Gdy Google zacieśnia kontrolę nad integracją w ramach swojego ekosystemu, IFTTT (If This Then That) dostosowuje swój kurs. Współzałożyciel i główny projektant Linden Tibbets omówił zmiany w strategii firmy, koncentrując się na sile cyfrowej wymiany informacji. Spodziewaj się więcej szczegółów na temat ich planów pod koniec lata.

Utworzony w 2010 r. IFTTT miał na celu zapewnienie elastyczności cyfrowym obiektom i usługom, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Korzystając z interfejsów API, IFTTT umożliwił tworzenie wyzwalaczy aktywujących różne działania za pomocą usług internetowych, ułatwiając życie użytkownikom obeznanym z technologią.

Od tego czasu IFTTT stał się popularnym narzędziem automatyzacji w branży inteligentnych domów, łącząc urządzenia i usługi, które nie mają jeszcze integracji. Obecnie platforma posiada około 700 usług, z czego około 300 związanych jest z urządzeniami inteligentnego domu.

Po ogłoszeniu przez Google wycofania programu Works with Nest wielu użytkowników obawiało się, że ich podłączone urządzenia i integracje obejmujące dzwonek do drzwi Nest i termostat przestaną działać. Jednak Google zapewnił, że dostęp API urządzeń Nest pozostanie nienaruszony.

Tibbets omówił dalsze integracje z Google Home oraz to, w jaki sposób IFTTT nadal zapewnia Google wartość, ponieważ zajmuje się integracją, podczas gdy Google koncentruje się na podstawowych funkcjach, takich jak przetwarzanie języka naturalnego i redukcja opóźnień.

W ramach nowego kierunku IFTTT przewiduje przyszłość, w której konsumenci będą mogli udostępniać dane, takie jak informacje o podgrzewaczu wody w domu, stronom trzecim, takim jak firmy ubezpieczeniowe, w celu obniżenia składek. Celem firmy jest zapewnienie użytkownikom kontroli nad swoimi danymi i umożliwienie im czerpania z nich korzyści. Aby zbadać tę nową drogę, IFTTT zbudował infrastrukturę techniczną do udostępniania danych i wkrótce stworzy infrastrukturę biznesową, koncentrując się na rozwijających się modelach biznesowych i schematach monetyzacji.

IFTTT stara się zachować swoją przydatność w obliczu blokad platform, oferując usługi wykraczające poza integrację. Jeśli uda się wejść na rynek wymiany danych i zbudować wokół niego gospodarkę, firma może odnotować znaczny wzrost.

