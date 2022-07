JavaScript es un lenguaje de programación web que ayuda a los desarrolladores web a hacer que las páginas web estáticas sean más dinámicas para una mejor experiencia de usuario. En los últimos años, los frameworks de JavaScript están en su apogeo que proporciona una hoja de ruta para la construcción de aplicaciones de cliente. Estos frameworks se han hecho populares en el desarrollo web porque proporcionan una mejor experiencia de usuario con sistemas de separación de código.

Cuando se diseña un frontend de aplicaciones web, es crucial saber cómo codificar estos frameworks de JavaScript. Al trabajar como desarrollador web, es posible que necesites conocimientos sobre librerías como React, Angular o Svelte. Puede que te preguntes qué framework es la mejor opción

para las aplicaciones web. En este artículo, hablaremos de lo que es JavaScript, la función de los frameworks de JavaScript y los mejores frameworks de JavaScript en 2022 para que puedas elegir. Profundicemos en los detalles:





JavaScript es un lenguaje de programación multipatrón para aplicaciones web orientadas a eventos, orientadas a objetos y basadas en prototipos. Inicialmente, el código JavaScript sólo se dirigía al lado del cliente, pero en los últimos años, también se ha utilizado como lado del servidor de la web.

Hoy en día, JavaScript es el lenguaje de programación más popular en la web. Es el único lenguaje de la web con varios frameworks disponibles. Los frameworks de JavaScript permiten a los usuarios construir aplicaciones web escalables con la ayuda de herramientas estándar. Tienen múltiples bibliotecas de código JavaScript con plantillas de código JS que ayudan a completar las tareas de programación estándar. La mayoría de la gente confunde los frameworks web con las bibliotecas debido a sus funciones, pero son diferentes en sus tareas y alcance.

Una biblioteca JavaScript contiene código empaquetado, clases, métodos y funciones que pueden reutilizarse para desarrollar una aplicación web. Estas bibliotecas ofrecen código JavaScript que los desarrolladores pueden reutilizar. Al contrario que el código JavaScript de las bibliotecas JavaScript, los frameworks JavaScript definen el diseño de las aplicaciones web, llaman a una biblioteca JS y utilizan el código que contienen para completar la aplicación. Estos marcos ofrecen una hoja de ruta completa para construir aplicaciones web en lugar de una solución única. Los desarrolladores han añadido estos marcos a su caja de herramientas cuando desarrollan soluciones web para sus clientes. La ventaja de utilizar estos frameworks es que se pueden diseñar múltiples páginas web utilizando sus componentes reutilizables.

Antes de la penetración de los frameworks modernos, jQuery era la biblioteca más popular utilizada por los desarrolladores para escribir código JavaScript compatible con todos los navegadores web. Todas las funciones se abstraían en una biblioteca sencilla y fácil de aprender que los desarrolladores utilizaban en sus páginas web.

jQuery marcó un nuevo camino para los frameworks modernos como React, Backbone, Angular y Ember que proporcionan una arquitectura para construir nuevas aplicaciones web con páginas dinámicas.

El papel de los frameworks de JavaScript en las aplicaciones web

Un marco de trabajo de JavaScript proporciona un diseño para ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones más rápido y más barato. Utilizando estos frameworks, se puede ejecutar el código sin errores.

Con la ayuda de sus diseños, puedes construir aplicaciones web y construir las diferentes partes de las interfaces de usuario para reutilizar estos componentes de forma independiente creando aplicaciones web altamente interactivas y elegantes.

Además, estos frameworks también ayudan a los desarrolladores a:

Implementar sus componentes de interfaces de usuario en los datos



Mitigar los problemas del frontend



Escribir código reutilizable y fácil de leer



Reutilizar los incrementos para construir aplicaciones



Abstracción de ideas en un lenguaje comprensible



Estandarizar los elementos de la interfaz de usuario como la combinación de colores, los botones y el estilo de la fuente para hacer una mejor experiencia de usuario



Además, estos frameworks ayudan a los desarrolladores a utilizar lenguajes que son específicos del dominio para mantener el código en un formato más comprensible. Estos lenguajes pueden incluir JSX y Handlebars. Todas estas funciones facilitan el desarrollo a los desarrolladores con la ayuda de herramientas integradas para probar y depurar el código. Además, estos frameworks de JavaScript ayudan a los desarrolladores a automatizar la instalación, actualización y configuración de librerías sin errores.

¿Por qué utilizar frameworks de JavaScript?

Sin duda, los frameworks de JavaScript son populares, pero todavía hay tareas en las que no es necesario utilizarlos. Digamos que el desarrollo de una aplicación web es fácil y no requiere funciones complejas. En estos casos, no es recomendable utilizar un framework. Los frameworks ofrecen múltiples funciones, pero todos ellos tienen una política de precios. Sin duda, estos frameworks proporcionan más código declarativo, pero puedes acabar teniendo una aplicación con un coste computacional más elevado que el JavaScript normal.

Si trabajas en un proyecto pequeño que requiere interactividad por parte del usuario, te recomendamos que no utilices el framework. En este caso, puedes simplemente ir con JavaScript para construir aplicaciones. Después de pasar por nuestra guía, explorarás diferentes frameworks de JavaScript y podrás decidir cuál es la mejor opción para tu proyecto.

Beneficios del uso de frameworks de JavaScript

Como desarrollador web, vale la pena usar frameworks de JavaScript por varias razones. Vamos a enumerar los beneficios de usar frameworks para construir aplicaciones web. Comencemos:

Proporcionan un fuerte apoyo de la comunidad

Como estos frameworks se han hecho populares entre los desarrolladores web, es posible que algunos de ellos ya se encuentren con un problema al que te enfrentas. Por lo tanto, al conectarse con la comunidad de desarrolladores, puede encontrar una solución a un problema particular.

Ofrecen reutilización

Como estos frameworks tienen métodos incorporados, puedes reutilizar una plantilla para desarrollar aplicaciones sin escribir una sola línea de código.

Desarrollo rápido

El uso de un framework de JavaScript permite a los usuarios construir y lanzar sus aplicaciones más rápidamente ahorrando tiempo.

Reducción de costes

La mayoría de los frameworks de JavaScript son de uso gratuito y reducen los costes de desarrollo. El uso de estos frameworks es económico, especialmente para los propietarios de pequeñas empresas.

¿Qué frameworks de JavaScript elegir para su proyecto?



Cuando se desarrolla una aplicación web, es necesario utilizar frameworks modernos. Puede que no tengas claro cuál es la mejor opción para usar en aplicaciones web. No te preocupes. Hay múltiples frameworks disponibles para que los desarrolladores construyan aplicaciones, pero nosotros vamos a enumerar los siete frameworks más populares en 2022:

React



Svelte



Vue



Angular



Ember



Backbone



NextJS

Antes de seleccionar cualquier framework, asegúrate de que:

El framework cuenta con tutoriales y guías para principiantes.



Elige el framework adoptado por los desarrolladores a lo largo de los años.



Elige el framework que tenga una comunidad y documentación fuerte.

En este artículo, hablaremos de los frameworks de JavaScript más populares en 2022. Profundicemos en los detalles:

React JS

React es un framework de código abierto propiedad de Facebook (Meta). React es un framework libre y declarativo ampliamente utilizado para diseñar interfaces de usuario intuitivas para aplicaciones web. Puedes usar este framework para construir aplicaciones escalables más rápidamente. Además, React tiene paquetes pequeños, por lo que es fácil de aprender para los principiantes. Puedes utilizar el framework React para desarrollar aplicaciones web a gran escala utilizando diferentes datos. React se utilizó inicialmente en Facebook y se utilizaría para los feeds de Instagram. Además, puedes utilizar este framework para grandes proyectos web con un equipo pequeño.

Según la encuesta realizada por State of JavaScript, React es el framework más utilizado. React.js proporciona interfaces de usuario rápidas para construir instantáneamente aplicaciones web con componentes en lugar de actualizar partes individuales como hace una biblioteca. Este framework permite el uso incremental de los componentes para añadir actualizaciones más rápidas a las páginas web. React también proporciona una interfaz de usuario llamada JSX para una mejor experiencia de usuario. Echemos un vistazo a las características del framework React:

Características

Permite el uso incremental de componentes

React permite a los usuarios dividir una página web en múltiples componentes. Cada parte pertenece a la UI, tiene su propio código y estructura, y ayuda a los desarrolladores a construir aplicaciones web con código reutilizable.

Trabajar con el modelo de objetos de documento virtual (DOM)

React proporciona un modelo de objetos de documento virtual (DOM) para la representación de datos en una estructura de árbol. Además, React también clasifica los datos en componentes que contienen un código para cada elemento independiente de una interfaz de usuario en el documento. La disponibilidad del DOM en el marco de React actualiza sólo una parte de la página web en lugar de todo el sitio web.

Soporte de JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) es similar a la incrustación de HTML en las llamadas de JavaScript. Estas llamadas ayudan a los desarrolladores web a incrustar módulos JavaScript dentro de los elementos HTML.

Proporcionar una interfaz de usuario (UI) dinámica

JavaScript permite controlar el diseño y el flujo de la aplicación mediante la sintaxis de estilo HTML de JSX. La elección de una arquitectura web ayuda a decidir el aspecto de su aplicación web.

Svelte

Svelte es un framework JavaScript de código abierto que ayuda a los desarrolladores web a convertir el código bruto de las aplicaciones web estáticas en interfaces de usuario intuitivas e interactivas. Este marco, creado por Rich Harris, ha enriquecido el ecosistema de JavaScript. Al igual que React, Svelte es más que un framework; funciona como un compilador para convertir el código de Svelte en JavaScript vainilla para obtener soluciones web más rápidas que VueJS y React.

Nota: Si estás interesado en la construcción de aplicaciones con el framework Svelte, debes pasar por el SvelteKit. Svelte compila el código como componentes JavaScript independientes y carga las aplicaciones más rápidamente sin una pequeña tarea por parte del navegador. Echemos un vistazo a las características de Svelte:

Características

Trabaja sin DOM virtual

A diferencia de React, el framework Svelte trabaja directamente con el código sin un Módulo de Objetos del Documento (DOM), y desplaza la mayor parte del código para la compilación logrando resultados más rápidos que otros frameworks.

Proporciona reactividad

El framework Svelte convierte los módulos en funciones DOM que reaccionan a los cambios de datos y renderizan las modificaciones como código JavaScript.

Requiere un código mínimo por parte del desarrollador web

El framework svelte requiere un código mínimo que React y Vue, ayudando a los desarrolladores web a dedicar más tiempo a otras tareas que no sean la codificación.

Proporciona un estilo modular de las páginas web

Svelte proporciona un flujo de diseño consistente en todas las páginas web de las aplicaciones mediante la adición de estilos únicos y la creación de nombres únicos para las clases.

Vue

Vue fue desarrollado en 2014 por Evan You y utilizó una licencia MIT. Evan es un antiguo empleado de Google y todavía ayuda al equipo a mantener este framework. Es un framework de código abierto que ayuda a construir interfaces de usuario intuitivas. Este framework combina las características populares de Angular y React. Utiliza las plantillas y el enlace de datos de Angular, y los accesorios de React.

El framework Vue tiene una característica destacada respecto a otros frameworks ya que se puede adoptar de forma incremental para construir aplicaciones. Los incrementos incluyen una solución de enrutamiento, cadena de herramientas, entrada de línea de comandos (CLI) y gestión de estados.

Este framework ofrece módulos adoptables de forma incremental, por lo que puedes codificar para añadir nuevos incrementos a tu proyecto web. La arquitectura de este framework es fácil de usar, y no es necesario entender todas las características. Cabe destacar que Vue es un framework ligero de 23kb. Vue requiere amplios conocimientos de JavaScript, HTML y CSS para construir aplicaciones web a gran escala y combinarlas en aplicaciones nuevas o ya existentes con JSX. Echemos un vistazo a las características:

Características

Proporciona Interactividad

Vue permite añadir efectos de transición para dar más vida a las páginas web. Además, se pueden añadir librerías de animación de terceros para dar más interactividad a las aplicaciones web.

Vincular el DOM con los datos de los objetos utilizando plantillas HTML

El framework Vue proporciona plantillas HTML para enlazar el DOM con los datos de los objetos. Además, este framework inicia la compilación de plantillas como HTML, compatible con todos los navegadores.

Permite a los usuarios navegar más rápido

Los routers de Vue cambian entre las páginas sin tener que refrescar frecuentemente las páginas web y hacen que la navegación sea más rápida para los usuarios.

Proporciona directivas para la integración del código

Las directivas son un conjunto de instrucciones para integrar el código de las instancias de Vue. Estos visuales proporcionan interactividad a su aplicación para una mejor experiencia de usuario.

Angular

Angular, creado por Google en 2010, es un framework de código abierto escrito en lenguaje Typescript. Es un framework basado en incrementos que ofrece múltiples librerías y herramientas integradas para construir, probar y mantener el código de las aplicaciones web. Este framework es una opción robusta para que los desarrolladores web desarrollen aplicaciones interactivas con código JavaScript.

El marco angular integra plantillas interactivas y herramientas de integración de extremo a extremo para mitigar los desafíos en los proyectos web. Puedes utilizar este framework para construir aplicaciones web de un solo uso. Debido a la enorme popularidad de este framework, existen muchas versiones de Angular. Este framework es la mejor opción para desarrollar aplicaciones de nivel empresarial integrando características complejas. A menudo la gente confunde Angular con AngularJS, pero hay una diferencia entre estos dos frameworks. Angular es compatible con todos los navegadores móviles, mientras que la versión JS sólo es compatible con los navegadores de escritorio.

Ahora, vamos a profundizar en las características del framework Angular:

Características

Soporta la vinculación de datos en dos dimensiones

El framework Angular soporta la vinculación de datos en dos direcciones para representar la capa del modelo. La belleza de este marco es que tiene una vista previa para controlar los cambios en el modelo. Así que los usuarios pueden ver los cambios en el modelo automáticamente, reduciendo el tiempo de desarrollo de la aplicación.

Proporciona interdependencia

Este framework permite que las clases, métodos, funciones y módulos trabajen con módulos interdependientes y mantengan la consistencia del código reduciendo los cambios de clase.

Proporciona una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

La estructura de este framework separa el código de la aplicación de la interfaz de usuario que ayuda a los desarrolladores web a ahorrar su tiempo de código.

Ember

Ember framework, creado en 2011 por Yehuda Katz, que los desarrolladores web utilizan ampliamente para construir aplicaciones compatibles con navegadores de escritorio y móviles y aplicaciones web de una sola página. Este popular framework utiliza la plantilla HTMLBars que actualiza automáticamente los cambios en los datos. Vamos a profundizar en las características del framework Ember:

Características

Proporciona un lenguaje de plantillas

La sintaxis de Handlebar pertenece a un lenguaje de plantillas. Utiliza una plantilla y datos de entrada para crear HTML u otros formatos de datos. Estas plantillas son similares al texto regular que utilizan la sintaxis de manillar con llaves.

Proporciona una herramienta de inspección

Este framework proporciona una herramienta de inspección para comprobar su código Ember, controlar el rendimiento de las aplicaciones que utilizan Ember, y depurar los errores en las aplicaciones más rápidamente.

Proporcionar Autenticación

Este framework ofrece patrones de seguridad para autenticar y autorizar las aplicaciones. Además, proporciona patrones abstractos y se integra con otras opciones de seguridad para protocolos más estrictos.

Proporcionar inicializadores de aplicaciones

Este framework ofrece la función de inicializadores de aplicaciones para iniciar y configurar la inyección de dependencias de su aplicación.

Backbone

Backbone es un framework de JavaScript minimalista creado por Jeremy Ashkenas en 2010 para el diseño de aplicaciones del lado del cliente compatibles con todos los navegadores web. Este framework ofrece módulos MVC para la abstracción de datos y combina estos componentes para construir elegantes interfaces de usuario (UI) escribiendo unas pocas líneas de código.

Este framework utiliza la programación imperativa para construir las aplicaciones web que desees, mientras que otros frameworks ofrecen un desarrollo de estilo declarativo. Vamos a profundizar en las características de Backbone:

Características

Utiliza métodos y funciones de JavaScript

El marco de trabajo Backbone utiliza funciones y módulos de JavaScript como los bloques de construcción del código JavaScript y proporciona la unión de módulos y ocurrencias personalizadas.

Framework gratuito y de código abierto

Backbone es un marco de trabajo gratuito y de código abierto para proyectos web que ofrece más de 100 bibliotecas para construir aplicaciones.

Soporta el desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Los frameworks Backbone ayudan a los desarrolladores web a construir aplicaciones compatibles con todos los dispositivos y navegadores.

NextJS

NextJS es un framework gratuito y de código abierto para construir aplicaciones web estáticas con React. Este framework proporciona una mejor experiencia de usuario, un mejor rendimiento y un desarrollo más rápido de las aplicaciones web. Hoy en día, este framework está en su apogeo debido al fuerte apoyo de la comunidad. Este framework de JavaScript ayuda a desarrollar aplicaciones a partir de las plantillas existentes en lugar de escribir código desde cero. NextJS es el mejor framework para las empresas debido al control completo sobre los productos como sitios web o aplicaciones. Usando este framework, no es necesario depender de plugins como otros frameworks. La mayoría de los desarrolladores prefieren reutilizar los componentes de React ya que reduce el tiempo y el coste de desarrollo.

Reflexiones finales

En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones ha tomado una nueva dirección, como el no-código. No-code es una dirección prometedora que permite a los desarrolladores eliminar las tareas rutinarias y hacer cosas más complejas y emocionantes, como el diseño de la arquitectura. Sin embargo, algunos desarrolladores todavía son escépticos sobre el desarrollo sin código, creyendo que esto es sólo el nivel MVP, pero las plataformas han recorrido un largo camino y pueden sorprenderte.

Del mismo modo, los frameworks de JavaScript son una extensión del desarrollo sin código que ofrece soluciones web más rápidas y baratas. JavaScript es un popular lenguaje de scripting utilizado para el desarrollo web. Este lenguaje permite el desarrollo mediante el uso de bibliotecas y frameworks. Le recomendamos que utilice cualquier marco de su elección para reducir el tiempo y el coste del desarrollo de aplicaciones web.