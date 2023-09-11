Двойное лицензирование означает практику предложения программного продукта или фрагмента кода под двумя или более разными лицензиями одновременно. Этот подход обычно используется для проектов программного обеспечения с открытым исходным кодом, где издатель может пожелать обеспечить большую гибкость с точки зрения вариантов лицензирования и бизнес-моделей, сохраняя при этом некоторый контроль над правами интеллектуальной собственности на программное обеспечение.

Модель двойного лицензирования позволяет разработчикам и издателям программного обеспечения обслуживать широкий круг пользователей, включая тех, кто предпочитает свободу и гибкость, обеспечиваемые лицензиями с открытым исходным кодом, а также тех, кому требуются гарантии и поддержка, обычно предлагаемые проприетарными лицензиями с закрытым исходным кодом. . Этот подход также может способствовать получению дохода издателем, поскольку некоторые пользователи могут быть более склонны платить за проприетарную лицензию, которая включает дополнительные преимущества, такие как коммерческая поддержка, гарантии или возмещение убытков.

Одним из ключевых преимуществ двойного лицензирования является его способность удовлетворять различные потребности разных пользователей и вариантов использования. Например, лицензия с открытым исходным кодом может подойти отдельным разработчикам, некоммерческим организациям или академическим учреждениям, которые стремятся извлечь выгоду из совместной природы сообщества открытого исходного кода, тогда как проприетарная лицензия может больше подходить для предприятий, которым требуется более строгая защита. за их интеллектуальную собственность или дополнительные услуги по поддержке и обслуживанию.

В контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода существует несколько популярных моделей двойного лицензирования. Одна из таких моделей предполагает предложение программного обеспечения под разрешительной лицензией с открытым исходным кодом, такой как лицензия Apache или лицензия MIT, наряду с проприетарной коммерческой лицензией. Это позволяет пользователям выбирать между версией с открытым исходным кодом, которая обычно поставляется без гарантий или возмещения убытков, и коммерческой версией, которая может предоставлять дополнительные преимущества, такие как юридическая защита или специальная поддержка. Примеры программных продуктов, в которых применяется этот подход, включают MySQL, Qt и Red Hat Enterprise Linux.

Другая модель двойного лицензирования предполагает предложение программного обеспечения под лицензией с открытым исходным кодом с авторским левом, такой как GNU General Public License (GPL), наряду с проприетарной коммерческой лицензией. В этом случае GPL гарантирует, что производные работы, основанные на версии программного обеспечения с открытым исходным кодом, также должны выпускаться под лицензией GPL, что может быть нежелательно для некоторых пользователей или вариантов использования. Те, кто предпочитает не быть связанным положениями GPL об авторском левом, могут выбрать проприетарную лицензию, которая обычно дает дополнительные преимущества, такие как поддержка и юридическая защита. Примеры программных продуктов, в которых применяется этот подход, включают Ghostscript, Sleepycat и SugarCRM.

В AppMaster мы осознаем ценность двойного лицензирования, поскольку оно обеспечивает большую гибкость и выбор для наших пользователей. Наша мощная платформа no-code позволяет клиентам создавать и развертывать серверные, веб- и мобильные приложения на основе визуально создаваемых моделей данных, бизнес-логики, REST API и endpoints WSS. Используя наши планы подписки Business и Business+, клиенты получают доступ к исполняемым двоичным файлам, а наш план подписки Enterprise открывает доступ к исходному коду для локального размещения приложений.

Предлагая наши продукты под двойными лицензиями с различными уровнями поддержки и преимуществ, мы стремимся удовлетворить разнообразные потребности малого бизнеса, предприятий и отдельных разработчиков. Наша приверженность постоянному совершенствованию и расширению нашей платформы гарантирует, что наши клиенты могут продолжать полагаться на AppMaster как на ведущее решение для быстрой, экономичной и масштабируемой разработки приложений.

В заключение, двойное лицензирование представляет собой стратегический и прагматичный подход к лицензированию программного обеспечения, который учитывает разнообразные потребности различных пользователей и вариантов использования, сохраняя при этом права интеллектуальной собственности издателей. Предлагая несколько вариантов лицензирования, разработчики и издатели программного обеспечения могут создать более инклюзивную и гибкую экосистему, отвечающую конкретным требованиям пользователей как открытого, так и проприетарного программного обеспечения.