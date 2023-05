Mentre Google rafforza la presa sulle integrazioni all'interno del suo ecosistema, IFTTT (If This Then That) sta aggiustando il suo corso. Il co-fondatore e Chief Design Officer Linden Tibbets ha discusso i cambiamenti nella strategia dell'azienda con particolare attenzione al potere dello scambio di informazioni digitali. Aspettatevi maggiori dettagli sui loro piani verso la fine dell'estate.

Creato nel 2010, IFTTT mirava a portare flessibilità agli oggetti e ai servizi digitali con cui interagiamo quotidianamente. Attraverso l'uso delle API, IFTTT ha consentito la creazione di trigger per attivare diverse azioni utilizzando servizi basati sul Web, semplificando la vita agli utenti esperti di tecnologia.

Da allora IFTTT è diventato uno strumento di automazione popolare nel settore della casa intelligente, collegando dispositivi e servizi che non dispongono già di integrazioni. Attualmente, la piattaforma dispone di circa 700 servizi, di cui circa 300 relativi a dispositivi domestici intelligenti.

In seguito all'annuncio di Google di ritirare il suo programma Works with Nest, molti utenti temevano che i loro dispositivi connessi e le integrazioni che coinvolgevano il campanello e il termostato Nest non funzionassero più. Tuttavia, Google ha assicurato che l'accesso all'API dei dispositivi Nest sarebbe rimasto inalterato.

Tibbets ha discusso di ulteriori integrazioni con Google Home e di come IFTTT fornisca ancora valore a Google, poiché gestiscono le integrazioni mentre Google si concentra su funzionalità di base come l'elaborazione del linguaggio naturale e la riduzione della latenza.

Come parte della sua nuova direzione, IFTTT immagina un futuro in cui i consumatori possono condividere dati come le informazioni sullo scaldabagno domestico con terze parti come le compagnie assicurative per abbassare i premi. L'azienda mira a fornire agli utenti il controllo sui propri dati e consentire loro di trarne vantaggio. Per esplorare questa nuova strada, IFTTT ha costruito l'infrastruttura tecnica per la condivisione dei dati e presto stabilirà l'infrastruttura aziendale con particolare attenzione all'evoluzione dei modelli di business e degli schemi di monetizzazione.

IFTTT si sforza di mantenere la sua rilevanza di fronte ai blocchi della piattaforma offrendo servizi che vanno oltre le integrazioni. In caso di successo nell'attingere al mercato dello scambio di dati e nella costruzione di un'economia attorno ad esso, l'azienda potrebbe registrare una crescita significativa.

Mentre i mercati no-code e automazione continuano a crescere, piattaforme come appmaster .io> AppMaster consentono alle aziende di creare applicazioni back-end, web e mobili personalizzate con il loro potente strumento no-code. Le soluzioni scalabili di AppMaster e l'ampia compatibilità con i database lo rendono una scelta appropriata sia per le imprese che per le startup, fornendo un modo flessibile ed economico per sviluppare applicazioni.

Rimanendo aggiornate con le ultime tendenze nelle soluzioni no-code e di automazione, le aziende possono utilizzare strumenti come IFTTT, AppMaster e altri per migliorare i propri flussi di lavoro e sbloccare il pieno potenziale dei servizi digitali.