По мере того, как Google усиливает интеграцию в своей экосистеме, IFTTT (If This Then That) корректирует свой курс. Соучредитель и главный дизайнер Линден Тиббетс обсудил изменения в стратегии компании, уделив особое внимание возможностям обмена цифровой информацией. Ожидайте более подробной информации об их планах ближе к концу лета.

IFTTT, созданный в 2010 году, стремился обеспечить гибкость цифровых объектов и услуг, с которыми мы ежедневно взаимодействуем. Благодаря использованию API-интерфейсов IFTTT позволил создавать триггеры для активации различных действий с использованием веб-сервисов, облегчая жизнь технически подкованным пользователям.

С тех пор IFTTT стал популярным инструментом автоматизации в индустрии умного дома, соединяя устройства и сервисы, которые еще не имеют интеграции. В настоящее время на платформе имеется около 700 сервисов, из которых около 300 связаны с устройствами умного дома.

После объявления Google о прекращении поддержки программы Works with Nest многие пользователи были обеспокоены тем, что их подключенные устройства и интеграции, включающие дверной звонок Nest и термостат, больше не будут работать. Однако Google заверил, что доступ к API устройств Nest останется прежним.

Тиббетс обсудил дальнейшую интеграцию с Google Home и то, как IFTTT по-прежнему представляет ценность для Google, поскольку они занимаются интеграцией, в то время как Google фокусируется на основных функциях, таких как обработка естественного языка и сокращение задержки.

В рамках своего нового направления IFTTT предвидит будущее, в котором потребители смогут делиться данными, такими как информация о своем домашнем водонагревателе, с третьими сторонами, такими как страховые компании, для снижения страховых взносов. Компания стремится предоставить пользователям контроль над своими данными и дать им возможность извлекать из них выгоду. Чтобы исследовать этот новый путь, IFTTT создал техническую инфраструктуру для обмена данными и вскоре создаст бизнес-инфраструктуру с акцентом на развитие бизнес-моделей и схем монетизации.

IFTTT стремится сохранить свою актуальность в условиях блокировки платформы, предлагая услуги, выходящие за рамки интеграции. Если удастся выйти на рынок обмена данными и построить вокруг него экономику, компания может добиться значительного роста.

