Google, ekosistemindeki entegrasyonlar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırırken, IFTTT (Eğer Bu O Zaman) rotasını ayarlıyor. Kurucu ortak ve Baş Tasarım Sorumlusu Linden Tibbets, dijital bilgi alışverişinin gücüne odaklanarak şirketin stratejisindeki değişiklikleri tartıştı. Yaz sonuna doğru planları hakkında daha fazla ayrıntı bekliyoruz.

2010 yılında oluşturulan IFTTT, her gün kullandığımız dijital nesnelere ve hizmetlere esneklik getirmeyi amaçladı. IFTTT, API'lerin kullanımı sayesinde, web tabanlı hizmetleri kullanarak farklı eylemleri etkinleştirmek için tetikleyicilerin oluşturulmasına izin vererek, teknoloji meraklısı kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı.

IFTTT, o zamandan beri akıllı ev endüstrisinde, zaten entegrasyonu olmayan cihazları ve hizmetleri birbirine bağlayan popüler bir otomasyon aracı haline geldi. Şu anda, platformda yaklaşık 300'ü akıllı ev cihazlarıyla ilgili olmak üzere yaklaşık 700 hizmet bulunmaktadır.

Google'ın Works with Nest programını kaldıracağını duyurmasının ardından, birçok kullanıcı, bağlı cihazlarının ve Nest kapı zili ile termostatı içeren entegrasyonlarının artık çalışmayacağından endişe duyuyordu. Ancak Google, Nest cihazlarının API erişiminin etkilenmeyeceğine dair güvence verdi.

Tibbets, Google Home ile daha fazla entegrasyondan ve Google doğal dil işleme ve gecikmeyi azaltma gibi temel özelliklere odaklanırken, IFTTT'nin Google'a nasıl hala değer sağladığını tartıştı.

Yeni yönünün bir parçası olarak IFTTT, tüketicilerin ev şofbeni bilgileri gibi verileri sigorta şirketleri gibi primleri düşürmek için üçüncü taraflarla paylaşabilecekleri bir gelecek öngörüyor. Şirket, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlamayı ve bu verilerden yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. IFTTT, bu yeni yolu keşfetmek için veri paylaşımına yönelik teknik altyapıyı oluşturdu ve yakında gelişen iş modellerine ve para kazanma planlarına odaklanan iş altyapısını kuracak.

IFTTT, entegrasyonların ötesine geçen hizmetler sunarak platform kilitlenmeleri karşısında alaka düzeyini korumaya çalışır. Şirket, veri alışverişi pazarına girmeyi ve bunun etrafında bir ekonomi kurmayı başarırsa, önemli bir büyüme görebilir.

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