Alors que Google resserre son emprise sur les intégrations au sein de son écosystème, IFTTT (If This Then That) ajuste son cap. Le co-fondateur et directeur de la conception Linden Tibbets a discuté des changements dans la stratégie de l'entreprise en mettant l'accent sur la puissance de l'échange d'informations numériques. Attendez-vous à plus de détails sur leurs plans vers la fin de l'été.

Créé en 2010, IFTTT visait à apporter de la flexibilité aux objets et services numériques avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Grâce à l'utilisation d'API, IFTTT a permis la création de déclencheurs pour activer différentes actions à l'aide de services Web, facilitant ainsi la vie des utilisateurs férus de technologie.

IFTTT est depuis devenu un outil d'automatisation populaire dans l'industrie de la maison intelligente, connectant des appareils et des services qui n'ont pas encore d'intégrations. Actuellement, la plate-forme compte environ 700 services, dont environ 300 liés aux appareils domestiques intelligents.

Suite à l'annonce par Google d'abandonner son programme Works with Nest, de nombreux utilisateurs craignaient que leurs appareils connectés et leurs intégrations impliquant la sonnette et le thermostat Nest ne fonctionnent plus. Cependant, Google a assuré que l'accès à l'API des appareils Nest ne serait pas affecté.

Tibbets a discuté d'autres intégrations avec Google Home et de la façon dont IFTTT apporte toujours de la valeur à Google, car ils gèrent les intégrations tandis que Google se concentre sur des fonctionnalités essentielles telles que le traitement du langage naturel et la réduction de la latence.

Dans le cadre de sa nouvelle orientation, IFTTT envisage un avenir où les consommateurs peuvent partager des données telles que les informations sur leur chauffe-eau domestique avec des tiers comme les compagnies d'assurance pour réduire les primes. La société a pour objectif de donner aux utilisateurs la maîtrise de leurs données et de leur permettre d'en tirer profit. Pour explorer cette nouvelle voie, IFTTT a construit l'infrastructure technique pour le partage de données et établira bientôt l'infrastructure commerciale en mettant l'accent sur l'évolution des modèles commerciaux et des schémas de monétisation.

IFTTT s'efforce de maintenir sa pertinence face aux blocages de plateformes en offrant des services qui vont au-delà des intégrations. Si elle réussit à exploiter le marché de l'échange de données et à bâtir une économie autour de celui-ci, l'entreprise pourrait connaître une croissance significative.

En se tenant au courant des dernières tendances en matière de solutions no-code et d'automatisation, les entreprises peuvent utiliser des outils tels que IFTTT, AppMaster, etc. pour améliorer leurs flux de travail et libérer tout le potentiel des services numériques.