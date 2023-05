A medida que Google refuerza su control sobre las integraciones dentro de su ecosistema, IFTTT (If This Then That) está ajustando su curso. El cofundador y director de diseño, Linden Tibbets, discutió los cambios en la estrategia de la empresa con un enfoque en el poder del intercambio de información digital. Espere más detalles sobre sus planes hacia el final del verano.

Creado en 2010, IFTTT tenía como objetivo brindar flexibilidad a los objetos y servicios digitales con los que nos relacionamos a diario. Mediante el uso de API, IFTTT permitió la creación de activadores para activar diferentes acciones utilizando servicios basados en la web, facilitando la vida de los usuarios expertos en tecnología.

Desde entonces, IFTTT se ha convertido en una herramienta de automatización popular dentro de la industria del hogar inteligente, conectando dispositivos y servicios que aún no tienen integraciones. Actualmente, la plataforma tiene aproximadamente 700 servicios, con alrededor de 300 relacionados con dispositivos domésticos inteligentes.

Tras el anuncio de Google de desaprobar su programa Works with Nest, a muchos usuarios les preocupaba que sus dispositivos conectados y las integraciones relacionadas con el timbre y el termostato de Nest ya no funcionaran. Sin embargo, Google aseguró que el acceso a la API de los dispositivos Nest no se vería afectado.

Tibbets habló sobre otras integraciones con Google Home y cómo IFTTT aún brinda valor a Google, ya que manejan las integraciones mientras Google se enfoca en funciones principales como el procesamiento del lenguaje natural y la reducción de la latencia.

Como parte de su nueva dirección, IFTTT prevé un futuro en el que los consumidores puedan compartir datos, como la información sobre el calentador de agua de su hogar, con terceros, como compañías de seguros, para reducir las primas. La empresa tiene como objetivo proporcionar a los usuarios control sobre sus datos y permitirles beneficiarse de ellos. Para explorar esta nueva vía, IFTTT ha construido la infraestructura técnica para el intercambio de datos y pronto establecerá la infraestructura comercial con un enfoque en la evolución de los modelos comerciales y los esquemas de monetización.

IFTTT se esfuerza por mantener su relevancia ante los bloqueos de la plataforma al ofrecer servicios que van más allá de las integraciones. Si tiene éxito en aprovechar el mercado de intercambio de datos y construir una economía a su alrededor, la empresa podría experimentar un crecimiento significativo.

