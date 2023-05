À medida que o Google aumenta seu controle sobre as integrações em seu ecossistema, IFTTT (If This Then That) está ajustando seu curso. O cofundador e diretor de design Linden Tibbets discutiu as mudanças na estratégia da empresa com foco no poder da troca de informações digitais. Espere mais detalhes sobre seus planos no final do verão.

Criado em 2010, o IFTTT teve como objetivo trazer flexibilidade aos objetos e serviços digitais com os quais nos relacionamos diariamente. Através do uso de APIs, o IFTTT permitiu a criação de gatilhos para ativar diferentes ações usando serviços baseados na web, facilitando a vida de usuários com experiência em tecnologia.

Desde então, o IFTTT se tornou uma ferramenta de automação popular na indústria de casas inteligentes, conectando dispositivos e serviços que ainda não possuem integrações. Atualmente, a plataforma conta com aproximadamente 700 serviços, sendo cerca de 300 relacionados a dispositivos domésticos inteligentes.

Após o anúncio do Google de descontinuar seu programa Works with Nest, muitos usuários estavam preocupados com o fato de que seus dispositivos conectados e integrações envolvendo a campainha e o termostato Nest não funcionariam mais. No entanto, o Google garantiu que o acesso à API dos dispositivos Nest permaneceria inalterado.

Tibbets discutiu mais integrações com o Google Home e como o IFTTT ainda fornece valor ao Google, pois eles lidam com as integrações enquanto o Google se concentra em recursos principais, como processamento de linguagem natural e redução de latência.

Como parte de sua nova direção, o IFTTT prevê um futuro em que os consumidores possam compartilhar dados, como informações sobre aquecedores de água domésticos, com terceiros, como seguradoras, para reduzir os prêmios. A empresa visa fornecer aos usuários o controle sobre seus dados e permitir que eles se beneficiem disso. Para explorar esse novo caminho, o IFTTT construiu a infraestrutura técnica para compartilhamento de dados e em breve estabelecerá a infraestrutura de negócios com foco na evolução dos modelos de negócios e esquemas de monetização.

O IFTTT se esforça para manter sua relevância diante dos bloqueios de plataforma, oferecendo serviços que vão além das integrações. Se for bem-sucedida em explorar o mercado de troca de dados e construir uma economia em torno dele, a empresa poderá ter um crescimento significativo.

