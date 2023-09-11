В контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода термин «Общественное достояние» относится к программному обеспечению, коду, документации и любым другим творческим работам, которые не защищены правами интеллектуальной собственности, такими как авторские права, патенты или товарные знаки. Эти произведения считаются «общественной собственностью», а это означает, что они могут свободно использоваться, распространяться, изменяться и повторно использоваться кем угодно без юридических ограничений. Эта концепция имеет решающее значение для содействия обмену информацией, сотрудничеству и кумулятивным инновациям, которые способствуют развитию индустрии программного обеспечения.

Программное обеспечение становится частью общественного достояния различными способами. Например, когда истекает срок действия авторских прав, патента или другой защиты произведения, оно может стать общественным достоянием. В некоторых случаях первоначальный создатель может прямо передать свою работу в общественное достояние, предоставив «посвящение общественному достоянию», отказываясь от любых претензий на права интеллектуальной собственности. Примеры таких обязательств включают посвящение Creative Commons Public Domain (CC0) и отсутствие лицензии. И наоборот, некоторое программное обеспечение может быть классифицировано как «перешедшее в общественное достояние» в зависимости от его характера или источника, например, произведения, созданные федеральным правительством США и некоторыми государственными учреждениями.

Разработчикам программного обеспечения доступно множество общедоступного программного обеспечения и библиотек кода, в том числе тем, кто работает с AppMaster — мощным инструментом no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений. AppMaster оптимизирует процесс разработки, позволяя пользователям создавать приложения через визуальный интерфейс, что снижает потребность в обширных навыках кодирования. Пользователи могут интегрировать общедоступные компоненты из различных источников в свои проекты, предоставляя им гибкость и свободу для создания инновационных решений.

Многие известные и широко используемые программные продукты и популярные языки программирования возникли из общественного достояния или используют общедоступные компоненты. Например, язык программирования Python, SQLite и библиотека сжатия zlib частично или полностью находятся в свободном доступе.

Хотя общественное достояние дает разработчикам множество преимуществ, оно также создает определенные проблемы. Одной из таких проблем является отсутствие юридических гарантий и гарантий, связанных с материалами, являющимися общественным достоянием. Например, пользователь, решивший реализовать в своем проекте код из общественного достояния, может не иметь таких же правовых средств защиты или защиты, как тот, кто использует лицензионный продукт с четкими правами интеллектуальной собственности. Кроме того, может существовать неопределенность относительно фактического правового статуса произведения или библиотеки кодов, предположительно находящейся в общественном достоянии. Эта неопределенность может привести к неожиданным юридическим спорам или обязательствам, особенно когда речь идет о международных законах об интеллектуальной собственности, которые существенно различаются в разных странах.

Чтобы снизить эти риски, разработчики часто полагаются на лицензии с открытым исходным кодом, чтобы обеспечить юридическую ясность и защиту, одновременно поощряя сотрудничество и обмен информацией. Лицензии с открытым исходным кодом, такие как лицензия MIT, GPL, лицензия Apache и лицензия BSD, предоставляют определенные права и разрешения на использование, изменение и распространение программного обеспечения и кода, сохраняя при этом определенные права интеллектуальной собственности за первоначальным создателем. Эти лицензии стали неотъемлемой частью экосистемы программного обеспечения, способствуя открытым инновациям и развитию, управляемому сообществом, сохраняя при этом определенную правовую определенность.

В заключение отметим, что общественное достояние играет значительную роль в сфере лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода, предлагая многочисленные преимущества, включая права на неограниченное использование, распространение и модификацию. Эта свобода облегчает обмен знаниями, сотрудничество и инновации в отрасли, что приводит к разработке многих широко используемых программных продуктов, библиотек и языков программирования. AppMaster и его пользователи также получают выгоду от интеграции общедоступных ресурсов для более эффективного создания инновационных приложений и решений. Несмотря на свои проблемы и риски, концепция и практика общественного достояния в разработке программного обеспечения продолжают формировать и развивать индустрию программного обеспечения, создавая открытую экосистему для постоянных инноваций и прогресса.