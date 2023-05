Google이 생태계 내 통합에 대한 통제력을 강화함에 따라 IFTTT (If This Then That)가 진로를 조정하고 있습니다. 공동 창립자이자 최고 디자인 책임자인 Linden Tibbets는 디지털 정보 교환의 힘에 중점을 두고 회사 전략의 변화에 대해 논의했습니다. 여름이 끝날 무렵 그들의 계획에 대한 자세한 내용을 기대하십시오.

2010년에 설립된 IFTTT는 우리가 매일 사용하는 디지털 개체 및 서비스에 유연성을 제공하는 것을 목표로 했습니다. IFTTT는 API를 사용하여 웹 기반 서비스를 사용하여 다양한 작업을 활성화하는 트리거를 생성할 수 있도록 하여 기술에 정통한 사용자의 삶을 더 쉽게 만듭니다.

이후 IFTTT는 이미 통합되지 않은 장치와 서비스를 연결하는 스마트 홈 업계에서 널리 사용되는 자동화 도구가 되었습니다. 현재 이 플랫폼에는 약 700개의 서비스가 있으며 그 중 스마트 홈 장치와 관련된 약 300개 서비스가 있습니다.

Works with Nest 프로그램을 더 이상 사용하지 않겠다는 Google의 발표에 따라 많은 사용자는 Nest 도어벨 및 온도 조절기와 관련된 연결된 장치 및 통합이 더 이상 작동하지 않을 것이라고 우려했습니다. 그러나 Google은 Nest 기기의 API 액세스가 영향을 받지 않을 것이라고 확신했습니다.

Tibbets는 Google Home과의 추가 통합과 Google이 자연어 처리 및 대기 시간 감소와 같은 핵심 기능에 집중하는 동안 통합을 처리하므로 IFTTT가 여전히 Google에 가치를 제공하는 방법에 대해 논의했습니다.

새로운 방향의 일환으로 IFTTT는 소비자가 가정용 온수기 정보와 같은 데이터를 보험 회사와 같은 타사와 공유하여 보험료를 낮출 수 있는 미래를 구상합니다. 이 회사는 사용자에게 자신의 데이터에 대한 통제권을 제공하고 이를 통해 이익을 얻을 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 새로운 길을 모색하기 위해 IFTTT는 데이터 공유를 위한 기술 인프라를 구축했으며 곧 진화하는 비즈니스 모델 및 수익 창출 체계에 중점을 둔 비즈니스 인프라를 구축할 것입니다.

IFTTT는 통합을 넘어서는 서비스를 제공함으로써 플랫폼 잠금에도 불구하고 관련성을 유지하기 위해 노력합니다. 데이터 교환 시장을 성공적으로 활용하고 이를 중심으로 경제를 구축한다면 회사는 상당한 성장을 볼 수 있습니다.

