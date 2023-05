Während Google seinen Einfluss auf Integrationen innerhalb seines Ökosystems festigt, passt IFTTT (If This Then That) seinen Kurs an. Mitbegründer und Chief Design Officer Linden Tibbets diskutierte Änderungen in der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Leistungsfähigkeit des digitalen Informationsaustauschs. Erwarten Sie gegen Ende des Sommers weitere Details zu ihren Plänen.

IFTTT wurde 2010 gegründet und zielte darauf ab, den digitalen Objekten und Diensten, mit denen wir uns täglich beschäftigen, Flexibilität zu verleihen. Durch die Verwendung von APIs ermöglichte IFTTT die Erstellung von Triggern zur Aktivierung verschiedener Aktionen mithilfe webbasierter Dienste, wodurch technisch versierten Benutzern das Leben erleichtert wurde.

IFTTT hat sich seitdem zu einem beliebten Automatisierungstool in der Smart-Home-Branche entwickelt und verbindet Geräte und Dienste, die noch nicht integriert sind. Derzeit verfügt die Plattform über rund 700 Dienste, davon rund 300 im Zusammenhang mit Smart-Home-Geräten.

Nach der Ankündigung von Google, sein Works with Nest-Programm einzustellen, befürchteten viele Nutzer, dass ihre angeschlossenen Geräte und Integrationen mit der Nest-Türklingel und dem Nest-Thermostat nicht mehr funktionieren würden. Google versicherte jedoch, dass der API-Zugriff von Nest-Geräten davon unberührt bleiben würde.

Tibbets diskutierte weitere Integrationen mit Google Home und wie IFTTT Google immer noch einen Mehrwert bietet, da sie die Integrationen handhaben, während sich Google auf Kernfunktionen wie Verarbeitung natürlicher Sprache und Latenzreduzierung konzentriert.

Als Teil seiner neuen Ausrichtung stellt sich IFTTT eine Zukunft vor, in der Verbraucher Daten wie Informationen zu ihrem Warmwasserbereiter mit Dritten wie Versicherungsunternehmen teilen können, um Prämien zu senken. Ziel des Unternehmens ist es, den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zu geben und ihnen zu ermöglichen, davon zu profitieren. Um diesen neuen Weg zu erkunden, hat IFTTT die technische Infrastruktur für den Datenaustausch aufgebaut und wird bald die Geschäftsinfrastruktur mit Schwerpunkt auf sich entwickelnden Geschäftsmodellen und Monetarisierungsschemata aufbauen.

IFTTT ist bestrebt, seine Relevanz angesichts von Plattformsperrungen aufrechtzuerhalten, indem es Dienste anbietet, die über Integrationen hinausgehen. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Datenaustauschmarkt zu erschließen und eine Wirtschaft darum herum aufzubauen, könnte das Unternehmen ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Indem sie über die neuesten Trends bei no-code und Automatisierungslösungen auf dem Laufenden bleiben, können Unternehmen Tools wie IFTTT, AppMaster und mehr verwenden, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und das volle Potenzial digitaler Dienste auszuschöpfen.