Khi Google siết chặt việc tích hợp trong hệ sinh thái của mình, IFTTT (If This Then That) đang điều chỉnh hướng đi của mình. Đồng sáng lập và Giám đốc thiết kế Linden Tibbets đã thảo luận về những thay đổi trong chiến lược của công ty với trọng tâm là sức mạnh của trao đổi thông tin kỹ thuật số. Mong đợi thêm chi tiết về kế hoạch của họ vào cuối mùa hè.

Được thành lập vào năm 2010, IFTTT nhằm mục đích mang lại sự linh hoạt cho các đối tượng và dịch vụ kỹ thuật số mà chúng ta tương tác hàng ngày. Thông qua việc sử dụng API, IFTTT cho phép tạo trình kích hoạt để kích hoạt các hành động khác nhau bằng các dịch vụ dựa trên web, giúp cuộc sống của người dùng am hiểu công nghệ trở nên dễ dàng hơn.

IFTTT kể từ đó đã trở thành một công cụ tự động hóa phổ biến trong ngành công nghiệp nhà thông minh, kết nối các thiết bị và dịch vụ chưa tích hợp sẵn. Hiện tại, nền tảng này có khoảng 700 dịch vụ, với khoảng 300 dịch vụ liên quan đến thiết bị nhà thông minh.

Sau thông báo của Google về việc ngừng sử dụng chương trình Hoạt động với Nest, nhiều người dùng lo ngại rằng các thiết bị được kết nối và tích hợp của họ liên quan đến chuông cửa và bộ điều nhiệt Nest sẽ không còn hoạt động. Tuy nhiên, Google đảm bảo rằng quyền truy cập API của thiết bị Nest sẽ không bị ảnh hưởng.

Tibbets đã thảo luận về các tích hợp sâu hơn với Google Home và cách IFTTT vẫn cung cấp giá trị cho Google, khi họ xử lý các tích hợp trong khi Google tập trung vào các tính năng cốt lõi như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và giảm độ trễ.

Là một phần trong hướng đi mới, IFTTT hình dung ra một tương lai nơi người tiêu dùng có thể chia sẻ dữ liệu như thông tin về máy nước nóng trong nhà của họ với các bên thứ ba như công ty bảo hiểm để giảm phí bảo hiểm. Công ty nhằm mục đích cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của họ và cho phép họ hưởng lợi từ dữ liệu đó. Để khám phá con đường mới này, IFTTT đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để chia sẻ dữ liệu và sẽ sớm thiết lập cơ sở hạ tầng kinh doanh tập trung vào việc phát triển các mô hình kinh doanh và kế hoạch kiếm tiền.

IFTTT cố gắng duy trì mức độ phù hợp của nó khi nền tảng bị khóa bằng cách cung cấp các dịch vụ vượt ra ngoài khả năng tích hợp. Nếu thành công trong việc khai thác thị trường trao đổi dữ liệu và xây dựng một nền kinh tế xung quanh nó, công ty có thể đạt được sự tăng trưởng đáng kể.

