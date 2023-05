Google がエコシステム内の統合を強化するにつれて、 IFTTT (If This Then That) はその方向性を調整しています。共同創設者で最高デザイン責任者の Linden Tibbets 氏は、デジタル情報交換の力に焦点を当てた同社の戦略の変化について話しました。夏の終わりに向けた彼らの計画についての詳細を期待してください.

2010 年に作成された IFTTT は、私たちが日常的に使用するデジタル オブジェクトとサービスに柔軟性をもたらすことを目的としています。 API を使用することで、IFTTT は Web ベースのサービスを使用してさまざまなアクションをアクティブにするトリガーを作成できるようにし、技術に精通したユーザーの生活を楽にしました。

それ以来、IFTTT はスマート ホーム業界で人気のある自動化ツールとなり、まだ統合されていないデバイスやサービスを接続します。現在、このプラットフォームには約 700 のサービスがあり、そのうち約 300 がスマート ホーム デバイスに関連しています。

Google が Works with Nest プログラムの廃止を発表した後、多くのユーザーは、接続されたデバイスと、Nest ドアベルとサーモスタットを含む統合が機能しなくなることを懸念していました。ただし、Google は、Nest デバイスの API アクセスは影響を受けないことを保証しました。

Tibbets 氏は、Google Home とのさらなる統合と、Google が自然言語処理や遅延削減などのコア機能に焦点を当てている間、統合を処理する IFTTT が引き続き Google に価値を提供する方法について説明しました。

新しい方向性の一環として、IFTTT は、消費者が自宅の給湯器の情報などのデータを保険会社などの第三者と共有して保険料を引き下げることができる未来を想定しています。同社は、ユーザーが自分のデータを制御できるようにし、データから利益を得られるようにすることを目指しています。この新しい道を模索するために、IFTTT はデータ共有のための技術インフラストラクチャを構築しており、進化するビジネス モデルと収益化スキームに焦点を当てたビジネス インフラストラクチャをまもなく確立します。

IFTTT は、統合を超えたサービスを提供することにより、プラットフォームのロックダウンに直面しても関連性を維持するよう努めています。データ交換市場への参入とその周辺経済の構築に成功すれば、同社は大きな成長を遂げる可能性があります。

