiten von React.

Das Vue-Framework hebt sich von anderen Frameworks dadurch ab, dass es schrittweise für die Erstellung von Anwendungen eingesetzt werden kann. Zu den Inkrementen gehören eine Routing-Lösung, Toolchain, Command-Line Input (CLI) und State Management.

Dieses Framework bietet inkrementell anpassbare Module, so dass Sie neue Inkremente zu Ihrem Webprojekt hinzufügen können. Die Architektur dieses Frameworks ist einfach zu bedienen, und Sie müssen nicht alle Funktionen verstehen. Es ist erwähnenswert, dass Vue ein leichtgewichtiges Framework von 23kb ist. Vue erfordert umfangreiche Kenntnisse in JavaScript, HTML und CSS, um umfangreiche Webanwendungen zu erstellen und sie in neue oder bereits bestehende Anwendungen mit JSX zu integrieren. Werfen wir einen Blick auf die Funktionen:

Funktionen

Interaktivität bereitstellen

Vue ermöglicht das Hinzufügen von Übergangseffekten, um mehr Leben in die Webseiten zu bringen. Außerdem können Sie Animationsbibliotheken von Drittanbietern hinzufügen, um die Interaktivität von Webanwendungen zu erhöhen.

Binden Sie das DOM mit Objektdaten über HTML-Templates

Das Vue-Framework bietet HTML-Vorlagen, um das DOM mit den Objektdaten zu verbinden. Darüber hinaus startet dieses Framework die Kompilierung von Vorlagen als HTML, kompatibel mit allen Browsern.

Ermöglicht den Benutzern eine schnellere Navigation

Vue-Router schalten zwischen den Seiten um, ohne die Webseiten häufig zu aktualisieren, und machen die Navigation für die Benutzer schneller.

Bereitstellung von Direktiven für die Code-Integration

Direktiven sind eine Reihe von Anweisungen, um den Code von Vue-Instanzen zu integrieren. Diese Visuals bieten Ihrer Anwendung Interaktivität für ein besseres Benutzererlebnis.

Angular

Angular wurde 2010 von Google entwickelt und ist ein Open-Source-Framework, das in der Sprache Typescript geschrieben ist. Es handelt sich um ein inkrementelles Framework, das mehrere integrierte Bibliotheken und Tools zum Erstellen, Testen und Warten von Code für Webanwendungen bietet. Dieses Framework ist eine robuste Option für Webentwickler, um interaktive Anwendungen mit JavaScript-Code zu entwickeln.

Das Angular-Framework integriert interaktive Vorlagen und End-to-End-Integrationstools, um Herausforderungen in Webprojekten zu entschärfen. Sie können dieses Framework für die Entwicklung von Einmal-Webanwendungen verwenden. Aufgrund der großen Beliebtheit dieses Frameworks sind viele Versionen von Angular verfügbar. Dieses Framework ist die beste Option für die Entwicklung von Anwendungen auf Unternehmensebene durch die Integration komplexer Funktionen. Oft wird Angular mit AngularJS verwechselt, aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Frameworks. Angular ist mit allen mobilen Browsern kompatibel, während die JS-Version nur Desktop-Browser unterstützt.

Lassen Sie uns nun tiefer in die Funktionen des Angular-Frameworks eintauchen:

Funktionen

Unterstützung von Datenbindungen in zwei Dimensionen

Das Angular-Framework unterstützt die Datenbindung in zwei Richtungen, um die Modellebene darzustellen. Das Schöne an diesem Framework ist, dass es eine Vorschau hat, um die Änderungen im Modell zu überwachen. So können Benutzer Änderungen im Modell automatisch sehen und die Zeit für die Anwendungsentwicklung verkürzen.

Interdependenz bereitstellen

Dieses Framework ermöglicht es Klassen, Methoden, Funktionen und Modulen, mit voneinander abhängigen Modulen zu arbeiten und die Konsistenz des Codes zu wahren, indem es Klassenänderungen reduziert.

Model-View-Controller(MVC)-Architektur bereitstellen

Die Struktur dieses Frameworks trennt den Anwendungscode von der Benutzeroberfläche, was Webentwicklern hilft, ihre Codezeit zu sparen.

Ember

Das Ember-Framework wurde 2011 von Yehuda Katz entwickelt und wird von vielen Webentwicklern verwendet, um Anwendungen zu erstellen, die mit Desktop- und mobilen Browsern kompatibel sind, sowie für Single-Page-Webanwendungen. Dieses beliebte Framework verwendet die HTMLBars-Vorlage, die Änderungen an Daten automatisch aktualisiert. Lassen Sie uns einen tieferen Einblick in die Funktionen des Ember-Frameworks gewinnen:

Eigenschaften

Bereitstellung einer Template-Sprache

Die Handlebar-Syntax gehört zu einer Vorlagensprache. Sie verwendet eine Vorlage und Eingabedaten, um HTML oder andere Datenformate zu erstellen. Diese Vorlagen ähneln dem regulären Text, der die Handlebars-Syntax mit geschweiften Klammern verwendet.

Inspektionstool bereitstellen

Dieses Framework bietet ein Inspektionstool, um ihren Ember-Code zu überprüfen, die Leistung von Anwendungen mit Ember zu überwachen und Fehler in Anwendungen schneller zu beheben.

Authentifizierung bereitstellen

Dieses Framework bietet Sicherheitsmuster zur Authentifizierung und Autorisierung der Anwendungen. Darüber hinaus bietet es abstrakte Muster und integriert sich mit anderen Sicherheitsoptionen für strengere Protokolle.

Anwendungsinitialisierer bereitstellen

Dieses Framework bietet die Funktion von Anwendungsinitialisierern zum Starten und Konfigurieren der Dependency Injection Ihrer Anwendung.

Backbone

Backbone ist ein minimalistisches JavaScript-Framework, das 2010 von Jeremy Ashkenas für ereignisgesteuerte Anwendungen entwickelt wurde, mit denen Sie clientseitige Anwendungen entwerfen können, die mit allen Webbrowsern kompatibel sind. Dieses Framework bietet MVC-Module zur Datenabstraktion und kombiniert diese Komponenten, um mit wenigen Zeilen Code elegante Benutzeroberflächen (UI) zu erstellen.

Dieses Framework nutzt die imperative Programmierung, um Ihre gewünschten Webanwendungen zu erstellen, während andere Frameworks einen deklarativen Entwicklungsstil bieten. Schauen wir uns nun die Funktionen von Backbone genauer an:

Funktionen

Verwendung von JavaScript-Methoden und -Funktionen

Das Backbone-Framework verwendet JavaScript-Funktionen und -Module als Bausteine des JavaScript-Codes und bietet Modulbindung und benutzerdefinierte Vorkommen.

Kostenloses und quelloffenes Framework

Backbone ist ein kostenloses Open-Source-Framework für Webprojekte, das mehr als 100 Bibliotheken zur Erstellung von Anwendungen bietet.

Unterstützung der plattformübergreifenden Anwendungsentwicklung

Backbone-Frameworks helfen Webentwicklern, Anwendungen zu erstellen, die mit allen Geräten und Browsern kompatibel sind.

NextJS

NextJS ist ein kostenloses und quelloffenes Framework für die Entwicklung statischer Webanwendungen mit React. Dieses Framework bietet ein besseres Benutzererlebnis, eine höhere Leistung und eine schnellere Entwicklung von Webanwendungen. Heute ist dieses Framework dank der starken Unterstützung der Community auf dem Vormarsch. Dieses JavaScript-Framework hilft bei der Entwicklung von Anwendungen auf der Grundlage vorhandener Vorlagen, anstatt Code von Grund auf neu zu schreiben. NextJS ist das beste Framework für Unternehmen, da es die vollständige Kontrolle über die Produkte wie Websites oder Anwendungen ermöglicht. Mit diesem Framework sind Sie nicht auf Plugins angewiesen wie bei anderen Frameworks. Die meisten Entwickler ziehen es vor, die React-Komponenten wiederzuverwenden, da dies den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung reduziert.

Abschließende Überlegungen

In den letzten Jahren hat die Anwendungsentwicklung eine neue Richtung eingeschlagen, nämlich die des No-Code. No-Code ist eine vielversprechende Richtung, die es Entwicklern ermöglicht, Routineaufgaben zu eliminieren und komplexere und aufregendere Dinge zu tun, wie z. B. das Entwerfen der Architektur. Einige Entwickler sind jedoch immer noch skeptisch gegenüber der Entwicklung ohne Code, da sie glauben, dass dies nur die MVP-Ebene ist, aber die Plattformen haben einen langen Weg hinter sich und werden Sie vielleicht überraschen.

In ähnlicher Weise sind JavaScript-Frameworks eine Erweiterung der codefreien Entwicklung, die schnellere und kostengünstigere Web-Lösungen bietet. JavaScript ist eine beliebte Skriptsprache für die Webentwicklung. Diese Sprache ermöglicht die Entwicklung mit Hilfe von Bibliotheken und Frameworks. Wir empfehlen Ihnen, ein Framework Ihrer Wahl zu verwenden, um die Zeit und die Kosten für die Entwicklung von Webanwendungen zu reduzieren.