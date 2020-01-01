نظرًا لأن Google تشدد قبضتها على عمليات الدمج داخل نظامها البيئي ، IFTTT (إذا كان هذا بعد ذلك) يعدل مساره. ناقش المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التصميم ليندن تيبتس التغييرات في إستراتيجية الشركة مع التركيز على قوة تبادل المعلومات الرقمية. توقع المزيد من التفاصيل حول خططهم في نهاية الصيف.

يهدف IFTTT ، الذي تم إنشاؤه في عام 2010 ، إلى إضفاء المرونة على الأشياء والخدمات الرقمية التي نتعامل معها يوميًا. من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات ، سمح IFTTT بإنشاء مشغلات لتنشيط إجراءات مختلفة باستخدام الخدمات المستندة إلى الويب ، مما يجعل الحياة أسهل للمستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

أصبح IFTTT منذ ذلك الحين أداة أتمتة شائعة في صناعة المنزل الذكي ، حيث تربط الأجهزة والخدمات التي لا تحتوي على عمليات تكامل بالفعل. حاليًا ، تحتوي المنصة على ما يقرب من 700 خدمة ، منها حوالي 300 خدمة تتعلق بالأجهزة المنزلية الذكية.

بعد إعلان Google عن إيقاف برنامج Works with Nest الخاص بها ، كان العديد من المستخدمين قلقين من أن أجهزتهم المتصلة والتكاملات التي تتضمن جرس الباب من Nest والثرموستات لن تعمل. ومع ذلك ، أكدت Google أن وصول واجهة برمجة تطبيقات أجهزة Nest لن يتأثر.

ناقش Tibbets المزيد من عمليات الدمج مع Google Home وكيف أن IFTTT لا تزال تقدم قيمة إلى Google ، لأنها تتعامل مع عمليات الدمج بينما تركز Google على الميزات الأساسية مثل معالجة اللغة الطبيعية وتقليل زمن الوصول.

كجزء من اتجاهها الجديد ، يتصور IFTTT مستقبلًا حيث يمكن للمستهلكين مشاركة البيانات مثل معلومات سخان المياه في المنزل مع أطراف ثالثة مثل شركات التأمين لخفض الأقساط. تهدف الشركة إلى تزويد المستخدمين بالسيطرة على بياناتهم وتمكينهم من الاستفادة منها. لاستكشاف هذا الطريق الجديد ، أنشأ IFTTT البنية التحتية التقنية لمشاركة البيانات وسيعمل قريبًا على إنشاء البنية التحتية للأعمال مع التركيز على تطوير نماذج الأعمال وخطط تحقيق الدخل.

يسعى IFTTT إلى الحفاظ على أهميته في مواجهة عمليات إغلاق النظام الأساسي من خلال تقديم خدمات تتجاوز عمليات الدمج. إذا نجحت في الاستفادة من سوق تبادل البيانات وبناء اقتصاد حوله ، فقد تشهد الشركة نموًا كبيرًا.

مع استمرار ارتفاع أسواق الأتمتة no-code ، تتيح المنصات مثل appmaster .io> AppMaster للشركات إنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال مخصصة باستخدام أداة no-code قوية. إن حلول AppMaster القابلة للتطوير والتوافق الشامل لقواعد البيانات تجعلها خيارًا مناسبًا للمؤسسات والشركات الناشئة على حد سواء ، مما يوفر طريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة لتطوير التطبيقات.

من خلال مواكبة أحدث الاتجاهات في حلول الأتمتة no-code ، يمكن للشركات استخدام أدوات مثل IFTTT و AppMaster وغير ذلك لتعزيز سير العمل وإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للخدمات الرقمية.