随着谷歌加强对其生态系统内集成的控制， IFTTT （If This Then That）正在调整其路线。联合创始人兼首席设计官 Linden Tibbets 讨论了公司战略的变化，重点是数字信息交换的力量。期待更多关于他们在夏末计划的细节。

IFTTT 创建于 2010 年，旨在为我们日常接触的数字对象和服务带来灵活性。通过使用 API，IFTTT 允许创建触发器以使用基于 Web 的服务激活不同的操作，让精通技术的用户的生活更轻松。

IFTTT 已成为智能家居行业中流行的自动化工具，连接尚未集成的设备和服务。目前，该平台拥有约700项服务，其中约300项与智能家居设备相关。

在谷歌宣布弃用其 Works with Nest 计划后，许多用户担心他们的连接设备以及涉及 Nest 门铃和恒温器的集成将不再起作用。不过，谷歌保证 Nest 设备的 API 访问不会受到影响。

Tibbets 讨论了与 Google Home 的进一步集成，以及 IFTTT 如何仍然为 Google 提供价值，因为他们处理集成，而 Google 专注于自然语言处理和减少延迟等核心功能。

作为其新方向的一部分，IFTTT 设想了一个未来，消费者可以与保险公司等第三方共享家庭热水器信息等数据，以降低保费。该公司旨在为用户提供对其数据的控制权，并使他们能够从中受益。为了探索这一新途径，IFTTT 已经建立了数据共享的技术基础设施，并将很快建立业务基础设施，重点是不断发展的商业模式和货币化方案。

IFTTT 通过提供超越集成的服务，努力在面对平台锁定时保持其相关性。如果成功进入数据交换市场并围绕它建立经济，该公司可能会实现显着增长。

随着no-code和自动化市场的持续增长， appmaster .io> AppMaster等平台使企业能够使用其强大的no-code工具创建自定义后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster 的可扩展解决方案和广泛的数据库兼容性使其成为企业和初创公司的合适选择，提供了一种灵活且经济高效的应用程序开发方式。

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