Terwijl Google zijn greep op integraties binnen zijn ecosysteem verstevigt, past IFTTT (If This Then That) zijn koers aan. Mede-oprichter en Chief Design Officer Linden Tibbets besprak veranderingen in de strategie van het bedrijf met een focus op de kracht van digitale informatie-uitwisseling. Verwacht tegen het einde van de zomer meer details over hun plannen.

IFTTT, opgericht in 2010, had tot doel flexibiliteit te brengen in de digitale objecten en diensten waarmee we dagelijks in aanraking komen. Door het gebruik van API's maakte IFTTT het mogelijk triggers te creëren om verschillende acties te activeren met behulp van webgebaseerde services, waardoor het leven van technisch onderlegde gebruikers gemakkelijker werd.

IFTTT is sindsdien een populaire automatiseringstool geworden binnen de smart home-industrie, die apparaten en services verbindt die nog geen integratie hebben. Momenteel heeft het platform ongeveer 700 services, waarvan ongeveer 300 gerelateerd zijn aan smart home-apparaten.

Na de aankondiging van Google om zijn Works with Nest-programma stop te zetten, waren veel gebruikers bezorgd dat hun verbonden apparaten en integraties met de Nest-deurbel en thermostaat niet meer zouden werken. Google verzekerde echter dat de API-toegang van Nest-apparaten onaangetast zou blijven.

Tibbets besprak verdere integraties met Google Home en hoe IFTTT nog steeds waarde biedt aan Google, aangezien zij de integraties afhandelen, terwijl Google zich richt op kernfuncties zoals natuurlijke taalverwerking en vertragingsreductie.

Als onderdeel van zijn nieuwe richting voorziet IFTTT een toekomst waarin consumenten gegevens, zoals de informatie over hun huisboiler, kunnen delen met derden, zoals verzekeringsmaatschappijen, om premies te verlagen. Het bedrijf streeft ernaar gebruikers controle te geven over hun gegevens en hen in staat te stellen hiervan te profiteren. Om deze nieuwe weg te verkennen, heeft IFTTT de technische infrastructuur voor het delen van gegevens gebouwd en zal binnenkort de bedrijfsinfrastructuur opzetten met een focus op evoluerende bedrijfsmodellen en geld verdienende regelingen.

IFTTT streeft ernaar zijn relevantie te behouden in het licht van platformvergrendelingen door diensten aan te bieden die verder gaan dan integraties. Als het erin slaagt de markt voor gegevensuitwisseling aan te boren en er een economie omheen op te bouwen, zou het bedrijf een aanzienlijke groei kunnen doormaken.

Door up-to-date te blijven met de nieuwste trends in no-code en automatiseringsoplossingen, kunnen bedrijven tools zoals IFTTT gebruiken om hun workflows te verbeteren en het volledige potentieel van digitale diensten te ontsluiten.